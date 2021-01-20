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Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію

Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію

Президент Росії Володимир Путін не контактував зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час заворушень у Капітолії на початку поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ні, не було", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання.

У вівторок колишня держсекретар США, суперниця президента США Дональда Трампа на минулих виборах Гілларі Клінтон запідозрила його в розмові з російським лідером Володимиром Путіним перед заворушеннями у Вашингтоні.

"Ми багато дізналися про нашу систему правління за останні чотири роки з президентом, який зневажає демократію", - заявила Клінтон.

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Вона зазначила, що хотіла б почути записи телефонних розмов Трампа, щоб дізнатися, чи розмовляв він з Путіним у день, коли стався штурм Капітолію. Прихильників чинного президента США вона назвала "спільниками" і "прихильниками культу" і звинуватила їх в "нехтуванні демократією".

Таку заяву Клінтон зробила після того, як Пелосі заявила, що заворушення, які сталися у Вашингтоні 6 січня, були "подарунком Путіну".

Пізніше Клінтон заявила про необхідність створити в конгресі спеціальну комісію, яка займеться з'ясуванням можливих зв'язків між Трампом і Путіним. Це розслідування необхідно для того, щоб допомогти виправити шкоду, завдану "національній безпеці", і не допустити, щоб президентом США знову стала "маріонетка".

Автор: 

заворушення (106) путін володимир (23758) Клінтон Гілларі (108) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+27
Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия - Цензор.НЕТ 7935
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20.01.2021 12:28
+11
значит 100% был
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20.01.2021 12:35
+11
Кацапський фуйло і американський трамфуйло готували захват Капітолію, і обробилися рідким лайном, на смітник їм дорога.
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20.01.2021 12:49
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Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия - Цензор.НЕТ 7935
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20.01.2021 12:28 Відповісти
Поэтому День России следует перенести с 4 ноября, на 2-е, когда был издан этот Указ.
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20.01.2021 12:37 Відповісти
Эта ни мы!!! Нас там нету
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20.01.2021 13:29 Відповісти
занадто довго триває це неподобство , час припиняти .
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20.01.2021 14:01 Відповісти
оце у вас називається "спростував"???
"это какой-то позор", а не журналістика
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20.01.2021 12:28 Відповісти
Россия всегда все опровергает. Точно так же, как и Чикатило в процессе следствия.
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20.01.2021 12:33 Відповісти
та росія може хоч всратися прилюдно
навіщо ж писати що це чарівне мистецтво?
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20.01.2021 12:35 Відповісти
Разговор Трампа с ****** был после штурма капитолия. Трампу строгий выговор и лишение 13-й зарплаты.
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20.01.2021 12:35 Відповісти
Звісно, що ПІД ЧАС АТАКИ НА КАПІТОЛІЙ вони не спілкувалися, А ДО АТАКИ ТАК, бо немає спростування)
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20.01.2021 16:40 Відповісти
#крємльопроверг = взявпідособистийконтроль
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20.01.2021 12:29 Відповісти
ИХТАМНЕТ.
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20.01.2021 12:29 Відповісти
кацапским кремлядям верить - себя не уважать!!! сколько раз уже брехали, брешут и будут брехать!!! как говорит классик- киевлянин М.Булгаков - "..... поздравляю вас совравши!!!!".
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20.01.2021 12:30 Відповісти
Чувствуют свинособаки что даже вазелин не поможет.
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20.01.2021 12:32 Відповісти
У Путина геморрой на почве онкозаболевания прямой кишки. Тут уже вазелин не поможет.
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20.01.2021 12:34 Відповісти
Перед нет.. а в процессе штурма ДА. ( опровергли они.., да кто ж вам брехунам поверит.. имидж у Раши сейчас такой, что каждое слово считается брехней., даже если вдруг это и правда)
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20.01.2021 12:35 Відповісти
значит - таки было, Клинтонша не могла на пустом месте выдумать такое
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20.01.2021 12:35 Відповісти
а що ще могло бути? може про це їй доповіли держслужбовці з оточення Трампа та зі спецслужб, бо Трампа там майже всі або ненавидили, або зневажали
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20.01.2021 12:59 Відповісти
значит 100% был
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20.01.2021 12:35 Відповісти
Все,что говорят топ чиновники рашки нужно всегда понимать наоборот-это и будет истина.
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20.01.2021 12:50 Відповісти
///
Чинний президент США Дональд Трамп не захотів відправляти за наступним главою держави Джо Байденом урядовий літак для доставки на інавгурацію у Вашингтон зі штату Делавер. Про це повідомили Daily Mail.
Байден був змушений зробити переліт на приватному Boeing 737 з рідного штату Делавер до Вашингтону.
Перед прильотом подружжя Байденів до Білого дому, Трамп випустив прощальне відео. У ньому він не згадав наступника по імені і не привітав з перемогою.
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20.01.2021 12:37 Відповісти
Кацапський фуйло і американський трамфуйло готували захват Капітолію, і обробилися рідким лайном, на смітник їм дорога.
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20.01.2021 12:49 Відповісти
***** = трамп - близнецы братья
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20.01.2021 13:31 Відповісти
Трампісти-путіністи - теж брати.
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20.01.2021 13:37 Відповісти
А лапті таки дослухаються шо там кажуть за акіяном.
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20.01.2021 12:37 Відповісти
- подсудимый, вы сознаетесь, что убили десять человек?
- нет
- на нет и http://xn----8sbmbac9akkdozy8e2bj.xn--p1ai/tag/sud-i суда нет, все свободны, расходимся
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20.01.2021 12:38 Відповісти
Кремль опроверг разговор...

Чикатило опроверг обвинения в массовых...
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20.01.2021 12:41 Відповісти
Ціпіровіч- ві поц!
-Єто я поц?? Єто ти ***** поц!!!!
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20.01.2021 16:49 Відповісти
та чо звонить?в интернете пока трампушу не забанили,вполне можно было пообщаться
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20.01.2021 12:44 Відповісти
Хахаха,классика - новости мы узнаём из опровержений брехливого путинского интерфакса.
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20.01.2021 12:51 Відповісти
Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію - Цензор.НЕТ 22
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20.01.2021 12:54 Відповісти
Песков: Навальный - жулик, расследования - лохотрон. И это говорит человек, пресс секретарь путина который носит на руке часы за 37 млн..
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20.01.2021 13:00 Відповісти
Ну будет Навальный эти часы носить. Или будет носить другие.

Тебе-то что от того, что носят враги?
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20.01.2021 14:00 Відповісти
ой вэй,кремлядь опровергла)) значит и правда был...
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20.01.2021 13:04 Відповісти
Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію - Цензор.НЕТ 455
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20.01.2021 13:38 Відповісти
Роисси верить - себя не уважать...
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20.01.2021 13:45 Відповісти
Значит стопудово разговор был.
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20.01.2021 13:58 Відповісти
Головне не це, головне те що розраховувались з бандюками що штурмували Капітолій.
У період передвиборчої компанії дезентерії був активний рух криптовалюти. Біткоїнтами розраховувались з тими хто у соцсетях розповсюджував лайно на попередників.
Маю надію що американські сек"юриті знайдуть джерела.
І не дивно, що введені санкції стосовно Деркача і Дубінського, їх рахунки будуть викриті..... з усіма наслідками.
На черзі "Козирь"
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20.01.2021 14:34 Відповісти
 
 