Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію

Президент Росії Володимир Путін не контактував зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час заворушень у Капітолії на початку поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ні, не було", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання.

У вівторок колишня держсекретар США, суперниця президента США Дональда Трампа на минулих виборах Гілларі Клінтон запідозрила його в розмові з російським лідером Володимиром Путіним перед заворушеннями у Вашингтоні.

"Ми багато дізналися про нашу систему правління за останні чотири роки з президентом, який зневажає демократію", - заявила Клінтон.

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Вона зазначила, що хотіла б почути записи телефонних розмов Трампа, щоб дізнатися, чи розмовляв він з Путіним у день, коли стався штурм Капітолію. Прихильників чинного президента США вона назвала "спільниками" і "прихильниками культу" і звинуватила їх в "нехтуванні демократією".

Таку заяву Клінтон зробила після того, як Пелосі заявила, що заворушення, які сталися у Вашингтоні 6 січня, були "подарунком Путіну".

Пізніше Клінтон заявила про необхідність створити в конгресі спеціальну комісію, яка займеться з'ясуванням можливих зв'язків між Трампом і Путіним. Це розслідування необхідно для того, щоб допомогти виправити шкоду, завдану "національній безпеці", і не допустити, щоб президентом США знову стала "маріонетка".