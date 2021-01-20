Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію
Президент Росії Володимир Путін не контактував зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час заворушень у Капітолії на початку поточного року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ні, не було", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання.
У вівторок колишня держсекретар США, суперниця президента США Дональда Трампа на минулих виборах Гілларі Клінтон запідозрила його в розмові з російським лідером Володимиром Путіним перед заворушеннями у Вашингтоні.
"Ми багато дізналися про нашу систему правління за останні чотири роки з президентом, який зневажає демократію", - заявила Клінтон.
Вона зазначила, що хотіла б почути записи телефонних розмов Трампа, щоб дізнатися, чи розмовляв він з Путіним у день, коли стався штурм Капітолію. Прихильників чинного президента США вона назвала "спільниками" і "прихильниками культу" і звинуватила їх в "нехтуванні демократією".
Таку заяву Клінтон зробила після того, як Пелосі заявила, що заворушення, які сталися у Вашингтоні 6 січня, були "подарунком Путіну".
Пізніше Клінтон заявила про необхідність створити в конгресі спеціальну комісію, яка займеться з'ясуванням можливих зв'язків між Трампом і Путіним. Це розслідування необхідно для того, щоб допомогти виправити шкоду, завдану "національній безпеці", і не допустити, щоб президентом США знову стала "маріонетка".
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"это какой-то позор", а не журналістика
навіщо ж писати що це чарівне мистецтво?
Чинний президент США Дональд Трамп не захотів відправляти за наступним главою держави Джо Байденом урядовий літак для доставки на інавгурацію у Вашингтон зі штату Делавер. Про це повідомили Daily Mail.
Байден був змушений зробити переліт на приватному Boeing 737 з рідного штату Делавер до Вашингтону.
Перед прильотом подружжя Байденів до Білого дому, Трамп випустив прощальне відео. У ньому він не згадав наступника по імені і не привітав з перемогою.
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Чикатило опроверг обвинения в массовых...
-Єто я поц?? Єто ти ***** поц!!!!
Тебе-то что от того, что носят враги?
У період передвиборчої компанії дезентерії був активний рух криптовалюти. Біткоїнтами розраховувались з тими хто у соцсетях розповсюджував лайно на попередників.
Маю надію що американські сек"юриті знайдуть джерела.
І не дивно, що введені санкції стосовно Деркача і Дубінського, їх рахунки будуть викриті..... з усіма наслідками.
На черзі "Козирь"