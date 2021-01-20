Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия

Президент России Владимир Путин не контактировал со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время беспорядков в Капитолии в начале текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Нет, не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник бывший госсекретарь США, соперница президента США Дональда Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон заподозрила его в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным перед беспорядками в Вашингтоне.

"Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию", - заявила Клинтон.

Она отметила, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день, когда произошел штурм Капитолия. Сторонников действующего президента США она назвала "сообщниками" и "сторонниками культа" и обвинила их в "пренебрежении демократией".

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Такое заявление Клинтон сделала после того, как Пелоси заявила, что беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января, были "подарком Путину".

Позже Клинтон заявила о необходимости создать в конгрессе специальную комиссию, которая займется выяснением возможных связей между Трампом и Путиным. Это расследование необходимо для того, чтобы помочь исправить ущерб, нанесенный "национальной безопасности", и не допустить, чтобы президентом США вновь стала "марионетка".