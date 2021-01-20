Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия
Президент России Владимир Путин не контактировал со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время беспорядков в Капитолии в начале текущего года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Нет, не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Во вторник бывший госсекретарь США, соперница президента США Дональда Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон заподозрила его в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным перед беспорядками в Вашингтоне.
"Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию", - заявила Клинтон.
Она отметила, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день, когда произошел штурм Капитолия. Сторонников действующего президента США она назвала "сообщниками" и "сторонниками культа" и обвинила их в "пренебрежении демократией".
Такое заявление Клинтон сделала после того, как Пелоси заявила, что беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января, были "подарком Путину".
Позже Клинтон заявила о необходимости создать в конгрессе специальную комиссию, которая займется выяснением возможных связей между Трампом и Путиным. Это расследование необходимо для того, чтобы помочь исправить ущерб, нанесенный "национальной безопасности", и не допустить, чтобы президентом США вновь стала "марионетка".
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"это какой-то позор", а не журналістика
навіщо ж писати що це чарівне мистецтво?
Чинний президент США Дональд Трамп не захотів відправляти за наступним главою держави Джо Байденом урядовий літак для доставки на інавгурацію у Вашингтон зі штату Делавер. Про це повідомили Daily Mail.
Байден був змушений зробити переліт на приватному Boeing 737 з рідного штату Делавер до Вашингтону.
Перед прильотом подружжя Байденів до Білого дому, Трамп випустив прощальне відео. У ньому він не згадав наступника по імені і не привітав з перемогою.
- нет
- на нет и http://xn----8sbmbac9akkdozy8e2bj.xn--p1ai/tag/sud-i суда нет, все свободны, расходимся
Чикатило опроверг обвинения в массовых...
-Єто я поц?? Єто ти ***** поц!!!!
Тебе-то что от того, что носят враги?
У період передвиборчої компанії дезентерії був активний рух криптовалюти. Біткоїнтами розраховувались з тими хто у соцсетях розповсюджував лайно на попередників.
Маю надію що американські сек"юриті знайдуть джерела.
І не дивно, що введені санкції стосовно Деркача і Дубінського, їх рахунки будуть викриті..... з усіма наслідками.
На черзі "Козирь"