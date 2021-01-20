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Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия

Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия

Президент России Владимир Путин не контактировал со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время беспорядков в Капитолии в начале текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Нет, не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник бывший госсекретарь США, соперница президента США Дональда Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон заподозрила его в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным перед беспорядками в Вашингтоне.

"Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию", - заявила Клинтон.

Она отметила, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день, когда произошел штурм Капитолия. Сторонников действующего президента США она назвала "сообщниками" и "сторонниками культа" и обвинила их в "пренебрежении демократией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп распорядился рассекретить документы о связях с РФ и письмах Клинтон

Такое заявление Клинтон сделала после того, как Пелоси заявила, что беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января, были "подарком Путину".

Позже Клинтон заявила о необходимости создать в конгрессе специальную комиссию, которая займется выяснением возможных связей между Трампом и Путиным. Это расследование необходимо для того, чтобы помочь исправить ущерб, нанесенный "национальной безопасности", и не допустить, чтобы президентом США вновь стала "марионетка".

беспорядки (333) путин владимир (31211) Клинтон Хиллари (197) Трамп Дональд (5083)


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Топ комментарии
+27
Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия - Цензор.НЕТ 7935
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20.01.2021 12:28
+11
значит 100% был
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20.01.2021 12:35
+11
Кацапський фуйло і американський трамфуйло готували захват Капітолію, і обробилися рідким лайном, на смітник їм дорога.
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20.01.2021 12:49
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Кремль опроверг разговор Путина и Трампа перед штурмом Капитолия - Цензор.НЕТ 7935
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20.01.2021 12:28 Ответить
Поэтому День России следует перенести с 4 ноября, на 2-е, когда был издан этот Указ.
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20.01.2021 12:37 Ответить
Эта ни мы!!! Нас там нету
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20.01.2021 13:29 Ответить
занадто довго триває це неподобство , час припиняти .
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20.01.2021 14:01 Ответить
оце у вас називається "спростував"???
"это какой-то позор", а не журналістика
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20.01.2021 12:28 Ответить
Россия всегда все опровергает. Точно так же, как и Чикатило в процессе следствия.
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20.01.2021 12:33 Ответить
та росія може хоч всратися прилюдно
навіщо ж писати що це чарівне мистецтво?
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20.01.2021 12:35 Ответить
Разговор Трампа с ****** был после штурма капитолия. Трампу строгий выговор и лишение 13-й зарплаты.
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20.01.2021 12:35 Ответить
Звісно, що ПІД ЧАС АТАКИ НА КАПІТОЛІЙ вони не спілкувалися, А ДО АТАКИ ТАК, бо немає спростування)
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20.01.2021 16:40 Ответить
#крємльопроверг = взявпідособистийконтроль
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20.01.2021 12:29 Ответить
ИХТАМНЕТ.
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20.01.2021 12:29 Ответить
кацапским кремлядям верить - себя не уважать!!! сколько раз уже брехали, брешут и будут брехать!!! как говорит классик- киевлянин М.Булгаков - "..... поздравляю вас совравши!!!!".
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20.01.2021 12:30 Ответить
Чувствуют свинособаки что даже вазелин не поможет.
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20.01.2021 12:32 Ответить
У Путина геморрой на почве онкозаболевания прямой кишки. Тут уже вазелин не поможет.
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20.01.2021 12:34 Ответить
Перед нет.. а в процессе штурма ДА. ( опровергли они.., да кто ж вам брехунам поверит.. имидж у Раши сейчас такой, что каждое слово считается брехней., даже если вдруг это и правда)
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20.01.2021 12:35 Ответить
значит - таки было, Клинтонша не могла на пустом месте выдумать такое
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20.01.2021 12:35 Ответить
а що ще могло бути? може про це їй доповіли держслужбовці з оточення Трампа та зі спецслужб, бо Трампа там майже всі або ненавидили, або зневажали
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20.01.2021 12:59 Ответить
значит 100% был
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20.01.2021 12:35 Ответить
Все,что говорят топ чиновники рашки нужно всегда понимать наоборот-это и будет истина.
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20.01.2021 12:50 Ответить
///
Чинний президент США Дональд Трамп не захотів відправляти за наступним главою держави Джо Байденом урядовий літак для доставки на інавгурацію у Вашингтон зі штату Делавер. Про це повідомили Daily Mail.
Байден був змушений зробити переліт на приватному Boeing 737 з рідного штату Делавер до Вашингтону.
Перед прильотом подружжя Байденів до Білого дому, Трамп випустив прощальне відео. У ньому він не згадав наступника по імені і не привітав з перемогою.
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20.01.2021 12:37 Ответить
Кацапський фуйло і американський трамфуйло готували захват Капітолію, і обробилися рідким лайном, на смітник їм дорога.
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20.01.2021 12:49 Ответить
***** = трамп - близнецы братья
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20.01.2021 13:31 Ответить
Трампісти-путіністи - теж брати.
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20.01.2021 13:37 Ответить
А лапті таки дослухаються шо там кажуть за акіяном.
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20.01.2021 12:37 Ответить
- подсудимый, вы сознаетесь, что убили десять человек?
- нет
- на нет и http://xn----8sbmbac9akkdozy8e2bj.xn--p1ai/tag/sud-i суда нет, все свободны, расходимся
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20.01.2021 12:38 Ответить
Кремль опроверг разговор...

Чикатило опроверг обвинения в массовых...
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20.01.2021 12:41 Ответить
Ціпіровіч- ві поц!
-Єто я поц?? Єто ти ***** поц!!!!
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20.01.2021 16:49 Ответить
та чо звонить?в интернете пока трампушу не забанили,вполне можно было пообщаться
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20.01.2021 12:44 Ответить
Хахаха,классика - новости мы узнаём из опровержений брехливого путинского интерфакса.
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20.01.2021 12:51 Ответить
Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію - Цензор.НЕТ 22
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20.01.2021 12:54 Ответить
Песков: Навальный - жулик, расследования - лохотрон. И это говорит человек, пресс секретарь путина который носит на руке часы за 37 млн..
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20.01.2021 13:00 Ответить
Ну будет Навальный эти часы носить. Или будет носить другие.

Тебе-то что от того, что носят враги?
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20.01.2021 14:00 Ответить
ой вэй,кремлядь опровергла)) значит и правда был...
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20.01.2021 13:04 Ответить
Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію - Цензор.НЕТ 455
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20.01.2021 13:38 Ответить
Роисси верить - себя не уважать...
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20.01.2021 13:45 Ответить
Значит стопудово разговор был.
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20.01.2021 13:58 Ответить
Головне не це, головне те що розраховувались з бандюками що штурмували Капітолій.
У період передвиборчої компанії дезентерії був активний рух криптовалюти. Біткоїнтами розраховувались з тими хто у соцсетях розповсюджував лайно на попередників.
Маю надію що американські сек"юриті знайдуть джерела.
І не дивно, що введені санкції стосовно Деркача і Дубінського, їх рахунки будуть викриті..... з усіма наслідками.
На черзі "Козирь"
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20.01.2021 14:34 Ответить
 
 