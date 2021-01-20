Пєсков про "палац Путіна": Це "лохотрон". Подумайте перед тим, як переказувати гроші шахраям

У Кремлі не побачили нічого нового в розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це в розмові із журналістами заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"В цьому випадку президенту приписується у власність те, чого не існує. Вся власність президента Росії декларується ним щорічно і викладена ним в інформації, що публікується також щорічно в декларації. Вчорашній ось цей матеріал - нічого нового там не представлено. Ви знаєте, що ця тема була вкинута роки три-чотири тому. І власне, тут у цьому випадку з пустого в порожнє переливається. Вже неодноразово намагалися використовувати ось ці інсинуації. До того ж часто навіть не обтяжуючи себе якимись хоча б мінімальними спробами якось щось не те що довести, але хоча б проілюструвати. Може бути, єдина новинка - це те, що тут вже такі монтажні історії використовуються. Там у басейн в якомусь палаці вписується кадр Путіна, який плаває в Єнісеї. Кадри, які - коли Путін плавав у Єнісеї - обійшли весь світ. Це така суха констатація", - сказав Пєсков.

Також представник Кремля заявив, що всі подібні матеріали є "лохотроном" і створюються "шахраями" з метою вилучення грошей у населення.

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"Наприкінці цього чудового матеріалу вказано номери рахунків з проханням туди переказувати гроші. Мені здається, що це, напевно, головне завдання подібних матеріалів, подібних таких псевдорозслідувань. Ось це і є такий головний лохотрон. І ми попереджаємо всіх громадян, тим більше з урахуванням такої великої кількості переглядів: подумайте перед тим, як переказувати гроші ось таким насправді шахраям. Бо способи вилучення грошей у населення в цих шахраїв постійно удосконалюються. Подумайте десять разів", - додав прессекретар Путіна.

19 січня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив фільм-розслідування "Палац для Путіна" - в ньому розповідається, що на Чорному морі під Геленджиком зведено палац для президента Росії площею 17,7 тисячі квадратних метрів. Вперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.

Як стверджує ФБК, будівництво палацу фінансувалося державними і приватними компаніями, пов'язаними з друзями Путіна, через корупційні схеми. Загальну суму коштів, витрачених на палац і виноградники навколо нього, ФБК оцінив щонайменше в 100 мільярдів рублів.

Фільм ФБК потрапив на перше місце в тренди Ютьюб, за неповну добу його переглянули понад 20 мільйонів разів.