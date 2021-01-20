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Пєсков про "палац Путіна": Це "лохотрон". Подумайте перед тим, як переказувати гроші шахраям

Пєсков про

У Кремлі не побачили нічого нового в розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це в розмові із журналістами заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"В цьому випадку президенту приписується у власність те, чого не існує. Вся власність президента Росії декларується ним щорічно і викладена ним в інформації, що публікується також щорічно в декларації. Вчорашній ось цей матеріал - нічого нового там не представлено. Ви знаєте, що ця тема була вкинута роки три-чотири тому. І власне, тут у цьому випадку з пустого в порожнє переливається. Вже неодноразово намагалися використовувати ось ці інсинуації. До того ж часто навіть не обтяжуючи себе якимись хоча б мінімальними спробами якось щось не те що довести, але хоча б проілюструвати. Може бути, єдина новинка - це те, що тут вже такі монтажні історії використовуються. Там у басейн в якомусь палаці вписується кадр Путіна, який плаває в Єнісеї. Кадри, які - коли Путін плавав у Єнісеї - обійшли весь світ. Це така суха констатація", - сказав Пєсков.

Також представник Кремля заявив, що всі подібні матеріали є "лохотроном" і створюються "шахраями" з метою вилучення грошей у населення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Палац Путіна за 100 млрд рублів: фонд Навального випустив фільм про "найбагатшу людину у світі". ВIДЕО

"Наприкінці цього чудового матеріалу вказано номери рахунків з проханням туди переказувати гроші. Мені здається, що це, напевно, головне завдання подібних матеріалів, подібних таких псевдорозслідувань. Ось це і є такий головний лохотрон. І ми попереджаємо всіх громадян, тим більше з урахуванням такої великої кількості переглядів: подумайте перед тим, як переказувати гроші ось таким насправді шахраям. Бо способи вилучення грошей у населення в цих шахраїв постійно удосконалюються. Подумайте десять разів", - додав прессекретар Путіна.

19 січня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив фільм-розслідування "Палац для Путіна" - в ньому розповідається, що на Чорному морі під Геленджиком зведено палац для президента Росії площею 17,7 тисячі квадратних метрів. Вперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.

Як стверджує ФБК, будівництво палацу фінансувалося державними і приватними компаніями, пов'язаними з друзями Путіна, через корупційні схеми. Загальну суму коштів, витрачених на палац і виноградники навколо нього, ФБК оцінив щонайменше в 100 мільярдів рублів.

Фільм ФБК потрапив на перше місце в тренди Ютьюб, за неповну добу його переглянули понад 20 мільйонів разів.

Автор: 

Геленджик (8) Пєсков Дмитро (1608) путін володимир (23758) резиденція (40) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+42
расея-страна вор, страна лжец, страна бандит.
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20.01.2021 13:36
+38
Песков о фильме-расследовании о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам - Цензор.НЕТ 3132
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20.01.2021 13:36
+33
Песков о фильме-расследовании о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам - Цензор.НЕТ 7596
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20.01.2021 13:40
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Петр 1 и Екатерина тоже были прогрессивными и проевропейскими.
Это не помешало им уничтожить казачество и гнобить Украину.
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20.01.2021 17:45 Відповісти
Как минимум, на Донбассе всё закончиться позитивно, это факт.

Для кого позитивно?

Для Украины позитивно - это победа в войне, возврат всех территорий, включая Крым, и контрибуции с Роиси.

Для Роиси позитивно - втюхать назад тольго разграбленую часть Донбасса, как вечный очаг нестабильности, и снять с себя санкции.
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20.01.2021 17:48 Відповісти
Логический ряд неправильный, все, что подрывает власть пуйла и прочей преступной кремляди, что разжигает ненависть, вполне справедливую, кстати, быдлонаселения паРаши к своей преступной власти, есть на пользу Украины, да и всему миру,
кацапо-орда должна заниматься внутренними проблемами, а не гадить по всему периметру.
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20.01.2021 19:10 Відповісти
А ёршик не хочет рассказать, чья это тогда будка?
И что значит "показали то, чего не существует", эту будку уже сравняли с землёй?
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20.01.2021 14:47 Відповісти
Вот что бывает когда человек не боится Бога .Путин же говорил,что россии нехватает духовных скреп.Хозяин дворца показал пример духовности и аскетизма.
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20.01.2021 14:57 Відповісти
Хозяин дворца лечит рак кишечника плюс альцгеймер.
Наслаждаться дворцом буде не он.
Такой вот у Бога сарказм для безбожников.
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20.01.2021 15:01 Відповісти
" Песков о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам",

Здесь Должен таки согласиться. Не платите налоги банде в Кремле.
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20.01.2021 15:02 Відповісти
Журналист:так ,а чей дворец?
Песков: наверное каких-то крутых!
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20.01.2021 15:08 Відповісти
"Может Зинкин?"(с)- песков))
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20.01.2021 15:20 Відповісти
Люди русские, на этот раз Письков сказал правду вам и о вас: это лохотрон!
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20.01.2021 15:28 Відповісти
ЛОХОТРОН - это сама паРашка, как место проживания, а ее жители ЛОХИ (о чем ***** сам не раз высказывался в кругу своих воров-подельников)!
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20.01.2021 15:43 Відповісти
Так а **** замок шато де путлер ватный версаль короля пуи 1 солнцху№лыги
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20.01.2021 15:49 Відповісти
А шо ? Письков мог сказать иное??? Он просто дал команду армии троллей как реагировать. Быдловатый народец с радостью поверит в его версию....Сцарь в безопасности.
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20.01.2021 16:29 Відповісти
Одна и та же песня уже который десяток лет. Им можно аргументом перед носом махать, все равно ведь отмажутся. Вот по этому никакой демократии, их просто нужно всех валить. Но увы, выбрав зе, 75% смердов показало что им важнее.
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20.01.2021 17:23 Відповісти
Ну что я могу сказать... Я думаю, что тот театр в дворце - ждёт нашего клоуна...
Во всяком случае- наш клоун ОЧЕНЬ старается... - очень хочет на коленках поползать перед ******...
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20.01.2021 17:34 Відповісти
Это тот который не знает какая у него зарплата, а деньги в тумбочку складывает не считая.
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20.01.2021 20:06 Відповісти
я всегда верю пескову на слово, потому, что он никогда не врёт.
и всех остальных призываю.
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20.01.2021 22:30 Відповісти
БРЕШЕТ СОБАКА !
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21.01.2021 00:15 Відповісти
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