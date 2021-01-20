Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення народного депутата фракції Олександра Скічка (фракція "Слуга народу") головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідний проєкт указу президента схвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Скічко є депутатом Верховної Ради, головою підкомітету з питань залізничного транспорту комітету з питань транспорту та інфраструктури. Обраний по мажоритарному округу №197 в Черкаській області від партії "Слуга народу".

У минулому Скічко був телеведучим, артистом розмовного жанру і актором.

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