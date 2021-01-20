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Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА

Кабмін погодив призначення

Кабінет Міністрів України погодив призначення народного депутата фракції Олександра Скічка (фракція "Слуга народу") головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідний проєкт указу президента схвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Скічко є депутатом Верховної Ради, головою підкомітету з питань залізничного транспорту комітету з питань транспорту та інфраструктури. Обраний по мажоритарному округу №197 в Черкаській області від партії "Слуга народу".

У минулому Скічко був телеведучим, артистом розмовного жанру і актором.

Також дивіться: Клуб дружини "слуги народу" Скічка провів концерт Монатіка з порушеннями карантину, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Кабмін (14065) призначення (2272) ОДА (1625) Скічко (46) Чернігівська область (893)


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Топ коментарі
+27
зебіли напевно уже нахряцались ікри до нестями,
так придурки ?Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 2085
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20.01.2021 14:24
+26
Шоумен-альфонс.)
Вітаємо активних зе-виборців Черкащини.
Вас подарували мультимільйонеру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніду Юрушев у, тестю Скічко.
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20.01.2021 14:05
+26
один лисий як гівно в ополонці, не притулив віслюк нікуди..Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 8234
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20.01.2021 14:31
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20.01.2021 13:56 Відповісти
Просто крысы всегда первыми бегут с тонущего корабля
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20.01.2021 13:57 Відповісти
зебіли напевно уже нахряцались ікри до нестями,
так придурки ?Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 2085
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20.01.2021 14:24 Відповісти
Ікру мойви вони будуть їсти на Новий Рік і то не факт
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20.01.2021 14:29 Відповісти
Незрозуміло яким досвідом і навичками наділений новий губернатор і що це дасть Черкаській області.
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20.01.2021 15:49 Відповісти
Ви обличчя спотворене інтелектом бачили? от вам і відповідь.
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20.01.2021 20:47 Відповісти
Написано же разговаривать хорошо умеет. Артист разговорного жанра.
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21.01.2021 07:09 Відповісти
Уже не смешно ,грусно
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21.01.2021 07:06 Відповісти
это какой то позор
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20.01.2021 13:56 Відповісти
Откуда такая уверенность?
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20.01.2021 14:04 Відповісти
Я так, на первый взгляд)
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20.01.2021 14:06 Відповісти
А так вскрытие потом покажет)
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20.01.2021 14:06 Відповісти
Це таке саме, тільки в штанях.
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20.01.2021 14:05 Відповісти
Ок, буду знать)
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20.01.2021 14:08 Відповісти
Артіст разгаворнава жанра.
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20.01.2021 14:00 Відповісти
А шо на этой должности делать - только и гаварить, т.е. решать
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20.01.2021 15:27 Відповісти
Та може у него и получиЦА,глаза добрые,добрые.Ну не на завод же идти пацану к станку или
стану?Тем более у современной молодёжи это не модно...завод.
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20.01.2021 15:42 Відповісти
Если долго мучится , что-нибудь получится. Но не факт
Ну хоть поржем
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21.01.2021 02:17 Відповісти
Говорить и решать две большие разницы
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21.01.2021 02:16 Відповісти
піховшека - у міністри!
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20.01.2021 14:03 Відповісти
Не хочу быть простою княжною. Хочу быть владычицей морскою.(С)
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20.01.2021 14:03 Відповісти
Шоумен-альфонс.)
Вітаємо активних зе-виборців Черкащини.
Вас подарували мультимільйонеру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніду Юрушев у, тестю Скічко.
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20.01.2021 14:05 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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20.01.2021 14:06 Відповісти
згадався "Єралаш" та незабутня фраза:"Ну ребята, держитесь." Та прогноз, що малолітні сц...нки, пісятимуть від нього більше чим після пива.
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20.01.2021 22:43 Відповісти
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 4211
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20.01.2021 15:48 Відповісти
Да это именно тот который вышел замуж за телку с 3 детьми на 20 лет его старше. У нее папа миллионный ворюга.вел каждое утро доброе утро ,сбегал от своей старухи.
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20.01.2021 15:57 Відповісти
Алуся, ви би вже свою харю показали, чи що..
А то ховаєтесь за якимось сумнівним нікнеймом та з-під нього пісяєте на голови цілком реальних громадян.
Не солідно якось)
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20.01.2021 20:55 Відповісти
Написав "солідний" під анонімним погонялом.
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20.01.2021 21:03 Відповісти
"Шта.." (с)
Лютий кабздець. Мешканці Черкас, мої співчуття. Тепер у вас будуть конкурси, весілля та інші розваги. У вас дуже працьовита людина за голову ОДА - працівник пелькою і керівник повітряними кульками..
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20.01.2021 14:05 Відповісти
Ни разу не три-два-рас:
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 5170
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20.01.2021 14:06 Відповісти
Унылое зеленое гавно
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 5808
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20.01.2021 15:37 Відповісти
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 5460
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20.01.2021 17:40 Відповісти
Ооо, Ляжка знову буде намагатися пролізти в Раду...
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20.01.2021 14:10 Відповісти
Зараз мабуть не буде,бо на дворі морози і землю їсти не зможе.
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20.01.2021 15:23 Відповісти
Як погоджували Скічко
"Ну, мужик робочий, короче...корабельний дуб"
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20.01.2021 14:12 Відповісти
"По приколу", часть 397-я.
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20.01.2021 14:20 Відповісти
один лисий як гівно в ополонці, не притулив віслюк нікуди..Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 8234
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20.01.2021 14:31 Відповісти
Наверное оставил "смотрящим" за кварталом.
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20.01.2021 15:18 Відповісти
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 3811
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20.01.2021 14:37 Відповісти
Та норм. Олігарх Юрушев купив зятю посаду "на кормлєніє".Націлювався,звичайно,годуватись з транспортної інфраструктури,але там зубастіші акули...
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20.01.2021 14:40 Відповісти
Зеля сказал без кумовства, и как отрезал... Скичко ему не кум)))
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20.01.2021 15:50 Відповісти
Які аргументи на користь такого призначення? Ні за освітою, ні за фахом, ні за досвідом роботи.. Тоді що? Підписанням подібних"призначень" Зеленський повністю дискредитує владу. І за це буде відповідальність. В Омані сховатись не вдасться. Повна профанація!
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20.01.2021 14:45 Відповісти
Александр Скичко прошел в Раду по 197 мажоритарному округу. До начала политической карьеры был популярным артистом и шоуменом, телеведущим. В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение».

В 2009 году он стал финалистом шоу «Україна має талант», после чего решил заняться карьерой артиста профессионально. В частности, он был ведущим утреннего шоу «Добрий монинг» на телеканале Муз-ТВ (Россия), а также ведущим шоу «Подъем» на «Новом канале».
В 2012-2013 годах - автор идеи, креативный продюсер и ведущий реалити-шоу «Мачо не плачут» (1 и 2 сезонов) на «Новом канале».
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20.01.2021 16:12 Відповісти
Клоуны, вперёд. Мы в вас верим! Ведите нас стройными рядами в светлое будущее. А то один клоун, который изображает президента, в одиночку не справляется.
А если серьёзно, то хочется спросит хоть кого-нибудь из голосовавших за это шапито, вы довольны результатом своего выбора?
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20.01.2021 14:48 Відповісти
Вважаю, що вистава доходить до фінальної частини. Настав час доставати, заздалегідь заготовлені, помідори і яйця, термін придатності яких вийшов. Прошу усіх акторів до сцени.
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20.01.2021 15:15 Відповісти
Помидорами и яйцами эту зеленую власть уже не скинешь. Потребуется что-то более серьезное и для них опасное. Правда, и нет желающих рисковать жизнью ради защиты этой зеленой власти.
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20.01.2021 15:41 Відповісти
Більше клоунів - на кожну посаду по клоуну.
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20.01.2021 14:52 Відповісти
какая смазливая стриптизёрша..)
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20.01.2021 15:07 Відповісти
на зоне такие всегда нужны
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20.01.2021 16:07 Відповісти
бывший губернатор Днепропетровской области - звезда шоу Холостяк, этот - ведущий Евровидения. Опыт работы вполне позволяет руководить областью.
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20.01.2021 15:15 Відповісти
Такие дураки нужны для олигархов - мало что понимают в работе, будут подписывать все, что им подсунут, ума у них мало, чтобы подумать, что за преступления когда-то придется отвечать или сольют свои же
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20.01.2021 15:34 Відповісти
Вибачте , але не втримався : Ви себе так заспокоюєте чи правда вірите що хтось із цього лайна колись відповість ? Багатьох назливали ? А скількох посадили ? "Папєрєднік " " єнтого дарованія" ( був такий тулуб) наприклад у Іспанії нацарював хатину і доживає свого гнидявого віку що нам не насниться інший громадянство Польщі оформив , а за минулий рік їх у Черкасах як бліх у собаки помінялося , хтось за щось відповів ? Вони не дурні , вони прості падлюки які рідну матір продадуть щоб нажитися , але падлюки хитрі і піступні !
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20.01.2021 21:57 Відповісти
Пардон ! "Підступні"
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20.01.2021 21:58 Відповісти
удачно как женился
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20.01.2021 15:19 Відповісти
Нализал!...
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20.01.2021 15:52 Відповісти
А як же вимоги до стажу роботи в держорганах 5 років? Чи закони не діють? Чому опозиція не обжалує в суді такі призначення?
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20.01.2021 15:26 Відповісти
Это конец стране Зе соплю назначили у него есть опыт управления очередной фунт
такого дурдома еще не было
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20.01.2021 15:32 Відповісти
Ще один проФФесіонал
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20.01.2021 15:43 Відповісти
Полякову в мэры Харькова, Тину Кароль бросить на донецкое направление.
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20.01.2021 15:49 Відповісти
Кароль можно и на Одессу, или для начала в Бердичев, там своих побольше и ей будет проще
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20.01.2021 16:09 Відповісти
__По ходу, стали раздавать города в Аренду (!)
Радуйтесь, зрелища Аниматоры гараНтируют....
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20.01.2021 15:50 Відповісти
Объявление:
проведение веселых корпоративов в Черкасской ОГА
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20.01.2021 15:59 Відповісти
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 3566

Черкаська обл.
Вибори президента.

Зеленський - 77.43%

Порошенко - 20.13%
Вибори в ВР.
«Слуга народу» - 51 % - 250 854 голоси
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20.01.2021 16:02 Відповісти
а што смешного?? почти сто процентов утырков
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21.01.2021 03:24 Відповісти
Це сарказм. За ВАЗеленського черкащани боролись, на його тамаду й напоролись. А радіти, дійсно, нічому.
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21.01.2021 10:46 Відповісти
https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu


https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu

hochu domoy v ua

@hochu_dodomu

·https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1351858344995278848 2 ч

у зе собачка есть дома? Собачку свою еще можно губернатором назначить..
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20.01.2021 16:15 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1351859791107338248 2 ч

*********
Яка краса
Губернатор розмовного жанру КМУ погодив кандидатуру шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА Артист розмовного жанру,актор З серпня 2019 депутат від СН Зять мультимільйонера Леоніда Юрушева
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20.01.2021 16:40 Відповісти
ждем когда малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дэбил поставит главой Укрзализныци Сердючку!
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20.01.2021 16:41 Відповісти
Шоу повинно тривати, нарід аплодує
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20.01.2021 16:51 Відповісти
Чему здесь удивляться? Просто рукой махнуть.
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20.01.2021 17:06 Відповісти
Я це коментувати не буду, не має вже сил, блдь.
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20.01.2021 17:09 Відповісти
Еще один шут
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20.01.2021 17:26 Відповісти
Ну за що нам ЧЕРКАЩАНАМ такий ЛЮТИЙ ТРЕШ....До нашого берега як на гуано так шоумано....!?????????????
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20.01.2021 17:29 Відповісти
Жаль,что не выступил "начальник транспортного цеха" - серожа!
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20.01.2021 17:44 Відповісти
Будет по телефону в ответ вводить в заблуждение, отвечая шутя голосом Олега Ляшка. Дежавю с экс губернатором Днепропетровщины.
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20.01.2021 17:47 Відповісти
«Мачо не плачут» ,а черкащани будуть плакать!
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20.01.2021 17:48 Відповісти
Уже смешно. Плачем, но смеемся.
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20.01.2021 17:54 Відповісти
Скоро обхохочетесь
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21.01.2021 02:23 Відповісти
ВааАдик! Меня здесь не любят. Приезжай выяви кто.
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20.01.2021 17:58 Відповісти
гнусавый пошлый "юморист" высмеивающий политиков и народ, назначил знакомого артиста разговорного жанра на государственную должность - так необходимо сообщать народу.

Вот представим, что Виталий Кличко, Порошенко, Тимошенко, Ющенко и т.д. скинулись и вывели на сцену юмориста или группу юмористов которые будут пародировать гнусавого "юмориста".
А там есть над чем смеяться. У гнусавого будет разрыв сознания.
Ведь только он издевался пошло над всеми, и все толерантно не противодействовали хаму.
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20.01.2021 18:13 Відповісти
Колись в 2018-19 р. я з одним шановним чоловіком обговорювали чи зможе Зеля щось змінити на краще, якщо виграє вибори. Зійшлися на тому, що потрібна команда, якої у Зелі немає. Я тоді пожартував, що є така команда -95 квартал, зокрема Лисого можна поставити на прем'єра. Як я тоді був близький до суворої правди нашого життя. Нами управляють нулі, що в економіці, що в політиці
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20.01.2021 18:19 Відповісти
Дурня якась.
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20.01.2021 18:58 Відповісти
... а шо ваш Порах лудше был?
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20.01.2021 19:07 Відповісти
Тут даже обговаривать нечего.Сравнивать Пороха с клоунаме?
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21.01.2021 02:25 Відповісти
Да уж, цирк пока уезжать не собирается...
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20.01.2021 19:20 Відповісти
Воно чим заплатило за це призначення? Дало під хвіст? Під кого лягало?

Який в нього досвід, які компетенції, чи не зелене ще, щоб займати таку посаду...?
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20.01.2021 19:26 Відповісти
Зато сімпатічний і красіво сказать может.
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20.01.2021 19:37 Відповісти
От що значить вчасно одружитися на грошах - кар'єра як той гіперлуп - раз і вже наступна зупинка. От як цей тамада буде областю керувати, мені не зрозуміло.
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20.01.2021 20:26 Відповісти
ка-ка-какая разніца...
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20.01.2021 20:33 Відповісти
Черкаси на Дніпрі , там завжди до берега як не тріски , то ла#но припливає так розумію , що іде підготовка тамадиного тестя до запуску земельної реформи ; іще де-не -де над Дніпром очерети не заграбастані , тамада тепер підчистить
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20.01.2021 21:47 Відповісти
Там к лазаревой присмотрись,коррупция потроха процветает по сей день.
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20.01.2021 21:48 Відповісти
прикольно, стендапер став головою області
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20.01.2021 22:22 Відповісти
Таких идиотских назначений не позволяли себе даже Януковощ!!
. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат.
Куча клоунов в парламенте.
А ведущий телешоу - губернатор 😁
Собачку свою еще можно губернатором назначить.

И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов?
И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.

Такое впечатление, что Зеоманский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль.
Бородатые женщины и карлики будут?😡
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20.01.2021 23:45 Відповісти
песта Черкасчині...
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21.01.2021 00:36 Відповісти
Где и чем уже успело поруководить это молодое дарование?
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21.01.2021 02:14 Відповісти
И смех, и грех!
Черкащане, выбирали паприколу? Так и получите паприколу
Вас зробили ще раз!
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21.01.2021 02:28 Відповісти
Ймовірно цей хлопчик "має великий досвід" державного управління?. Він Вам напрацює ...
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21.01.2021 05:15 Відповісти
Это уже не смешно !!!

Страна превращается в ...
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21.01.2021 11:23 Відповісти
 
 