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Кабмин согласовал назначение "слуги народа" Скичко главой Черкасской ОГА

Кабмин согласовал назначение

Кабинет Министров Украины согласовал назначение народного депутата фракции Александра Скичко (фракция "Слуга народа") главой Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Скичко является депутатом Верховной Рады, главой подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Скичко написал заявление о назначении его главой Черкасской ОГА, - Качура

В прошлом Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером.

Автор: 

Кабмин (14025) назначение (2165) ОГА (2388) Скичко Александр (41) Черниговская область (1118)


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Топ комментарии
+27
зебіли напевно уже нахряцались ікри до нестями,
так придурки ?Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 2085
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20.01.2021 14:24
+26
Шоумен-альфонс.)
Вітаємо активних зе-виборців Черкащини.
Вас подарували мультимільйонеру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніду Юрушев у, тестю Скічко.
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20.01.2021 14:05
+26
один лисий як гівно в ополонці, не притулив віслюк нікуди..Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 8234
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20.01.2021 14:31
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20.01.2021 13:56 Ответить
Просто крысы всегда первыми бегут с тонущего корабля
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20.01.2021 13:57 Ответить
зебіли напевно уже нахряцались ікри до нестями,
так придурки ?Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 2085
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20.01.2021 14:24 Ответить
Ікру мойви вони будуть їсти на Новий Рік і то не факт
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20.01.2021 14:29 Ответить
Незрозуміло яким досвідом і навичками наділений новий губернатор і що це дасть Черкаській області.
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20.01.2021 15:49 Ответить
Ви обличчя спотворене інтелектом бачили? от вам і відповідь.
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20.01.2021 20:47 Ответить
Написано же разговаривать хорошо умеет. Артист разговорного жанра.
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21.01.2021 07:09 Ответить
Уже не смешно ,грусно
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21.01.2021 07:06 Ответить
это какой то позор
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20.01.2021 13:56 Ответить
Откуда такая уверенность?
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20.01.2021 14:04 Ответить
Я так, на первый взгляд)
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20.01.2021 14:06 Ответить
А так вскрытие потом покажет)
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20.01.2021 14:06 Ответить
Це таке саме, тільки в штанях.
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20.01.2021 14:05 Ответить
Ок, буду знать)
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20.01.2021 14:08 Ответить
Артіст разгаворнава жанра.
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20.01.2021 14:00 Ответить
А шо на этой должности делать - только и гаварить, т.е. решать
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20.01.2021 15:27 Ответить
Та може у него и получиЦА,глаза добрые,добрые.Ну не на завод же идти пацану к станку или
стану?Тем более у современной молодёжи это не модно...завод.
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20.01.2021 15:42 Ответить
Если долго мучится , что-нибудь получится. Но не факт
Ну хоть поржем
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21.01.2021 02:17 Ответить
Говорить и решать две большие разницы
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21.01.2021 02:16 Ответить
піховшека - у міністри!
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20.01.2021 14:03 Ответить
Не хочу быть простою княжною. Хочу быть владычицей морскою.(С)
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20.01.2021 14:03 Ответить
Шоумен-альфонс.)
Вітаємо активних зе-виборців Черкащини.
Вас подарували мультимільйонеру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніду Юрушев у, тестю Скічко.
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20.01.2021 14:05 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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20.01.2021 14:06 Ответить
згадався "Єралаш" та незабутня фраза:"Ну ребята, держитесь." Та прогноз, що малолітні сц...нки, пісятимуть від нього більше чим після пива.
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20.01.2021 22:43 Ответить
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 4211
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20.01.2021 15:48 Ответить
Да это именно тот который вышел замуж за телку с 3 детьми на 20 лет его старше. У нее папа миллионный ворюга.вел каждое утро доброе утро ,сбегал от своей старухи.
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20.01.2021 15:57 Ответить
Алуся, ви би вже свою харю показали, чи що..
А то ховаєтесь за якимось сумнівним нікнеймом та з-під нього пісяєте на голови цілком реальних громадян.
Не солідно якось)
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20.01.2021 20:55 Ответить
Написав "солідний" під анонімним погонялом.
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20.01.2021 21:03 Ответить
"Шта.." (с)
Лютий кабздець. Мешканці Черкас, мої співчуття. Тепер у вас будуть конкурси, весілля та інші розваги. У вас дуже працьовита людина за голову ОДА - працівник пелькою і керівник повітряними кульками..
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20.01.2021 14:05 Ответить
Ни разу не три-два-рас:
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 5170
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20.01.2021 14:06 Ответить
Унылое зеленое гавно
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 5808
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20.01.2021 15:37 Ответить
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 5460
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20.01.2021 17:40 Ответить
Ооо, Ляжка знову буде намагатися пролізти в Раду...
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20.01.2021 14:10 Ответить
Зараз мабуть не буде,бо на дворі морози і землю їсти не зможе.
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20.01.2021 15:23 Ответить
Як погоджували Скічко
"Ну, мужик робочий, короче...корабельний дуб"
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20.01.2021 14:12 Ответить
"По приколу", часть 397-я.
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20.01.2021 14:20 Ответить
один лисий як гівно в ополонці, не притулив віслюк нікуди..Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 8234
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20.01.2021 14:31 Ответить
Наверное оставил "смотрящим" за кварталом.
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20.01.2021 15:18 Ответить
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 3811
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20.01.2021 14:37 Ответить
Та норм. Олігарх Юрушев купив зятю посаду "на кормлєніє".Націлювався,звичайно,годуватись з транспортної інфраструктури,але там зубастіші акули...
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20.01.2021 14:40 Ответить
Зеля сказал без кумовства, и как отрезал... Скичко ему не кум)))
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20.01.2021 15:50 Ответить
Які аргументи на користь такого призначення? Ні за освітою, ні за фахом, ні за досвідом роботи.. Тоді що? Підписанням подібних"призначень" Зеленський повністю дискредитує владу. І за це буде відповідальність. В Омані сховатись не вдасться. Повна профанація!
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20.01.2021 14:45 Ответить
Александр Скичко прошел в Раду по 197 мажоритарному округу. До начала политической карьеры был популярным артистом и шоуменом, телеведущим. В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение».

В 2009 году он стал финалистом шоу «Україна має талант», после чего решил заняться карьерой артиста профессионально. В частности, он был ведущим утреннего шоу «Добрий монинг» на телеканале Муз-ТВ (Россия), а также ведущим шоу «Подъем» на «Новом канале».
В 2012-2013 годах - автор идеи, креативный продюсер и ведущий реалити-шоу «Мачо не плачут» (1 и 2 сезонов) на «Новом канале».
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20.01.2021 16:12 Ответить
Клоуны, вперёд. Мы в вас верим! Ведите нас стройными рядами в светлое будущее. А то один клоун, который изображает президента, в одиночку не справляется.
А если серьёзно, то хочется спросит хоть кого-нибудь из голосовавших за это шапито, вы довольны результатом своего выбора?
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20.01.2021 14:48 Ответить
Вважаю, що вистава доходить до фінальної частини. Настав час доставати, заздалегідь заготовлені, помідори і яйця, термін придатності яких вийшов. Прошу усіх акторів до сцени.
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20.01.2021 15:15 Ответить
Помидорами и яйцами эту зеленую власть уже не скинешь. Потребуется что-то более серьезное и для них опасное. Правда, и нет желающих рисковать жизнью ради защиты этой зеленой власти.
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20.01.2021 15:41 Ответить
Більше клоунів - на кожну посаду по клоуну.
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20.01.2021 14:52 Ответить
какая смазливая стриптизёрша..)
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20.01.2021 15:07 Ответить
на зоне такие всегда нужны
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20.01.2021 16:07 Ответить
бывший губернатор Днепропетровской области - звезда шоу Холостяк, этот - ведущий Евровидения. Опыт работы вполне позволяет руководить областью.
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20.01.2021 15:15 Ответить
Такие дураки нужны для олигархов - мало что понимают в работе, будут подписывать все, что им подсунут, ума у них мало, чтобы подумать, что за преступления когда-то придется отвечать или сольют свои же
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20.01.2021 15:34 Ответить
Вибачте , але не втримався : Ви себе так заспокоюєте чи правда вірите що хтось із цього лайна колись відповість ? Багатьох назливали ? А скількох посадили ? "Папєрєднік " " єнтого дарованія" ( був такий тулуб) наприклад у Іспанії нацарював хатину і доживає свого гнидявого віку що нам не насниться інший громадянство Польщі оформив , а за минулий рік їх у Черкасах як бліх у собаки помінялося , хтось за щось відповів ? Вони не дурні , вони прості падлюки які рідну матір продадуть щоб нажитися , але падлюки хитрі і піступні !
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20.01.2021 21:57 Ответить
Пардон ! "Підступні"
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20.01.2021 21:58 Ответить
удачно как женился
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20.01.2021 15:19 Ответить
Нализал!...
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20.01.2021 15:52 Ответить
А як же вимоги до стажу роботи в держорганах 5 років? Чи закони не діють? Чому опозиція не обжалує в суді такі призначення?
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20.01.2021 15:26 Ответить
Это конец стране Зе соплю назначили у него есть опыт управления очередной фунт
такого дурдома еще не было
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20.01.2021 15:32 Ответить
Ще один проФФесіонал
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20.01.2021 15:43 Ответить
Полякову в мэры Харькова, Тину Кароль бросить на донецкое направление.
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20.01.2021 15:49 Ответить
Кароль можно и на Одессу, или для начала в Бердичев, там своих побольше и ей будет проще
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20.01.2021 16:09 Ответить
__По ходу, стали раздавать города в Аренду (!)
Радуйтесь, зрелища Аниматоры гараНтируют....
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20.01.2021 15:50 Ответить
Объявление:
проведение веселых корпоративов в Черкасской ОГА
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20.01.2021 15:59 Ответить
Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА - Цензор.НЕТ 3566

Черкаська обл.
Вибори президента.

Зеленський - 77.43%

Порошенко - 20.13%
Вибори в ВР.
«Слуга народу» - 51 % - 250 854 голоси
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20.01.2021 16:02 Ответить
а што смешного?? почти сто процентов утырков
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21.01.2021 03:24 Ответить
Це сарказм. За ВАЗеленського черкащани боролись, на його тамаду й напоролись. А радіти, дійсно, нічому.
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21.01.2021 10:46 Ответить
https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu


https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu

hochu domoy v ua

@hochu_dodomu

·https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1351858344995278848 2 ч

у зе собачка есть дома? Собачку свою еще можно губернатором назначить..
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20.01.2021 16:15 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1351859791107338248 2 ч

*********
Яка краса
Губернатор розмовного жанру КМУ погодив кандидатуру шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА Артист розмовного жанру,актор З серпня 2019 депутат від СН Зять мультимільйонера Леоніда Юрушева
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20.01.2021 16:40 Ответить
ждем когда малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дэбил поставит главой Укрзализныци Сердючку!
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20.01.2021 16:41 Ответить
Шоу повинно тривати, нарід аплодує
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20.01.2021 16:51 Ответить
Чему здесь удивляться? Просто рукой махнуть.
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20.01.2021 17:06 Ответить
Я це коментувати не буду, не має вже сил, блдь.
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20.01.2021 17:09 Ответить
Еще один шут
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20.01.2021 17:26 Ответить
Ну за що нам ЧЕРКАЩАНАМ такий ЛЮТИЙ ТРЕШ....До нашого берега як на гуано так шоумано....!?????????????
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20.01.2021 17:29 Ответить
Жаль,что не выступил "начальник транспортного цеха" - серожа!
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20.01.2021 17:44 Ответить
Будет по телефону в ответ вводить в заблуждение, отвечая шутя голосом Олега Ляшка. Дежавю с экс губернатором Днепропетровщины.
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20.01.2021 17:47 Ответить
«Мачо не плачут» ,а черкащани будуть плакать!
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20.01.2021 17:48 Ответить
Уже смешно. Плачем, но смеемся.
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20.01.2021 17:54 Ответить
Скоро обхохочетесь
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21.01.2021 02:23 Ответить
ВааАдик! Меня здесь не любят. Приезжай выяви кто.
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20.01.2021 17:58 Ответить
гнусавый пошлый "юморист" высмеивающий политиков и народ, назначил знакомого артиста разговорного жанра на государственную должность - так необходимо сообщать народу.

Вот представим, что Виталий Кличко, Порошенко, Тимошенко, Ющенко и т.д. скинулись и вывели на сцену юмориста или группу юмористов которые будут пародировать гнусавого "юмориста".
А там есть над чем смеяться. У гнусавого будет разрыв сознания.
Ведь только он издевался пошло над всеми, и все толерантно не противодействовали хаму.
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20.01.2021 18:13 Ответить
Колись в 2018-19 р. я з одним шановним чоловіком обговорювали чи зможе Зеля щось змінити на краще, якщо виграє вибори. Зійшлися на тому, що потрібна команда, якої у Зелі немає. Я тоді пожартував, що є така команда -95 квартал, зокрема Лисого можна поставити на прем'єра. Як я тоді був близький до суворої правди нашого життя. Нами управляють нулі, що в економіці, що в політиці
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20.01.2021 18:19 Ответить
Дурня якась.
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20.01.2021 18:58 Ответить
... а шо ваш Порах лудше был?
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20.01.2021 19:07 Ответить
Тут даже обговаривать нечего.Сравнивать Пороха с клоунаме?
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21.01.2021 02:25 Ответить
Да уж, цирк пока уезжать не собирается...
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20.01.2021 19:20 Ответить
Воно чим заплатило за це призначення? Дало під хвіст? Під кого лягало?

Який в нього досвід, які компетенції, чи не зелене ще, щоб займати таку посаду...?
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20.01.2021 19:26 Ответить
Зато сімпатічний і красіво сказать может.
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20.01.2021 19:37 Ответить
От що значить вчасно одружитися на грошах - кар'єра як той гіперлуп - раз і вже наступна зупинка. От як цей тамада буде областю керувати, мені не зрозуміло.
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20.01.2021 20:26 Ответить
ка-ка-какая разніца...
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20.01.2021 20:33 Ответить
Черкаси на Дніпрі , там завжди до берега як не тріски , то ла#но припливає так розумію , що іде підготовка тамадиного тестя до запуску земельної реформи ; іще де-не -де над Дніпром очерети не заграбастані , тамада тепер підчистить
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20.01.2021 21:47 Ответить
Там к лазаревой присмотрись,коррупция потроха процветает по сей день.
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20.01.2021 21:48 Ответить
прикольно, стендапер став головою області
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20.01.2021 22:22 Ответить
Таких идиотских назначений не позволяли себе даже Януковощ!!
. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат.
Куча клоунов в парламенте.
А ведущий телешоу - губернатор 😁
Собачку свою еще можно губернатором назначить.

И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов?
И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.

Такое впечатление, что Зеоманский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль.
Бородатые женщины и карлики будут?😡
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20.01.2021 23:45 Ответить
песта Черкасчині...
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21.01.2021 00:36 Ответить
Где и чем уже успело поруководить это молодое дарование?
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21.01.2021 02:14 Ответить
И смех, и грех!
Черкащане, выбирали паприколу? Так и получите паприколу
Вас зробили ще раз!
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21.01.2021 02:28 Ответить
Ймовірно цей хлопчик "має великий досвід" державного управління?. Він Вам напрацює ...
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21.01.2021 05:15 Ответить
Это уже не смешно !!!

Страна превращается в ...
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21.01.2021 11:23 Ответить
 
 