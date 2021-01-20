Кабмин согласовал назначение "слуги народа" Скичко главой Черкасской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение народного депутата фракции Александра Скичко (фракция "Слуга народа") главой Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Скичко является депутатом Верховной Рады, главой подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа".

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В прошлом Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером.