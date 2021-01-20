Кабмин согласовал назначение "слуги народа" Скичко главой Черкасской ОГА
Кабинет Министров Украины согласовал назначение народного депутата фракции Александра Скичко (фракция "Слуга народа") главой Черкасской областной государственной администрации.
Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Скичко является депутатом Верховной Рады, главой подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа".
В прошлом Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером.
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+26 Atman #475481
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так придурки ?
стану?Тем более у современной молодёжи это не модно...завод.
Ну хоть поржем
Вітаємо активних зе-виборців Черкащини.
Вас подарували мультимільйонеру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніду Юрушев у, тестю Скічко.
А то ховаєтесь за якимось сумнівним нікнеймом та з-під нього пісяєте на голови цілком реальних громадян.
Не солідно якось)
Лютий кабздець. Мешканці Черкас, мої співчуття. Тепер у вас будуть конкурси, весілля та інші розваги. У вас дуже працьовита людина за голову ОДА - працівник пелькою і керівник повітряними кульками..
"Ну, мужик робочий, короче...корабельний дуб"
В 2009 году он стал финалистом шоу «Україна має талант», после чего решил заняться карьерой артиста профессионально. В частности, он был ведущим утреннего шоу «Добрий монинг» на телеканале Муз-ТВ (Россия), а также ведущим шоу «Подъем» на «Новом канале».
В 2012-2013 годах - автор идеи, креативный продюсер и ведущий реалити-шоу «Мачо не плачут» (1 и 2 сезонов) на «Новом канале».
А если серьёзно, то хочется спросит хоть кого-нибудь из голосовавших за это шапито, вы довольны результатом своего выбора?
такого дурдома еще не было
Радуйтесь, зрелища Аниматоры гараНтируют....
проведение веселых корпоративов в Черкасской ОГА
Черкаська обл.
Вибори президента.
Зеленський - 77.43%
Порошенко - 20.13%
Вибори в ВР.
«Слуга народу» - 51 % - 250 854 голоси
https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu
hochu domoy v ua
@hochu_dodomu
·https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1351858344995278848 2 ч
у зе собачка есть дома? Собачку свою еще можно губернатором назначить..
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1351859791107338248 2 ч
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Яка краса
Губернатор розмовного жанру КМУ погодив кандидатуру шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА Артист розмовного жанру,актор З серпня 2019 депутат від СН Зять мультимільйонера Леоніда Юрушева
Вот представим, что Виталий Кличко, Порошенко, Тимошенко, Ющенко и т.д. скинулись и вывели на сцену юмориста или группу юмористов которые будут пародировать гнусавого "юмориста".
А там есть над чем смеяться. У гнусавого будет разрыв сознания.
Ведь только он издевался пошло над всеми, и все толерантно не противодействовали хаму.
Який в нього досвід, які компетенції, чи не зелене ще, щоб займати таку посаду...?
. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат.
Куча клоунов в парламенте.
А ведущий телешоу - губернатор 😁
Собачку свою еще можно губернатором назначить.
И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов?
И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.
Такое впечатление, что Зеоманский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль.
Бородатые женщины и карлики будут?😡
Черкащане, выбирали паприколу? Так и получите паприколу
Вас зробили ще раз!
Страна превращается в ...