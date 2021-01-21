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Новини
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Першу телефонну розмову Байден проведе з прем'єр-міністром Канади Трюдо

Першу телефонну розмову Байден проведе з прем'єр-міністром Канади Трюдо

Президент США Джо Байден зробить перший телефонний дзвінок іноземному лідеру в п'ятницю, 22 січня. Це буде прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє CBC News із посиланням на новопризначену речницю Білого дому Джейн Псакі.

"Псакі зазначила, що двоє лідерів обговорять двосторонні відносини, зокрема рішення Байдена офіційно відкликати дозвіл, необхідний для будівництва нафтопроводу Keystone XL", - йдеться у повідомленні.

За словами Псакі, розмова запланована на п’ятницю, 22 січня: "Його перший телефонний дзвінок іноземному лідеру буде в п'ятницю, він зателефонує прем'єр-міністру Трюдо".

Вона також додала, що перші телефонні переговори Байдена будуть "із партнерами і союзниками".

Речниця також пообіцяла відновити щоденні брифінги у Білому домі, припинені під час каденції Трампа, та заявила, що дуже цінує роль "вільних і незалежних ЗМІ у нашій демократії".

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Як повідомлялося, одним із перших своїх указів після вступу на посаду президент США Джо Байден відкликав дозвіл на будівництво нафтопроводу Keystone XL, який мав з’єднати нафтоносний регіон у канадській провінції Альберта із переробними заводами у США.

На території Канади нафтопровід уже частково збудований, і влада Альберти оголосила про можливість судових позовів до США у разі відкликання дозволу на будівництво.

Автор: 

Байден Джо (2883) Канада (2186) перемовини (2854) США (22525) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+4
Мендель и Президент последнее время заглохли.
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21.01.2021 08:06
+3
Кацап, ты чего не в Чебоксарах, или из НАТОвской Канады "русский мир" любить удобнее?
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21.01.2021 08:05
+1
Ермак в очередь-записался?
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21.01.2021 08:00
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Вот это таки сенсационная новость.
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21.01.2021 07:59 Відповісти
Бот, свободен.
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21.01.2021 08:14 Відповісти
Ермак в очередь-записался?
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21.01.2021 08:00 Відповісти
"союзничок"

... очень ценит роль "свободных и независимых СМИ в нашей демократии".

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21.01.2021 08:02 Відповісти
Кацап, ты чего не в Чебоксарах, или из НАТОвской Канады "русский мир" любить удобнее?
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21.01.2021 08:05 Відповісти
Ну для трумпа и его дебильных фанов к "свободным сми" относится только твиттер или ультраправые помойки, где не нужно отвечать на неудобные вопросы.
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21.01.2021 08:14 Відповісти
Мендель и Президент последнее время заглохли.
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21.01.2021 08:06 Відповісти
А что им рот раскрывать? Они своё подлое дело сделали,разосрались с Трюдо кинув его при голосовании в ООН не смотря на ранее данное обещание голосовать за Канаду а в последний момент проголосовали за Нидерланды. Трюдо был просто ошарашен такой подлостью и теперь ждать чего то хорошего от Канады не стоит.
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21.01.2021 09:01 Відповісти
Будет пояснять почему в угоду фуйлу отменил строительство нефтепровода из Канады.
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21.01.2021 08:07 Відповісти
https://www.facebook.com/michael.gonchar.5?hc_ref=ARS2-0ppWKjg6_Dvi9JtSoea2S01vKtnm4456-pH0-*************************&fref=nf Michael Gonchar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4086354638042306&set=a.753044638040006&type=3 Вчера в 09:13 ·

Ну що, схоже на те, що процес розпаду путінського "Північного потоку-2" набув незворотного характеру. На доповнення до норвезької сертифікаційної DNV GL, данської інжинірингової Ramboll, швейцарської страхової Zurich Insurance Group, німецька Bilfinger GreyLogix оголосила про розірвання контракту. Чому це заслуговує на особливу увагу, адже сума контракту сміховинна - 15 млн. євро - мізер порівняно з мільярдами, покладеними на дно морське.
Група компаній Bilfinger GreyLogix є визнаним лідером розробки та впровадження систем управління технологічними процесами. Вона забезпечила необхідним обладнанням та програмним забезпеченням існуючий "Північний потік". Тому автоматично отримала замовлення і на ПП2. Воно включало створення системи контролю руху природного газу та технологічної безпеки з центром управління трубопроводом у кантоні Цуг в Швейцарії, а також протипожежні системи на берегових терміналах в Росії на Німеччині.
Без усього цього газопровід не працюватиме, це буде просто красиво укладений на дно Балтики, добре ізольований та обетонований металобрухт з труб великого діаметру.
Міллер увесь в соплях і сльозах кілька годин тому скаржився на підступних американців самому Пу. А ще вчора він розвішував спагетті, про "ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки".
Отже, хто там нам розповідав роками про перспективу здачі труб ГТС України в металобрухт чи створення музею? Схоже, що музей газової російсько-німецької клептократії незабаром можна буде відкривати в Грайфсвальді на німецькому кінці труби ПП2. Директором варто призначити Навального, Варніга завгоспом, ну а Шредеру підійде легка праця - екскурсоводом
Меркель з Путіним підійдуть в якості рекламних агентів для дайвінгу в районі данського Борнгольма для бажаючих більш гострих відчуттівПершу телефонну розмову Байден проведе з прем'єр-міністром Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 4433
П.С. Чекаємо на вихід з проекту французької ENGIE та Shell.
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21.01.2021 08:08 Відповісти
От побачимо, як Бідон с ослами себе поведе відносто ************ СП-2, а потім скажемо "гоп!". А то німецькі газети вже повідомляють, що якийсь його зовнішньо-політичний поц вже обіцяв Макрелі, що оновлений Білий дім з розумінням буде ставитись до міжнародної політики ФРН та до інтересів німецького бізнесу.
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21.01.2021 08:15 Відповісти
А чому по телефону? Невже персонал хоч би "Скайп" встановити боссу не може?
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21.01.2021 08:08 Відповісти
клован с козырем обрыдались уже от такой новости...
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21.01.2021 08:12 Відповісти
Байден будет звонить лидерам дружественных стран.Надеюсь и Зе дождётся заветного звоночка.А может Байден позвонит своему другу Порошенко?
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21.01.2021 08:13 Відповісти
І Шокіну, щоб сказати: "Ку-ку, прокурве! Буде тобі а-та-та за мого синочка Хантера"
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21.01.2021 08:17 Відповісти
Першу телефонну розмову Байден проведе з прем'єр-міністром Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 268
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21.01.2021 08:17 Відповісти
Здоров будь!
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21.01.2021 08:17 Відповісти
Зебил, иди далеко и не останавливайся.
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21.01.2021 08:19 Відповісти
А потерпевший Янелох рассорил Украину с Канадой, пообещав Трюдо голос Украины за Канаду, как кандидата в члены совбеза ООН. По факту Украина проголосовала с рашкой вместе за голландцев. Канаде не хватило одного голоса. Трюдо был в бешенстве от такой подлости.
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21.01.2021 08:18 Відповісти
Трюдо позже станет,это не смертельно.
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21.01.2021 08:25 Відповісти
Трюдо наш человек не забудет упомянуть что туПин куйло!.....
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21.01.2021 08:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S5TDkG03dzs наш был ..пока идиоты ЭТО не выбрали..))))
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21.01.2021 09:57 Відповісти
Як так? Порох перший на черзі був. )
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21.01.2021 09:01 Відповісти
Це Трюдо, яку зелені слуги оліграхії кинули з голосуванням в раду безпеки? Які підтримали не Канаду, а окупанта РФ! Зелена мерзота повинна вже бути в трибуналі!
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21.01.2021 09:23 Відповісти
 
 