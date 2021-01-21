Першу телефонну розмову Байден проведе з прем'єр-міністром Канади Трюдо

Президент США Джо Байден зробить перший телефонний дзвінок іноземному лідеру в п'ятницю, 22 січня. Це буде прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє CBC News із посиланням на новопризначену речницю Білого дому Джейн Псакі.

"Псакі зазначила, що двоє лідерів обговорять двосторонні відносини, зокрема рішення Байдена офіційно відкликати дозвіл, необхідний для будівництва нафтопроводу Keystone XL", - йдеться у повідомленні.

За словами Псакі, розмова запланована на п’ятницю, 22 січня: "Його перший телефонний дзвінок іноземному лідеру буде в п'ятницю, він зателефонує прем'єр-міністру Трюдо".

Вона також додала, що перші телефонні переговори Байдена будуть "із партнерами і союзниками".

Речниця також пообіцяла відновити щоденні брифінги у Білому домі, припинені під час каденції Трампа, та заявила, що дуже цінує роль "вільних і незалежних ЗМІ у нашій демократії".

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Як повідомлялося, одним із перших своїх указів після вступу на посаду президент США Джо Байден відкликав дозвіл на будівництво нафтопроводу Keystone XL, який мав з’єднати нафтоносний регіон у канадській провінції Альберта із переробними заводами у США.

На території Канади нафтопровід уже частково збудований, і влада Альберти оголосила про можливість судових позовів до США у разі відкликання дозволу на будівництво.