Первый телефонный разговор Байден проведет с премьер-министром Канады Трюдо

Президент США Джо Байден сделает первый телефонный звонок иностранному лидеру в пятницу, 22 января. Это будет премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает CBC News со ссылкой на новоназначенного пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.

"Псаки отметила, что два лидера обсудят двусторонние отношения, в том числе решение Байдена официально отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL", - говорится в сообщении.

По словам Псаки, телефонный разговор запланирован на пятницу, 22 января: "Его первый телефонный звонок иностранному лидеру будет в пятницу, он позвонит премьер-министру Трюдо".

Она также добавила, что первые телефонные переговоры Байдена будут "с партнерами и союзниками"

Пресс-секретарь также пообещала возобновить ежедневные брифинги в Белом доме, приостановленные во время каденции Трампа, и заявила, что очень ценит роль "свободных и независимых СМИ в нашей демократии".

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Как сообщалось, одним из первых своих указов после вступления в должность президент США Джо Байден отозвал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, который должен соединить нефтеносный регион в канадской провинции Альберта с перерабатывающими заводами в США.

На территории Канады нефтепровод уже частично построен, и власти Альберты объявили о возможности судебных исков к США в случае отзыва разрешения на строительство.