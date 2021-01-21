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Первый телефонный разговор Байден проведет с премьер-министром Канады Трюдо

Первый телефонный разговор Байден проведет с премьер-министром Канады Трюдо

Президент США Джо Байден сделает первый телефонный звонок иностранному лидеру в пятницу, 22 января. Это будет премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает CBC News со ссылкой на новоназначенного пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.

"Псаки отметила, что два лидера обсудят двусторонние отношения, в том числе решение Байдена официально отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL", - говорится в сообщении.

По словам Псаки, телефонный разговор запланирован на пятницу, 22 января: "Его первый телефонный звонок иностранному лидеру будет в пятницу, он позвонит премьер-министру Трюдо".

Она также добавила, что первые телефонные переговоры Байдена будут "с партнерами и союзниками"

Пресс-секретарь также пообещала возобновить ежедневные брифинги в Белом доме, приостановленные во время каденции Трампа, и заявила, что очень ценит роль "свободных и независимых СМИ в нашей демократии".

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Как сообщалось, одним из первых своих указов после вступления в должность президент США Джо Байден отозвал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, который должен соединить нефтеносный регион в канадской провинции Альберта с перерабатывающими заводами в США.

На территории Канады нефтепровод уже частично построен, и власти Альберты объявили о возможности судебных исков к США в случае отзыва разрешения на строительство.

Байден Джо (2785) Канада (2073) переговоры (4915) США (26409) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+4
Мендель и Президент последнее время заглохли.
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21.01.2021 08:06
+3
Кацап, ты чего не в Чебоксарах, или из НАТОвской Канады "русский мир" любить удобнее?
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21.01.2021 08:05
+1
Ермак в очередь-записался?
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21.01.2021 08:00
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Вот это таки сенсационная новость.
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21.01.2021 07:59 Ответить
Бот, свободен.
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21.01.2021 08:14 Ответить
Ермак в очередь-записался?
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21.01.2021 08:00 Ответить
"союзничок"

... очень ценит роль "свободных и независимых СМИ в нашей демократии".

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21.01.2021 08:02 Ответить
Кацап, ты чего не в Чебоксарах, или из НАТОвской Канады "русский мир" любить удобнее?
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21.01.2021 08:05 Ответить
Ну для трумпа и его дебильных фанов к "свободным сми" относится только твиттер или ультраправые помойки, где не нужно отвечать на неудобные вопросы.
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21.01.2021 08:14 Ответить
Мендель и Президент последнее время заглохли.
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21.01.2021 08:06 Ответить
А что им рот раскрывать? Они своё подлое дело сделали,разосрались с Трюдо кинув его при голосовании в ООН не смотря на ранее данное обещание голосовать за Канаду а в последний момент проголосовали за Нидерланды. Трюдо был просто ошарашен такой подлостью и теперь ждать чего то хорошего от Канады не стоит.
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21.01.2021 09:01 Ответить
Будет пояснять почему в угоду фуйлу отменил строительство нефтепровода из Канады.
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21.01.2021 08:07 Ответить
https://www.facebook.com/michael.gonchar.5?hc_ref=ARS2-0ppWKjg6_Dvi9JtSoea2S01vKtnm4456-pH0-*************************&fref=nf Michael Gonchar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4086354638042306&set=a.753044638040006&type=3 Вчера в 09:13 ·

Ну що, схоже на те, що процес розпаду путінського "Північного потоку-2" набув незворотного характеру. На доповнення до норвезької сертифікаційної DNV GL, данської інжинірингової Ramboll, швейцарської страхової Zurich Insurance Group, німецька Bilfinger GreyLogix оголосила про розірвання контракту. Чому це заслуговує на особливу увагу, адже сума контракту сміховинна - 15 млн. євро - мізер порівняно з мільярдами, покладеними на дно морське.
Група компаній Bilfinger GreyLogix є визнаним лідером розробки та впровадження систем управління технологічними процесами. Вона забезпечила необхідним обладнанням та програмним забезпеченням існуючий "Північний потік". Тому автоматично отримала замовлення і на ПП2. Воно включало створення системи контролю руху природного газу та технологічної безпеки з центром управління трубопроводом у кантоні Цуг в Швейцарії, а також протипожежні системи на берегових терміналах в Росії на Німеччині.
Без усього цього газопровід не працюватиме, це буде просто красиво укладений на дно Балтики, добре ізольований та обетонований металобрухт з труб великого діаметру.
Міллер увесь в соплях і сльозах кілька годин тому скаржився на підступних американців самому Пу. А ще вчора він розвішував спагетті, про "ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки".
Отже, хто там нам розповідав роками про перспективу здачі труб ГТС України в металобрухт чи створення музею? Схоже, що музей газової російсько-німецької клептократії незабаром можна буде відкривати в Грайфсвальді на німецькому кінці труби ПП2. Директором варто призначити Навального, Варніга завгоспом, ну а Шредеру підійде легка праця - екскурсоводом
Меркель з Путіним підійдуть в якості рекламних агентів для дайвінгу в районі данського Борнгольма для бажаючих більш гострих відчуттівПершу телефонну розмову Байден проведе з прем'єр-міністром Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 4433
П.С. Чекаємо на вихід з проекту французької ENGIE та Shell.
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21.01.2021 08:08 Ответить
От побачимо, як Бідон с ослами себе поведе відносто ************ СП-2, а потім скажемо "гоп!". А то німецькі газети вже повідомляють, що якийсь його зовнішньо-політичний поц вже обіцяв Макрелі, що оновлений Білий дім з розумінням буде ставитись до міжнародної політики ФРН та до інтересів німецького бізнесу.
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21.01.2021 08:15 Ответить
А чому по телефону? Невже персонал хоч би "Скайп" встановити боссу не може?
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21.01.2021 08:08 Ответить
клован с козырем обрыдались уже от такой новости...
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21.01.2021 08:12 Ответить
Байден будет звонить лидерам дружественных стран.Надеюсь и Зе дождётся заветного звоночка.А может Байден позвонит своему другу Порошенко?
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21.01.2021 08:13 Ответить
І Шокіну, щоб сказати: "Ку-ку, прокурве! Буде тобі а-та-та за мого синочка Хантера"
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21.01.2021 08:17 Ответить
Першу телефонну розмову Байден проведе з прем'єр-міністром Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 268
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21.01.2021 08:17 Ответить
Здоров будь!
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21.01.2021 08:17 Ответить
Зебил, иди далеко и не останавливайся.
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21.01.2021 08:19 Ответить
А потерпевший Янелох рассорил Украину с Канадой, пообещав Трюдо голос Украины за Канаду, как кандидата в члены совбеза ООН. По факту Украина проголосовала с рашкой вместе за голландцев. Канаде не хватило одного голоса. Трюдо был в бешенстве от такой подлости.
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21.01.2021 08:18 Ответить
Трюдо позже станет,это не смертельно.
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21.01.2021 08:25 Ответить
Трюдо наш человек не забудет упомянуть что туПин куйло!.....
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21.01.2021 08:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S5TDkG03dzs наш был ..пока идиоты ЭТО не выбрали..))))
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21.01.2021 09:57 Ответить
Як так? Порох перший на черзі був. )
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21.01.2021 09:01 Ответить
Це Трюдо, яку зелені слуги оліграхії кинули з голосуванням в раду безпеки? Які підтримали не Канаду, а окупанта РФ! Зелена мерзота повинна вже бути в трибуналі!
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21.01.2021 09:23 Ответить
 
 