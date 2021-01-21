УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5272 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 334 8

Викрито трьох членів сім'ї, які за 500 грн продавали фейкові довідки про проходження тесту на COVID-19, - Нацполіція. ФОТО

Викрито трьох членів сім'ї, які за 500 грн продавали фейкові довідки про проходження тесту на COVID-19, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція викрила трьох осіб, які займалися виготовленням та збутом підроблених довідок про проходження тесту на коронавірус.

Фігуранти в інтернеті пропонували виготовлення довідок з негативним результатом на COVID-19 без проходження лабораторних досліджень. При цьому зловмисники використовували підроблені печатки одного з медичних центрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Згідно з повідомленням правоохоронців, за бажанням клієнтів, довідки виготовляли іноземними мовами для виїзду за кордон. За фактом підробки документів правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Встановлено, що протиправний бізнес організувало подружжя із залученням до такої діяльності і свого сина. Фігуранти в соцмережі розміщували оголошення про виготовлення довідок з негативним результатом наявності в організмі людини вірусу COVID-19. При цьому клієнти не проходили ніяких лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення документації. Коштувала така послуга 500 гривень. За день зловмисники встигали реалізувати не менше 70 фальшивих довідок.

Також дивіться: Чоловік у Києві продавав фейкові довідки про тести на COVID-19 для виїзду за кордон, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.

Викрито трьох членів сімї, які за 500 грн продавали фейкові довідки про проходження тесту на COVID-19, - Нацполіція 01
Викрито трьох членів сімї, які за 500 грн продавали фейкові довідки про проходження тесту на COVID-19, - Нацполіція 02
Викрито трьох членів сімї, які за 500 грн продавали фейкові довідки про проходження тесту на COVID-19, - Нацполіція 03

Автор: 

карантин (18172) підробка (437) фальсифікація (170) Нацполіція (15132) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі умільці наклепають і сертифікатів про щеплення.
показати весь коментар
21.01.2021 11:59 Відповісти
там надо клиентов брать и ...... - к психиатру приводять
показати весь коментар
21.01.2021 12:15 Відповісти
И что им предъявят?
Потерпевших нет.
Печати у нас отменены, разрешения на них не требуются.
показати весь коментар
21.01.2021 12:19 Відповісти
Эти?
Викрито трьох членів сім'ї, які за 500 грн продавали фейкові довідки про проходження тесту на COVID-19, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7212
показати весь коментар
21.01.2021 12:22 Відповісти
вколоти спутніком і живцем закопати...
показати весь коментар
21.01.2021 12:34 Відповісти
Держава не любить конкурентів. Шахрайство - це її сфера діяльності.
показати весь коментар
21.01.2021 13:02 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2021 14:15 Відповісти
Мафия....
показати весь коментар
21.01.2021 13:04 Відповісти
 
 