Викрито трьох членів сім'ї, які за 500 грн продавали фейкові довідки про проходження тесту на COVID-19, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція викрила трьох осіб, які займалися виготовленням та збутом підроблених довідок про проходження тесту на коронавірус.

Фігуранти в інтернеті пропонували виготовлення довідок з негативним результатом на COVID-19 без проходження лабораторних досліджень. При цьому зловмисники використовували підроблені печатки одного з медичних центрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Згідно з повідомленням правоохоронців, за бажанням клієнтів, довідки виготовляли іноземними мовами для виїзду за кордон. За фактом підробки документів правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Встановлено, що протиправний бізнес організувало подружжя із залученням до такої діяльності і свого сина. Фігуранти в соцмережі розміщували оголошення про виготовлення довідок з негативним результатом наявності в організмі людини вірусу COVID-19. При цьому клієнти не проходили ніяких лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення документації. Коштувала така послуга 500 гривень. За день зловмисники встигали реалізувати не менше 70 фальшивих довідок.

Також дивіться: Чоловік у Києві продавав фейкові довідки про тести на COVID-19 для виїзду за кордон, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.





