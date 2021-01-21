Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко
Запровадження в Україні так званої нульової декларації, яка передбачає амністію капіталів, є для президента Володимира Зеленського пріоритетним завданням.
Про це заявив глава Державної податкової служби Олексій Любченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"Треба підводити риску – і терміново нульове декларування. У президента це пріоритет номер один. Цей рік вирішальний", – сказав він.
За словами голови ДПС, від постійно чує історії про необхідність нульового декларування, зокрема від президента.
"Я чую доручення від нього профільним комітетам парламенту. І наскільки я розумію, зараз дуже гостро відбуваються дебати, у якій формі це проводити. Обговорюють різні варіанти: чи то 5%, якщо ти на рахунок поклав; якщо ти готівку не хочеш показувати, але кажеш, що вони у тебе є, – 9–18%", – пояснив Любченко.
Він наголосив, що теж виступає за нульову декларацію.
"Це не просто нульова декларація – від завтра має все запрацювати: 5 тис. – означає 5 тис. платіж; 50 тис. готівкою – отже, 50 тис. готівкою. Тоді воно все буде правильно крутитися, і гроші будуть працювати в економіці", – вважає глава податкової.
Любченко стверджує, що в української економіки "величезний тіньовий буфер", який дозволив "вижити 2020 року".
Нагадаємо, 9 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив План пріоритетних дій уряду, серед яких, зокрема, прописана амністія капіталів (введення "нульовий декларації").
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Что, перегрелось от большого количества буков, ничтожество? Твои проблемы. Это тебе не дерьмо из зомбоящика потреблять. Тут хоть какие-то остатки мозгов нужны чтобы понимать. Иди уже, потребляй свое любимое дерьмо Г+Г. Смачного, и не отвлекайся.
Всё сбережения делают незаконными, кто думает что будут грабить Ахметова или чиновников со 100500 квартирами тот дурак.
Короче грабить будут всех но люди этого не понимают....
Предприниматели должны быть и грабить их не стоит, хоть я и живу хуже кого-то, но я против забирать последние штаны у соседа. Предприниматели создают раб места.
А вот АХМЕТОВЫ, КОЛОМОЙСКИЕ ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ ИЗ СТРАНЫ.
ЧИНОВНИКИ коррупцией и элементарных воровсвом на дорогах грабят государство.
Они уже свое имущество типа задекларировать и посмотрите к ним вопросов не будет.
Будут к мелкому бизнесу и тем кто платил налоги.
НАЛОГ О ПОСЛЕДНИХ ШТАНАХ именно потому сумма "капитала" я меньше средней европейской зп в 3000 баксов.))))
Что касается налога на недвигу, то они хотят его от стоимости, для всех..... В США и по 6000 баксов в год платят.
Да и сам налог выше 60 кв.м тоже направлен на небагатых людей. Чешка 75, это уже человек богат?
А вот барыги просто переоформляли все на 10 родственников, не боясь, что у них отожмут жилье.
ПС предельная сумма для амнистии капиталов должна быть от 1млн БАКСОВ как минимум!!! Но такие люди не будут платить НИЧЕГО, потому грабь нищих как всегда.
Там в законе капитал все, что выше 3000 баксов!!!! А доход учитывается за несколько последних лет, с учётом того, что гривна оьесценивается, доход учитывается в гривне, а люди собирают в долларах!!!!
Это закон о НАЛОГЕ НА СБЕРЕЖЕНИЯ С ТЕХ КТО УПЛАТИЛ НАЛОГИ И СОБИРАЛ ПО 30 лет.
Он нарушает права человека и будут грабить обычных людей.
Они за свое платить не будут, за свои 100500 квартир за дома, за то что вывели за границу.
Почему люди не понимают, что драть будут не банатых они уже все задекларировать, грабить будут тех кто честно заработал!!!!
Вот сейчас, сокращают школы после 9го, значит сократят универы, значит учиться станет дороже ЗНАЧИТ ОТЧИТАТЬСя ЗА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ НИКТО НЕ СМОЖЕТ НЕ ЗАПЛАТИВ НАЛОГ иначе блокировка счета и все деньги отожмут.
Там и прописано 3000 баксов " капитал" для того, чтобы драть народ и хотят они с этого сотни миллиардов поиметь.
И здесь многие дураки раставили карман шире и думают, что зеля будет платить или Дубинский с квартир, которые уже купил или Ахметов или беня, НЕТ у них все уже оправдано декларация и, все уже выведено, и все "законно", там ни копейки не отнимут.
ПС кто-то скупал квартиры на краденные и не заплатит, а кто-то честно платил налоги, собирая на учёбу и у него забирут все.
І скільки в кишеню собі??
варианты: то ли 5%, если ты на счет положил; если ты наличные не хочешь показывать, но говоришь, что они у тебя есть, - 9-18% Источник: https://censor.net/ru/n3243199
Но любая амнистия - это легализация незаконных средств и цель этой привлечь где-то 30 лярдов баксов, бюджет пустой, денег неоткуда брать, уже все акцизы и налоги ввели что можна на народ, хотят еще немного потрясти этих, сомневаюсь, что с этого что-то выйдет.
https://uainfo.org/blognews/1611219947-vvs-pomiryaemos-mezhigir-yami-naykrutishi-maetki-***********.html
Агаа, це наші кошти та геноцид України...
Ато это Зе, желает ещё и на этом, насрать на народ, легализовав всё, что украдено у народа Украины.
Украл-посмотрел 95 квартал-нулевая декларация
и так до всырачки
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1352236734558457866 2 ч Второй день в ленте пожар из-за дачи путена, стопиццот миллионов просмотрев Бутерброда. Брейкинг Ньюз! ***, вы видели замки украинского ворья? Косюка, другана Порошла или дамбасяся Ахметова, например? Постройка Пуйла на их фоне просто жалкое нищебродие и ничего больше.