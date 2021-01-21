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Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко

Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко

Запровадження в Україні так званої нульової декларації, яка передбачає амністію капіталів, є для президента Володимира Зеленського пріоритетним завданням.

Про це заявив глава Державної податкової служби Олексій Любченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Треба підводити риску – і терміново нульове декларування. У президента це пріоритет номер один. Цей рік вирішальний", – сказав він.

За словами голови ДПС, від постійно чує історії про необхідність нульового декларування, зокрема від президента.

"Я чую доручення від нього профільним комітетам парламенту. І наскільки я розумію, зараз дуже гостро відбуваються дебати, у якій формі це проводити. Обговорюють різні варіанти: чи то 5%, якщо ти на рахунок поклав; якщо ти готівку не хочеш показувати, але кажеш, що вони у тебе є, – 9–18%", – пояснив Любченко.

Він наголосив, що теж виступає за нульову декларацію.

Також читайте: Любченко: стягувати податок із переказів заробітчан не потрібно, їхні доходи вже обкладаються за кордоном

"Це не просто нульова декларація – від завтра має все запрацювати: 5 тис. – означає 5 тис. платіж; 50 тис. готівкою – отже, 50 тис. готівкою. Тоді воно все буде правильно крутитися, і гроші будуть працювати в економіці", – вважає глава податкової.

Любченко стверджує, що в української економіки "величезний тіньовий буфер", який дозволив "вижити 2020 року".

Нагадаємо, 9 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив План пріоритетних дій уряду, серед яких, зокрема, прописана амністія капіталів (введення "нульовий декларації").

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5936) декларація (1412) податки (3810) податкова (705) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+18
Да ,обнулить пора всё ворьё ,отправив их на нары !
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21.01.2021 15:39
+17
вавка-шмаркля думает прежде всего как легализовать свои откаты из украденного из Приватбанка и гешефты с "большого деребана"..
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21.01.2021 15:55
+16
т.е. приоритет №1 зеленой шмаркли - не решение проблем экономики и обвала ввп, ни обнищание народа в результате его бездарной "клоунады", ни закупка вакцин, ни борьба с коррупцией и продвижение интересов Украины в мире - а.. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ украденного ним самим и его бандой.
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21.01.2021 16:13
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Правила форума Рада форумчан
Да ,обнулить пора всё ворьё ,отправив их на нары !
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21.01.2021 15:39 Відповісти
вавка-шмаркля думает прежде всего как легализовать свои откаты из украденного из Приватбанка и гешефты с "большого деребана"..
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21.01.2021 15:55 Відповісти
т.е. приоритет №1 зеленой шмаркли - не решение проблем экономики и обвала ввп, ни обнищание народа в результате его бездарной "клоунады", ни закупка вакцин, ни борьба с коррупцией и продвижение интересов Украины в мире - а.. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ украденного ним самим и его бандой.
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21.01.2021 16:13 Відповісти
Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко - Цензор.НЕТ 8332
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21.01.2021 19:55 Відповісти
Де начальства скільки набереш, якщо все попереднє і теперішнє опиниться на нарах?
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21.01.2021 15:56 Відповісти
Начать с главного барыги и злостного неплательщика налогов -- с Бени. А следом все его квартальные куклы, начиная с Зели. Пусть объясняет свою жизнь, как у олигарха, неуплаченные налоги и и мизерные суммы в декларациях.
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21.01.2021 15:59 Відповісти
Та пусть Беня с Барыгой вдвоём кантуются на одних нарах ,можно к ним ещё Татарина закинуть и всю остальную шайку-лейку .
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21.01.2021 16:06 Відповісти
Беня и есть главный барыга. И вы привели его к власти. Чем теперь недовольны?
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21.01.2021 16:23 Відповісти
Ну не скажи ,Беня в отличие от Барыги никогда ни депутатствовал и министром никогда не был и вице премьером ,поэтому он далеко не главный а по сравнению с Барыгой вообще мелкая сошка.
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21.01.2021 16:34 Відповісти
Вор,подозреваемый лишь по одному эпизоду в краже 5,5 млрд.долларов - мелкая сошка?И вы,зебилы,ещё обижаетесь,когда вас называют дебилами?
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21.01.2021 16:44 Відповісти
Так подозреваемый это просто слово за которым нет ничего .
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21.01.2021 16:51 Відповісти
А за словом "барыга" стоят приговоры украинских и международных судов?
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21.01.2021 17:36 Відповісти
За словом барыга ,стоит кое-что гораздо круче приговора судов за словом барыга стоит приговор НАРОДА УКРАИНЫ !
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21.01.2021 17:51 Відповісти
А каким боком лахтинские тролли к УКРАИНСКОМУ НАРОДУ?
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21.01.2021 18:04 Відповісти
Ну так тебя к УКРАИНСКОМУ НАРОДУ никто и не причисляет ...
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21.01.2021 18:10 Відповісти
Не путай себя, ничтожество, и народ Украины. Перегреешься.
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21.01.2021 18:10 Відповісти
Тюю,та мне на твои истерики тьфу и растереть а НАРОД УКРАИНЫ взял и помножил вороватого Барыгу на ноль и я в этом деле принял непосредственное участие поэтому ты падло ,хоть головой об стенку бейся в припадке а факт остаётся фактом ,Барыга смердящий политический труп и не более того .
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21.01.2021 18:18 Відповісти
Не путай НАРОД и население территории, ничтожество Как говорят в Одессе .... Это раз. И реально зеленого блазня привели 13000 млн. тупых совков, как и ты. А это далеко-далеко не большинство Украины. Это два. И согласно всем, даже провластным рейтингам, этот "труп" сейчас наиболее рейтинговый кандидат в президенты после отстранения Зели от власти. Это три. А теперь постучись головой об стенку, может поумнеешь хоть немного. И подумаешь зачем вы, дебилы, привели к власти куклу олигархата. Это тебе напоследок.
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21.01.2021 18:33 Відповісти
Это и все? Бобик издох.

Что, перегрелось от большого количества буков, ничтожество? Твои проблемы. Это тебе не дерьмо из зомбоящика потреблять. Тут хоть какие-то остатки мозгов нужны чтобы понимать. Иди уже, потребляй свое любимое дерьмо Г+Г. Смачного, и не отвлекайся.

Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко - Цензор.НЕТ 1503
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21.01.2021 18:54 Відповісти
Сегодня большая редкость встретить человека,чистосердечно признающегося,что он голосовал за зеленского.Обратись к психиатрам,болезный,возможно тебя ещё удастся вылечить.
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21.01.2021 18:35 Відповісти
Я тебе чистосердечно скажу ,что и на следующих выборах проголосую за Зеленского и даю не 100 а 100 000% ,что Зеленского переизберут вновь.
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21.01.2021 18:52 Відповісти
Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко - Цензор.НЕТ 6485
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21.01.2021 18:55 Відповісти
Как все запущено!
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21.01.2021 19:49 Відповісти
Скорее, стада баранов. К народу ты не имеешь никакого отношения.
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21.01.2021 18:18 Відповісти
Не-не. Ты меня с собой не путай. Я постоянно говорил, что выживу при любой власти. В финансовом плане мне глубоко пох на то, кто будет презом - я нормально стою на ногах. А вот сейчас мне просто смешно наблюдать, как вас, зебилов, "стригут и режут..." - и далее по твоему тексту. И дальше, дурачок, в ближайшие лет 5 лучше уже точно не будет. Ты зробыв це разом. На кладбище ты отправил свое будущее и будущее своих детей, а не какого-то "Барыгу".
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21.01.2021 18:29 Відповісти
Ага ,люди рыдая будут вспоминать ,как здорово им жилось при Барыге я бы мог посоветовать тебе лечить голову ,но что-то мне подсказывает шо это бесполезная затея .
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21.01.2021 18:49 Відповісти
Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко - Цензор.НЕТ 7378
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21.01.2021 19:58 Відповісти
Пристосуванець? Від тюрми і від суми, як кажуть...
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21.01.2021 23:15 Відповісти
Скорее, работяга с головой и руками.
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22.01.2021 00:27 Відповісти
За дешевую колбасу и низкие тарифы страну точно продавать не буду, в отличие от 73 процентов зебилов.
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22.01.2021 00:30 Відповісти
Начнут со сбережений бедных, там капитал 3000 долларов, будет стоимость обучения в вузе.

Всё сбережения делают незаконными, кто думает что будут грабить Ахметова или чиновников со 100500 квартирами тот дурак.
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21.01.2021 19:53 Відповісти
Ни одного миллионера, а тем более миллиардера такими законами не достанешь - они не на них рассчитаны. У того же Зели фирмочки были на Кипре зарегистрированы. Как их достанешь? А недвижимость у чиновников по документам может копейки стоить - тоже дохлый номер. Просто денег нет, а взять их где-то надо, Беня и Ахметка не дают, придется трусить предпринимателей - как всегда.
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22.01.2021 00:47 Відповісти
Только не только предпринимателей, а всех кто имеет сбережения и собирал в валюте, в то время как обесценивалась гривна, даже если платил налоги.

Короче грабить будут всех но люди этого не понимают....
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22.01.2021 03:46 Відповісти
Абсолютно верно. Если деньги заработаны честно, то второй раз обложить их налогом не справедливо. Если не честно, то слишком дешево они легализуются. Любые налоги не имеют смысла, если они не носят массовый характер. Значит будут грабить. Сильно пострадади толстосумы от налога на недвижимость, введенного барыгой?
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22.01.2021 09:16 Відповісти
Ещё моя прабабушка рассказывала как у неё 1917 году последние в прямом смысле штаны забирали.
Предприниматели должны быть и грабить их не стоит, хоть я и живу хуже кого-то, но я против забирать последние штаны у соседа. Предприниматели создают раб места.

А вот АХМЕТОВЫ, КОЛОМОЙСКИЕ ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ ИЗ СТРАНЫ.

ЧИНОВНИКИ коррупцией и элементарных воровсвом на дорогах грабят государство.

Они уже свое имущество типа задекларировать и посмотрите к ним вопросов не будет.

Будут к мелкому бизнесу и тем кто платил налоги.

НАЛОГ О ПОСЛЕДНИХ ШТАНАХ именно потому сумма "капитала" я меньше средней европейской зп в 3000 баксов.))))

Что касается налога на недвигу, то они хотят его от стоимости, для всех..... В США и по 6000 баксов в год платят.
Да и сам налог выше 60 кв.м тоже направлен на небагатых людей. Чешка 75, это уже человек богат?

А вот барыги просто переоформляли все на 10 родственников, не боясь, что у них отожмут жилье.

ПС предельная сумма для амнистии капиталов должна быть от 1млн БАКСОВ как минимум!!! Но такие люди не будут платить НИЧЕГО, потому грабь нищих как всегда.
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22.01.2021 17:52 Відповісти
Главное, что глава налоговой, особенно озабочен тем, что бы обнуление прошло как можно быстрее! Хотя он должен был первым орать, что это недополученные налоги....
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21.01.2021 16:09 Відповісти
Ну правильно, "панять і прастіть", а хохо не хуху. Вавандер вже на мотузку зоробив, але впевнено йде дорогою до посидіти на кілку чи прапорця у дупу (каддафі)
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21.01.2021 16:54 Відповісти
ДЕКЛАРИРОВАТЬ БУДУТ НЕ ВОРОВ.

Там в законе капитал все, что выше 3000 баксов!!!! А доход учитывается за несколько последних лет, с учётом того, что гривна оьесценивается, доход учитывается в гривне, а люди собирают в долларах!!!!

Это закон о НАЛОГЕ НА СБЕРЕЖЕНИЯ С ТЕХ КТО УПЛАТИЛ НАЛОГИ И СОБИРАЛ ПО 30 лет.

Он нарушает права человека и будут грабить обычных людей.

Они за свое платить не будут, за свои 100500 квартир за дома, за то что вывели за границу.

Почему люди не понимают, что драть будут не банатых они уже все задекларировать, грабить будут тех кто честно заработал!!!!
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21.01.2021 18:27 Відповісти
Там снаряд в голове. До него не доходит, что эти законы будут направлены в первую очередь против среднего класса и тех же заробитчан, а никак не против чиновников и олигархов.
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22.01.2021 00:41 Відповісти
Дело в том, что доить будут не тех кто уклонялся от налогов, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПЛАТИЛ ВСЕ ОН ТОЖЕ ЗАПЛАТИТ!!!! поскольку ещё раз доход они учитывают в гривнах, сбережения в валюте, а гривна обесценивалась много раз, а собирают деньги на учёбу, на машину, на тур поездку и квартиру десятками лет и с помощью бабушек и дедушек, по крайней мере честные люди.

Вот сейчас, сокращают школы после 9го, значит сократят универы, значит учиться станет дороже ЗНАЧИТ ОТЧИТАТЬСя ЗА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ НИКТО НЕ СМОЖЕТ НЕ ЗАПЛАТИВ НАЛОГ иначе блокировка счета и все деньги отожмут.

Там и прописано 3000 баксов " капитал" для того, чтобы драть народ и хотят они с этого сотни миллиардов поиметь.

И здесь многие дураки раставили карман шире и думают, что зеля будет платить или Дубинский с квартир, которые уже купил или Ахметов или беня, НЕТ у них все уже оправдано декларация и, все уже выведено, и все "законно", там ни копейки не отнимут.

ПС кто-то скупал квартиры на краденные и не заплатит, а кто-то честно платил налоги, собирая на учёбу и у него забирут все.
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22.01.2021 03:45 Відповісти
Как же ты туп! Вот где ты в тексте про амнистию капиталов про нары нашел? У ворья капитал вполне себе официальный. Регистрируют фирму где-нибудь на Кипре - вопрос решен. А вот ты будешь за каждую копейку отчитываться. Поэтому и говорится что 5 тысяч значит 5 тысяч, 50 - значит 50. Ни о миллионах, а тем более миллиардах там речи и близко нет. Это будут доить именно тебя за подработки, сбережения и наследство, а не ворье.
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22.01.2021 00:39 Відповісти
Наука народним мне-сколько налогов заплатили 95квартал?
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21.01.2021 15:40 Відповісти
ФСІМ КРАДІЯМ І МАРОДЕРАМ - ІНДУЛЬГЕНЦІЯ?!
І скільки в кишеню собі??
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21.01.2021 15:42 Відповісти
Як скільки? Все ж в статті написано -

варианты: то ли 5%, если ты на счет положил; если ты наличные не хочешь показывать, но говоришь, что они у тебя есть, - 9-18% Источник: https://censor.net/ru/n3243199
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21.01.2021 16:10 Відповісти
Торгуються...ще...))
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21.01.2021 16:13 Відповісти
Себя воры обнулять , и за все заплатят простые граждане налогами . Гениально ! 🙈🙈🙈😂😂😂
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21.01.2021 15:42 Відповісти
Легалізація прибутків,здобутих злочинним шляхом.Закономірна задача для ставлеників бандитів-олігархів.
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21.01.2021 15:43 Відповісти
Теневой буфер!!! -- а плетень отбрасывает тень...*)
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21.01.2021 15:44 Відповісти
Это нужно делать при одном условии, что потом у кого плюсы пойдут незаконно нажитого, то строго сажать, но это даже не предполагается.
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21.01.2021 15:44 Відповісти
у тебя же и найдут. у бени - нет. Чего делать будешь?
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21.01.2021 16:11 Відповісти
Эта та же нерешенная проблема уголовно-правовового принципа равенства всех перед законом, среди многих других, поэтому ни к чему не приведет эта легализация, ее можно бесконечно по кругу проводить.
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21.01.2021 16:29 Відповісти
Это же чистейшее отмывание денег, полученных преступным путем. Потому нельзя этого делать в текущей ситуации, с этими депутатами и судьями.
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21.01.2021 16:32 Відповісти
Насколько утверждают другие, я не читал закон, то предполагается только экономическая амнистия для бизнеса, за экономические преступления, а средства добытые коррупционным путем у депутатов и судей не предполагается, хотя у нас судьи и депутаты имеют бизнес оформленный на тещу или жену, так что говорить можно много)
Но любая амнистия - это легализация незаконных средств и цель этой привлечь где-то 30 лярдов баксов, бюджет пустой, денег неоткуда брать, уже все акцизы и налоги ввели что можна на народ, хотят еще немного потрясти этих, сомневаюсь, что с этого что-то выйдет.
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21.01.2021 16:51 Відповісти
Нулевая декларация, это, когда декларировать нечего... -- в Германии так, по крайней мере.
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21.01.2021 15:45 Відповісти
в Украине - єто когда всего много и есть впрок но показівать не хочется.. ибо не поймут откуда в бедной стране....
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21.01.2021 15:57 Відповісти
Не в том беда, что показывать не хотят, а в том, что показывать не боятся ...
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21.01.2021 16:02 Відповісти
Ежегодная нулевая декларация-приоритет Зеленского номер 1.
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21.01.2021 15:45 Відповісти
Через КС узаконили воровство топжулья. Кто не прошел через КС будет узаконен через декларацию. Хотели халявы, зебилье, так ворюги они ее получат. А вы получите платежки. И Спутник, для ума.
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21.01.2021 15:45 Відповісти
как гепу об -000000000- ть ?
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21.01.2021 15:46 Відповісти
незабаром його пріоритетом № 1, стане довідка про звільнення з місць позбавлення волі
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21.01.2021 15:46 Відповісти
"Мой план: оставляем вам все, что вы наворовали. Ну, может, 5% снимем - за легализацию. ", - Зеленский. Вор Коломойский делает из Украины легальный отстойник воров. По примеру Израиля, гражданином которой он является.
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21.01.2021 15:48 Відповісти
Читая такие заявления так хочется сказать словами Юрчика из Однажды под Полтавой. Куме ві Дебіл? Каждый новый президент вводит нулевую декларацию. Может пора поменять не обстановку а персоонал .
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21.01.2021 15:48 Відповісти
Треба ще мідалі і ордена видавать: "Видатний рейдер", "Кращий схематозник", "Заслужений офшорник".
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21.01.2021 15:49 Відповісти
А головне:"заслужений зебільониш"!
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21.01.2021 15:53 Відповісти
Це дрібна нагорода. Як вимпєл і почотна грамота.
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21.01.2021 15:56 Відповісти
хороший закон придумали. после его принятия все потужные реформаторы становятся обычными мыролюбцами.
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21.01.2021 15:50 Відповісти
накрали і легалізували ?
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21.01.2021 15:51 Відповісти
не накралы а провели реформы.
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21.01.2021 15:52 Відповісти
не накрали, а освоїли
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21.01.2021 15:55 Відповісти
ВВС: Поміряємось межигір'ями. Найкрутіші маєтки українських політиків
https://uainfo.org/blognews/1611219947-vvs-pomiryaemos-mezhigir-yami-naykrutishi-maetki-***********.html

Агаа, це наші кошти та геноцид України...
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21.01.2021 15:53 Відповісти
Самое правильное обнуление изобрел и исполнил! великий комбинатор Кернес Харьковский! Нужно брать за образец и внедрять в масштабах страны!
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21.01.2021 15:54 Відповісти
У Куркова всё это было давно обыграно в "Последней любви президента". Это вам не Крым с Донбассом, это похлеще Фауста Гёте.
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21.01.2021 15:57 Відповісти
Те кто воровал миллирдами могут заплатить минимум, или для чиновников-воров- общественные работы и продолжать вкладывать только уже на "законных" основаниях наворованые деньги у народа в скупку активов - народа и дальше эксплуатирвя украинцев, выплачива им нищенскую зарплату, вместо того что бы украинцы помимо нормальной зарплаты получали еще и дивиденды, но для этого должны быть у власти украинцы, а не бандиты и наперсточники.
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21.01.2021 16:04 Відповісти
Це і є обіцяна Зєльою в 2019 деолігархізація?))))
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21.01.2021 16:13 Відповісти
Мы не согласны.
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21.01.2021 16:14 Відповісти
зеля как обычно все законы придумывает против обычного народа, а олигархов оно касаться не будет.. это как если купил что то больше чем аж 5000 грн то надо что б твой паспорт отсканировали со всех сторон на почте, а если украл несколько миллионов то ничего, ещё и в звании повысят
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21.01.2021 16:15 Відповісти
Узаконити награбоване....
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21.01.2021 16:16 Відповісти
Нулевая декларация, это легализация наворованного.
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21.01.2021 16:16 Відповісти
А чому без заяви що це вимога МВФ?😀
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21.01.2021 16:16 Відповісти
Зевова доделает обнуление украинского народа.
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21.01.2021 16:17 Відповісти
Невже настільки зебіл, щоб заявити так пафосно не в змозі" це вимога МВФ" і опа на тобі 0 декларацію
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21.01.2021 16:19 Відповісти
Від амністії капіталів до помилування зарплат і пенсій один крок. Точніше, один крок вперед і два кроки назад, як казав дєдушка-іліч.
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21.01.2021 16:25 Відповісти
Введение в Украине так называемой нулевой декларации, которая предполагает амнистию наворованных капиталов, является для президента Владимира Зеленского приоритетной задачей. - кто-то ещё сомневается в том, что Зеленский олигархам служит, а не народу?
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21.01.2021 16:35 Відповісти
Перед Нулевой декларацией необходимо ввести как в ЕС и США , декларация о финансовой виновности. По сути , не государство должно искать откуда деньги у тебя, а ты должен доказать их законное происхождение!
Ато это Зе, желает ещё и на этом, насрать на народ, легализовав всё, что украдено у народа Украины.
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21.01.2021 16:39 Відповісти
Нулевая декларация - борьба с коррупцией по- Зеленски:
Украл-посмотрел 95 квартал-нулевая декларация
и так до всырачки
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21.01.2021 16:51 Відповісти
То бишь война и оккупированные территории осла оманского беспокоят меньше всего?? Да??
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21.01.2021 17:03 Відповісти
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K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1352236734558457866 2 ч Второй день в ленте пожар из-за дачи путена, стопиццот миллионов просмотрев Бутерброда. Брейкинг Ньюз! ***, вы видели замки украинского ворья? Косюка, другана Порошла или дамбасяся Ахметова, например? Постройка Пуйла на их фоне просто жалкое нищебродие и ничего больше.Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко - Цензор.НЕТ 5354
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21.01.2021 17:03 Відповісти
Как все тут дружно против несправедливости! Но кто-то должен иметь яйца, чтобы предложить обществу далее жить по-другому. В случае провала - посадить не жалко, получится - памятник
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21.01.2021 17:18 Відповісти
 
 