Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко

Запровадження в Україні так званої нульової декларації, яка передбачає амністію капіталів, є для президента Володимира Зеленського пріоритетним завданням.

Про це заявив глава Державної податкової служби Олексій Любченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Треба підводити риску – і терміново нульове декларування. У президента це пріоритет номер один. Цей рік вирішальний", – сказав він.



За словами голови ДПС, від постійно чує історії про необхідність нульового декларування, зокрема від президента.



"Я чую доручення від нього профільним комітетам парламенту. І наскільки я розумію, зараз дуже гостро відбуваються дебати, у якій формі це проводити. Обговорюють різні варіанти: чи то 5%, якщо ти на рахунок поклав; якщо ти готівку не хочеш показувати, але кажеш, що вони у тебе є, – 9–18%", – пояснив Любченко.



Він наголосив, що теж виступає за нульову декларацію.

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"Це не просто нульова декларація – від завтра має все запрацювати: 5 тис. – означає 5 тис. платіж; 50 тис. готівкою – отже, 50 тис. готівкою. Тоді воно все буде правильно крутитися, і гроші будуть працювати в економіці", – вважає глава податкової.



Любченко стверджує, що в української економіки "величезний тіньовий буфер", який дозволив "вижити 2020 року".





Нагадаємо, 9 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив План пріоритетних дій уряду, серед яких, зокрема, прописана амністія капіталів (введення "нульовий декларації").