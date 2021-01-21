Нулевая декларация - приоритет Зеленского номер 1, - глава налоговой Любченко
Введение в Украине так называемой нулевой декларации, которая предполагает амнистию капиталов, является для президента Владимира Зеленского приоритетной задачей.
Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Надо подводить черту – и срочно нулевое декларирование. У президента это приоритет номер один. Этот год решающий", – сказал он.
По словам главы ГНС, он постоянно слышит о необходимости нулевого декларирования, в том числе от президента.
"Я слышу поручения от него профильным комитетам парламента. И, насколько я понимаю, сейчас очень остро идут дебаты, в какой форме это проводить. Обсуждаются разные варианты: то ли 5%, если ты на счет положил; если ты наличные не хочешь показывать, но говоришь, что они у тебя есть, – 9–18%", – объяснил Любченко.
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Он подчеркнул, что тоже выступает за нулевую декларацию.
"Это не просто нулевая декларация – с завтрашнего дня должно все заработать: 5 тысяч – значит, 5 тысяч платеж; 50 тысяч наличными – значит, 50 тысяч наличными. Тогда оно все будет правильно крутиться, и деньги будут работать в экономике", – считает глава налоговой.
Любченко утверждает, что у украинской экономики есть "огромный теневой буфер", который позволил "выжить в 2020 году".
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Напомним, 9 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины утвердил План приоритетных действий правительства, в числе которых, в частности, прописана амнистия капиталов (введение "нулевой декларации").
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Что, перегрелось от большого количества буков, ничтожество? Твои проблемы. Это тебе не дерьмо из зомбоящика потреблять. Тут хоть какие-то остатки мозгов нужны чтобы понимать. Иди уже, потребляй свое любимое дерьмо Г+Г. Смачного, и не отвлекайся.
Всё сбережения делают незаконными, кто думает что будут грабить Ахметова или чиновников со 100500 квартирами тот дурак.
Короче грабить будут всех но люди этого не понимают....
Предприниматели должны быть и грабить их не стоит, хоть я и живу хуже кого-то, но я против забирать последние штаны у соседа. Предприниматели создают раб места.
А вот АХМЕТОВЫ, КОЛОМОЙСКИЕ ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ ИЗ СТРАНЫ.
ЧИНОВНИКИ коррупцией и элементарных воровсвом на дорогах грабят государство.
Они уже свое имущество типа задекларировать и посмотрите к ним вопросов не будет.
Будут к мелкому бизнесу и тем кто платил налоги.
НАЛОГ О ПОСЛЕДНИХ ШТАНАХ именно потому сумма "капитала" я меньше средней европейской зп в 3000 баксов.))))
Что касается налога на недвигу, то они хотят его от стоимости, для всех..... В США и по 6000 баксов в год платят.
Да и сам налог выше 60 кв.м тоже направлен на небагатых людей. Чешка 75, это уже человек богат?
А вот барыги просто переоформляли все на 10 родственников, не боясь, что у них отожмут жилье.
ПС предельная сумма для амнистии капиталов должна быть от 1млн БАКСОВ как минимум!!! Но такие люди не будут платить НИЧЕГО, потому грабь нищих как всегда.
Там в законе капитал все, что выше 3000 баксов!!!! А доход учитывается за несколько последних лет, с учётом того, что гривна оьесценивается, доход учитывается в гривне, а люди собирают в долларах!!!!
Это закон о НАЛОГЕ НА СБЕРЕЖЕНИЯ С ТЕХ КТО УПЛАТИЛ НАЛОГИ И СОБИРАЛ ПО 30 лет.
Он нарушает права человека и будут грабить обычных людей.
Они за свое платить не будут, за свои 100500 квартир за дома, за то что вывели за границу.
Почему люди не понимают, что драть будут не банатых они уже все задекларировать, грабить будут тех кто честно заработал!!!!
Вот сейчас, сокращают школы после 9го, значит сократят универы, значит учиться станет дороже ЗНАЧИТ ОТЧИТАТЬСя ЗА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ НИКТО НЕ СМОЖЕТ НЕ ЗАПЛАТИВ НАЛОГ иначе блокировка счета и все деньги отожмут.
Там и прописано 3000 баксов " капитал" для того, чтобы драть народ и хотят они с этого сотни миллиардов поиметь.
И здесь многие дураки раставили карман шире и думают, что зеля будет платить или Дубинский с квартир, которые уже купил или Ахметов или беня, НЕТ у них все уже оправдано декларация и, все уже выведено, и все "законно", там ни копейки не отнимут.
ПС кто-то скупал квартиры на краденные и не заплатит, а кто-то честно платил налоги, собирая на учёбу и у него забирут все.
І скільки в кишеню собі??
варианты: то ли 5%, если ты на счет положил; если ты наличные не хочешь показывать, но говоришь, что они у тебя есть, - 9-18% Источник: https://censor.net/ru/n3243199
Но любая амнистия - это легализация незаконных средств и цель этой привлечь где-то 30 лярдов баксов, бюджет пустой, денег неоткуда брать, уже все акцизы и налоги ввели что можна на народ, хотят еще немного потрясти этих, сомневаюсь, что с этого что-то выйдет.
https://uainfo.org/blognews/1611219947-vvs-pomiryaemos-mezhigir-yami-naykrutishi-maetki-***********.html
Агаа, це наші кошти та геноцид України...
Ато это Зе, желает ещё и на этом, насрать на народ, легализовав всё, что украдено у народа Украины.
Украл-посмотрел 95 квартал-нулевая декларация
и так до всырачки
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1352236734558457866 2 ч Второй день в ленте пожар из-за дачи путена, стопиццот миллионов просмотрев Бутерброда. Брейкинг Ньюз! ***, вы видели замки украинского ворья? Косюка, другана Порошла или дамбасяся Ахметова, например? Постройка Пуйла на их фоне просто жалкое нищебродие и ничего больше.