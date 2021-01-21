Нулевая декларация - приоритет Зеленского номер 1, - глава налоговой Любченко

Введение в Украине так называемой нулевой декларации, которая предполагает амнистию капиталов, является для президента Владимира Зеленского приоритетной задачей.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Надо подводить черту – и срочно нулевое декларирование. У президента это приоритет номер один. Этот год решающий", – сказал он.

По словам главы ГНС, он постоянно слышит о необходимости нулевого декларирования, в том числе от президента.

"Я слышу поручения от него профильным комитетам парламента. И, насколько я понимаю, сейчас очень остро идут дебаты, в какой форме это проводить. Обсуждаются разные варианты: то ли 5%, если ты на счет положил; если ты наличные не хочешь показывать, но говоришь, что они у тебя есть, – 9–18%", – объяснил Любченко.

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Он подчеркнул, что тоже выступает за нулевую декларацию.

"Это не просто нулевая декларация – с завтрашнего дня должно все заработать: 5 тысяч – значит, 5 тысяч платеж; 50 тысяч наличными – значит, 50 тысяч наличными. Тогда оно все будет правильно крутиться, и деньги будут работать в экономике", – считает глава налоговой.

Любченко утверждает, что у украинской экономики есть "огромный теневой буфер", который позволил "выжить в 2020 году".

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Напомним, 9 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины утвердил План приоритетных действий правительства, в числе которых, в частности, прописана амнистия капиталов (введение "нулевой декларации").