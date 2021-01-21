Прихильникові Шарія вручили повістку через карту України без Криму і Донбасу
СБУ вручила одному з прихильників проросійського блогера Шарія повістку у справі про замах на територіальну цілісність України через використану у відео на YouTube карту України без окупованих територій.
Про це повідомив у Фейсбуці нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"До активістів Шарія прийшли співробітники СБУ в рамках оперативного провадження щодо посягання на територіальну цілісність України", - написав він.
Гончаренко нагадав, що в листопаді співробітники СБУ відкрили за його заявою проти Шарія кримінальне провадження за те, що той використовував у відео на YouTube карту України без Криму і частини Луганської та Донецької областей.
"Співробітники СБУ вручили його активісту повістку", - додав Гончаренко.
Також на Цензор.НЕТ: СБУ відкрила провадження проти Шарія. ДОКУМЕНТ
Цей факт підтвердив у Фейсбуці й сам Шарий.
"Сьогодні в будинок нашого активіста вдерлося троє співробітників СБУ в балаклавах. Вони вручили повістку у справі про зображення до відео на ютуб", - написав він.
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Може шмарія треба заборонити.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Если ты будешь снимать видос в котором будешь прославлять нацистскую свастику, то кому нужно предъявлять претензии: тебе или гитлеру?!