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Новини
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Прихильникові Шарія вручили повістку через карту України без Криму і Донбасу

Прихильникові Шарія вручили повістку через карту України без Криму і Донбасу

СБУ вручила одному з прихильників проросійського блогера Шарія повістку у справі про замах на територіальну цілісність України через використану у відео на YouTube карту України без окупованих територій.

Про це повідомив у Фейсбуці нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"До активістів Шарія прийшли співробітники СБУ в рамках оперативного провадження щодо посягання на територіальну цілісність України", - написав він.

Гончаренко нагадав, що в листопаді співробітники СБУ відкрили за його заявою проти Шарія кримінальне провадження за те, що той використовував у відео на YouTube карту України без Криму і частини Луганської та Донецької областей.

"Співробітники СБУ вручили його активісту повістку", - додав Гончаренко.

Також на Цензор.НЕТ: СБУ відкрила провадження проти Шарія. ДОКУМЕНТ

Цей факт підтвердив у Фейсбуці й сам Шарий.

"Сьогодні в будинок нашого активіста вдерлося троє співробітників СБУ в балаклавах. Вони вручили повістку у справі про зображення до відео на ютуб", - написав він.

СБУ (12780) Гончаренко Олексій (488) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+17
Ну , побачимо чим закінчиться.
Може шмарія треба заборонити.
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21.01.2021 15:53
+7
Давно надо самого Шарикова доставить в Украину ,вопросов к нему накопилось ,Мама не горюй ...
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21.01.2021 15:56
+6
Таким не "повістку" а позбпавлення громадянства і депортацію в *********.
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21.01.2021 16:19
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Ну , побачимо чим закінчиться.
Може шмарія треба заборонити.
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21.01.2021 15:53 Відповісти
Да ничем не закончится...баклановские птенцы получат немножко денежек...и все..
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21.01.2021 15:58 Відповісти
Не факт, Нелох и Шмарий не особо дружат.
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21.01.2021 16:03 Відповісти
Конфлікт інтересів - один у одного аудиторію для відосиків переманюють.
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21.01.2021 16:09 Відповісти
Давно надо самого Шарикова доставить в Украину ,вопросов к нему накопилось ,Мама не горюй ...
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21.01.2021 15:56 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.01.2021 16:14 Відповісти
Таким не "повістку" а позбпавлення громадянства і депортацію в *********.
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21.01.2021 16:19 Відповісти
А хто ж тоді буди пити "півас на кортах" і люрити у під'їздах?
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21.01.2021 21:57 Відповісти
ПетуШарий
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21.01.2021 16:20 Відповісти
А чому не прислати повістку Путіну,він же більше винен в анексіі Криму ніж якийсь Шарій?..
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21.01.2021 17:17 Відповісти
шариесос, ты новость пробовал читать?
Если ты будешь снимать видос в котором будешь прославлять нацистскую свастику, то кому нужно предъявлять претензии: тебе или гитлеру?!
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21.01.2021 21:46 Відповісти
У петушария нет сторонников. Там обычная кодла из зомбаков и жаждущих урвать бабла.
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21.01.2021 17:26 Відповісти
Нажаль, помиляєтесь. Вистачає дурників, які рукоблудять на Півнекулія.
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21.01.2021 21:53 Відповісти
шарика- на цепь !
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21.01.2021 18:20 Відповісти
Палити їх треба напалмом а не повістки у справах видавати...
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21.01.2021 20:48 Відповісти
я одного не пойму,шарий- это враг,а его помошники-сторонники- это белые пушистые типа почтальоны,я правильно понимаю?
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21.01.2021 20:52 Відповісти
 
 