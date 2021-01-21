Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві
Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила про своє затримання в Москві.
"Повезли до відділку", - повідомляє Ярмиш на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ярмиш пояснила, що, за словами поліцейських, на неї мають намір скласти два протоколи за статтею 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу) і 19.3 КоАП РФ (непокора законному розпорядженню співробітника поліції).
Раніше в Москві також затримали співробітника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Георгія Албурова, про що він повідомив також у Twitter.
У четвер була затримана також юристка Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь.
Будь ласка, зачекайте...
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І це все дійство відбувається при буцімто "живому" Путіну. Хто б міг таке передбачити бодай кількома роками раніше?
Досить вже цю брехню ФСБшну транслювати.
ЕС перестанет вкусную мароженку поставлять в Роисю? Или закроет то, что и так должен закрыть, чтобы не оказаться под санкциями США?
В ЕС поохают еще немного для вида и заявят, что надо таки налаживать отношения. Что ж теперь делать-то раз Навального все равно уже нет? Надо жить дальше и не давать теням прошлого омрачать прекрасное будущее.
Меркель вон уже решила Спутник-5 в Германии производить, раз с СП-2 фигня вышла.
как бульбаши ходят шоб их били по выходным...
так и навального тягают по кичам...
США перебросили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/21/119585/ssha-perebrosili-v-norvegiyu-svoi-strategicheskie-bombardirovschiki-B-1B-Lancer.shtml
@RussianLife2021
Это мост через Амур, который мы строили совместно с Китаем. Мы вложили 25 млрд. в нашу половину, Китай в свою 5 млрд. Мы не достроили (денег не хватило, ибо всё украли). В итоге Китай достроил нашу половину за свои деньги (3 млрд.)
Наша часть моста ушла на домик в Геленджике..😄
Что в этом нового?
Вот, если бы в Москве уличные бои начались и Кадыров свою "пехоту" туда ввел - вот это была бы потеха.
@newkc14
Сухая статистика. За последние 2 года в России закрылись 600 тысяч бизнесов - малых и больших.
🙉🙉🙉😂😂😂
За то стабильность как в гробу 🤓🤓🤓
@newkc14
В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода. Теперь американцы будут не только кормить голодных русских космонавтов едой, но и питать их кислородом
🙈🙈🙈🙈😂😂😂
...
Кацапські космонавти (трохи згодом на землі) - "тьху, пиндосская жрачка - дерьмо! Синтетика сплошная и ГМО! Только с голодухи и ели!"
Это - дуре ответ.
Деда, а в какой концлагерь нас везут ?..
Ой, не знаю внучёк, я политикой - не интересуюсь ...
Что за бред? Источник этого? Или это гугл-перевод с рузьге на хинди и обратно?
Непредставимый Пхы - мифический персонаж в произведениях сетератора-археомодерниста Александра Блога. Является оригинальной придумкой автора. Конкретного выведенного и четко очерченного образа Пхы пока не имеется, и автор чаще его описывает туманно или намеками. Известно, что Пхы - это нечто большое и неописуемое людским языком, а также то, что Пхы «спит глубоко во чреве Русской Земли, но пробудится, когда придет срок». С другой стороны, в рассказах довольно детально описываются порождения Пхы. Это гигантские черные «личинки» Пхы, которые представляют собой что-то вроде огромных черных сколопендр, которые либо обитают в темных и мрачных подземных тоннелях («катакомбы архи-еретика К'хереилла»), либо появляются в людских городах во время так называемого «Великого Кормления». Описание личинок варьируется в плане размера и в описании их конечностей: в одном варианте это типичные конечности сколопендры, в других - что-то вроде безобразных «человеческих» рук. Личинки нападают на людей и поедают их, причем их привлекают, в первую очередь, не физические тела, а эмоции жертв - страх и ненависть. Звук, который издают личинки Пхы описывается как тоскливое и мрачное протяжное гортанное зевание (стонущий болезненный вздох).
Другими порождениями Пхы являются так называемые «мысли Пхы», которые представляют собой некий плотный чёрный туман, способный принимать любые, но временные и, вероятно, неустойчивые формы. Судя по контексту, они являются мимолетными мыслеформами спящего разума Пхы. Стоит заметить, что существует версия, согласно которой личинки Пхы также являются мыслями Пхы, поэтому их внешний вид может быть различным (см. выше).
Культ Пхы является неким древним темным культом, адептами которого являются служки во главе с архи-еретиком К'хереиллом, которые в свою очередь являются существами лишь внешне похожими на людей, но, в действительности, являющимися своего рода созданиями Пхы. В этом смысле автор использует (в некотором смысле) постмодернисткую игру со стилизацией под типичный лавкрафтовский эпос, но с переносом на современную российскую повседневность, прежде всего указывая на неоднозначную роль в культе Пхы Президента, под которым подразумевается президент Путин, хотя его фамилия ни разу не упоминается.
С другой стороны автор намекает, что Пхы - это некая аллегория на мрачные стороны коллективного бессознательного (ксенофобию, агрессивные страхи социума, подверженность пропаганде). В некоторых текстах Пхы именуется Mass-Umbra, что можно условно перевести, как тень (лат.) массы (англ.) или, более литературно, «Тень толпы», причем слово «тень» используется в том, смысле, которое в него в своей теории вкладывал К. Г. Юнг. Но если Юнг применял «тень» к психологии человека, то А.Блог переносит его на весь социум.
Я тут от про що подумав. Було б корисно створити якусь сторінку-довідник, де б зацікавлені користувачі могли б дізнатися і про мумів, і про Нєпрєдставімого Пхи з його личинками, і про інші штуки. Щоб люди з контексту не випадали. І нас не вважали наркоманами. Чи неадекватами .
Хоча з іншого боку за гугл-запитом "мумь" і "Непредставимый Пхы" моментально гугляться першоджерела )))
Знайшов іще ось таке, це фанфік за мотивами - але суть і атмосферу передано на відмінно. Погляд на ту саму містичну чортівню, але з боку іншого персонажа. Із фіналом, що чітко вписується в загальну концепцію.
https://ficbook.net/readfic/5369106 Арьята Кари. СОСЕДИ
цього і треба було чекати.. заручники - споконвічний прийом
терористівросії..
зеля тоже козел. только бесхребетный и чмо
в связи с последними событиями в Карабахе, картинка устарела