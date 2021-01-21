Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві

Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила про своє затримання в Москві.

"Повезли до відділку", - повідомляє Ярмиш на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ярмиш пояснила, що, за словами поліцейських, на неї мають намір скласти два протоколи за статтею 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу) і 19.3 КоАП РФ (непокора законному розпорядженню співробітника поліції).

Раніше в Москві також затримали співробітника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Георгія Албурова, про що він повідомив також у Twitter.

У четвер була затримана також юристка Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь.

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