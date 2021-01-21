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Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві

Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві

Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила про своє затримання в Москві.

"Повезли до відділку", - повідомляє Ярмиш на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ярмиш пояснила, що, за словами поліцейських, на неї мають намір скласти два протоколи за статтею 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу) і 19.3 КоАП РФ (непокора законному розпорядженню співробітника поліції).

Раніше в Москві також затримали співробітника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Георгія Албурова, про що він повідомив також у Twitter.

У четвер була затримана також юристка Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь.

Читайте також: Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся

Автор: 

росія (64946) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+25
чем больше задержаных, тем больше санкций
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21.01.2021 21:00
+20
хоть какая то польза от гавноНавального - санкций навешают на паРашу...
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21.01.2021 21:01
+12
Меня устроит только пепел с московии , а не кого там задержали . Мне совершено на это наплывать .
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21.01.2021 21:13
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чем больше задержаных, тем больше санкций
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21.01.2021 21:00 Відповісти
за 47 млн переглядів!
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21.01.2021 21:33 Відповісти
уже 53 млн. Предвижу за неделю 70.
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22.01.2021 03:17 Відповісти
Та коли ви вже зрозумієте - плювати рашці на санкції. Це не змінює її поведінку.
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21.01.2021 22:03 Відповісти
Санкції змінюють не лише можливості РФ а також і її поведінку: наразі вся ця метушня з Навальним - це початок передвиборчої кампанії в РФ.
І це все дійство відбувається при буцімто "живому" Путіну. Хто б міг таке передбачити бодай кількома роками раніше?
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22.01.2021 00:22 Відповісти
а ви повинні зрозуміти, що є розумні гомосапієнс, які перестають битися головою об стінку після першого разу, а є росіяни, які будуть битися головою поки не закінчеться їжа
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22.01.2021 04:38 Відповісти
хоть какая то польза от гавноНавального - санкций навешают на паРашу...
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21.01.2021 21:01 Відповісти
Сам ти говноНавальний!
Досить вже цю брехню ФСБшну транслювати.
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21.01.2021 22:04 Відповісти
Тю. Да хоть массовые расстрелы хай там устраивают.
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21.01.2021 21:02 Відповісти
Пресс-секретарь Навального Ярмыш задержана в Москве - Цензор.НЕТ 7999
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21.01.2021 21:05 Відповісти
Дурка, палата ✓ 6 !
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21.01.2021 21:15 Відповісти
666...
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21.01.2021 21:37 Відповісти
Як видно, ***** почуло вимоги Заходу негайно звільнити Навального.)))
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21.01.2021 21:06 Відповісти
Взялись по серьезному за либеральную колонну.
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21.01.2021 21:06 Відповісти
Побільше санкцій, поменше хліба для кацапів.
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21.01.2021 21:07 Відповісти
Скоро во всех кацапских СМИ : " Задержали всех ! "
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21.01.2021 21:07 Відповісти
І трохи пізніше типові повідомлення - "%USERNAME% застрелен при попытке к бегству/внезапно умер во время допроса/самоизнасиловался и повесился в камере/упал с нар прямой кишкой на бутылку/другие варианты".
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21.01.2021 21:14 Відповісти
И шо?

ЕС перестанет вкусную мароженку поставлять в Роисю? Или закроет то, что и так должен закрыть, чтобы не оказаться под санкциями США?
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21.01.2021 21:29 Відповісти
А це окрема тема. ***** скаже "санкции нам только на пользу", а кацапська бавовна радісно підтримає - "дави либерастов! у нас особый путь - русская помойка!"
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21.01.2021 21:35 Відповісти
Да ничего он не скажет. Продлят/скостят срок зеку, который пырнет Навального, и на этом все.

В ЕС поохают еще немного для вида и заявят, что надо таки налаживать отношения. Что ж теперь делать-то раз Навального все равно уже нет? Надо жить дальше и не давать теням прошлого омрачать прекрасное будущее.
Меркель вон уже решила Спутник-5 в Германии производить, раз с СП-2 фигня вышла.
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21.01.2021 21:41 Відповісти
В диктаторской тюрьме всё без изменений ! ))
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21.01.2021 21:07 Відповісти
Як би то Єрмак із Зелею російсько-білоруський досвід не перейняли
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21.01.2021 21:10 Відповісти
Пупок развяжется. И умрут от несварения.
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21.01.2021 21:12 Відповісти
Ты тататарава забыл ! 😁
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21.01.2021 21:13 Відповісти
Клован з д'Єрьмаком - навряд чи. А от А-ффак-офф в разі призначення прем'єром - навіть дуже імовірно. Після того, як клована зробить таким собі "весільним генералом".
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22.01.2021 02:42 Відповісти
технология...
как бульбаши ходят шоб их били по выходным...
так и навального тягают по кичам...
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21.01.2021 21:11 Відповісти
Очень скоро появится заявление ,,Разрешитя нам СП 2 , а ми асфабадим вашага Нафальнага !!! ,, 😀👍 ! ,, 😀
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21.01.2021 21:11 Відповісти
Посмотрел "дворец путина" и понял, -не тех людей называют ворами в законе!
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21.01.2021 21:12 Відповісти
Меня устроит только пепел с московии , а не кого там задержали . Мне совершено на это наплывать .
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21.01.2021 21:13 Відповісти
Можно пепел заменить на кучу осколков!
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21.01.2021 21:14 Відповісти
Другие новости

США перебросили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/21/119585/ssha-perebrosili-v-norvegiyu-svoi-strategicheskie-bombardirovschiki-B-1B-Lancer.shtml
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21.01.2021 21:15 Відповісти
Жизнь в России
@RussianLife2021
Это мост через Амур, который мы строили совместно с Китаем. Мы вложили 25 млрд. в нашу половину, Китай в свою 5 млрд. Мы не достроили (денег не хватило, ибо всё украли). В итоге Китай достроил нашу половину за свои деньги (3 млрд.)

Наша часть моста ушла на домик в Геленджике..😄
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21.01.2021 21:16 Відповісти
На жаль більшість коментаторів так і зрозуміли що практично кожен кацап, це своєрідне колективне Х..йло... Просто той Алеша та його однодумці зараз не при владі.
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21.01.2021 21:17 Відповісти
Кацапы вяжут кацапов.
Что в этом нового?

Вот, если бы в Москве уличные бои начались и Кадыров свою "пехоту" туда ввел - вот это была бы потеха.
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21.01.2021 21:18 Відповісти
Це обов'язково станеться, гадаю в не такому ж і далекому майбутньому.
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21.01.2021 21:21 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Сухая статистика. За последние 2 года в России закрылись 600 тысяч бизнесов - малых и больших.

🙉🙉🙉😂😂😂

За то стабильность как в гробу 🤓🤓🤓
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21.01.2021 21:19 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода. Теперь американцы будут не только кормить голодных русских космонавтов едой, но и питать их кислородом

🙈🙈🙈🙈😂😂😂
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21.01.2021 21:20 Відповісти
Пвдозрюю що і стіралка ,тазком у них накрилася !Доведеться піндосам і обстірувать !😆
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21.01.2021 21:22 Відповісти
Кацапські космонавти (на орбіті) - "ой сенкью, френдс! Ить скусно! Джон, гив ми ван море тьюбик, плиз!"
...
Кацапські космонавти (трохи згодом на землі) - "тьху, пиндосская жрачка - дерьмо! Синтетика сплошная и ГМО! Только с голодухи и ели!"
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21.01.2021 21:41 Відповісти
Крим це не бутерброд , щоб його повертать ! Заява Навального. Робіть висновки !😈
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21.01.2021 21:20 Відповісти
Ой да поставьте всем им памятники на броневике... шоб я еще за них переживал...
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21.01.2021 21:21 Відповісти
Это мне одному как - то пофиг ?
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21.01.2021 21:21 Відповісти
Рано почали затримувати, потрібно щоб так щось таки сталося 23, даешь москальський майдан і розвал рф.
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21.01.2021 21:26 Відповісти
"Бутербродники"...
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21.01.2021 21:27 Відповісти
Реакція пересічного москаля на повернення Наваляного :https://youtu.be/iFWOPskXfUQ?t=72
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21.01.2021 21:28 Відповісти
операция по внедрению нового царька проходит успешно. пока.
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21.01.2021 21:30 Відповісти
Меркеляка: я требую немедленно освободить Навального. И очень срочно.
Это - дуре ответ.
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21.01.2021 21:36 Відповісти
Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві - Цензор.НЕТ 3710
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21.01.2021 21:38 Відповісти
Кишеньковий опозиціонер Навальний підставляє своїх.Його потримають і відпустять,а подєльнікам влуплять.
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21.01.2021 21:38 Відповісти
у анальных свидетелей секты наковального один человек при памяти и та соболь.
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21.01.2021 21:41 Відповісти
еще Лось есть 😊
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21.01.2021 21:50 Відповісти
Однажды в Мордоре.

Деда, а в какой концлагерь нас везут ?..
Ой, не знаю внучёк, я политикой - не интересуюсь ...
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21.01.2021 21:42 Відповісти
Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві - Цензор.НЕТ 215
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21.01.2021 22:07 Відповісти
Кабиздохи.
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21.01.2021 22:09 Відповісти
Также полицейские приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, но его не оказалось дома. По его словам, в этот момент там находилась журналистка Елизавета Нестерова. Перед визитом полиции в доме Степанова пропал свет, Степанов попросил МВД включить электричество. Нестерова утверждает, что полиция ждет Олега Степанова, но тот "надежно спрятан".
Что за бред? Источник этого? Или это гугл-перевод с рузьге на хинди и обратно?
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21.01.2021 21:47 Відповісти
Нам пытаются втюхать что Навальный "второй путя" и ату его ? Нет ,господа! Хуже мелкой питерской сявки,которая стала главным паханом бандитской орды ,никто быть не может! Любой лучше! Ибо бандит никогда не вернет награбленное. Навальный реальный лютый враг ху"ла ,а значит нам союзник. Не может он сказать то ,что отвернет от него зомбированных обывателей....
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21.01.2021 21:51 Відповісти
Что бы торговаться с Украиной Раша - Путинило захватывает заложников из числа украинских граждан в Крыму, ОРДЛО, Реферии, Беларуси.. А что бы торговаться с Западом, набивает КПЗ и тюрьмы собственной оппозицией. Что тех, что других у них неограниченный контингент. Ну в крайнем случае и Путину и его приемнику уж точно до конца их дней хватит " обменного фонда"., хоть каждый день обменивай..
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21.01.2021 21:53 Відповісти
Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві - Цензор.НЕТ 2577
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21.01.2021 21:55 Відповісти
Да похеру. Навальный гандон похуже *****. Он обыкновенная подстава.
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21.01.2021 22:06 Відповісти
На субботу у соседей намечены очередные массовые катания в автозаках.
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21.01.2021 22:07 Відповісти
Та хай пожеруть москалі одне іншого. Разом з лаптями і какошніками. Так, щоб то зкріпно було.
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21.01.2021 22:08 Відповісти
Да здравствует Кормление личинок Непредставимого Пхы! ,,,;,;,,,
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21.01.2021 22:56 Відповісти
Знайшов ось такий енциклопедично вичерпний опис:

Непредставимый Пхы - мифический персонаж в произведениях сетератора-археомодерниста Александра Блога. Является оригинальной придумкой автора. Конкретного выведенного и четко очерченного образа Пхы пока не имеется, и автор чаще его описывает туманно или намеками. Известно, что Пхы - это нечто большое и неописуемое людским языком, а также то, что Пхы «спит глубоко во чреве Русской Земли, но пробудится, когда придет срок». С другой стороны, в рассказах довольно детально описываются порождения Пхы. Это гигантские черные «личинки» Пхы, которые представляют собой что-то вроде огромных черных сколопендр, которые либо обитают в темных и мрачных подземных тоннелях («катакомбы архи-еретика К'хереилла»), либо появляются в людских городах во время так называемого «Великого Кормления». Описание личинок варьируется в плане размера и в описании их конечностей: в одном варианте это типичные конечности сколопендры, в других - что-то вроде безобразных «человеческих» рук. Личинки нападают на людей и поедают их, причем их привлекают, в первую очередь, не физические тела, а эмоции жертв - страх и ненависть. Звук, который издают личинки Пхы описывается как тоскливое и мрачное протяжное гортанное зевание (стонущий болезненный вздох).
Другими порождениями Пхы являются так называемые «мысли Пхы», которые представляют собой некий плотный чёрный туман, способный принимать любые, но временные и, вероятно, неустойчивые формы. Судя по контексту, они являются мимолетными мыслеформами спящего разума Пхы. Стоит заметить, что существует версия, согласно которой личинки Пхы также являются мыслями Пхы, поэтому их внешний вид может быть различным (см. выше).
Культ Пхы является неким древним темным культом, адептами которого являются служки во главе с архи-еретиком К'хереиллом, которые в свою очередь являются существами лишь внешне похожими на людей, но, в действительности, являющимися своего рода созданиями Пхы. В этом смысле автор использует (в некотором смысле) постмодернисткую игру со стилизацией под типичный лавкрафтовский эпос, но с переносом на современную российскую повседневность, прежде всего указывая на неоднозначную роль в культе Пхы Президента, под которым подразумевается президент Путин, хотя его фамилия ни разу не упоминается.
С другой стороны автор намекает, что Пхы - это некая аллегория на мрачные стороны коллективного бессознательного (ксенофобию, агрессивные страхи социума, подверженность пропаганде). В некоторых текстах Пхы именуется Mass-Umbra, что можно условно перевести, как тень (лат.) массы (англ.) или, более литературно, «Тень толпы», причем слово «тень» используется в том, смысле, которое в него в своей теории вкладывал К. Г. Юнг. Но если Юнг применял «тень» к психологии человека, то А.Блог переносит его на весь социум.
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22.01.2021 00:53 Відповісти
Ого! Тут усе продумано. Я сказав би, що фундаментально. Автор - молодець: практикує системний підхід.
Я тут от про що подумав. Було б корисно створити якусь сторінку-довідник, де б зацікавлені користувачі могли б дізнатися і про мумів, і про Нєпрєдставімого Пхи з його личинками, і про інші штуки. Щоб люди з контексту не випадали. І нас не вважали наркоманами. Чи неадекватами .
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22.01.2021 02:25 Відповісти
Цікава ідея... от тільки де зробити сторінку і на яку тему? Треба подумати...
Хоча з іншого боку за гугл-запитом "мумь" і "Непредставимый Пхы" моментально гугляться першоджерела )))
Знайшов іще ось таке, це фанфік за мотивами - але суть і атмосферу передано на відмінно. Погляд на ту саму містичну чортівню, але з боку іншого персонажа. Із фіналом, що чітко вписується в загальну концепцію.
https://ficbook.net/readfic/5369106 Арьята Кари. СОСЕДИ
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22.01.2021 04:30 Відповісти
це відповідь на заклики тьоті Анжели?.
цього і треба було чекати.. заручники - споконвічний прийом терористів росії..
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21.01.2021 22:47 Відповісти
.

зеля тоже козел. только бесхребетный и чмо
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21.01.2021 23:05 Відповісти
великая империя (сверхдержава, прости Господи) во всей красе. Конечно, к ней теперь люди (бывшие колонии навроде Украины, Грузии и Молдовы) потянутся, щщаасс
Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві - Цензор.НЕТ 1476
в связи с последними событиями в Карабахе, картинка устарела
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21.01.2021 23:15 Відповісти
сколько можно рекламировать агентуру фсб, работающую против Украины?
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22.01.2021 03:08 Відповісти
А достатньо лише запитати у цих апазіціанєрів: чий Крим? Вони в унісон з бутербродним скажуть - кримнаш.
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22.01.2021 03:18 Відповісти
интересно, а почему мекстные актывисты транслируют о Навальном фсбэшную пригожинскую брехню?
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22.01.2021 03:20 Відповісти
 
 