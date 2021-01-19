Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся
Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував пост із СІЗО "Матроська тиша", порівнявши камеру з лікарняною палатою в берлінській клініці "Шаріте".
Пост Навальний опублікував в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Всім привіт зі знаменитого спецблоку "Матроської тиші" - Кремлівського централу. Читав про нього в книжках, а тепер сам опинився - російське життя", - написав Навальний.
За його словами, камера в СІЗО схожа на лікарняну палату.
"Невелика кімната, з якої не випускають. Вікно, залізне ліжко. Правда, ця ліжко без сервоприводу, що змінює положення спини і ніг", - зазначив російський опозиціонер.
"Я не шкодую про те, що повернувся", - підкреслив Навальний.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Але...
Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html Не знаю, какими будут последствия. Но в этой схватке двух йокодзун главное, чтобы России на какое-то время стало не до Украины Текст расследования со всеми документами https://palace.navalny.com/ здесь .
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html
строилась с 2005 года.
размер 82 га.
Ты таки посмотри фильм
просто цифры не соответствуют действительности, это не в первой у Лешеньки наврать с трикороба
Тебе точно понравится.
Спелись в кацапиками..
и сидит он за это, раскрутят его если по полной что из независимых фондов (поддерживающих его) забрал себе все деньги почти, то и прилипнет на 10ку.
Фонды то и обратились в уголовку, что он у них на деньги кинул.
у них там с товарисчем путиным все ходы расписаны.
пока идет раскрутка как жесткого оппозиционера и революционера - а потом раз и как говорит Бабченко - "вы слушаете Маяк!"
Но, об этом мы не узнаем. Пускай сидит и не вякает.
Копайте лучше, кто землю продал, кто строительство разрешил.
да весь Керченский мост стоит всего 250 млд. руб.
только ценник явно завышен, тут Навальный сильно промахнулся.
вы Навального больше слушайте у вас еще и уши вырастут в диаметре
Невже вчинок Навального не коштує такого стрептизу усіх цих рашистських виродків . Україні залишається тільки слідкувати й радіти.
На все вопросы я открыто отвечаю,
Что наша жизнь - игра, и кто ж тому виной,
Что я увлёкся этою игрой.
И перед кем же мне извиняться,
Мне уступают, я не смею отказаться,
И разве мой талант, и мой душевный жар
Не заслужили скромный гонорар."
что бы чего то там поднять. только поднимать то некого, его прежние соратники его в СИЗО и засадили за воровство.
Там нет урок, это сизо для тузов - министров, генералов, топ-чиновников - там у всех приличные условия. Как минимум так говорят правозащитники у которых есть доступ к тамошним сидельцам.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=********************************-QF3iYZfywA-hoavgs92OYuq_BizL5wH6V0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************-xDiCIdELpU0YpcB6AtX5Sr5ZCG-*************************************************************************************-kZDiWoWkjpLOl-0uT6qDTv25SgdGCgBUd5R0g8PEo64lcw0F8PVgOS-******************************************-YbxzWCjkiO8zEi4nobXIr-A2cysMR2SVKynroKPyPkzARtDfKE&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159052631378953?__xts__%5B0%5D=68.*********************************************-xDiCIdELpU0YpcB6AtX5Sr5ZCG-*************************************************************************************-kZDiWoWkjpLOl-0uT6qDTv25SgdGCgBUd5R0g8PEo64lcw0F8PVgOS-******************************************-YbxzWCjkiO8zEi4nobXIr-A2cysMR2SVKynroKPyPkzARtDfKE&__tn__=-R 1 ч. ·
Вибачте, війною Путіна з Навальним навіяло...
Трохи етнографії: у росіян цей номер чомусь зветься "боротьбою нанайських хлопчиків", але оригінал насправді криється в ярмаркових забавах доброї старої Волощини і в Молдові знаний як "Пекале і Тиндале" - в молдовському фольклорі це два нерозлучні хитруни-трикстери, типу як наші Брехун і Підбрехач, і "війна" між ними теж виглядає відповідно (дивитися до кінця): https://www.youtube.com/watch?v=aBHum9_KPY8&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8F
https://facebook.com/babchenkoa/posts/3198773303556214 Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
прихильники старого імператора трохи поріжуть на шматочки прихильників нового, а ті їм віддячать взаємністю, отже нам трохи стане легше
знищать його кремляді
не вб'ють, бо санкцій дуже бояться, але нашпигувати якоюсь наркотою і відпустити - можуть
- территория в 39 Монако
https://youtu.be/ipAnwilMncI видео на ютуб
- опубликовано 19 Янв 2021