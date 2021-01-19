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Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся

Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував пост із СІЗО "Матроська тиша", порівнявши камеру з лікарняною палатою в берлінській клініці "Шаріте".

Пост Навальний опублікував в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Всім привіт зі знаменитого спецблоку "Матроської тиші" - Кремлівського централу. Читав про нього в книжках, а тепер сам опинився - російське життя", - написав Навальний.

За його словами, камера в СІЗО схожа на лікарняну палату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ

"Невелика кімната, з якої не випускають. Вікно, залізне ліжко. Правда, ця ліжко без сервоприводу, що змінює положення спини і ніг", - зазначив російський опозиціонер.

"Я не шкодую про те, що повернувся", - підкреслив Навальний.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Читайте також: Порошенко про арешт Навального: Москва давно перейшла всі "червоні лінії"

Автор: 

росія (64911) Навальний (612)


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Топ коментарі
+9
Леха , мы тоже рады , что ты сел. Наслаждайся тюремным комфортом подольше. И главное , бутерброды не забывай кушать.
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19.01.2021 20:30
+7
Отдыхай
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19.01.2021 20:27
+6
Чем меньше новостей из рахи или про раху-тем лучше настроение.
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19.01.2021 20:22
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19.01.2021 20:21 Відповісти
Лёша, ты не прав! Труженики Сомали на производственном профсоюзном собрании осудили решение князя Темнейшего арестовать российского оппозиционера господина Алексея Навального. Но, как говорят на Московии, «Дыма без огня не бывает». Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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19.01.2021 20:30 Відповісти
Навального затримали... Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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19.01.2021 22:09 Відповісти
Навальный влупил по Путину - из сизо.Дворец путина. https://youtu.be/ipAnwilMncI видео на ютуб - опубликовано 19 Янв 2021
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html Не знаю, какими будут последствия. Но в этой схватке двух йокодзун главное, чтобы России на какое-то время стало не до Украины Текст расследования со всеми документами https://palace.navalny.com/ здесь .
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html
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19.01.2021 23:19 Відповісти
да известно про нее обычная резиденция президента в Крыму.
строилась с 2005 года.
размер 82 га.
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20.01.2021 05:26 Відповісти
Обычная???????
Ты таки посмотри фильм
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20.01.2021 08:59 Відповісти
зачем нго смотреть, он полтора часа мудятины.
просто цифры не соответствуют действительности, это не в первой у Лешеньки наврать с трикороба
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20.01.2021 13:33 Відповісти
Посмотри-посмотри, там всё ок и с цифрами и док.базой - всё на доп.ресурсе.
Тебе точно понравится.
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20.01.2021 14:52 Відповісти
Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся - Цензор.НЕТ 5112
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20.01.2021 21:05 Відповісти
Что ж, служба есть служба, надо стойко переносить все тяготы...))
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19.01.2021 20:21 Відповісти
А кому "надьожа расеї' служить?
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19.01.2021 20:27 Відповісти
Рассее и служит...))
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19.01.2021 20:28 Відповісти
Так навіщо стільки уваги патріоту країни-агресора?
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19.01.2021 20:35 Відповісти
бо це може бути хорошим додатковим приводом для розширення санкцій проти ху№ла, то "більше хороших посадок хрюцьким партіотам"
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19.01.2021 21:32 Відповісти
Може
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19.01.2021 21:51 Відповісти
Крокодильи слёзы по свободе .
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19.01.2021 20:22 Відповісти
Чем меньше новостей из рахи или про раху-тем лучше настроение.
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19.01.2021 20:22 Відповісти
Пох на пацака.
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19.01.2021 20:26 Відповісти
Получил пацак свой ицых. Правда пока без гвоздей и пока не пожизненный.
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19.01.2021 21:03 Відповісти
Цвяхи то для пеже їхнього припасені
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19.01.2021 21:33 Відповісти
Отдыхай
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19.01.2021 20:27 Відповісти
там и оставайся
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19.01.2021 20:27 Відповісти
Ясно, таки псих. Ну а впрочем именно такие и жаждут власти над людьми.
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19.01.2021 20:27 Відповісти
Ну, як не псих, то пасіонарій. У хрюцьких так завжди
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19.01.2021 21:35 Відповісти
Леха , мы тоже рады , что ты сел. Наслаждайся тюремным комфортом подольше. И главное , бутерброды не забывай кушать.
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19.01.2021 20:30 Відповісти
Интересно, интернет у него бесплатный?
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19.01.2021 20:32 Відповісти
Та не, ***** оплачивает
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19.01.2021 21:09 Відповісти
Пропутинская шушера притворявшаяся патриотами Украины радуется аресту Навального)
Спелись в кацапиками..
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20.01.2021 00:09 Відповісти
качай ситуацию в россии Лёха,Мордор должен быть разрушен
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19.01.2021 20:30 Відповісти
он своих сторонников обманул на очень крупную сумму, кто его сейчас поддержит ?
и сидит он за это, раскрутят его если по полной что из независимых фондов (поддерживающих его) забрал себе все деньги почти, то и прилипнет на 10ку.
Фонды то и обратились в уголовку, что он у них на деньги кинул.
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19.01.2021 20:36 Відповісти
Вовик, ты несёшь дичь, всё по лахтинской методичке
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19.01.2021 21:10 Відповісти
кацапська брехня знайшла собі місце на цензорі
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19.01.2021 21:37 Відповісти
Ти глянь на його міміку. Здається що у нього от от приступ шизофренії розпочнеться. Його реально використовують для спуску пару у невеликої частини раптово "прозрєвших"
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19.01.2021 20:37 Відповісти
Чтобы день был полный, нам осталось только узнать, сколько Навальный сегодня чихнул, сколько выпил кофе и когда уляжется спать!
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19.01.2021 20:31 Відповісти
А что, ***** мечтает, чтобы быстрее забыли?
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19.01.2021 21:11 Відповісти
ну вот, уже создают хорошие условия будущему царю Московии..
у них там с товарисчем путиным все ходы расписаны.
пока идет раскрутка как жесткого оппозиционера и революционера - а потом раз и как говорит Бабченко - "вы слушаете Маяк!"
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19.01.2021 20:33 Відповісти
А не жалеет ли он, что в раше такой трусливый народ???
Но, об этом мы не узнаем. Пускай сидит и не вякает.
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19.01.2021 20:34 Відповісти
С удовольствием послушаю варианты о том, что Навальный - проект Кремля в свете последнего адского разоблачения из фильма про бункерную моль и его королевство в Гелинжаке
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19.01.2021 20:36 Відповісти
королевство в Геленджике начали строить в 2005г.
Копайте лучше, кто землю продал, кто строительство разрешил.
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19.01.2021 20:38 Відповісти
короче Госдеп подкинул
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19.01.2021 20:40 Відповісти
хз, но всего 82га этот "мудрый" человек оценил в 100млд. руб.
да весь Керченский мост стоит всего 250 млд. руб.
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19.01.2021 20:43 Відповісти
Так домишко ж для фюрерка. На фюрерка русне бабла не жалко.
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19.01.2021 21:09 Відповісти
госсобственность, останется и после него.
только ценник явно завышен, тут Навальный сильно промахнулся.
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19.01.2021 21:13 Відповісти
Какая в стране-помойке "госсобственность"? Все принадлежит фюрерку, в том числе и стадо.
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19.01.2021 21:15 Відповісти
как вы уродливы в своем бессилии
вы Навального больше слушайте у вас еще и уши вырастут в диаметре
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19.01.2021 21:20 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
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19.01.2021 21:21 Відповісти
да-да мы будим верить ***** который так зашкварился за 20 лет что клейма негде ставить
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19.01.2021 21:42 Відповісти
Какая госсобственность,слуга *****? Посмотри кино ещё раз и прозрей,чмо.
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19.01.2021 21:32 Відповісти
Кацапопитек детектед
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19.01.2021 21:51 Відповісти
Какое-то садомазо, знал же прекрасно чем это закончиться
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19.01.2021 20:39 Відповісти
кацапське гебешне чмо!!!кому ти цікаве???)))
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19.01.2021 20:39 Відповісти
не нацизм на россии, а заметьте коррупция!)))
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19.01.2021 20:40 Відповісти
Железная кровать без цепей с интернетпостами с халявного гаджета...да ты,Леха там, как сыр в масле,не быкуй...
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19.01.2021 20:42 Відповісти
Вот бы и ***** в этот санаторий
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19.01.2021 21:12 Відповісти
***** в бункере заныкался,типа на яме...
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19.01.2021 21:20 Відповісти
ПАРАД УРОДОВ НА ФОНЕ НАВАЛЬНОГО Ігор Яковенко .
Невже вчинок Навального не коштує такого стрептизу усіх цих рашистських виродків . Україні залишається тільки слідкувати й радіти.
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19.01.2021 20:43 Відповісти
леша нажимает на коррупцию, а толку? все запоребриковые жытели знают что воруют и сами готовы это делать, кремлевский дед может спать спокойно.
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19.01.2021 20:47 Відповісти
Ну бутерброды хоть передают?
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19.01.2021 20:48 Відповісти
лёха бутерброд имет право заявить
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19.01.2021 20:53 Відповісти
та пох на тебя бутерброд, что-то замутишь молодец, а нет так и куй с тобой
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19.01.2021 20:54 Відповісти
всё больше склоняюсь думать - он просто сруская гадька, только долгоиграющая.
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19.01.2021 20:57 Відповісти
я вот в данной ситуации полностью на стороне *****. Пусть обворовывает козломордых)
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19.01.2021 20:58 Відповісти
у него там что, еще и интернет? сидит в 12-метровой камере один, с холодильником, телевизором, горячей водой и говорит, что рад вернуться на родину. Ну а чего ему не радоваться? https://meduza.io/feature/2021/01/19/navalnyy-sidit-v-matroskoy-tishine-v-kakih-usloviyah-pochemu-v-odinochnoy-kamere Навальный сидит в «Матросской Тишине». В каких условиях? Почему в одиночной камере? Рассказывает навестивший его в СИЗО Алексей Мельников
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19.01.2021 21:04 Відповісти
Хочется туда же?
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19.01.2021 21:13 Відповісти
"Нет, я не плачу, и не рыдаю,
На все вопросы я открыто отвечаю,
Что наша жизнь - игра, и кто ж тому виной,
Что я увлёкся этою игрой.

И перед кем же мне извиняться,
Мне уступают, я не смею отказаться,
И разве мой талант, и мой душевный жар
Не заслужили скромный гонорар."
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19.01.2021 21:04 Відповісти
Я так понимаю, что все таки в СИЗО он (Навальный) имеет привилегии=>доступ к интернету (Instagram).........какой-то странный(?) «арест»......
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19.01.2021 21:05 Відповісти
мну думает либо текст был заготовлен заранее и его опубликовали во в нужное время.
что бы чего то там поднять. только поднимать то некого, его прежние соратники его в СИЗО и засадили за воровство.
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19.01.2021 21:17 Відповісти
Всем привет из знаменитого спецблока "Матросской тишины" - Кремлевского централа ...

Там нет урок, это сизо для тузов - министров, генералов, топ-чиновников - там у всех приличные условия. Как минимум так говорят правозащитники у которых есть доступ к тамошним сидельцам.
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19.01.2021 21:26 Відповісти
Ясненько......
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19.01.2021 21:32 Відповісти
Можна сказати, вєрнулся в родную гОвєнь...
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19.01.2021 21:06 Відповісти
И когда это в тюремной камере заключенному разрешали пользоваться смартфоном? Путинская консерва!
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19.01.2021 21:15 Відповісти
Та да . Мне когда-то ( в совецкое время ) разрешили сделать один звонок . И я выбрал адвоката , а не семью . О чём не жалею . ))
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19.01.2021 21:58 Відповісти
авжеж... які аплодисменти..!

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=********************************-QF3iYZfywA-hoavgs92OYuq_BizL5wH6V0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************-xDiCIdELpU0YpcB6AtX5Sr5ZCG-*************************************************************************************-kZDiWoWkjpLOl-0uT6qDTv25SgdGCgBUd5R0g8PEo64lcw0F8PVgOS-******************************************-YbxzWCjkiO8zEi4nobXIr-A2cysMR2SVKynroKPyPkzARtDfKE&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159052631378953?__xts__%5B0%5D=68.*********************************************-xDiCIdELpU0YpcB6AtX5Sr5ZCG-*************************************************************************************-kZDiWoWkjpLOl-0uT6qDTv25SgdGCgBUd5R0g8PEo64lcw0F8PVgOS-******************************************-YbxzWCjkiO8zEi4nobXIr-A2cysMR2SVKynroKPyPkzARtDfKE&__tn__=-R 1 ч. ·

Вибачте, війною Путіна з Навальним навіяло...
Трохи етнографії: у росіян цей номер чомусь зветься "боротьбою нанайських хлопчиків", але оригінал насправді криється в ярмаркових забавах доброї старої Волощини і в Молдові знаний як "Пекале і Тиндале" - в молдовському фольклорі це два нерозлучні хитруни-трикстери, типу як наші Брехун і Підбрехач, і "війна" між ними теж виглядає відповідно (дивитися до кінця): https://www.youtube.com/watch?v=aBHum9_KPY8&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8F

Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся - Цензор.НЕТ 9532
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19.01.2021 21:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI&feature=emb_logo
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19.01.2021 21:27 Відповісти
Старшина Запаса

https://facebook.com/babchenkoa/posts/3198773303556214 Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
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19.01.2021 21:29 Відповісти
не факт, що не зміниться
прихильники старого імператора трохи поріжуть на шматочки прихильників нового, а ті їм віддячать взаємністю, отже нам трохи стане легше
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19.01.2021 21:43 Відповісти
коли пани б'ються, козаки можуть трохи відпочити
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19.01.2021 21:44 Відповісти
Відколів ці untermensch нам пани?
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19.01.2021 21:53 Відповісти
вони не нам пани, а самі собі
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19.01.2021 21:58 Відповісти
- Когда у нас закончилась еда, мы стали молиться на наши иконы и случилось чудо! Из соседнего отсека появились пиндосы и дали нам покушать, - рассказал один из российских космонавтов
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19.01.2021 21:40 Відповісти
И даже взамен не попросили оказать им сексуальние услуги! Ето било Чудо!
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19.01.2021 22:01 Відповісти
даремно повернувся
знищать його кремляді
не вб'ють, бо санкцій дуже бояться, але нашпигувати якоюсь наркотою і відпустити - можуть
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19.01.2021 21:41 Відповісти
Як би хотіли давно знищили, а так може деду ******* згодиться
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19.01.2021 22:02 Відповісти
...ні не відпустять, покі не скаже "Крим - Україна"
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19.01.2021 22:11 Відповісти
Принесите ему водочки
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19.01.2021 22:18 Відповісти
Сегодня...Один из ПУКиных опять ныряли в Басейн , а-ля Зимняя прорубь ..Но на сей раз..Нет тебе никаких Амфор , ни щук не находил.... правда в труселях Анального ,- мол никакого новичка не было ,вот смотрите-- сам ношу...Это какая-то странная примета.....Без Амфорных ПОБЕД , а с ТРУСливыми оправданиями..........Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся - Цензор.НЕТ 2017
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19.01.2021 22:33 Відповісти
Після прочитання заголовка статті перше що прийшло у голову - слова Папанова : " Твой дом- тюрьма " . Може він дійсно там себе почуває як вдома ? - як не як окремий куток у тюрмі народів отримав ..... таке враження , що відпрацювавши на нас проект "слуги" кацапи у себе розкручують проект "мученика" .
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19.01.2021 22:38 Відповісти
краще удавись там мудило **************
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19.01.2021 22:42 Відповісти
Дворец путина
- территория в 39 Монако
https://youtu.be/ipAnwilMncI видео на ютуб
- опубликовано 19 Янв 2021
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19.01.2021 23:22 Відповісти
Допрыгался парень. Раскрыл всем тайны про сраный дворец ********, еще и кучу всего из архивов штази выкопал, вот плешивый решил его права и попереть в наглую.
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20.01.2021 05:50 Відповісти
кацапы и местные "бутербродные" подкацапники хором против Навального.
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20.01.2021 08:45 Відповісти
 
 