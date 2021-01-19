Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував пост із СІЗО "Матроська тиша", порівнявши камеру з лікарняною палатою в берлінській клініці "Шаріте".

Пост Навальний опублікував в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Всім привіт зі знаменитого спецблоку "Матроської тиші" - Кремлівського централу. Читав про нього в книжках, а тепер сам опинився - російське життя", - написав Навальний.

За його словами, камера в СІЗО схожа на лікарняну палату.

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"Невелика кімната, з якої не випускають. Вікно, залізне ліжко. Правда, ця ліжко без сервоприводу, що змінює положення спини і ніг", - зазначив російський опозиціонер.

"Я не шкодую про те, що повернувся", - підкреслив Навальний.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

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