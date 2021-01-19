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Навальный из СИЗО: Я не жалею, что вернулся

Навальный из СИЗО: Я не жалею, что вернулся

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал пост из СИЗО "Матросская тишина", сравнив камеру с больничной палатой в берлинской клинике "Шарите".

Пост Навальный опубликовал в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Всем привет из знаменитого спецблока "Матросской тишины" - Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался - русская жизнь", - написал Навальный.

По его словам, камера в СИЗО похожа на больничную палату.

"Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног", - отметил российский оппозиционер.

"Я не жалею о том, что вернулся", - подчеркнул Навальный.

Читайте на Цензор.НЕТ: Навальному грозит два с половиной года колонии: суд перенесли на 2 февраля, - адвокат Михайлова

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

россия (95339) Навальный (855)


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Топ комментарии
+9
Леха , мы тоже рады , что ты сел. Наслаждайся тюремным комфортом подольше. И главное , бутерброды не забывай кушать.
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19.01.2021 20:30
+7
Отдыхай
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19.01.2021 20:27
+6
Чем меньше новостей из рахи или про раху-тем лучше настроение.
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19.01.2021 20:22
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50 ярдов стоят месяца отсидки
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19.01.2021 20:21 Ответить
Лёша, ты не прав! Труженики Сомали на производственном профсоюзном собрании осудили решение князя Темнейшего арестовать российского оппозиционера господина Алексея Навального. Но, как говорят на Московии, «Дыма без огня не бывает». Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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19.01.2021 20:30 Ответить
Навального затримали... Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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19.01.2021 22:09 Ответить
Навальный влупил по Путину - из сизо.Дворец путина. https://youtu.be/ipAnwilMncI видео на ютуб - опубликовано 19 Янв 2021
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html Не знаю, какими будут последствия. Но в этой схватке двух йокодзун главное, чтобы России на какое-то время стало не до Украины Текст расследования со всеми документами https://palace.navalny.com/ здесь .
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html
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19.01.2021 23:19 Ответить
да известно про нее обычная резиденция президента в Крыму.
строилась с 2005 года.
размер 82 га.
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20.01.2021 05:26 Ответить
Обычная???????
Ты таки посмотри фильм
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20.01.2021 08:59 Ответить
зачем нго смотреть, он полтора часа мудятины.
просто цифры не соответствуют действительности, это не в первой у Лешеньки наврать с трикороба
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20.01.2021 13:33 Ответить
Посмотри-посмотри, там всё ок и с цифрами и док.базой - всё на доп.ресурсе.
Тебе точно понравится.
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20.01.2021 14:52 Ответить
Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся - Цензор.НЕТ 5112
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20.01.2021 21:05 Ответить
Что ж, служба есть служба, надо стойко переносить все тяготы...))
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19.01.2021 20:21 Ответить
А кому "надьожа расеї' служить?
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19.01.2021 20:27 Ответить
Рассее и служит...))
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19.01.2021 20:28 Ответить
Так навіщо стільки уваги патріоту країни-агресора?
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19.01.2021 20:35 Ответить
бо це може бути хорошим додатковим приводом для розширення санкцій проти ху№ла, то "більше хороших посадок хрюцьким партіотам"
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19.01.2021 21:32 Ответить
Може
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19.01.2021 21:51 Ответить
Крокодильи слёзы по свободе .
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19.01.2021 20:22 Ответить
Чем меньше новостей из рахи или про раху-тем лучше настроение.
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19.01.2021 20:22 Ответить
Пох на пацака.
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19.01.2021 20:26 Ответить
Получил пацак свой ицых. Правда пока без гвоздей и пока не пожизненный.
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19.01.2021 21:03 Ответить
Цвяхи то для пеже їхнього припасені
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19.01.2021 21:33 Ответить
Отдыхай
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19.01.2021 20:27 Ответить
там и оставайся
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19.01.2021 20:27 Ответить
Ясно, таки псих. Ну а впрочем именно такие и жаждут власти над людьми.
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19.01.2021 20:27 Ответить
Ну, як не псих, то пасіонарій. У хрюцьких так завжди
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19.01.2021 21:35 Ответить
Леха , мы тоже рады , что ты сел. Наслаждайся тюремным комфортом подольше. И главное , бутерброды не забывай кушать.
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19.01.2021 20:30 Ответить
Интересно, интернет у него бесплатный?
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19.01.2021 20:32 Ответить
Та не, ***** оплачивает
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19.01.2021 21:09 Ответить
Пропутинская шушера притворявшаяся патриотами Украины радуется аресту Навального)
Спелись в кацапиками..
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20.01.2021 00:09 Ответить
качай ситуацию в россии Лёха,Мордор должен быть разрушен
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19.01.2021 20:30 Ответить
он своих сторонников обманул на очень крупную сумму, кто его сейчас поддержит ?
и сидит он за это, раскрутят его если по полной что из независимых фондов (поддерживающих его) забрал себе все деньги почти, то и прилипнет на 10ку.
Фонды то и обратились в уголовку, что он у них на деньги кинул.
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19.01.2021 20:36 Ответить
Вовик, ты несёшь дичь, всё по лахтинской методичке
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19.01.2021 21:10 Ответить
кацапська брехня знайшла собі місце на цензорі
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19.01.2021 21:37 Ответить
Ти глянь на його міміку. Здається що у нього от от приступ шизофренії розпочнеться. Його реально використовують для спуску пару у невеликої частини раптово "прозрєвших"
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19.01.2021 20:37 Ответить
Чтобы день был полный, нам осталось только узнать, сколько Навальный сегодня чихнул, сколько выпил кофе и когда уляжется спать!
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19.01.2021 20:31 Ответить
А что, ***** мечтает, чтобы быстрее забыли?
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19.01.2021 21:11 Ответить
ну вот, уже создают хорошие условия будущему царю Московии..
у них там с товарисчем путиным все ходы расписаны.
пока идет раскрутка как жесткого оппозиционера и революционера - а потом раз и как говорит Бабченко - "вы слушаете Маяк!"
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19.01.2021 20:33 Ответить
А не жалеет ли он, что в раше такой трусливый народ???
Но, об этом мы не узнаем. Пускай сидит и не вякает.
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19.01.2021 20:34 Ответить
С удовольствием послушаю варианты о том, что Навальный - проект Кремля в свете последнего адского разоблачения из фильма про бункерную моль и его королевство в Гелинжаке
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19.01.2021 20:36 Ответить
королевство в Геленджике начали строить в 2005г.
Копайте лучше, кто землю продал, кто строительство разрешил.
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19.01.2021 20:38 Ответить
короче Госдеп подкинул
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19.01.2021 20:40 Ответить
хз, но всего 82га этот "мудрый" человек оценил в 100млд. руб.
да весь Керченский мост стоит всего 250 млд. руб.
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19.01.2021 20:43 Ответить
Так домишко ж для фюрерка. На фюрерка русне бабла не жалко.
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19.01.2021 21:09 Ответить
госсобственность, останется и после него.
только ценник явно завышен, тут Навальный сильно промахнулся.
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19.01.2021 21:13 Ответить
Какая в стране-помойке "госсобственность"? Все принадлежит фюрерку, в том числе и стадо.
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19.01.2021 21:15 Ответить
как вы уродливы в своем бессилии
вы Навального больше слушайте у вас еще и уши вырастут в диаметре
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19.01.2021 21:20 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
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19.01.2021 21:21 Ответить
да-да мы будим верить ***** который так зашкварился за 20 лет что клейма негде ставить
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19.01.2021 21:42 Ответить
Какая госсобственность,слуга *****? Посмотри кино ещё раз и прозрей,чмо.
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19.01.2021 21:32 Ответить
Кацапопитек детектед
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19.01.2021 21:51 Ответить
Какое-то садомазо, знал же прекрасно чем это закончиться
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19.01.2021 20:39 Ответить
кацапське гебешне чмо!!!кому ти цікаве???)))
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19.01.2021 20:39 Ответить
не нацизм на россии, а заметьте коррупция!)))
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19.01.2021 20:40 Ответить
Железная кровать без цепей с интернетпостами с халявного гаджета...да ты,Леха там, как сыр в масле,не быкуй...
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19.01.2021 20:42 Ответить
Вот бы и ***** в этот санаторий
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19.01.2021 21:12 Ответить
***** в бункере заныкался,типа на яме...
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19.01.2021 21:20 Ответить
ПАРАД УРОДОВ НА ФОНЕ НАВАЛЬНОГО Ігор Яковенко .
Невже вчинок Навального не коштує такого стрептизу усіх цих рашистських виродків . Україні залишається тільки слідкувати й радіти.
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19.01.2021 20:43 Ответить
леша нажимает на коррупцию, а толку? все запоребриковые жытели знают что воруют и сами готовы это делать, кремлевский дед может спать спокойно.
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19.01.2021 20:47 Ответить
Ну бутерброды хоть передают?
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19.01.2021 20:48 Ответить
лёха бутерброд имет право заявить
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19.01.2021 20:53 Ответить
та пох на тебя бутерброд, что-то замутишь молодец, а нет так и куй с тобой
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19.01.2021 20:54 Ответить
всё больше склоняюсь думать - он просто сруская гадька, только долгоиграющая.
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19.01.2021 20:57 Ответить
я вот в данной ситуации полностью на стороне *****. Пусть обворовывает козломордых)
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19.01.2021 20:58 Ответить
у него там что, еще и интернет? сидит в 12-метровой камере один, с холодильником, телевизором, горячей водой и говорит, что рад вернуться на родину. Ну а чего ему не радоваться? https://meduza.io/feature/2021/01/19/navalnyy-sidit-v-matroskoy-tishine-v-kakih-usloviyah-pochemu-v-odinochnoy-kamere Навальный сидит в «Матросской Тишине». В каких условиях? Почему в одиночной камере? Рассказывает навестивший его в СИЗО Алексей Мельников
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19.01.2021 21:04 Ответить
Хочется туда же?
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19.01.2021 21:13 Ответить
"Нет, я не плачу, и не рыдаю,
На все вопросы я открыто отвечаю,
Что наша жизнь - игра, и кто ж тому виной,
Что я увлёкся этою игрой.

И перед кем же мне извиняться,
Мне уступают, я не смею отказаться,
И разве мой талант, и мой душевный жар
Не заслужили скромный гонорар."
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19.01.2021 21:04 Ответить
Я так понимаю, что все таки в СИЗО он (Навальный) имеет привилегии=>доступ к интернету (Instagram).........какой-то странный(?) «арест»......
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19.01.2021 21:05 Ответить
мну думает либо текст был заготовлен заранее и его опубликовали во в нужное время.
что бы чего то там поднять. только поднимать то некого, его прежние соратники его в СИЗО и засадили за воровство.
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19.01.2021 21:17 Ответить
Всем привет из знаменитого спецблока "Матросской тишины" - Кремлевского централа ...

Там нет урок, это сизо для тузов - министров, генералов, топ-чиновников - там у всех приличные условия. Как минимум так говорят правозащитники у которых есть доступ к тамошним сидельцам.
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19.01.2021 21:26 Ответить
Ясненько......
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19.01.2021 21:32 Ответить
Можна сказати, вєрнулся в родную гОвєнь...
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19.01.2021 21:06 Ответить
И когда это в тюремной камере заключенному разрешали пользоваться смартфоном? Путинская консерва!
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19.01.2021 21:15 Ответить
Та да . Мне когда-то ( в совецкое время ) разрешили сделать один звонок . И я выбрал адвоката , а не семью . О чём не жалею . ))
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19.01.2021 21:58 Ответить
авжеж... які аплодисменти..!

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=********************************-QF3iYZfywA-hoavgs92OYuq_BizL5wH6V0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.*********************************************-xDiCIdELpU0YpcB6AtX5Sr5ZCG-*************************************************************************************-kZDiWoWkjpLOl-0uT6qDTv25SgdGCgBUd5R0g8PEo64lcw0F8PVgOS-******************************************-YbxzWCjkiO8zEi4nobXIr-A2cysMR2SVKynroKPyPkzARtDfKE&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159052631378953?__xts__%5B0%5D=68.*********************************************-xDiCIdELpU0YpcB6AtX5Sr5ZCG-*************************************************************************************-kZDiWoWkjpLOl-0uT6qDTv25SgdGCgBUd5R0g8PEo64lcw0F8PVgOS-******************************************-YbxzWCjkiO8zEi4nobXIr-A2cysMR2SVKynroKPyPkzARtDfKE&__tn__=-R 1 ч. ·

Вибачте, війною Путіна з Навальним навіяло...
Трохи етнографії: у росіян цей номер чомусь зветься "боротьбою нанайських хлопчиків", але оригінал насправді криється в ярмаркових забавах доброї старої Волощини і в Молдові знаний як "Пекале і Тиндале" - в молдовському фольклорі це два нерозлучні хитруни-трикстери, типу як наші Брехун і Підбрехач, і "війна" між ними теж виглядає відповідно (дивитися до кінця): https://www.youtube.com/watch?v=aBHum9_KPY8&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8F

Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся - Цензор.НЕТ 9532
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19.01.2021 21:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI&feature=emb_logo
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19.01.2021 21:27 Ответить
Старшина Запаса

https://facebook.com/babchenkoa/posts/3198773303556214 Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
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19.01.2021 21:29 Ответить
не факт, що не зміниться
прихильники старого імператора трохи поріжуть на шматочки прихильників нового, а ті їм віддячать взаємністю, отже нам трохи стане легше
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19.01.2021 21:43 Ответить
коли пани б'ються, козаки можуть трохи відпочити
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19.01.2021 21:44 Ответить
Відколів ці untermensch нам пани?
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19.01.2021 21:53 Ответить
вони не нам пани, а самі собі
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19.01.2021 21:58 Ответить
- Когда у нас закончилась еда, мы стали молиться на наши иконы и случилось чудо! Из соседнего отсека появились пиндосы и дали нам покушать, - рассказал один из российских космонавтов
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19.01.2021 21:40 Ответить
И даже взамен не попросили оказать им сексуальние услуги! Ето било Чудо!
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19.01.2021 22:01 Ответить
даремно повернувся
знищать його кремляді
не вб'ють, бо санкцій дуже бояться, але нашпигувати якоюсь наркотою і відпустити - можуть
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19.01.2021 21:41 Ответить
Як би хотіли давно знищили, а так може деду ******* згодиться
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19.01.2021 22:02 Ответить
...ні не відпустять, покі не скаже "Крим - Україна"
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19.01.2021 22:11 Ответить
Принесите ему водочки
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19.01.2021 22:18 Ответить
Сегодня...Один из ПУКиных опять ныряли в Басейн , а-ля Зимняя прорубь ..Но на сей раз..Нет тебе никаких Амфор , ни щук не находил.... правда в труселях Анального ,- мол никакого новичка не было ,вот смотрите-- сам ношу...Это какая-то странная примета.....Без Амфорных ПОБЕД , а с ТРУСливыми оправданиями..........Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся - Цензор.НЕТ 2017
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19.01.2021 22:33 Ответить
Після прочитання заголовка статті перше що прийшло у голову - слова Папанова : " Твой дом- тюрьма " . Може він дійсно там себе почуває як вдома ? - як не як окремий куток у тюрмі народів отримав ..... таке враження , що відпрацювавши на нас проект "слуги" кацапи у себе розкручують проект "мученика" .
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19.01.2021 22:38 Ответить
краще удавись там мудило **************
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19.01.2021 22:42 Ответить
Дворец путина
- территория в 39 Монако
https://youtu.be/ipAnwilMncI видео на ютуб
- опубликовано 19 Янв 2021
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19.01.2021 23:22 Ответить
Допрыгался парень. Раскрыл всем тайны про сраный дворец ********, еще и кучу всего из архивов штази выкопал, вот плешивый решил его права и попереть в наглую.
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20.01.2021 05:50 Ответить
кацапы и местные "бутербродные" подкацапники хором против Навального.
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20.01.2021 08:45 Ответить
 
 