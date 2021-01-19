Навальный из СИЗО: Я не жалею, что вернулся

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал пост из СИЗО "Матросская тишина", сравнив камеру с больничной палатой в берлинской клинике "Шарите".

Пост Навальный опубликовал в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Всем привет из знаменитого спецблока "Матросской тишины" - Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался - русская жизнь", - написал Навальный.

По его словам, камера в СИЗО похожа на больничную палату.

"Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног", - отметил российский оппозиционер.

"Я не жалею о том, что вернулся", - подчеркнул Навальный.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.