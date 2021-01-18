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Новини
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Порошенко про арешт Навального: Москва давно перейшла всі "червоні лінії"

Порошенко про арешт Навального: Москва давно перейшла всі

Арешт Олексія Навального злочинним путінським режимом - черговий небезпечний виклик для всього демократичного світу.

Про це написав у фейсбуці п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро ПорошенкоінформуєЦензор.НЕТ.

"Москва давно перейшла всі "червоні лінії", за що й отримала і продовжує отримувати виправдане покарання.

Свобода слова та зібрань, права людини, свобода діяльності опозиції для Кремля — реальна загроза стійкості режиму. У ці дні солідарного засудження чергового злочину російської влади переконаний, що без відповіді він не залишиться. Якщо Кремль продовжує не чути законних закликів, маємо йому допомогти додатковими санкційними обмеженнями, починаючи з позбавлення права голосу в ПАРЄ.

Попри те, що наші підходи з Навальним щодо питання Криму є діаметрально протилежними, приєднуюся до вимог світу щодо поваги до демократичних цінностей і його негайного звільнення, як і сотень політв‘язнів і заручників Кремля, в тому числі українських громадян.

Зустрічати його повернення на батьківщину нормальна влада мала б не загрозою тюрми, а перспективою проведення всеохоплюючого і достовірного розслідування спроби його отруєння.

Однак, це точно не про кремлівський режим, який вкотре розписується у власній слабкості і лицемірстві", - ваажає Порошенко.

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Також читайте: Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ

Порошенко (15154) росія (64846) Навальний (612) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+22
Для політики хай буде так як Ви кажете, а між нами - пішов він у дупу той Навальний...
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18.01.2021 21:31
+21
До речі, Саакашвілі вже рік як відповідає за реформи з зарплатнею в євро. Ти як, задоволений реформами Саакашвілі?
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18.01.2021 21:39
+16
Порошенко об аресте Навального: Москва давно перешла все "красные линии" - Цензор.НЕТ 6209
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18.01.2021 21:49
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дурний ти, алень нарьян-марський !
будеш Байдену про Пороха розповідати

"Петро, я майже живу в Україні і бачу тебе частіше. ніж свою дружину в Вашингтоні"
Байден в 2014-2025 рр.
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18.01.2021 23:07 Відповісти
Може і не забанять. Пробуй ще раз.
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18.01.2021 22:48 Відповісти
Тупін виправдовує своє прізвище. Корона з нього не впала б, якби повчився у Петра Олексійовича, як виганяти нелояльних. Або хоч відео переглянув, як наш вождь вирішив проблему з Саакашвілі.
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18.01.2021 22:53 Відповісти
Витурив пройдисвіта з України.Що неправильно?
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19.01.2021 10:27 Відповісти
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ: министр транспорта РФ Савельев инициировал служебное расследование действий стюардесс авиакомпании «Победа» - за то, что они сделали селфи с Навальным.

Порошенко про арешт Навального: Москва давно перейшла всі "червоні лінії" - Цензор.НЕТ 6391
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18.01.2021 22:53 Відповісти
еще и лыбы строили !
это позор какой-то !
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18.01.2021 23:04 Відповісти
Соромлюсь запитати... А хто він, той Порошенко?
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19.01.2021 00:22 Відповісти
...ло
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19.01.2021 00:34 Відповісти
А ти в алергічному сні чи в запої останні сім років був?
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19.01.2021 10:29 Відповісти
Петя! Кому как не тебе не знать, что это цирк с целью укрепить престиж Навального как супердемократа и "оппозиционера". Такой оппозиционер то, что нужно ВВП!
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19.01.2021 01:24 Відповісти
Покажи лучшего!
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19.01.2021 07:20 Відповісти
ого тут прессуют. Молчание красноречивее красных линий. Слова все равно останутся втуне
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19.01.2021 01:41 Відповісти
Все правильно. Использовать всякую возможность, чтоб ткнуть врага его мордою в грязь. Это - политика.
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19.01.2021 06:20 Відповісти
КРАСНЫЕ ЛИНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ШЕЯХ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА РОССИИ И ИХ РОДСТВЕННИКАХ !!!
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19.01.2021 07:38 Відповісти
Петя, пойди покатай колёсико
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19.01.2021 11:38 Відповісти
Ссыт старик Кабаев...
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19.01.2021 19:06 Відповісти
а нахера мне вообще новости об агенте фсб навальном... дерьмо - оно везде дерьмо...
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19.01.2021 19:50 Відповісти
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