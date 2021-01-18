Порошенко про арешт Навального: Москва давно перейшла всі "червоні лінії"

Арешт Олексія Навального злочинним путінським режимом - черговий небезпечний виклик для всього демократичного світу.

Про це написав у фейсбуці п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформуєЦензор.НЕТ.

"Москва давно перейшла всі "червоні лінії", за що й отримала і продовжує отримувати виправдане покарання.

Свобода слова та зібрань, права людини, свобода діяльності опозиції для Кремля — реальна загроза стійкості режиму. У ці дні солідарного засудження чергового злочину російської влади переконаний, що без відповіді він не залишиться. Якщо Кремль продовжує не чути законних закликів, маємо йому допомогти додатковими санкційними обмеженнями, починаючи з позбавлення права голосу в ПАРЄ.

Попри те, що наші підходи з Навальним щодо питання Криму є діаметрально протилежними, приєднуюся до вимог світу щодо поваги до демократичних цінностей і його негайного звільнення, як і сотень політв‘язнів і заручників Кремля, в тому числі українських громадян.

Зустрічати його повернення на батьківщину нормальна влада мала б не загрозою тюрми, а перспективою проведення всеохоплюючого і достовірного розслідування спроби його отруєння.

Однак, це точно не про кремлівський режим, який вкотре розписується у власній слабкості і лицемірстві", - ваажає Порошенко.

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

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