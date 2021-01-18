Порошенко об аресте Навального: Москва давно перешла все "красные линии"
Арест Алексея Навального преступным путинским режимом - очередной опасный вызов для всего демократического мира.
Об этом написал в Facebook пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Москва давно перешла все "красные линии", за что и получила и продолжает получать оправданое наказание. Свобода слова и собраний, права человека, свобода деятельности оппозиции для Кремля - реальная угроза устойчивости режима. В эти дни солидарного осуждения очередного преступления российских властей убежден, что без ответа он не останется", - подчеркнул Порошенко.
"Если Кремль продолжает не слышать законных призывов, должны ему помочь дополнительными санкционные ограничениями, начиная с лишением права голоса в ПАСЕ. Несмотря на то, что наши подходы с Навальным по вопросу Крыма диаметрально противоположны, присоединяюсь к требованиям мира об уважении к демократическим ценностям и его немедленногм освобождении, как и сотен политзаключенных и заложников Кремля, в том числе украинских граждан ", - отметил лидер партии "ЕС".
"Встречать его возвращение на родину нормальная власть должна была бы не угрозой тюрьмы, а перспективой проведения всеобъемлющего и достоверного расследования попытки его отравления. Однако, это точно не про кремлевский режим, который в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии", - резюмирует Порошенко.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу. После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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будеш Байдену про Пороха розповідати
"Петро, я майже живу в Україні і бачу тебе частіше. ніж свою дружину в Вашингтоні"
Байден в 2014-2025 рр.
это позор какой-то !