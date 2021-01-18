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Порошенко об аресте Навального: Москва давно перешла все "красные линии"

Порошенко об аресте Навального: Москва давно перешла все

Арест Алексея Навального преступным путинским режимом - очередной опасный вызов для всего демократического мира.

Об этом написал в Facebook пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Москва давно перешла все "красные линии", за что и получила и продолжает получать оправданое наказание. Свобода слова и собраний, права человека, свобода деятельности оппозиции для Кремля - ​​реальная угроза устойчивости режима. В эти дни солидарного осуждения очередного преступления российских властей убежден, что без ответа он не останется", - подчеркнул Порошенко.

"Если Кремль продолжает не слышать законных призывов, должны ему помочь дополнительными санкционные ограничениями, начиная с лишением права голоса в ПАСЕ. Несмотря на то, что наши подходы с Навальным по вопросу Крыма диаметрально противоположны, присоединяюсь к требованиям мира об уважении к демократическим ценностям и его немедленногм освобождении, как и сотен политзаключенных и заложников Кремля, в том числе украинских граждан ", - отметил лидер партии "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС учтет развитие ситуации с Навальным при формировании политики в отношении РФ, - Боррель

"Встречать его возвращение на родину нормальная власть должна была бы не угрозой тюрьмы, а перспективой проведения всеобъемлющего и достоверного расследования попытки его отравления. Однако, это точно не про кремлевский режим, который в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии", - резюмирует Порошенко.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу. После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

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Автор: 

Порошенко (19584) россия (95308) Навальный (855) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+22
Для політики хай буде так як Ви кажете, а між нами - пішов він у дупу той Навальний...
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18.01.2021 21:31
+21
До речі, Саакашвілі вже рік як відповідає за реформи з зарплатнею в євро. Ти як, задоволений реформами Саакашвілі?
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18.01.2021 21:39
+16
Порошенко об аресте Навального: Москва давно перешла все "красные линии" - Цензор.НЕТ 6209
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18.01.2021 21:49
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Страница 3 из 3
дурний ти, алень нарьян-марський !
будеш Байдену про Пороха розповідати

"Петро, я майже живу в Україні і бачу тебе частіше. ніж свою дружину в Вашингтоні"
Байден в 2014-2025 рр.
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18.01.2021 23:07 Ответить
Може і не забанять. Пробуй ще раз.
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18.01.2021 22:48 Ответить
Тупін виправдовує своє прізвище. Корона з нього не впала б, якби повчився у Петра Олексійовича, як виганяти нелояльних. Або хоч відео переглянув, як наш вождь вирішив проблему з Саакашвілі.
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18.01.2021 22:53 Ответить
Витурив пройдисвіта з України.Що неправильно?
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19.01.2021 10:27 Ответить
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ: министр транспорта РФ Савельев инициировал служебное расследование действий стюардесс авиакомпании «Победа» - за то, что они сделали селфи с Навальным.

Порошенко про арешт Навального: Москва давно перейшла всі "червоні лінії" - Цензор.НЕТ 6391
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18.01.2021 22:53 Ответить
еще и лыбы строили !
это позор какой-то !
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18.01.2021 23:04 Ответить
Соромлюсь запитати... А хто він, той Порошенко?
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19.01.2021 00:22 Ответить
...ло
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19.01.2021 00:34 Ответить
А ти в алергічному сні чи в запої останні сім років був?
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19.01.2021 10:29 Ответить
Петя! Кому как не тебе не знать, что это цирк с целью укрепить престиж Навального как супердемократа и "оппозиционера". Такой оппозиционер то, что нужно ВВП!
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19.01.2021 01:24 Ответить
Покажи лучшего!
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19.01.2021 07:20 Ответить
ого тут прессуют. Молчание красноречивее красных линий. Слова все равно останутся втуне
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19.01.2021 01:41 Ответить
Все правильно. Использовать всякую возможность, чтоб ткнуть врага его мордою в грязь. Это - политика.
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19.01.2021 06:20 Ответить
КРАСНЫЕ ЛИНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ШЕЯХ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА РОССИИ И ИХ РОДСТВЕННИКАХ !!!
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19.01.2021 07:38 Ответить
Петя, пойди покатай колёсико
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19.01.2021 11:38 Ответить
Ссыт старик Кабаев...
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19.01.2021 19:06 Ответить
а нахера мне вообще новости об агенте фсб навальном... дерьмо - оно везде дерьмо...
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19.01.2021 19:50 Ответить
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