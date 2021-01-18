Польша просит ЕС инициировать чрезвычайное заседание ООН из-за задержания Навального

Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за задержания в РФ российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Отмечается, что консультации о возможном созыве заседания начала Польша с делегацией Евросоюза в ООН.

"Если бы мы выступили с такой инициативой, ее было бы труднее реализовать", - пояснил такое решение Вавжик.

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Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.