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Польша просит ЕС инициировать чрезвычайное заседание ООН из-за задержания Навального

Польша просит ЕС инициировать чрезвычайное заседание ООН из-за задержания Навального

Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за задержания в РФ российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Отмечается, что консультации о возможном созыве заседания начала Польша с делегацией Евросоюза в ООН.

"Если бы мы выступили с такой инициативой, ее было бы труднее реализовать", - пояснил такое решение Вавжик.

Читайте также: В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Автор: 

ООН (4213) Польша (8548) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+4
на самого крымнашиста овального положить. но он вполне может послужить поводом для очередного полезного списка санкций.
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18.01.2021 13:07 Ответить
+3
Ты забыл, как севастопольцы за оливьеху чуть друг друга не поубивали? А тут какому-то навальному из собственного горла кусок выхватить...
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18.01.2021 13:12 Ответить
+2
Обое рябое.
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18.01.2021 13:10 Ответить
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Все як по нотах..............
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18.01.2021 13:06 Ответить
на самого крымнашиста овального положить. но он вполне может послужить поводом для очередного полезного списка санкций.
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18.01.2021 13:07 Ответить
уж лучше навальный чем ***** лысое чмо
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18.01.2021 13:10 Ответить
Обое рябое.
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18.01.2021 13:10 Ответить
чем лучше? тем что у этого ***** фамилия другая?
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18.01.2021 13:11 Ответить
твой путин убийца у которого руки по локоть в крови, его не просто надо гнать его надо СУДИТЬ и навальный будет его судить, а там посмотрим. путину уже конец близок при любом раскладе
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18.01.2021 13:18 Ответить
И где ты увидел конец? А предположить, что Навальный будет кого-то судить))) У него рейтинг 1%.
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18.01.2021 14:37 Ответить
***** майже 70, хто з керівників московії прожив набагато більше?
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18.01.2021 14:56 Ответить
Путину 68, и он в прекрасной физической форме, не курит, не пьет спиртное, активно занимается спортом. Ну а так Ельцин помер в 76, но бухал, Горбачеву сейчас 89 лет...
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18.01.2021 16:14 Ответить
не знаю, кто такой твой путин, а ***** точно не мое. у ублюдочного крымнашиста овального руки будут такие же, как и у действующего *****. просто у овального пока нет возможности продемонстрировать свою "имперскость" не деле, только на словах.
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18.01.2021 17:08 Ответить
для України, як не дивно, вигідно аби хvйло сиділо якомога довше, бо прийде якесь гівнидло і наші імбецили і західні полудурки будуть дивитися на московію як на нову ******* державу, з якою можна вести справи. Але правда в тому що московія може існувати так, як вона існувала останні кількасот років. На початку 2000х на хvйла усі дивилися, як на нового *********, позбавленного імперських комплексів лідера. А виявилося, те що виявилося.
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18.01.2021 17:28 Ответить
не соглашусь. ***** на пороге альцгеймера, или уже переступил этот порог. тут уже просто физически опасно его нахождение рядом с кучей ядерного оружия. опасно не только для паРашы, но для всего мира.
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18.01.2021 17:53 Ответить
як вирахувати імбецила який голосує за усяку зелену шелупонь а потім не зізнається в цьому? По словосполученню - "спочатку наробим якоїсь хvйні а потім побачимо..."
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18.01.2021 17:22 Ответить
Хуже! Путин бздун, а Навальный нет, и будучи таким же имперцем, как и Плешивый, он может осмелиться на военную авантюру.
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18.01.2021 13:18 Ответить
этот "бздун" убивает Украинцев а навальный нет, скорее навальный развалит россию, это то, что нам и нужно (навальный это горбачёв №2)
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18.01.2021 13:34 Ответить
Поляки - молодцы!!!Сегодня все мировые СМИ показывают в Новостях, как по команде убийцы Немцова, копы арестовывает на таможне оппозиционера Навального и как менты отсекают от отравленного «Новичком» адвоката. Меня поражает то, что расейская полиция добросовестно выполняет идиотские команды идущие из Кремля, а православный министр, обматеривший по православному министра иностранных дел Саудовской Аравии господина Аделем аль-Джубейрома, защищает князя Темнейшего.
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18.01.2021 13:11 Ответить
Поляки - молодці !!!
не пропускають нагоди пнути рашку !
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18.01.2021 15:57 Ответить
«Севастополь - город русской славы» - вешали лапшу на уши коммунистические пропагандисты. «Слава» исчезает, когда раздают бесплатный салат.
Севастопольцы-ватники-совки-коммунисты дерутся за салат «ОЛИВЬЕ".
Sevastopol communists staged a conflict for humanitarian complimentary salad.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBn1JDsowZJ0&h=vAQHfN1IZ https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
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18.01.2021 13:30 Ответить
єто классика ватного кино !!!
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18.01.2021 15:59 Ответить
понятно, что когда он уже садился в самолёт, все понимали, что его арестуют. вопрос был только где. сразу в самолёте или уже после выхода
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18.01.2021 13:08 Ответить
Поляки, так особенно знают, что для "когда он уже садился в самолёт" есть еще варианты...
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18.01.2021 13:10 Ответить
хез
думаю не просто так наши немецкие братья его туда на погибель послали
имхо рашке прилетит по любому
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18.01.2021 13:10 Ответить
Кримчани, запустіть флешмоб - «відправ бутерброд Навальному в знак підтримки»!
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18.01.2021 13:10 Ответить
Ты забыл, как севастопольцы за оливьеху чуть друг друга не поубивали? А тут какому-то навальному из собственного горла кусок выхватить...
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18.01.2021 13:12 Ответить
Севастопольцы-ватники-совки-коммунисты дерутся за салат «ОЛИВЬЕ".
Sevastopol communists staged a conflict for humanitarian complimentary salad.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBn1JDsowZJ0&h=vAQHfN1IZ https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
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18.01.2021 13:31 Ответить
А может, нам из него ездовую собаку сделать? Купим ему тележку, будем на нем молочко возить на базар? Огород на нем будем окучивать?
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18.01.2021 13:11 Ответить
Е ні! Навальний - не бутерброд! Росія сама вирішить, шо з ним робити. В сраку ті закони. Нехай черпає відром це море гівна.
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18.01.2021 13:11 Ответить
Ініціатива поляків правильна !!
Навального потрібно звільнити і негайно , але ж у гебістів кремля свої закони - це або посадити , або отруіти , тому що він не такий , як всі !
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18.01.2021 13:15 Ответить
Чем больше Рашу будут трахать во все дыры, тем лучше. А Навальный, да хрен с ним, лишь бы давал повод для новых санкций.
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18.01.2021 13:16 Ответить
саме так, і тільки так. бо відомий факт - гарний кацап це мертвий кацап.
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18.01.2021 17:32 Ответить
Навальний, отвальний... Яка різниця? Кацап є кацап.
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18.01.2021 13:20 Ответить
Є різниця.
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18.01.2021 13:30 Ответить
Чета мудрый нарид совсем вяло поддерживает демократию в России.
А ведь у Тихановской тоже нет сисек.
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18.01.2021 13:23 Ответить
Ну, це вже занадто
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18.01.2021 13:23 Ответить
_Созвать ООН? И там четыре часа заунывная, убаюкивающая пестня: выражаем обеспокоенность; с прискорбием и глубоким сожалением; призываем; выражаем озабоченность... Зал в это время изо всех сил старается откровенно не храпеть - но получается не у всех. После последнего унылого бормотуна, дочитавшего со своей бумажки, всё сборище пустозвонов с оживлением и чувством выполненного долга расходятся по своим берлогам... Финал.
_Созывайте сразу прямо Спортлото.
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18.01.2021 13:25 Ответить
Носятся с этим Навальным как дурни, чи не ца ца. Он такой же рашист как и пуйло
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18.01.2021 13:27 Ответить
До Пуйла ему как до неба рачки.
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18.01.2021 13:29 Ответить
особисто я ці танці з бубнами сприймаю тільки в контексті нових санкцій.
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18.01.2021 17:33 Ответить
Наши тоже должны поддержать Навального, За бутерброд потом спросим, пока надо душить Путена.
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18.01.2021 13:28 Ответить
Польща просить ЄС ініціювати надзвичайне засідання ООН через затримання Навального - Цензор.НЕТ 9176
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18.01.2021 13:51 Ответить
Навальный упертый как осел. Ему все говорили - не едь на москальщину, арестуют. Не послушал, сча закроют на пару месяцев.
На московия - это государство-террорист, там законы не работают.
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18.01.2021 13:54 Ответить
Здесь дело не в Навальном. Есть хороший повод ввести очередные санкции. Поэтому хватит там выражать очередные озабоченности, в вводите новые действенные санкции, Россия уже готова их принять
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18.01.2021 14:23 Ответить
Україна повинна вимагати скликання надзвичайного засідання СОВБЕЗ ООН з питання введення так званих "прикордонних" військ РФії на Білорусько-Українському кордоні.
ЧОМУ це до цього часу не зроблено.
Чому не вивезена уся військова техніка яка була завезена для проведення спільних навчань .
Але на даний час Україна це бубочка, "козирь"...та інші спецагенти ..йла лалала....
а вони різниці не бачуть - "какая разніца " що країні за їх каденції буде тухіс!!!!!!
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18.01.2021 14:23 Ответить
"...а вони різниці не бачуть - "какая разніца " що країні за їх каденції буде тухіс" - Во ты глупая шляпа... Они для того там и находятся, чтобы Украину - уничтожить. Тормоз.
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18.01.2021 14:56 Ответить
Это очередная говорильня под огидой ООН. Не тратьте время по пустому где нужно рашку разбомбить.
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18.01.2021 18:10 Ответить
 
 