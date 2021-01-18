Польша просит ЕС инициировать чрезвычайное заседание ООН из-за задержания Навального
Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за задержания в РФ российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
Отмечается, что консультации о возможном созыве заседания начала Польша с делегацией Евросоюза в ООН.
"Если бы мы выступили с такой инициативой, ее было бы труднее реализовать", - пояснил такое решение Вавжик.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не пропускають нагоди пнути рашку !
Севастопольцы-ватники-совки-коммунисты дерутся за салат «ОЛИВЬЕ".
Sevastopol communists staged a conflict for humanitarian complimentary salad.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBn1JDsowZJ0&h=vAQHfN1IZ https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
думаю не просто так наши немецкие братья его туда на погибель послали
имхо рашке прилетит по любому
Sevastopol communists staged a conflict for humanitarian complimentary salad.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBn1JDsowZJ0&h=vAQHfN1IZ https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
Навального потрібно звільнити і негайно , але ж у гебістів кремля свої закони - це або посадити , або отруіти , тому що він не такий , як всі !
А ведь у Тихановской тоже нет сисек.
_Созывайте сразу прямо Спортлото.
На московия - это государство-террорист, там законы не работают.
ЧОМУ це до цього часу не зроблено.
Чому не вивезена уся військова техніка яка була завезена для проведення спільних навчань .
Але на даний час Україна це бубочка, "козирь"...та інші спецагенти ..йла лалала....
а вони різниці не бачуть - "какая разніца " що країні за їх каденції буде тухіс!!!!!!