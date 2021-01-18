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Новини
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Польща просить ЄС ініціювати надзвичайне засідання ООН через затримання Навального

Польща просить ЄС ініціювати надзвичайне засідання ООН через затримання Навального

Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання через затримання в РФ російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Зазначають, що консультації про можливе скликання засідання почала Польща з делегацією Євросоюзу в ООН.

"Якби ми виступили з такою ініціативою, її було б важче реалізувати", - пояснив таке рішення Вавжик.

Читайте також: У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

ООН (3399) Польща (8674) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+4
на самого крымнашиста овального положить. но он вполне может послужить поводом для очередного полезного списка санкций.
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18.01.2021 13:07 Відповісти
+3
Ты забыл, как севастопольцы за оливьеху чуть друг друга не поубивали? А тут какому-то навальному из собственного горла кусок выхватить...
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18.01.2021 13:12 Відповісти
+2
Обое рябое.
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18.01.2021 13:10 Відповісти
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Все як по нотах..............
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18.01.2021 13:06 Відповісти
на самого крымнашиста овального положить. но он вполне может послужить поводом для очередного полезного списка санкций.
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18.01.2021 13:07 Відповісти
уж лучше навальный чем ***** лысое чмо
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18.01.2021 13:10 Відповісти
Обое рябое.
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18.01.2021 13:10 Відповісти
чем лучше? тем что у этого ***** фамилия другая?
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18.01.2021 13:11 Відповісти
твой путин убийца у которого руки по локоть в крови, его не просто надо гнать его надо СУДИТЬ и навальный будет его судить, а там посмотрим. путину уже конец близок при любом раскладе
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18.01.2021 13:18 Відповісти
И где ты увидел конец? А предположить, что Навальный будет кого-то судить))) У него рейтинг 1%.
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18.01.2021 14:37 Відповісти
***** майже 70, хто з керівників московії прожив набагато більше?
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18.01.2021 14:56 Відповісти
Путину 68, и он в прекрасной физической форме, не курит, не пьет спиртное, активно занимается спортом. Ну а так Ельцин помер в 76, но бухал, Горбачеву сейчас 89 лет...
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18.01.2021 16:14 Відповісти
не знаю, кто такой твой путин, а ***** точно не мое. у ублюдочного крымнашиста овального руки будут такие же, как и у действующего *****. просто у овального пока нет возможности продемонстрировать свою "имперскость" не деле, только на словах.
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18.01.2021 17:08 Відповісти
для України, як не дивно, вигідно аби хvйло сиділо якомога довше, бо прийде якесь гівнидло і наші імбецили і західні полудурки будуть дивитися на московію як на нову ******* державу, з якою можна вести справи. Але правда в тому що московія може існувати так, як вона існувала останні кількасот років. На початку 2000х на хvйла усі дивилися, як на нового *********, позбавленного імперських комплексів лідера. А виявилося, те що виявилося.
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18.01.2021 17:28 Відповісти
не соглашусь. ***** на пороге альцгеймера, или уже переступил этот порог. тут уже просто физически опасно его нахождение рядом с кучей ядерного оружия. опасно не только для паРашы, но для всего мира.
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18.01.2021 17:53 Відповісти
як вирахувати імбецила який голосує за усяку зелену шелупонь а потім не зізнається в цьому? По словосполученню - "спочатку наробим якоїсь хvйні а потім побачимо..."
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18.01.2021 17:22 Відповісти
Хуже! Путин бздун, а Навальный нет, и будучи таким же имперцем, как и Плешивый, он может осмелиться на военную авантюру.
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18.01.2021 13:18 Відповісти
этот "бздун" убивает Украинцев а навальный нет, скорее навальный развалит россию, это то, что нам и нужно (навальный это горбачёв №2)
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18.01.2021 13:34 Відповісти
Поляки - молодцы!!!Сегодня все мировые СМИ показывают в Новостях, как по команде убийцы Немцова, копы арестовывает на таможне оппозиционера Навального и как менты отсекают от отравленного «Новичком» адвоката. Меня поражает то, что расейская полиция добросовестно выполняет идиотские команды идущие из Кремля, а православный министр, обматеривший по православному министра иностранных дел Саудовской Аравии господина Аделем аль-Джубейрома, защищает князя Темнейшего.
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18.01.2021 13:11 Відповісти
Поляки - молодці !!!
не пропускають нагоди пнути рашку !
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18.01.2021 15:57 Відповісти
«Севастополь - город русской славы» - вешали лапшу на уши коммунистические пропагандисты. «Слава» исчезает, когда раздают бесплатный салат.
Севастопольцы-ватники-совки-коммунисты дерутся за салат «ОЛИВЬЕ".
Sevastopol communists staged a conflict for humanitarian complimentary salad.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBn1JDsowZJ0&h=vAQHfN1IZ https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
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18.01.2021 13:30 Відповісти
єто классика ватного кино !!!
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18.01.2021 15:59 Відповісти
понятно, что когда он уже садился в самолёт, все понимали, что его арестуют. вопрос был только где. сразу в самолёте или уже после выхода
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18.01.2021 13:08 Відповісти
Поляки, так особенно знают, что для "когда он уже садился в самолёт" есть еще варианты...
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18.01.2021 13:10 Відповісти
хез
думаю не просто так наши немецкие братья его туда на погибель послали
имхо рашке прилетит по любому
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18.01.2021 13:10 Відповісти
Кримчани, запустіть флешмоб - «відправ бутерброд Навальному в знак підтримки»!
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18.01.2021 13:10 Відповісти
Ты забыл, как севастопольцы за оливьеху чуть друг друга не поубивали? А тут какому-то навальному из собственного горла кусок выхватить...
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18.01.2021 13:12 Відповісти
Севастопольцы-ватники-совки-коммунисты дерутся за салат «ОЛИВЬЕ".
Sevastopol communists staged a conflict for humanitarian complimentary salad.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBn1JDsowZJ0&h=vAQHfN1IZ https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
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18.01.2021 13:31 Відповісти
А может, нам из него ездовую собаку сделать? Купим ему тележку, будем на нем молочко возить на базар? Огород на нем будем окучивать?
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18.01.2021 13:11 Відповісти
Е ні! Навальний - не бутерброд! Росія сама вирішить, шо з ним робити. В сраку ті закони. Нехай черпає відром це море гівна.
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18.01.2021 13:11 Відповісти
Ініціатива поляків правильна !!
Навального потрібно звільнити і негайно , але ж у гебістів кремля свої закони - це або посадити , або отруіти , тому що він не такий , як всі !
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18.01.2021 13:15 Відповісти
Чем больше Рашу будут трахать во все дыры, тем лучше. А Навальный, да хрен с ним, лишь бы давал повод для новых санкций.
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18.01.2021 13:16 Відповісти
саме так, і тільки так. бо відомий факт - гарний кацап це мертвий кацап.
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18.01.2021 17:32 Відповісти
Навальний, отвальний... Яка різниця? Кацап є кацап.
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18.01.2021 13:20 Відповісти
Є різниця.
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18.01.2021 13:30 Відповісти
Чета мудрый нарид совсем вяло поддерживает демократию в России.
А ведь у Тихановской тоже нет сисек.
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18.01.2021 13:23 Відповісти
Ну, це вже занадто
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18.01.2021 13:23 Відповісти
_Созвать ООН? И там четыре часа заунывная, убаюкивающая пестня: выражаем обеспокоенность; с прискорбием и глубоким сожалением; призываем; выражаем озабоченность... Зал в это время изо всех сил старается откровенно не храпеть - но получается не у всех. После последнего унылого бормотуна, дочитавшего со своей бумажки, всё сборище пустозвонов с оживлением и чувством выполненного долга расходятся по своим берлогам... Финал.
_Созывайте сразу прямо Спортлото.
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18.01.2021 13:25 Відповісти
Носятся с этим Навальным как дурни, чи не ца ца. Он такой же рашист как и пуйло
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18.01.2021 13:27 Відповісти
До Пуйла ему как до неба рачки.
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18.01.2021 13:29 Відповісти
особисто я ці танці з бубнами сприймаю тільки в контексті нових санкцій.
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18.01.2021 17:33 Відповісти
Наши тоже должны поддержать Навального, За бутерброд потом спросим, пока надо душить Путена.
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18.01.2021 13:28 Відповісти
Польща просить ЄС ініціювати надзвичайне засідання ООН через затримання Навального - Цензор.НЕТ 9176
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18.01.2021 13:51 Відповісти
Навальный упертый как осел. Ему все говорили - не едь на москальщину, арестуют. Не послушал, сча закроют на пару месяцев.
На московия - это государство-террорист, там законы не работают.
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18.01.2021 13:54 Відповісти
Здесь дело не в Навальном. Есть хороший повод ввести очередные санкции. Поэтому хватит там выражать очередные озабоченности, в вводите новые действенные санкции, Россия уже готова их принять
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18.01.2021 14:23 Відповісти
Україна повинна вимагати скликання надзвичайного засідання СОВБЕЗ ООН з питання введення так званих "прикордонних" військ РФії на Білорусько-Українському кордоні.
ЧОМУ це до цього часу не зроблено.
Чому не вивезена уся військова техніка яка була завезена для проведення спільних навчань .
Але на даний час Україна це бубочка, "козирь"...та інші спецагенти ..йла лалала....
а вони різниці не бачуть - "какая разніца " що країні за їх каденції буде тухіс!!!!!!
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18.01.2021 14:23 Відповісти
"...а вони різниці не бачуть - "какая разніца " що країні за їх каденції буде тухіс" - Во ты глупая шляпа... Они для того там и находятся, чтобы Украину - уничтожить. Тормоз.
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18.01.2021 14:56 Відповісти
Это очередная говорильня под огидой ООН. Не тратьте время по пустому где нужно рашку разбомбить.
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18.01.2021 18:10 Відповісти
 
 