Польща просить ЄС ініціювати надзвичайне засідання ООН через затримання Навального

Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання через затримання в РФ російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Зазначають, що консультації про можливе скликання засідання почала Польща з делегацією Євросоюзу в ООН.

"Якби ми виступили з такою ініціативою, її було б важче реалізувати", - пояснив таке рішення Вавжик.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.