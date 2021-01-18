Польща просить ЄС ініціювати надзвичайне засідання ООН через затримання Навального
Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання через затримання в РФ російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
Зазначають, що консультації про можливе скликання засідання почала Польща з делегацією Євросоюзу в ООН.
"Якби ми виступили з такою ініціативою, її було б важче реалізувати", - пояснив таке рішення Вавжик.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.
Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не пропускають нагоди пнути рашку !
Севастопольцы-ватники-совки-коммунисты дерутся за салат «ОЛИВЬЕ".
Sevastopol communists staged a conflict for humanitarian complimentary salad.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBn1JDsowZJ0&h=vAQHfN1IZ https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
думаю не просто так наши немецкие братья его туда на погибель послали
имхо рашке прилетит по любому
Sevastopol communists staged a conflict for humanitarian complimentary salad.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBn1JDsowZJ0&h=vAQHfN1IZ https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
Навального потрібно звільнити і негайно , але ж у гебістів кремля свої закони - це або посадити , або отруіти , тому що він не такий , як всі !
А ведь у Тихановской тоже нет сисек.
_Созывайте сразу прямо Спортлото.
На московия - это государство-террорист, там законы не работают.
ЧОМУ це до цього часу не зроблено.
Чому не вивезена уся військова техніка яка була завезена для проведення спільних навчань .
Але на даний час Україна це бубочка, "козирь"...та інші спецагенти ..йла лалала....
а вони різниці не бачуть - "какая разніца " що країні за їх каденції буде тухіс!!!!!!