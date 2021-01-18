Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ

Депутати Європейського парламенту проведуть дебати із затримання в РФ російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це написав у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обговорення відбудеться 19 січня.

"Європарламент додав на завтрашнє пленарне засідання - дебати щодо теми Навального. Резолюція з теми, ймовірно, буде поставлена на голосування в четвер", - написав Джозвяк.

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Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.