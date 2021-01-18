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Новини
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Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ

Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ

Депутати Європейського парламенту проведуть дебати із затримання в РФ російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це написав у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обговорення відбудеться 19 січня.

"Європарламент додав на завтрашнє пленарне засідання - дебати щодо теми Навального. Резолюція з теми, ймовірно, буде поставлена на голосування в четвер", - написав Джозвяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно ініціювати нові санкції проти РФ через арешт Навального, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Європарламент (1041) Навальний (612)


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Топ коментарі
+3
Дайте-ка угадаю чем закончится....ммммм...особо глубокой озабоченностью, не?
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18.01.2021 17:15
+1
Европарламент завтра обсудит задержание Навального в РФ - Цензор.НЕТ 6437
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18.01.2021 17:16
+1
Nado nedavat nekakix viz grazdanam rosiji v Evropu.Ne odnoj vizi daze ministru Losadkinu
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18.01.2021 17:19
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Дайте-ка угадаю чем закончится....ммммм...особо глубокой озабоченностью, не?
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18.01.2021 17:15 Відповісти
...из под масок и озабоченности не увидим.одни слова.
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18.01.2021 18:06 Відповісти
Европарламент завтра обсудит задержание Навального в РФ - Цензор.НЕТ 6437
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18.01.2021 17:16 Відповісти
Nado nedavat nekakix viz grazdanam rosiji v Evropu.Ne odnoj vizi daze ministru Losadkinu
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18.01.2021 17:19 Відповісти
Озаботьтесь и расходитесь!)
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18.01.2021 17:20 Відповісти
Клоуны
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18.01.2021 17:20 Відповісти
Сподіваюсь завтра буде висловлена серйозна стурбованість і глибоке занепокоєння.
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18.01.2021 17:21 Відповісти
А стоит ли игра свеч? Ну осудят они задержание Навального, дальше-то что? Вот я вчера и сегодня смотрел в ютубе его прилет и задержание. По итогу Навального тихо и без сопротивления упаковали, сегодня дали 30 суток, потом лет 10 дадут и что будет? А ничего не будет! За него НИКТО на россии не вышел митинговать и протестовать, вообще реакции НОЛЬ! Всем тупо пох...й на него! Даже если х..ло его прямо на камеру грохнет, никто даже на митинги не выйдет, не то что там Кремль штурмовать и революцию делать. Так что пустое это все
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18.01.2021 17:27 Відповісти
пральна - на паРаше, если не ********, то ********...!\другого и быть не может...!\
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18.01.2021 17:34 Відповісти
он клоун, а не оппозиция, кто за него выйдет, блогеры ? так им холодно в 20-ти градусный мороз
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18.01.2021 18:27 Відповісти
точно, я этот фактор даже не учел, в москве дубак -20, естественно родители школьников не пустили на митинги
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18.01.2021 18:37 Відповісти
Шо там обсуждать. Сразу высказывайте опасение, может даже глубокое. Не тратьте жетончики на дорогу до европарламента.
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18.01.2021 17:38 Відповісти
Коли собаці немає чим зайнятися то вона.....
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18.01.2021 17:40 Відповісти
Навсякий присоединяюсь к озабоченности
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18.01.2021 17:44 Відповісти
Шо,опять озабоченность ? Нет ! Глубокая обеспокоенность!
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18.01.2021 17:46 Відповісти
что там обсуждать? накинули полезных санкций и по домам.
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18.01.2021 18:06 Відповісти
Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ - Цензор.НЕТ 1170
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18.01.2021 18:23 Відповісти
были уже подобные "узники совести" все их обсуждали, а они сидели срок
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18.01.2021 18:26 Відповісти
САДИТЕ В ТЮРЬМЫ ДЕТЕЙ ПУТИНСКИХ МАЖОРОВ !!! И БЛОКИРУЙТЕ ИХ СЧЕТА !!!
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19.01.2021 07:51 Відповісти
 
 