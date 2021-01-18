Европарламент завтра обсудит задержание Навального в РФ

Депутаты Европейского парламента проведут дебаты по задержанию в РФ российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обсуждение состоится 19 января.

"Европарламент добавил на завтрашнее пленарное заседание дебаты по теме Навального. Резолюция по теме, вероятно, будет поставлена ​​на голосование в четверг", - написал Джозвяк.

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Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.