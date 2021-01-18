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Европарламент завтра обсудит задержание Навального в РФ

Европарламент завтра обсудит задержание Навального в РФ

Депутаты Европейского парламента проведут дебаты по задержанию в РФ российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обсуждение состоится 19 января.

"Европарламент добавил на завтрашнее пленарное заседание дебаты по теме Навального. Резолюция по теме, вероятно, будет поставлена ​​на голосование в четверг", - написал Джозвяк.

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Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Автор: 

Европарламент (1795) Навальный (855)


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Топ комментарии
+3
Дайте-ка угадаю чем закончится....ммммм...особо глубокой озабоченностью, не?
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18.01.2021 17:15
+1
Европарламент завтра обсудит задержание Навального в РФ - Цензор.НЕТ 6437
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18.01.2021 17:16
+1
Nado nedavat nekakix viz grazdanam rosiji v Evropu.Ne odnoj vizi daze ministru Losadkinu
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18.01.2021 17:19
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Дайте-ка угадаю чем закончится....ммммм...особо глубокой озабоченностью, не?
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18.01.2021 17:15 Ответить
...из под масок и озабоченности не увидим.одни слова.
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18.01.2021 18:06 Ответить
Европарламент завтра обсудит задержание Навального в РФ - Цензор.НЕТ 6437
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18.01.2021 17:16 Ответить
Nado nedavat nekakix viz grazdanam rosiji v Evropu.Ne odnoj vizi daze ministru Losadkinu
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18.01.2021 17:19 Ответить
Озаботьтесь и расходитесь!)
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18.01.2021 17:20 Ответить
Клоуны
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18.01.2021 17:20 Ответить
Сподіваюсь завтра буде висловлена серйозна стурбованість і глибоке занепокоєння.
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18.01.2021 17:21 Ответить
А стоит ли игра свеч? Ну осудят они задержание Навального, дальше-то что? Вот я вчера и сегодня смотрел в ютубе его прилет и задержание. По итогу Навального тихо и без сопротивления упаковали, сегодня дали 30 суток, потом лет 10 дадут и что будет? А ничего не будет! За него НИКТО на россии не вышел митинговать и протестовать, вообще реакции НОЛЬ! Всем тупо пох...й на него! Даже если х..ло его прямо на камеру грохнет, никто даже на митинги не выйдет, не то что там Кремль штурмовать и революцию делать. Так что пустое это все
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18.01.2021 17:27 Ответить
пральна - на паРаше, если не ********, то ********...!\другого и быть не может...!\
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18.01.2021 17:34 Ответить
он клоун, а не оппозиция, кто за него выйдет, блогеры ? так им холодно в 20-ти градусный мороз
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18.01.2021 18:27 Ответить
точно, я этот фактор даже не учел, в москве дубак -20, естественно родители школьников не пустили на митинги
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18.01.2021 18:37 Ответить
Шо там обсуждать. Сразу высказывайте опасение, может даже глубокое. Не тратьте жетончики на дорогу до европарламента.
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18.01.2021 17:38 Ответить
Коли собаці немає чим зайнятися то вона.....
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18.01.2021 17:40 Ответить
Навсякий присоединяюсь к озабоченности
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18.01.2021 17:44 Ответить
Шо,опять озабоченность ? Нет ! Глубокая обеспокоенность!
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18.01.2021 17:46 Ответить
что там обсуждать? накинули полезных санкций и по домам.
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18.01.2021 18:06 Ответить
Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ - Цензор.НЕТ 1170
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18.01.2021 18:23 Ответить
были уже подобные "узники совести" все их обсуждали, а они сидели срок
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18.01.2021 18:26 Ответить
САДИТЕ В ТЮРЬМЫ ДЕТЕЙ ПУТИНСКИХ МАЖОРОВ !!! И БЛОКИРУЙТЕ ИХ СЧЕТА !!!
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19.01.2021 07:51 Ответить
 
 