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Керуючий гранітним кар'єром на Кіровоградщині підірвався на поставленій біля будинку розтяжці, - джерело

Керуючий гранітним кар'єром на Кіровоградщині підірвався на поставленій біля будинку розтяжці, - джерело

Поруч із будинком 66-річного чоловіка встановили на розтяжці гранату Ф-1.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Вибух стався в селі Іванівка Долинського району Кіровоградської області близько 19 години. Розтяжка була встановлена ​​поряд із воротами приватного будинку 66-річного керуючого місцевим гранітним кар'єром.

Читайте також: У дерев'яній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4439) граната (788) Кіровоградська область (567)


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Топ коментарі
+7
хоть паржем, хуже не будет
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21.01.2021 21:31
+5
90e - все только начинается))))
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21.01.2021 21:27
+4
Там разлёт осколков 150 метров!!!
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21.01.2021 21:44
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А хоть живой остался???
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21.01.2021 21:26 Відповісти
Ф1, розтяжка, живий ))))))))))) звичайно живий! Там мінімум уражень на мінімум відстані! От якби РГД 5, шансів не були б вижити!
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21.01.2021 21:37 Відповісти
Там разлёт осколков 150 метров!!!
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21.01.2021 21:44 Відповісти
Ви зрозуміли мій сарказм? ))
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21.01.2021 21:51 Відповісти
200
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22.01.2021 09:56 Відповісти
А можно было сообщить, пережил ли этот человек взрыв? Ф1 шансов мало, но всё же...
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21.01.2021 21:27 Відповісти
90e - все только начинается))))
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21.01.2021 21:27 Відповісти
хоть паржем, хуже не будет
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21.01.2021 21:31 Відповісти
подорвался, но жив??? ранен? или...
ну хоть какой-то намек на судьбу человека...
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21.01.2021 21:31 Відповісти
Це капєц, жорстко. Прям, війна за бізнес.
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21.01.2021 21:32 Відповісти
большая стройка требует большого щебня...юзик не справляется с растущими объемами... время поджимает...а еще жеж и дороги большой стройки в концессию нужно успеть дать-взять
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22.01.2021 04:59 Відповісти
Во и кончилась карьера "карьериста"...
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21.01.2021 21:51 Відповісти
90 е "отдыхают..."
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21.01.2021 21:57 Відповісти
По идее, туда на карьер надо послать десант геологов. Чего-то могли найти.
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21.01.2021 22:53 Відповісти
підірвали ж не власника (?). Скоріше всього не вгодив комусь. Помста може.
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21.01.2021 23:29 Відповісти
разве это покушение? вот если бы преступник после взрыва шарахнул потерпевшего доской на 40...о! это покушение на жизнь! а так..бакланка..206
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22.01.2021 09:15 Відповісти
Мусара как обычно не вкурсе, кто и как, они были заняты организацией новой наркоточки и нового канала поставок для картеля мусорско-сбушного!
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22.01.2021 09:57 Відповісти
выдать медаль авакяну!
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22.01.2021 09:58 Відповісти
камута постаил подножку и получил под ножку подножку.
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22.01.2021 10:24 Відповісти
Вот скоро Рада утвердит свободную продажу огнестрельного оружия. Тогда будет совсем весело. А то как то скучно.
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22.01.2021 17:51 Відповісти
 
 