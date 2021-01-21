Керуючий гранітним кар'єром на Кіровоградщині підірвався на поставленій біля будинку розтяжці, - джерело

Поруч із будинком 66-річного чоловіка встановили на розтяжці гранату Ф-1.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Вибух стався в селі Іванівка Долинського району Кіровоградської області близько 19 години. Розтяжка була встановлена ​​поряд із воротами приватного будинку 66-річного керуючого місцевим гранітним кар'єром.

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