Керуючий гранітним кар'єром на Кіровоградщині підірвався на поставленій біля будинку розтяжці, - джерело
Поруч із будинком 66-річного чоловіка встановили на розтяжці гранату Ф-1.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Вибух стався в селі Іванівка Долинського району Кіровоградської області близько 19 години. Розтяжка була встановлена поряд із воротами приватного будинку 66-річного керуючого місцевим гранітним кар'єром.
Топ коментарі
+7 Не Писатель
показати весь коментар21.01.2021 21:31
+5 Vitaliy Paljasniy
показати весь коментар21.01.2021 21:27
+4 Влад Запорожець
показати весь коментар21.01.2021 21:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну хоть какой-то намек на судьбу человека...