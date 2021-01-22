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Новини Коронавірус і карантин
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Албанія видворяє дипломата РФ Кривошеєва за постійні порушення карантину

Албанія видворяє дипломата РФ Кривошеєва за постійні порушення карантину

Влада Албанії оголосила персоною нон грата співробітника посольства Російської Федерації в Тирані через злісне порушення ним коронавірусних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у відповідній заяві албанського МЗС.

"Із жалем уряд Албанії ухвалив рішення оголосити дипломата Олексія Кривошеєва персоною нон грата, зобов'язавши виїхати протягом 72 годин з моменту надання офіційного повідомлення. Ми сподіваємось, що це рішення, прийняте через недотримання законів і правил албанської держави, в такий складний час для всієї земної кулі, буде повністю зрозуміле російською стороною як необхідний захід для захисту здоров'я та безпеки всіх громадян в межах територія Республіки Албанія, незалежно від того, є це албанці чи ні", - йдеться в заяві.

З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Високопоставлені представники МЗС Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.

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Незважаючи на обіцянки, що порушення більше не повторяться, дипломат продовжував порушувати протиепідемічні заходи.

Зі свого боку в посольстві Росії в Албанії назвали всі звинувачення на адресу російського дипломата необгрунтованими, та заявили, що розкриття імені дипломата в пресрелізі МЗС "грубо суперечить усталеній міжнародній дипломатичній практиці".

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу Албанія встановила нічну комендантську годину, обов’язкове використання масок у приміщеннях та на відкритому повітрі і ввела правила соціального дистанціювання.

Автор: 

Албанія (107) карантин (18172) росія (64958) дипломати (565) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
не обтирал дерьмо с лаптей?
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22.01.2021 10:38
+5
Даже не самую аристократичную Албанию кацабыдло уже бесит. Гнать их отовсюду, скотов. Сцаными тряпками.
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22.01.2021 10:46
+4
А в Молдове Конституционный Суд признал неконституционным закон о русском языке как втором государственном.!!!Это ж какая русофобия получается !. Дорогие сябры, как ни крути, а вы на очереди по такой русофобии
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22.01.2021 10:41
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"герб" - говно.
решение - правильное.
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22.01.2021 10:37 Відповісти
Це візантійський символ))) кацапи, як завжди, вкрали)
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22.01.2021 10:41 Відповісти
а еще - СРИ, "Священной Римской Ымперии"
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22.01.2021 11:12 Відповісти
Так Візантія і була уламком РІ. Т.з. Східна Римська Імперія)
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22.01.2021 11:24 Відповісти
ну а як?
Костян розділив, шоб не мати клопоту, а потім шоб ми мали - Кроут, шо.
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22.01.2021 11:31 Відповісти
не обтирал дерьмо с лаптей?
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22.01.2021 10:38 Відповісти
Кацап и в Албании - кацап.
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22.01.2021 10:40 Відповісти
Пам"ятаєш? №84
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22.01.2021 10:46 Відповісти
Не истери, кацапчег.
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22.01.2021 11:05 Відповісти
Этот государственный муж скорее всего обильно чихал и кашлял, пренебрегал индивидуальными средстввами защиты от коронавируса, подвергал опасности граждан дружественной страны или все-таки просто шпион
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22.01.2021 10:40 Відповісти
А в Молдове Конституционный Суд признал неконституционным закон о русском языке как втором государственном.!!!Это ж какая русофобия получается !. Дорогие сябры, как ни крути, а вы на очереди по такой русофобии
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22.01.2021 10:41 Відповісти
Винторогий скот из паРаши всегда где живет там и серет...даже если оно типа дипломат..
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22.01.2021 10:41 Відповісти
Винторогие, те хоть аккуратно, "орешками", а лаптеногие свиньи жидким дерьмом.
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22.01.2021 10:45 Відповісти
чемодан вокзал расея и родные балалайки с березками!
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22.01.2021 10:45 Відповісти
Даже не самую аристократичную Албанию кацабыдло уже бесит. Гнать их отовсюду, скотов. Сцаными тряпками.
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22.01.2021 10:46 Відповісти
ще й довго терпіли.. "виходкі" т-ща Крівошеєва...
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22.01.2021 10:48 Відповісти
То что выставили москаля - правильно.
Комендантский час и ношение масок на открытом воздухе - просто произвол местных чинуш.
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22.01.2021 10:50 Відповісти
"...просто произвол местных чинуш"
ні. вони просто намагаються копіювати нещодавній позитивний досвід уряду Вікторії у боротьбі в короною, атребутами якого були саме обов'язкові маски будь-де, та комедантська година з 8 вечора до 5-ої ранку. Але разом з масками та комендантською годиною у Вікторії був запроваджений доволі жорсткий локдаун зі своїми правилами, тому важко сказати, чи вплинули реально ті маски та комендантська година будь-яким чином на успіх, чи ні. Очевидно, що все робилося задля уникнення будь-яких можливих "IFs".
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22.01.2021 11:16 Відповісти
теперь это так называется: нарушение карантина
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22.01.2021 10:51 Відповісти
Бути русофобом стає все більш шляхетною ознакою в світі.
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22.01.2021 10:58 Відповісти
отету вот русофобію, котру вони затівають?
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22.01.2021 11:00 Відповісти
"вони затівають"
Русофобія - це миттєвий здоровий інстикт та запорука самозбереження, який не потребує ніяких попередніх свідомих тривалих стимуляцій та приготувань.
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22.01.2021 11:27 Відповісти
Певно так завуальовано випхали "дипломата"-шпигуна.
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22.01.2021 11:00 Відповісти
Обнаглели вконец ! Резиденту не дают пообщаться с агентурой...пацан и без маски плохо слова выговаривал ,а кто же его в маске поймет?
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22.01.2021 11:16 Відповісти
...і побухати не дають, нахаби.
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22.01.2021 11:18 Відповісти
Свинособака, оно и в Албании - свинособака...
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22.01.2021 11:20 Відповісти
вот у кого нужно учиться...и не только в строительстве бункеров))))))))))))
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22.01.2021 11:32 Відповісти
Та же новость в твиттере кавказцентра читается поинтересней:
Kavkaz Center
@newkc14
Власти Албании выгоняют из стрны российского дипломата, нарушившего меры против COVID-19. Он должен убраться из Албании в течение 72 часов. Чикаться с русскими алкашами-дипломатами, возобнившими себя пупом земли, никто не собирается
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22.01.2021 11:33 Відповісти
Кацапский дипломат должет ходить не в медицинской, а в железной маске, а поверх желеной натянуть противогаз, только фильр поставить наоборот, на выдох..чтобы не воняло
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Албанія видворяє дипломата РФ Кривошеєва за постійні порушення карантину - Цензор.НЕТ 4003
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22.01.2021 11:54 Відповісти
 
 