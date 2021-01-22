Албанія видворяє дипломата РФ Кривошеєва за постійні порушення карантину
Влада Албанії оголосила персоною нон грата співробітника посольства Російської Федерації в Тирані через злісне порушення ним коронавірусних обмежень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у відповідній заяві албанського МЗС.
"Із жалем уряд Албанії ухвалив рішення оголосити дипломата Олексія Кривошеєва персоною нон грата, зобов'язавши виїхати протягом 72 годин з моменту надання офіційного повідомлення. Ми сподіваємось, що це рішення, прийняте через недотримання законів і правил албанської держави, в такий складний час для всієї земної кулі, буде повністю зрозуміле російською стороною як необхідний захід для захисту здоров'я та безпеки всіх громадян в межах територія Республіки Албанія, незалежно від того, є це албанці чи ні", - йдеться в заяві.
З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Високопоставлені представники МЗС Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.
Незважаючи на обіцянки, що порушення більше не повторяться, дипломат продовжував порушувати протиепідемічні заходи.
Зі свого боку в посольстві Росії в Албанії назвали всі звинувачення на адресу російського дипломата необгрунтованими, та заявили, що розкриття імені дипломата в пресрелізі МЗС "грубо суперечить усталеній міжнародній дипломатичній практиці".
Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу Албанія встановила нічну комендантську годину, обов’язкове використання масок у приміщеннях та на відкритому повітрі і ввела правила соціального дистанціювання.
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решение - правильное.
Костян розділив, шоб не мати клопоту, а потім шоб ми мали - Кроут, шо.
Комендантский час и ношение масок на открытом воздухе - просто произвол местных чинуш.
ні. вони просто намагаються копіювати нещодавній позитивний досвід уряду Вікторії у боротьбі в короною, атребутами якого були саме обов'язкові маски будь-де, та комедантська година з 8 вечора до 5-ої ранку. Але разом з масками та комендантською годиною у Вікторії був запроваджений доволі жорсткий локдаун зі своїми правилами, тому важко сказати, чи вплинули реально ті маски та комендантська година будь-яким чином на успіх, чи ні. Очевидно, що все робилося задля уникнення будь-яких можливих "IFs".
Русофобія - це миттєвий здоровий інстикт та запорука самозбереження, який не потребує ніяких попередніх свідомих тривалих стимуляцій та приготувань.
Kavkaz Center
@newkc14
Власти Албании выгоняют из стрны российского дипломата, нарушившего меры против COVID-19. Он должен убраться из Албании в течение 72 часов. Чикаться с русскими алкашами-дипломатами, возобнившими себя пупом земли, никто не собирается