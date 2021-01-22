Албанія видворяє дипломата РФ Кривошеєва за постійні порушення карантину

Влада Албанії оголосила персоною нон грата співробітника посольства Російської Федерації в Тирані через злісне порушення ним коронавірусних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у відповідній заяві албанського МЗС.

"Із жалем уряд Албанії ухвалив рішення оголосити дипломата Олексія Кривошеєва персоною нон грата, зобов'язавши виїхати протягом 72 годин з моменту надання офіційного повідомлення. Ми сподіваємось, що це рішення, прийняте через недотримання законів і правил албанської держави, в такий складний час для всієї земної кулі, буде повністю зрозуміле російською стороною як необхідний захід для захисту здоров'я та безпеки всіх громадян в межах територія Республіки Албанія, незалежно від того, є це албанці чи ні", - йдеться в заяві.

З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Високопоставлені представники МЗС Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.

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Незважаючи на обіцянки, що порушення більше не повторяться, дипломат продовжував порушувати протиепідемічні заходи.

Зі свого боку в посольстві Росії в Албанії назвали всі звинувачення на адресу російського дипломата необгрунтованими, та заявили, що розкриття імені дипломата в пресрелізі МЗС "грубо суперечить усталеній міжнародній дипломатичній практиці".

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу Албанія встановила нічну комендантську годину, обов’язкове використання масок у приміщеннях та на відкритому повітрі і ввела правила соціального дистанціювання.