Албания выдворяет дипломата РФ Кривошеева за постоянные нарушения карантина

Власти Албании объявили персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Тиране из-за злостного нарушения им коронавирусных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в соответствующем заявлении албанского МИД.

"С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата, обязав выехать в течение 72 часов с момента предоставления официального сообщения. Мы надеемся, что это решение, принятое из-за несоблюдения законов и правил албанского государства, в такое сложное время для всего земного шара, будет полностью понято российской стороной как необходимая мера для защиты здоровья и безопасности всех граждан в пределах территории Республики Албания, независимо от того, албанцы это или нет", - говорится в заявлении.

С апреля прошлого года и до последнего времени албанское правительство постоянно жаловалось на российского дипломата. Высокопоставленные представители МИД Албании даже связывались с послом РФ в Тиране, выражая беспокойство по поводу постоянных нарушений работником дипломатической миссии мер против эпидемии COVID-19.

Несмотря на обещания, что нарушения больше не повторятся, дипломат продолжал нарушать противоэпидемические меры.

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Со своей стороны в посольстве России в Албании назвали все обвинения в адрес российского дипломата необоснованными и заявили, что раскрытие имени дипломата в пресс-релизе МИД "грубо противоречит сложившейся международной дипломатической практике".

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса Албания установила ночной комендантский час, обязательное использование масок в помещениях и на открытом воздухе и ввела правила социального дистанцирования.