РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5158 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 489 31

Албания выдворяет дипломата РФ Кривошеева за постоянные нарушения карантина

Албания выдворяет дипломата РФ Кривошеева за постоянные нарушения карантина

Власти Албании объявили персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Тиране из-за злостного нарушения им коронавирусных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в соответствующем заявлении албанского МИД.

"С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата, обязав выехать в течение 72 часов с момента предоставления официального сообщения. Мы надеемся, что это решение, принятое из-за несоблюдения законов и правил албанского государства, в такое сложное время для всего земного шара, будет полностью понято российской стороной как необходимая мера для защиты здоровья и безопасности всех граждан в пределах территории Республики Албания, независимо от того, албанцы это или нет", - говорится в заявлении.

С апреля прошлого года и до последнего времени албанское правительство постоянно жаловалось на российского дипломата. Высокопоставленные представители МИД Албании даже связывались с послом РФ в Тиране, выражая беспокойство по поводу постоянных нарушений работником дипломатической миссии мер против эпидемии COVID-19.

Несмотря на обещания, что нарушения больше не повторятся, дипломат продолжал нарушать противоэпидемические меры.

Смотрите также: "Чтобы понять, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны", - Степанов. ВИДЕО

Со своей стороны в посольстве России в Албании назвали все обвинения в адрес российского дипломата необоснованными и заявили, что раскрытие имени дипломата в пресс-релизе МИД "грубо противоречит сложившейся международной дипломатической практике".

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса Албания установила ночной комендантский час, обязательное использование масок в помещениях и на открытом воздухе и ввела правила социального дистанцирования.

Албания (74) карантин (16729) россия (95381) дипломаты (635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
не обтирал дерьмо с лаптей?
показать весь комментарий
22.01.2021 10:38
+5
Даже не самую аристократичную Албанию кацабыдло уже бесит. Гнать их отовсюду, скотов. Сцаными тряпками.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:46
+4
А в Молдове Конституционный Суд признал неконституционным закон о русском языке как втором государственном.!!!Это ж какая русофобия получается !. Дорогие сябры, как ни крути, а вы на очереди по такой русофобии
показать весь комментарий
22.01.2021 10:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"герб" - говно.
решение - правильное.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:37 Ответить
Це візантійський символ))) кацапи, як завжди, вкрали)
показать весь комментарий
22.01.2021 10:41 Ответить
а еще - СРИ, "Священной Римской Ымперии"
показать весь комментарий
22.01.2021 11:12 Ответить
Так Візантія і була уламком РІ. Т.з. Східна Римська Імперія)
показать весь комментарий
22.01.2021 11:24 Ответить
ну а як?
Костян розділив, шоб не мати клопоту, а потім шоб ми мали - Кроут, шо.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:31 Ответить
не обтирал дерьмо с лаптей?
показать весь комментарий
22.01.2021 10:38 Ответить
Кацап и в Албании - кацап.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:40 Ответить
Пам"ятаєш? №84
показать весь комментарий
22.01.2021 10:46 Ответить
Не истери, кацапчег.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:05 Ответить
Этот государственный муж скорее всего обильно чихал и кашлял, пренебрегал индивидуальными средстввами защиты от коронавируса, подвергал опасности граждан дружественной страны или все-таки просто шпион
показать весь комментарий
22.01.2021 10:40 Ответить
А в Молдове Конституционный Суд признал неконституционным закон о русском языке как втором государственном.!!!Это ж какая русофобия получается !. Дорогие сябры, как ни крути, а вы на очереди по такой русофобии
показать весь комментарий
22.01.2021 10:41 Ответить
Винторогий скот из паРаши всегда где живет там и серет...даже если оно типа дипломат..
показать весь комментарий
22.01.2021 10:41 Ответить
Винторогие, те хоть аккуратно, "орешками", а лаптеногие свиньи жидким дерьмом.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:45 Ответить
чемодан вокзал расея и родные балалайки с березками!
показать весь комментарий
22.01.2021 10:45 Ответить
Даже не самую аристократичную Албанию кацабыдло уже бесит. Гнать их отовсюду, скотов. Сцаными тряпками.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:46 Ответить
ще й довго терпіли.. "виходкі" т-ща Крівошеєва...
показать весь комментарий
22.01.2021 10:48 Ответить
То что выставили москаля - правильно.
Комендантский час и ношение масок на открытом воздухе - просто произвол местных чинуш.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:50 Ответить
"...просто произвол местных чинуш"
ні. вони просто намагаються копіювати нещодавній позитивний досвід уряду Вікторії у боротьбі в короною, атребутами якого були саме обов'язкові маски будь-де, та комедантська година з 8 вечора до 5-ої ранку. Але разом з масками та комендантською годиною у Вікторії був запроваджений доволі жорсткий локдаун зі своїми правилами, тому важко сказати, чи вплинули реально ті маски та комендантська година будь-яким чином на успіх, чи ні. Очевидно, що все робилося задля уникнення будь-яких можливих "IFs".
показать весь комментарий
22.01.2021 11:16 Ответить
теперь это так называется: нарушение карантина
показать весь комментарий
22.01.2021 10:51 Ответить
Бути русофобом стає все більш шляхетною ознакою в світі.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:58 Ответить
отету вот русофобію, котру вони затівають?
показать весь комментарий
22.01.2021 11:00 Ответить
"вони затівають"
Русофобія - це миттєвий здоровий інстикт та запорука самозбереження, який не потребує ніяких попередніх свідомих тривалих стимуляцій та приготувань.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:27 Ответить
Певно так завуальовано випхали "дипломата"-шпигуна.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:00 Ответить
Обнаглели вконец ! Резиденту не дают пообщаться с агентурой...пацан и без маски плохо слова выговаривал ,а кто же его в маске поймет?
показать весь комментарий
22.01.2021 11:16 Ответить
...і побухати не дають, нахаби.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:18 Ответить
Свинособака, оно и в Албании - свинособака...
показать весь комментарий
22.01.2021 11:20 Ответить
вот у кого нужно учиться...и не только в строительстве бункеров))))))))))))
показать весь комментарий
22.01.2021 11:32 Ответить
Та же новость в твиттере кавказцентра читается поинтересней:
Kavkaz Center
@newkc14
Власти Албании выгоняют из стрны российского дипломата, нарушившего меры против COVID-19. Он должен убраться из Албании в течение 72 часов. Чикаться с русскими алкашами-дипломатами, возобнившими себя пупом земли, никто не собирается
показать весь комментарий
22.01.2021 11:33 Ответить
Кацапский дипломат должет ходить не в медицинской, а в железной маске, а поверх желеной натянуть противогаз, только фильр поставить наоборот, на выдох..чтобы не воняло
показать весь комментарий
22.01.2021 11:37 Ответить
Албанія видворяє дипломата РФ Кривошеєва за постійні порушення карантину - Цензор.НЕТ 4003
показать весь комментарий
22.01.2021 11:54 Ответить
 
 