Албания выдворяет дипломата РФ Кривошеева за постоянные нарушения карантина
Власти Албании объявили персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Тиране из-за злостного нарушения им коронавирусных ограничений.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в соответствующем заявлении албанского МИД.
"С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата, обязав выехать в течение 72 часов с момента предоставления официального сообщения. Мы надеемся, что это решение, принятое из-за несоблюдения законов и правил албанского государства, в такое сложное время для всего земного шара, будет полностью понято российской стороной как необходимая мера для защиты здоровья и безопасности всех граждан в пределах территории Республики Албания, независимо от того, албанцы это или нет", - говорится в заявлении.
С апреля прошлого года и до последнего времени албанское правительство постоянно жаловалось на российского дипломата. Высокопоставленные представители МИД Албании даже связывались с послом РФ в Тиране, выражая беспокойство по поводу постоянных нарушений работником дипломатической миссии мер против эпидемии COVID-19.
Несмотря на обещания, что нарушения больше не повторятся, дипломат продолжал нарушать противоэпидемические меры.
Со своей стороны в посольстве России в Албании назвали все обвинения в адрес российского дипломата необоснованными и заявили, что раскрытие имени дипломата в пресс-релизе МИД "грубо противоречит сложившейся международной дипломатической практике".
Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса Албания установила ночной комендантский час, обязательное использование масок в помещениях и на открытом воздухе и ввела правила социального дистанцирования.
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решение - правильное.
Костян розділив, шоб не мати клопоту, а потім шоб ми мали - Кроут, шо.
Комендантский час и ношение масок на открытом воздухе - просто произвол местных чинуш.
ні. вони просто намагаються копіювати нещодавній позитивний досвід уряду Вікторії у боротьбі в короною, атребутами якого були саме обов'язкові маски будь-де, та комедантська година з 8 вечора до 5-ої ранку. Але разом з масками та комендантською годиною у Вікторії був запроваджений доволі жорсткий локдаун зі своїми правилами, тому важко сказати, чи вплинули реально ті маски та комендантська година будь-яким чином на успіх, чи ні. Очевидно, що все робилося задля уникнення будь-яких можливих "IFs".
Русофобія - це миттєвий здоровий інстикт та запорука самозбереження, який не потребує ніяких попередніх свідомих тривалих стимуляцій та приготувань.
Kavkaz Center
@newkc14
Власти Албании выгоняют из стрны российского дипломата, нарушившего меры против COVID-19. Он должен убраться из Албании в течение 72 часов. Чикаться с русскими алкашами-дипломатами, возобнившими себя пупом земли, никто не собирается