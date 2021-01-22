Стелю, яка обвалилася в переході на Майдані, облаштовували до Євро-2012, - КМДА
Капітальний ремонт так званої "труби" на Майдані в Києві здійснювали ще в 2002 році.
Про це повідомляє сайт КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема зазначається, що підвісну стелю, яка обвалилася сьогодні, облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація.
Причини інциденту з'ясовуються. На місці працюють представники КП ШЕУ Шевченківського району.
Один з входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закритий.
Топ коментарі
+7 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар22.01.2021 12:10
+6 Макс Полиграф
показати весь коментар22.01.2021 12:14
+2 Valentin Satpremster
показати весь коментар22.01.2021 12:20
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Но подземные паркинги под Крещатиком построить так и не додумались.
Машины стоят на тротуарах.
А должны быть самые лучшие в стране, у каждого выхода !
Мэры отливают в персональном туалете, а пипл пусть учится терпеть.