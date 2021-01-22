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Стелю, яка обвалилася в переході на Майдані, облаштовували до Євро-2012, - КМДА

Стелю, яка обвалилася в переході на Майдані, облаштовували до Євро-2012, - КМДА

Капітальний ремонт так званої "труби" на Майдані в Києві здійснювали ще в 2002 році.

Про це повідомляє сайт КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема зазначається, що підвісну стелю, яка обвалилася сьогодні, облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація.

Причини інциденту з'ясовуються. На місці працюють представники КП ШЕУ Шевченківського району.

Один з входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закритий.

Також дивіться: У переході під Майданом Незалежності в Києві обвалилася стеля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

аварія (560) КМДА (2365) Київ (19424) обвал (80)


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Топ коментарі
+7
Боря Колесников с этого подряда однозначно ручки нагрел
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22.01.2021 12:10
+6
Очевидно донецкий зять из строительной мафии Притулы и делал этот потолок
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22.01.2021 12:14
+2
Это что отмазка???
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22.01.2021 12:20
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Боря Колесников с этого подряда однозначно ручки нагрел
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22.01.2021 12:10 Відповісти
Сначала готовились к Евро2012, затем решили совместить это с подготовкой к Олимпиаде 20xx г. Одним ударом - всех зайцев...
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22.01.2021 12:13 Відповісти
Очевидно донецкий зять из строительной мафии Притулы и делал этот потолок
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22.01.2021 12:14 Відповісти
А Хюндаи к Евро-2012 ездят или ЧМЭЗы тягают?
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22.01.2021 12:18 Відповісти
Это что отмазка???
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22.01.2021 12:20 Відповісти
В 2002 году был не "капитальный ремонт", а полная реконструкция !
Но подземные паркинги под Крещатиком построить так и не додумались.
Машины стоят на тротуарах.
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22.01.2021 12:28 Відповісти
Ну все! Тепер у Дебіла Віталі залізні аргументи проти пОпова на випадок дебатів-2025: ямковий ремонт доріг, каштани на Хрещатику повирубував і погано стелю у переході вклав
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22.01.2021 12:29 Відповісти
И туалетов стационарных в этой центральной столичной "трубе" тоже нет.
А должны быть самые лучшие в стране, у каждого выхода !
Мэры отливают в персональном туалете, а пипл пусть учится терпеть.
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22.01.2021 12:32 Відповісти
До речі, так. Ну, зараз там і підземний Глобус зачинений. А що там зараз - навіть туалету біля фудкорту немає?! На місці верхнього туалету, що був біля входу з боку переходу праворуч, зараз якась крамниця.От не пам"ятаю точно, але здається, його при Кличку вже закрили. А в наземному?
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22.01.2021 14:10 Відповісти
та хоть к олимпиаде 80...
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22.01.2021 12:32 Відповісти
...НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ ПРИВЕТ МИКЕТАСЮ( ПОТОЛОК УСТАЛ КАК СТОЛБЫ ФОНАРНЫЕ(
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22.01.2021 12:38 Відповісти
просто надо перестать там ходить)
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22.01.2021 12:54 Відповісти
Ну, а за предыдущие 6 лет правления Кличка никто, конечно же, не обратил не на то что переход течет после каждого дождичка.
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22.01.2021 13:46 Відповісти
Пусть эксвице-премьер борис колосников и ремонтирует этот брак за свой счёт!! Он не мало бабла на сооружениях к ЕВРО 2012 наворовал! хватило ему купить у порошенко даже огромный завод "ленинскую кузню" в Киеве!!
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22.01.2021 13:49 Відповісти
В этой ситуации притула проявил себя как мелкое, мстительное, подленькое, пакостливое, гаденькое существо! Тьфу!
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23.01.2021 04:45 Відповісти
 
 