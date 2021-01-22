Стелю, яка обвалилася в переході на Майдані, облаштовували до Євро-2012, - КМДА

Капітальний ремонт так званої "труби" на Майдані в Києві здійснювали ще в 2002 році.

Про це повідомляє сайт КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема зазначається, що підвісну стелю, яка обвалилася сьогодні, облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація.

Причини інциденту з'ясовуються. На місці працюють представники КП ШЕУ Шевченківського району.

Один з входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закритий.

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