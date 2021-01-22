Рухнувший в переходе на Майдане потолок обустраивали к Евро-2012, - КГГА
Капитальный ремонт так называемой "трубы" на Майдане в Киеве осуществляли еще в 2002 году.
Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.
В частности отмечается, что подвесной потолок, который обвалился сегодня, обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация.
Причины инцидента выясняются. На месте работают представители КП ДЭУ Шевченковского района.
Один из входов в переход на майдане Незалежности временно закрыт.
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+7 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий22.01.2021 12:10
+6 Макс Полиграф
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+2 Valentin Satpremster
показать весь комментарий22.01.2021 12:20
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Но подземные паркинги под Крещатиком построить так и не додумались.
Машины стоят на тротуарах.
А должны быть самые лучшие в стране, у каждого выхода !
Мэры отливают в персональном туалете, а пипл пусть учится терпеть.