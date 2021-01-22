Рухнувший в переходе на Майдане потолок обустраивали к Евро-2012, - КГГА

Капитальный ремонт так называемой "трубы" на Майдане в Киеве осуществляли еще в 2002 году.

Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В частности отмечается, что подвесной потолок, который обвалился сегодня, обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация.

Причины инцидента выясняются. На месте работают представители КП ДЭУ Шевченковского района.

Один из входов в переход на майдане Незалежности временно закрыт.

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