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Рухнувший в переходе на Майдане потолок обустраивали к Евро-2012, - КГГА

Рухнувший в переходе на Майдане потолок обустраивали к Евро-2012, - КГГА

Капитальный ремонт так называемой "трубы" на Майдане в Киеве осуществляли еще в 2002 году.

Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В частности отмечается, что подвесной потолок, который обвалился сегодня, обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация.

Причины инцидента выясняются. На месте работают представители КП ДЭУ Шевченковского района. 

Один из входов в переход на майдане Незалежности временно закрыт.

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авария (1284) КГГА (2978) Киев (25484) обвал (181)


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Топ комментарии
+7
Боря Колесников с этого подряда однозначно ручки нагрел
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22.01.2021 12:10
+6
Очевидно донецкий зять из строительной мафии Притулы и делал этот потолок
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22.01.2021 12:14
+2
Это что отмазка???
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22.01.2021 12:20
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Боря Колесников с этого подряда однозначно ручки нагрел
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22.01.2021 12:10 Ответить
Сначала готовились к Евро2012, затем решили совместить это с подготовкой к Олимпиаде 20xx г. Одним ударом - всех зайцев...
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22.01.2021 12:13 Ответить
Очевидно донецкий зять из строительной мафии Притулы и делал этот потолок
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22.01.2021 12:14 Ответить
А Хюндаи к Евро-2012 ездят или ЧМЭЗы тягают?
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22.01.2021 12:18 Ответить
Это что отмазка???
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22.01.2021 12:20 Ответить
В 2002 году был не "капитальный ремонт", а полная реконструкция !
Но подземные паркинги под Крещатиком построить так и не додумались.
Машины стоят на тротуарах.
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22.01.2021 12:28 Ответить
Ну все! Тепер у Дебіла Віталі залізні аргументи проти пОпова на випадок дебатів-2025: ямковий ремонт доріг, каштани на Хрещатику повирубував і погано стелю у переході вклав
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22.01.2021 12:29 Ответить
И туалетов стационарных в этой центральной столичной "трубе" тоже нет.
А должны быть самые лучшие в стране, у каждого выхода !
Мэры отливают в персональном туалете, а пипл пусть учится терпеть.
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22.01.2021 12:32 Ответить
До речі, так. Ну, зараз там і підземний Глобус зачинений. А що там зараз - навіть туалету біля фудкорту немає?! На місці верхнього туалету, що був біля входу з боку переходу праворуч, зараз якась крамниця.От не пам"ятаю точно, але здається, його при Кличку вже закрили. А в наземному?
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22.01.2021 14:10 Ответить
та хоть к олимпиаде 80...
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22.01.2021 12:32 Ответить
...НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ ПРИВЕТ МИКЕТАСЮ( ПОТОЛОК УСТАЛ КАК СТОЛБЫ ФОНАРНЫЕ(
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22.01.2021 12:38 Ответить
просто надо перестать там ходить)
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22.01.2021 12:54 Ответить
Ну, а за предыдущие 6 лет правления Кличка никто, конечно же, не обратил не на то что переход течет после каждого дождичка.
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22.01.2021 13:46 Ответить
Пусть эксвице-премьер борис колосников и ремонтирует этот брак за свой счёт!! Он не мало бабла на сооружениях к ЕВРО 2012 наворовал! хватило ему купить у порошенко даже огромный завод "ленинскую кузню" в Киеве!!
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22.01.2021 13:49 Ответить
В этой ситуации притула проявил себя как мелкое, мстительное, подленькое, пакостливое, гаденькое существо! Тьфу!
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23.01.2021 04:45 Ответить
 
 