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У Житомирській області 16-річний юнак помер від удару електрострумом, - поліція

У Житомирській області 16-річний юнак помер від удару електрострумом, - поліція

У Житомирській області 16-річний хлопець отримав удар електрострумом у щитовій і загинув.

Як повідомляє Нацполіція, це сталося вночі 22 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 3:35 медики повідомили, що в приміщенні електрощитової загинув 16-річний хлопець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що вночі троє товаришів з незрозумілих причин зацікавилися електрощитовою, розташованою на провулку Парковому в місті. Один з хлопчаків зайшов всередину і через деякий час отримав удар електрострумом. Його 17-річний товариш намагався врятувати юнака, проте марно - хлопець помер від ураження ще до приїзду медиків", - розповіли в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Встановлюються всі причини і обставини події, в тому числі, чи дійсно вхід в підстанцію не закритий. Опитуються свідки та очевидці.

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Автор: 

Нацполіція (15138) Житомирська область (1258)


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Топ коментарі
+7
Або масло хотіли злить, або полізли по "цвєтмєт" - там масивні шини стоять... Видно, чули щось, а тями в голові не вистачало...
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22.01.2021 12:35
+5
Металлолом.
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22.01.2021 12:28
+3
Пропущенный раздел физики.
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22.01.2021 12:51
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Мобилки проверьте. Наверняка видосик в тикток снимали.
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22.01.2021 12:19 Відповісти
Металлолом.
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22.01.2021 12:28 Відповісти
Або масло хотіли злить, або полізли по "цвєтмєт" - там масивні шини стоять... Видно, чули щось, а тями в голові не вистачало...
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22.01.2021 12:35 Відповісти
Трансформаторное масло вот нарыл , например т-1500 где то от 22 грн за литр , поэтому получается интересовал цветмет
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22.01.2021 12:47 Відповісти
Там пластини алюмінію дебелі. А він зараз "в ціні"...
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22.01.2021 12:53 Відповісти
Прекратите рекламу техногенных месторождений цветных металлов, а то там скоро будут месторождения жареной человечины.
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22.01.2021 13:59 Відповісти
..... Я в Ніжині такого "зашквареного", бачив... Казали, від короткого замикання заграва на півміста стояла... Як став ногами на нижні шини, то так там і закляк... Навіть зуби обвуглилися...
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22.01.2021 15:29 Відповісти
Ну, таким в крематорії має бути скидка...
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22.01.2021 15:42 Відповісти
Пропущенный раздел физики.
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22.01.2021 12:51 Відповісти
Яка новина ...
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22.01.2021 12:37 Відповісти
Медь примерно 5 баксов за кило, время не из лёгких ,а в щитовых её немало в виде провода , поэтому и заинтересовались, только не учли что ток не видим, но бьёт не слабо и при таком напряжении навсегда , подобное было лет так 15 назад в самом Житомире только там папа и сын на тот свет когда в трансформаторную будку где 10 кв на входе полезли проводку срезать
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22.01.2021 12:40 Відповісти
В Киеве возле вокзала распределительный шкаф стоял две недели открытый, и сейчас в нем замки поломаны, любой пионер ногой откроет. Ждет своей минуты славы.
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22.01.2021 12:54 Відповісти
Что то пошло не так...
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22.01.2021 12:57 Відповісти
Коль я решил,то выпью обязательно.А тут убиться.Естесственный отбор.Даже электрики убиваются током.В 3 ночи -добрый умысел?.Может надо что-то изменить в правилах устройства Щитовых? И от детей и от злого умысла?Сейчас с жпс работают .А подстанции сам Бог велел оборудовать приборами автоматики и слежения.
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22.01.2021 13:48 Відповісти
 
 