У Житомирській області 16-річний юнак помер від удару електрострумом, - поліція

У Житомирській області 16-річний хлопець отримав удар електрострумом у щитовій і загинув.

Як повідомляє Нацполіція, це сталося вночі 22 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 3:35 медики повідомили, що в приміщенні електрощитової загинув 16-річний хлопець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що вночі троє товаришів з незрозумілих причин зацікавилися електрощитовою, розташованою на провулку Парковому в місті. Один з хлопчаків зайшов всередину і через деякий час отримав удар електрострумом. Його 17-річний товариш намагався врятувати юнака, проте марно - хлопець помер від ураження ще до приїзду медиків", - розповіли в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Встановлюються всі причини і обставини події, в тому числі, чи дійсно вхід в підстанцію не закритий. Опитуються свідки та очевидці.

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