Найманці РФ досі блокують п'ять КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба
Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.
Зазначається, що протягом тижня прикордонники оформили в КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України 2033 особи, на контрольовану територію – 2161 особу.
Через КПВВ "Новотроїцьке" 119 громадян та 19 транспортних засобів проїхали в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 92 громадянина та 23 транспортні засоби перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.
Під час проведення заходів контролю прикордонники виявили двох громадян, які перетинали лінію розмежування за документами з ознаками часткової підробки. Для ухвалення відповідного правового рішення, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.
Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 8 громадян.
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