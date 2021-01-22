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Найманці РФ досі блокують п'ять КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Найманці РФ досі блокують п'ять КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Зазначається, що протягом тижня прикордонники оформили в КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України 2033 особи, на контрольовану територію – 2161 особу.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 119 громадян та 19 транспортних засобів проїхали в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 92 громадянина та 23 транспортні засоби перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

Під час проведення заходів контролю прикордонники виявили двох громадян, які перетинали лінію розмежування за документами з ознаками часткової підробки. Для ухвалення відповідного правового рішення, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 8 громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз закликав Росію відкрити всі КПВВ на Донбасі: "Перетин лінії зіткнення потрібно максимально полегшити"

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) КПВВ (330)


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Мировое сообщество теряется в догадках, каким образом стела с надписью «ДЕБАЛЬЦЕВО» оказалась среди экспонатов Выставки Достижений Народного Хозяйства в Москве?
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22.01.2021 12:51 Відповісти
Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российских выпускников артиллерийских училищ на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE

На Фейсбуке было опубликовано фото с блок-поста на линии разграничения. Открытый багажник «Жигулей» коллаборанта из «ДЫНЫРЫ», был заполнен до отказа «биндеровскими» сосисками.
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22.01.2021 12:52 Відповісти
правильно оккупанты, делают ибо не йух сепарской вате шастать туда сюда!!! завалите эти кпвв камнями и забудьте о их существовании!
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22.01.2021 12:54 Відповісти
Блокируют- и Слава Богу. Щоб ця гидота не розповзалась по Україні. А сосиски «бандеровские» украинцы и сами съедят, без их помощи. Пусть привыкают к брюкве и щам
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22.01.2021 13:26 Відповісти
 
 