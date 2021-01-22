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Клименко про розслідування загибелі нардепа Давиденка: "Залишається три версії. Основна - самогубство"

Клименко про розслідування загибелі нардепа Давиденка:

У кримінальному провадженні про загибель колишнього народного депутата Валерія Давиденка вже готові всі експертизи, за винятком психолого-психіатричної.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У справі вже готові всі експертизи, за винятком психолого-психіатричної, яку ми чекаємо найближчого місяця. Як було, так і залишається три версії. Основна - самогубство", - сказав Клименко.

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Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня 2020 року в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом було знайдено пістолет.

Автор: 

Нацполіція (15138) розслідування (2268) смерть (6742) Клименко Ігор (481) Давиденко Валерій (14)


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Его убила совесть...
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22.01.2021 14:53 Відповісти
То, чего нет, убить не может.
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22.01.2021 14:57 Відповісти
Вот и он думал что ее нет а оно вон как получилось...
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22.01.2021 15:00 Відповісти
Умер,шмумер, лиш бы был здоров!
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22.01.2021 14:56 Відповісти
 
 