Клименко о расследовании гибели нардепа Давыденко: "Остается три версии. Основная - самоубийство"

В уголовном производстве о гибели бывшего народного депутата Валерия Давыденко уже готовы все экспертизы, за исключением психолого-психиатрической.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В деле уже готовы все экспертизы, за исключением психолого-психиатрической, которую мы ждем в ближайший месяц. Как было, так и остается три версии. Основная — самоубийство", - сказал Клименко.

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Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая 2020 в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.