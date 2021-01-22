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Клименко о расследовании гибели нардепа Давыденко: "Остается три версии. Основная - самоубийство"

Клименко о расследовании гибели нардепа Давыденко:

В уголовном производстве о гибели бывшего народного депутата Валерия Давыденко уже готовы все экспертизы, за исключением психолого-психиатрической.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В деле уже готовы все экспертизы, за исключением психолого-психиатрической, которую мы ждем в ближайший месяц. Как было, так и остается три версии. Основная — самоубийство", - сказал Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция рассматривает несколько версий по факту гибели нардепа Давыденко: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая 2020 в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.

Автор: 

Нацполиция (16433) расследование (3039) смерть (9214) Клименко Игорь (393) Давыденко Валерий (14)


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Его убила совесть...
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22.01.2021 14:53 Ответить
То, чего нет, убить не может.
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22.01.2021 14:57 Ответить
Вот и он думал что ее нет а оно вон как получилось...
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22.01.2021 15:00 Ответить
Умер,шмумер, лиш бы был здоров!
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22.01.2021 14:56 Ответить
 
 