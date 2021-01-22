Клименко о расследовании гибели нардепа Давыденко: "Остается три версии. Основная - самоубийство"
В уголовном производстве о гибели бывшего народного депутата Валерия Давыденко уже готовы все экспертизы, за исключением психолого-психиатрической.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В деле уже готовы все экспертизы, за исключением психолого-психиатрической, которую мы ждем в ближайший месяц. Как было, так и остается три версии. Основная — самоубийство", - сказал Клименко.
Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая 2020 в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль