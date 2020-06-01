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Нацполиция рассматривает несколько версий по факту гибели нардепа Давыденко: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства

Нацполиция рассматривает несколько версий по факту гибели нардепа Давыденко: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства

В ходе расследования обстоятельств гибели народного депутата Валерия Давыденко, рассматривается три версии, среди них - и версия о возможном доведении до самоубийства.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Степан Довгунь.

"Следствие рассматривает три версии: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства, а также несчастный случай. Сейчас назначен ряд экспертиз, изучаются все обстоятельства, которые предшествовали сучившемуся", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что удалось установить по записям с камер наблюдения, были ли в тот день в офисе, где погиб политик, другие люди, замначальника ГСУ, сказал, что в тот день народный депутат находился в офисном помещении один. Туда уже после его гибели заходила только уборщица, которая его и обнаружила.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть нардепа Давыденко: В "Слуге народа" призвали представителей всех партий воздержаться от спекуляций и необоснованных версий

Автор: 

Нацполиция (16427) расследование (3038) Давыденко Валерий (14)


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Топ комментарии
+2
Очень бы хотелось услышать версию о несчастном случае.
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01.06.2020 15:39
+2
Та байдуже , проїхали . Здох на параші, закопали і забули .
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01.06.2020 15:41
+2
главное, шо при любой из этих версий ни один человек не пострадал.
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01.06.2020 15:44
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Очень бы хотелось услышать версию о несчастном случае.
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01.06.2020 15:39 Ответить
Есть еще версия! ИНОПЛАНЕТЯНЕ! Это все они!!!
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01.06.2020 15:44 Ответить
" после его гибели заходила только уборщица". А до - они проверить не хотят? Думаю, что не хотят, и правильно делают. А то выйдут, внезапно... отнюдь не на инопланетян.
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01.06.2020 16:29 Ответить
О! Тут вони прокололись! Бо коли хтось ствердно заявляє про те в чому він, по-ідеї, не може бути впевненим, то таки він впевнено знає і, відповідно, бреше
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01.06.2020 22:55 Ответить
Та байдуже , проїхали . Здох на параші, закопали і забули .
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01.06.2020 15:41 Ответить
главное, шо при любой из этих версий ни один человек не пострадал.
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01.06.2020 15:44 Ответить
Зважаючи на суми вкраденого цим чуваком не виключена і четверта версія цієї події - Чутки про його смерть були злегка перебільшені 😕
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01.06.2020 15:47 Ответить
китайцям подали утку, а сам діпутат, смєнів імя, внєшность і пол, остался в строю
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01.06.2020 16:06 Ответить
Схоже на те, що китайців розвели як котят...
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01.06.2020 22:27 Ответить
Смерть не щадит никого .
Забирает лучших .

А вот Петр Лексеич только хорошеет ...
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01.06.2020 16:16 Ответить
Идиоты , самоубийство можете не рассматривать Я за истину , если Кожара убийца , то должен сесть пожизненно , если Довиденко убили , ищите преступника, не может человек так само убиться
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01.06.2020 18:32 Ответить
Наши правоохранители предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления:-самоубийство и дело на полку...Так оно проще...
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01.06.2020 20:33 Ответить
 
 