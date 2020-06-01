Нацполиция рассматривает несколько версий по факту гибели нардепа Давыденко: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства

В ходе расследования обстоятельств гибели народного депутата Валерия Давыденко, рассматривается три версии, среди них - и версия о возможном доведении до самоубийства.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Степан Довгунь.

"Следствие рассматривает три версии: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства, а также несчастный случай. Сейчас назначен ряд экспертиз, изучаются все обстоятельства, которые предшествовали сучившемуся", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что удалось установить по записям с камер наблюдения, были ли в тот день в офисе, где погиб политик, другие люди, замначальника ГСУ, сказал, что в тот день народный депутат находился в офисном помещении один. Туда уже после его гибели заходила только уборщица, которая его и обнаружила.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.

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