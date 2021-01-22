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Заплановану на сьогодні зустріч радників "нормандської четвірки" перенесено, - прессекретар Єрмака

Заплановану на сьогодні зустріч радників

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату", яка була запланована на сьогодні, 22 січня, у форматі відеоконференції перенесена попередньо на 27 січня.

Про це повідомила прессекретарка керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зустріч перенесено, попередньо на 27 січня", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідний консенсус: у МЗС РФ назвали умову для розширення "нормандського формату"

Автор: 

перемовини (2858) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1370)


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У заведующего бумагой для принтера и степлерами есть прессекретарь
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22.01.2021 15:34 Відповісти
Не завхоз, а вице-презедент Андрей Елдак
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22.01.2021 15:51 Відповісти
Не флуди , чмо ! В Україні нема такої посади як віцепрезидент. Єсть завхоз кабінки зелоха.
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22.01.2021 17:45 Відповісти
мда, в дєрьмака замашки недитячі...цікаво, хто іще у нього в апараті, крім прессекретаря?
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22.01.2021 16:01 Відповісти
Скоро дождемся: у Ермака заявили..., у Ермака считают...
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22.01.2021 16:27 Відповісти
 
 