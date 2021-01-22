Заплановану на сьогодні зустріч радників "нормандської четвірки" перенесено, - прессекретар Єрмака

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату", яка була запланована на сьогодні, 22 січня, у форматі відеоконференції перенесена попередньо на 27 січня.

Про це повідомила прессекретарка керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зустріч перенесено, попередньо на 27 січня", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідний консенсус: у МЗС РФ назвали умову для розширення "нормандського формату"