Заплановану на сьогодні зустріч радників "нормандської четвірки" перенесено, - прессекретар Єрмака
Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату", яка була запланована на сьогодні, 22 січня, у форматі відеоконференції перенесена попередньо на 27 січня.
Про це повідомила прессекретарка керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Зустріч перенесено, попередньо на 27 січня", - зазначила вона.
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Сергей Трофимов #428890
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