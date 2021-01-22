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Запланированная на сегодня встреча советников "нормандской четверки" перенесена, - пресс-секретарь Ермака

Запланированная на сегодня встреча советников

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата", которая была запланирована на сегодня, 22 января, в формате видеоконференции перенесена предварительно на 27 января.

Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Встреча перенесена, предварительно на 27 января", - отмечала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: "Нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе

Автор: 

переговоры (4920) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1259)


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У заведующего бумагой для принтера и степлерами есть прессекретарь
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22.01.2021 15:34 Ответить
Не завхоз, а вице-презедент Андрей Елдак
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22.01.2021 15:51 Ответить
Не флуди , чмо ! В Україні нема такої посади як віцепрезидент. Єсть завхоз кабінки зелоха.
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22.01.2021 17:45 Ответить
мда, в дєрьмака замашки недитячі...цікаво, хто іще у нього в апараті, крім прессекретаря?
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22.01.2021 16:01 Ответить
Скоро дождемся: у Ермака заявили..., у Ермака считают...
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22.01.2021 16:27 Ответить
 
 