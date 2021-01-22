Запланированная на сегодня встреча советников "нормандской четверки" перенесена, - пресс-секретарь Ермака

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата", которая была запланирована на сегодня, 22 января, в формате видеоконференции перенесена предварительно на 27 января.

Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Встреча перенесена, предварительно на 27 января", - отмечала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: "Нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе