Запланированная на сегодня встреча советников "нормандской четверки" перенесена, - пресс-секретарь Ермака
Встреча советников лидеров стран "нормандского формата", которая была запланирована на сегодня, 22 января, в формате видеоконференции перенесена предварительно на 27 января.
Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Встреча перенесена, предварительно на 27 января", - отмечала она.
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Сергей Трофимов #428890
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