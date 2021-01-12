РУС
Ермак: "Нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе

Ермак: "Нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе

Политические советники "нормандского формата", который включает Украину, Францию, Германию и Россию, продолжат консультации на следующей неделе.

Об этом руководитель ОП Андрей Ермак сообщил после завершения встречи в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Будем надеяться, что сделаем несколько следующих шагов уже на следующей неделе... Перерыв будет недолгим", - сказал Ермак.

Он добавил, что общение советников состоится во второй половине дня в пятницу на следующей неделе в режиме видеоконференции.

На переговорах в немецкой столице, которые продолжались чуть более 6 часов, было поднято много вопросов. Ермак оценил их как "непростой, но конструктивный и содержательный диалог". При этом признал, что говорить о каких-то договоренности он не может.

В частности, обсуждался вопрос о выполнении договоренностей саммита в Париже, а также имплементация выполнения Минских соглашений. Все стороны подчеркнули приверженность к продолжению режима прекращения огня.

Глава ОП не стал раскрывать детали переговоров, отметив, что "диалог длится, дискуссия продолжается".

+11
Ой, ну навіщо цей цирк? Пішить вже правду - не керівник офісу преЗЕдента, а керівник преЗЕдента.

Так, у вас помилка у заголовку: не "радники", а "зрадники"
12.01.2021 23:10 Ответить
+10
Єрмак шість годин здавав національні інтереси. Не так просто, мабуть, продавати Україну.
12.01.2021 23:08 Ответить
+10
Хто такий цей найнятий за оголошенням завгосп-Єрмак, аби розкривати свого писка, від імені Держави Україна?
12.01.2021 23:13 Ответить
аа... т.е. он еще недельку в Берлине покайфует )) (гонорар за "варнеровцев" прокутит)
12.01.2021 23:07 Ответить
Єрмак шість годин здавав національні інтереси. Не так просто, мабуть, продавати Україну.
12.01.2021 23:08 Ответить
так...торгувався довго
12.01.2021 23:11 Ответить
Хто такий цей найнятий за оголошенням завгосп-Єрмак, аби розкривати свого писка, від імені Держави Україна?
12.01.2021 23:13 Ответить
👏👏👏👏👏
12.01.2021 23:20 Ответить
Безглузді переговори мають бути припинені! Франція не може виступати гарантом в переговорах бо не є незалежною від агресора стороною!
12.01.2021 23:12 Ответить
який ще гонорар, вони бабло вивозять чумайданами...

Ермак: "нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе - Цензор.НЕТ 9239
12.01.2021 23:14 Ответить
нормандские со-ватники
13.01.2021 01:31 Ответить
Скрепки з кнопками там залишиш, чи привезеш назад?
12.01.2021 23:07 Ответить
Нахіба? Два рускіх проти німця і француза.. результат 0
12.01.2021 23:08 Ответить
какой нафиг конструктивный диалог, парашка хочет свое а нам надо свое, и парашка ниче не уступит а будет вас уламывать и ждать момента, а вы зебилы только идете на поводу и не навязываете свое
12.01.2021 23:10 Ответить
значить Єрмак здав.

Ермак: "нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе - Цензор.НЕТ 9574
12.01.2021 23:11 Ответить
Ой, ну навіщо цей цирк? Пішить вже правду - не керівник офісу преЗЕдента, а керівник преЗЕдента.

Так, у вас помилка у заголовку: не "радники", а "зрадники"
12.01.2021 23:10 Ответить
👏👏👏👏👏
12.01.2021 23:27 Ответить
Чё то сегодня прочиталось. что Зеленський не реагуватиме наhttps://babel.ua/news/57551-deputat-v-yatrovich-sbu-zakrila-spravu-pro-mozhlivu-derzhzradu-kuchmi-ta-yermaka можливу держзраду Кучми та Єрмака
12.01.2021 23:10 Ответить
агент парашки дермак там поставлен чтобы все сливать, аргумент в виде вагнеровцев уже успешно слил
12.01.2021 23:13 Ответить
Какие то дерьмаки нас жить учат ? А мы все президенты ! Членограй , а что если крышкой пианино тебе писюн прижать
12.01.2021 23:14 Ответить
Пам'ятаєте хто зустрічався з Джуліані? Так, саме Єрмак. І вони з ЗЕбанатом замутили всю цю тему по Байдену. З приводу Єрмака Зе вже мав розмову з МІ6. Що йому скажуть в держдепі в принципі вже зрозуміло.

Ермак: "нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе - Цензор.НЕТ 736
12.01.2021 23:16 Ответить
В епітафії напишуть: "Згорів на роботі". Насправді "спалився" у соцмережі.
12.01.2021 23:29 Ответить
Прошлый Нормандский формат 09.12.2019 закончился разведением на 3-х участках фронта. Что разводилы порешают на этот раз?
12.01.2021 23:23 Ответить
До 21 нужно успеть продать как можно больше Украины ! Зетвари вы этого хотели?
13.01.2021 00:01 Ответить
Снова полетит персональным самолётом?
13.01.2021 00:00 Ответить
Они себя любят 😀😀😀
13.01.2021 00:57 Ответить
написано в режиме видеоконференции.
13.01.2021 04:50 Ответить
Ну не велосипедом же, чи мопедом. На це є президентський літак.
13.01.2021 09:16 Ответить
Отже, Зеленського влаштовує агент Росії в його команді! На сьомому році війни з Росією. Може тому, що Зеленський сам агент Росії? (с)
13.01.2021 00:04 Ответить
ні про що... не домовитись можна і по скайпу, і нєфіг літак ганять. ковід на дворі.... сподіваюсь з ним перестануть взагалі розмовляти.
13.01.2021 00:15 Ответить
Торопится паскуда сепарская. До инавгурации Байдена неделя осталась.
13.01.2021 00:40 Ответить
«При этом признал, что говорить о каких-то договоренности он не может.
????
13.01.2021 00:53 Ответить
София, вот нашла можно верить или нет решать каждому "Сразу несколько источников, близких к ОПУ ,сообщают, что в Берлине на нормандской встрече политсоветников главным вопросом в повестке дня был не Донбасс, а возобновление российско-украинского сотрудничества в энергетической сфере. Ермак обсуждал со своим российским визави Козаком тему цены на газ и покупки Украиной его напрямую у России.Это, якобы, обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.Но есть одно НО - очень большое НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. Именно с целью получить встречные дивиденды от Украины, она так быстро согласилась на встречу с украинскими представителями, хотя ранее Козак категорически отказывался это делать. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это и уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены." О.Шарп https://news.obozrevatel.com/economics/deshevyij-gaz-iz-myishelovki-kreml-nichego-ne-delaet-prosto-tak.htm?_ga=2.247753794.414174932.1610202922-305513814.1471379554&_gl=1*1o24kos*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMDUzNjU1MC4xOTEuMS4xNjEwNTM2NTcxLjA. Дешевый газ из мышеловки
13.01.2021 13:23 Ответить
Какой мудак отправил этого шпиёна на переговоры...!? Он же всё сольёт кремлядям !!! Вопрос, конечно, риторический.
13.01.2021 01:02 Ответить
Совещался как Украину побыстрее сдать
13.01.2021 01:10 Ответить
12.‎01.‎2021 TZE

На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу.
13.01.2021 01:32 Ответить
Бо знову прийдеться просити вибачення у "піхотинця Путіна".
13.01.2021 09:17 Ответить
Если принять на веру заявление козака, что ни о чем не договорились, то за 10 дней до следующей встречи подготовить что-либо новое (предложения) не реально, слишком мало времени, значит обсуждали уже имеющиеся вопрос что:"золотой мост"(арестович) или предложения кравчука?с хремлем понятно- или по-ихнему или никак возможны уступки в мелочах.К согласию не пришли нужно пошептаться каждому в своих кругах что можно сдать, через неделю либо принять либо пропетлять
13.01.2021 01:53 Ответить
насколько же ермак тупое свинорылое создание, что у него сто советников...
13.01.2021 02:24 Ответить
Єрмолка звітує персонально *****.
13.01.2021 03:52 Ответить
Маскали с зебилами точно какую-то падляну задумали. Под прикритием карантина.
13.01.2021 04:16 Ответить
вони ж усі кіндер сюрпризи------------У 1989 році закінчив середню школу № 259 у Києві, працював лаборантом кабінету технічних засобів навчання Центрального інституту удосконалення вчителів при Міністерстві освітиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [ .1995 року закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка , отримав ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 магістра з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного приватного права і диплом референта-перекладача англійської мови. У тому ж році отримав Свідоцтво про право заняття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокатською діяльністюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda-3 [3] ===З 1991 по 1995 рік був помічником юриста і юристом в юридичній фірмі «Проксен», що отримала ліцензію на юридичну практику № 1 в Україні. Консультував багато великих міжнародних компаній, які в той період починали співпрацювати з Україною, наприклад, Громадську організацію «Асоціація Італія-Україна», яка займалася розвитком культурно-освітніх зв'язків двох країнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda-3 [3] .===========Ми зробили перший продюсерський контракт в історії шоу-бізнесу незалежної України. Потім ми також працювали з групою https://uk.wikipedia.org/wiki/Green_Grey Green Grey , представляли інтереси колишнього власника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE Гала Радіо» , - згадує Єрмакhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda-3 [ ====================Протягом трьох скликань (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_V_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F V , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F VI , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F VIІ ) був помічником на громадських засадах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народного депутата України від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів , олімпійського чемпіона і триразового чемпіона світу з вільної боротьби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%94%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ельбруса Тадеєва ======================
З 21 червня 2019 - член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної інвестиційної ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .
З 7 жовтня 2019 по 19 червня 2020 був членом Наглядової ради Державного концерну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Укроборонпром» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] .===============Єрмак - голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комісії державних нагород та геральдики (з 18 березня 2020)
13.01.2021 06:51 Ответить
быдляк зеленой срани хоть на шару по европе нагуляется
13.01.2021 07:57 Ответить
 
 