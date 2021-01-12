Ермак: "Нормандские" переговоры советников продолжатся на следующей неделе

Политические советники "нормандского формата", который включает Украину, Францию, Германию и Россию, продолжат консультации на следующей неделе.

Об этом руководитель ОП Андрей Ермак сообщил после завершения встречи в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Будем надеяться, что сделаем несколько следующих шагов уже на следующей неделе... Перерыв будет недолгим", - сказал Ермак.

Он добавил, что общение советников состоится во второй половине дня в пятницу на следующей неделе в режиме видеоконференции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Встреча "нормандских" советников в Берлине завершилась, новые переговоры - через 2 недели

На переговорах в немецкой столице, которые продолжались чуть более 6 часов, было поднято много вопросов. Ермак оценил их как "непростой, но конструктивный и содержательный диалог". При этом признал, что говорить о каких-то договоренности он не может.

В частности, обсуждался вопрос о выполнении договоренностей саммита в Париже, а также имплементация выполнения Минских соглашений. Все стороны подчеркнули приверженность к продолжению режима прекращения огня.

Также на Цензор.НЕТ: ОП о встрече политических советников "нормандской четверки": У дискуссии был непростой, но конструктивный характер

Глава ОП не стал раскрывать детали переговоров, отметив, что "диалог длится, дискуссия продолжается".