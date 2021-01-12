Єрмак: "нормандські" переговори радників продовжаться наступного тижня
Політичні радники "нормандського формату", який включає Україну, Францію, Німеччину та Росію, продовжать консультації наступного тижня.
Про це керівник ОП Андрій Єрмак повідомив після завершення зустрічі в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Будемо сподіватися, що зробимо кілька наступних кроків уже наступного тижня… Перерва буде недовгою", - сказав Єрмак.
Він додав, що спілкування радників відбудеться в другій половині дня в п’ятницю наступного тижня в режимі відеоконференції.
На перемовинах у німецькій столиці, які тривали трохи більше 6 годин, було порушено багато питань. Єрмак оцінив їх як "непростий, але конструктивний і змістовний діалог". При цьому визнав, що говорити про якісь домовленості він не може.
Зокрема, обговорювалося питання щодо виконання домовленостей саміту в Парижі, а також імплементація виконання Мінських домовленостей. Усі сторони підкреслили прихильність до продовження режиму припинення вогню.
Глава ОП не став розкривати деталей перемовин, зауваживши, що "діалог триває, дискусія продовжується".
