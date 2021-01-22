Конгресвумен Грін ініціювала імпічмент Байдена
Член Конгресу від Республіканської партії Марджорі Грін внесла до Палати представників подання про імпічмент президента Джо Байдена.
Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Джо Байден не підходить для того, щоб займати свій пост. Його зловживання владою під час перебування віцепрезидентом при президенті Обамі є тривалим і тривожним. Президент Байден продемонстрував, що він зробить все можливе, щоб виручити свого сина Хантера і наповнити кишені своєї сім'ї грошима від корумпованих іноземних енергетичних компаній", - йдеться в заяві Грін.
На думку видання, ймовірність того, що пропозицію Грін щодо імпічменту Байдена будуть розглядати, дуже низька, оскільки більшість у Палаті представників займають представники Демократичної партії, яка і висувала Байдена в президенти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То что как только Шокин наехал на Бурисму, его убрали - факт.
То что Байден хвастался этим на публику - факт.
Каких еще фактов тебе не хватает?
Требование убрать Шокина было задолго до приезда сына в Украину.
Байден ничем не хвастался - не надо приписывать ему свою тупость.
Никаких фактов на Байдена никогда не было и нет - сам Трамп копал и не нашёл.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232 TREASURY TARGETS DERKACH'S INNER CIRCLE
https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1350821791594381313 17 янв.
В московских гостиных пылают зенитки, поручик Голицын просрал ПВО!
ПОДАТЬ С СУД на неё и разобрать на запчасти.
Я ж з іронічною посмішкою спостерігаю, як цей світ летить у прірву.
Ти азів нашої мови не знаєш.