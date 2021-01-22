Конгресвумен Грін ініціювала імпічмент Байдена

Член Конгресу від Республіканської партії Марджорі Грін внесла до Палати представників подання про імпічмент президента Джо Байдена.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден не підходить для того, щоб займати свій пост. Його зловживання владою під час перебування віцепрезидентом при президенті Обамі є тривалим і тривожним. Президент Байден продемонстрував, що він зробить все можливе, щоб виручити свого сина Хантера і наповнити кишені своєї сім'ї грошима від корумпованих іноземних енергетичних компаній", - йдеться в заяві Грін.

На думку видання, ймовірність того, що пропозицію Грін щодо імпічменту Байдена будуть розглядати, дуже низька, оскільки більшість у Палаті представників займають представники Демократичної партії, яка і висувала Байдена в президенти.

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