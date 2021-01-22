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Конгресвумен Грін ініціювала імпічмент Байдена

Конгресвумен Грін ініціювала імпічмент Байдена

Член Конгресу від Республіканської партії Марджорі Грін внесла до Палати представників подання про імпічмент президента Джо Байдена.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден не підходить для того, щоб займати свій пост. Його зловживання владою під час перебування віцепрезидентом при президенті Обамі є тривалим і тривожним. Президент Байден продемонстрував, що він зробить все можливе, щоб виручити свого сина Хантера і наповнити кишені своєї сім'ї грошима від корумпованих іноземних енергетичних компаній", - йдеться в заяві Грін.

На думку видання, ймовірність того, що пропозицію Грін щодо імпічменту Байдена будуть розглядати, дуже низька, оскільки більшість у Палаті представників займають представники Демократичної партії, яка і висувала Байдена в президенти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу можуть заборонити балотуватися в президенти у разі імпічменту

Автор: 

Байден Джо (2883) імпічмент (279) Конгрес США (1223) США (22590)


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Топ коментарі
+29
Єдине, що засвідчено, то в твоїй медичній карті твій діагноз - вроджений дебілізм, придурку.
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22.01.2021 17:06
+25
русский - это диагноз.Тут все просто.
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22.01.2021 17:09
+14
И в США своя Мандель есть!
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22.01.2021 17:03
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Паровозом пойдет...
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22.01.2021 16:57 Відповісти
Єдине, що засвідчено, то в твоїй медичній карті твій діагноз - вроджений дебілізм, придурку.
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22.01.2021 17:06 Відповісти
русский - это диагноз.Тут все просто.
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22.01.2021 17:09 Відповісти
+
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22.01.2021 17:56 Відповісти
русский, ты соловьева на бутылке смотришь?
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22.01.2021 17:09 Відповісти
Байден не знав що розмови порошенка про хабарі будуть записані на диктофон і будуть оприлюднені. Тепер від плівок Оніщенка-Кадирова залежить доля Президента США.
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22.01.2021 17:16 Відповісти
Ты действительно такой придурок?
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22.01.2021 17:43 Відповісти
Коли Байден пристроював свого сина наркомана в Бурісму він навіть уявлення не мав в яке лайно він вляпається! А тепер імпічмент стає дуже реальним!
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22.01.2021 17:50 Відповісти
дуже?! ну ти і тупий!)))
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22.01.2021 18:23 Відповісти
А будуть якість факти, докази , пруфи? Чи так, обсказала?
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22.01.2021 18:33 Відповісти
То что сынок числился в Бурисме, которая принадлежала коррумпированным чиновникам из администрации Януковича - это факт.
То что как только Шокин наехал на Бурисму, его убрали - факт.
То что Байден хвастался этим на публику - факт.
Каких еще фактов тебе не хватает?
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22.01.2021 19:16 Відповісти
Иди, "почислись" в Бурисму и ты, если такой умный - все двери открыты.
Требование убрать Шокина было задолго до приезда сына в Украину.
Байден ничем не хвастался - не надо приписывать ему свою тупость.
Никаких фактов на Байдена никогда не было и нет - сам Трамп копал и не нашёл.
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22.01.2021 19:23 Відповісти
Див. Вище. А так, Обс своїм лахтоцімборам транслюй.
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22.01.2021 19:49 Відповісти
+
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22.01.2021 17:57 Відповісти
Хосссподі ,, ШО ТИ ТУТ ПИШЕШ , довбень ... !!? Ти хоч трішки даєш собі звіт , в тому ЩО МЕЛЕШ . своїм дурним язиком . Ідіот .!! Тьх-ху .. Малохольне бл... Жах просто . Я не можу повірити в те що це пише людина при здоровому глузді ,, зупиніть панету я зійду нах ..
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22.01.2021 18:05 Відповісти
а де тепер цей громадянин Узбекистану (його тато був, хто не знає, "кумом" в Лукянівському СІЗО) разом із своїми плівками. Бігус слухав, Сашко слухав, а де вони є, дайте всім послухати. А зараз бояться Ігоря Валерійовича через Сашка. Руді сказав-буде справа проти Байдена не буде справи проти Ігоря Валерійовича. А зараз - плівки змонтовані, викинуті, Руді немає, а справа проти І.В. нікуди не ділась. Все в пусту.
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22.01.2021 18:54 Відповісти
"Former Ukrainian Government officials Konstantin Kulyk, Oleksandr Onyshchenko, Andriy Telizhenko, and current Ukraine Member of Parliament Oleksandr Dubinsky..."(с)
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232 TREASURY TARGETS DERKACH'S INNER CIRCLE
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22.01.2021 18:32 Відповісти
Неужели рыжему ещё хватает бабла на подсосов?
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22.01.2021 16:58 Відповісти
Конгрессвумен Грин инициировала импичмент Байдена - Цензор.НЕТ 7489
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22.01.2021 16:59 Відповісти
Конгрессвумен Грин инициировала импичмент Байдена - Цензор.НЕТ 3903
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22.01.2021 17:12 Відповісти
Політики, які прагнуть хайпонути у мутній водичці - стало пересічним явищем...
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22.01.2021 17:00 Відповісти
И тут "зеленая"
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22.01.2021 17:00 Відповісти
Агент царской охранки.
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22.01.2021 17:06 Відповісти
сцарской?..
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22.01.2021 17:08 Відповісти
Такое впечатление, что свою заяву она содрала с прессухи Деркача.
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22.01.2021 17:01 Відповісти
Правильно, кладіть одразу Сороса.
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22.01.2021 17:01 Відповісти
И в США своя Мандель есть!
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22.01.2021 17:03 Відповісти
Конгресвумен Грін ініціювала імпічмент Байдена - Цензор.НЕТ 1066
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22.01.2021 17:34 Відповісти
Выходит так, что и в Конгрессе США повестку дня определяют доярки и кочегарки.
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22.01.2021 17:05 Відповісти
Это вы с Госдурой перепутали, которая, как известно, не место для дискуссий
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22.01.2021 17:08 Відповісти
С теми давно всё понятно.
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22.01.2021 17:32 Відповісти
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22.01.2021 17:30 Відповісти
Она не доярка, а сосалка.
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22.01.2021 19:26 Відповісти
Новость не сегодняшнего дня, на форумах ее уже полощут - типа американского жириновского. Не стоит даже обращать внимания на клоунессу.
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22.01.2021 17:09 Відповісти
пусть ей выдадут присланных их мацквы селёдокъ - и делу конецъ..
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22.01.2021 17:13 Відповісти
я о республиканцах был лучшего мнения. думал трумп, досадное недоразумение в рядах партии, ан нет.
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22.01.2021 17:11 Відповісти
Четыре (!) года поддерживали. Недоразумение? Как так можно было думать? Не понимаю.
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22.01.2021 17:52 Відповісти
Схоже, і там криза еліт. Наслідки можуть бути дуже сумними.
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22.01.2021 23:38 Відповісти
Шо не зеленский, то green...
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22.01.2021 17:14 Відповісти
https://mobile.twitter.com/77DVD77

https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1350821791594381313 17 янв.

В московских гостиных пылают зенитки, поручик Голицын просрал ПВО!
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22.01.2021 17:21 Відповісти
Отанній звонкий пук Грін в виборчій епопеї США.
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22.01.2021 17:25 Відповісти
Блондинки - самые опасные звери!
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22.01.2021 17:32 Відповісти
Особенно, крашенные.
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22.01.2021 19:27 Відповісти
Ну і "вумна" же вумен!
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22.01.2021 17:34 Відповісти
Во блин, и тут свои зеленые!
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22.01.2021 17:45 Відповісти
"грін"?! Американська зеленська чи що???
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22.01.2021 17:45 Відповісти
Русские не здаются !!!
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22.01.2021 17:48 Відповісти
Ото шилькгрубер бы посмеялся с этой фразы.
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22.01.2021 17:54 Відповісти
Да уж... Трамп ещё долго будет отрыгиваться Штатам.))
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22.01.2021 18:02 Відповісти
Зато какой мировой повод задушить мордор!
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22.01.2021 18:39 Відповісти
Сосать вата ,все вам сосать . Вместе с чубом Трампа.
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22.01.2021 18:25 Відповісти
Проголодался,юный пригожинец?
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22.01.2021 18:38 Відповісти
у трампа їх було 15-20 сенаторів та конгресменів, які і мутили воду, сенаторка Грін (Зелена по укр.) не встигла 6 січня проголосити промову про байдена, то тепер як справжня корабельна сосна американської політики, прощаючись з клінічним ідіотом, підтримала Сашку, який любить все зелене та швидкість - так тримати. Як говорив сам рижий - хватай її між ніг і вона твоя (Америка чи корабельна сосна йому все одно).
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22.01.2021 18:47 Відповісти
Дура отбитая на всю голову.
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22.01.2021 18:50 Відповісти
Дайте ей селедки!
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22.01.2021 19:02 Відповісти
Трамповским пиндарасам нет покоя.
ПОДАТЬ С СУД на неё и разобрать на запчасти.
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22.01.2021 19:15 Відповісти
еще одна шмргель или какта что на заборпрыгала только америкоска..матка бешена
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22.01.2021 19:32 Відповісти
Грин Шо, амереканськаз зебілка?
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22.01.2021 19:34 Відповісти
она выступала на дебатах по Трампу и его террористам в Палате представителей (показывали по CNN) после всех тех событий - и несла такую муйню - похуже нашей Скороходихи и Бандаренки c Лукаш - что "демократы все ужасные, все беды и горе только от демократов, все преступление совершили только демократы). Она от штата Джоржия кажется - а это тэпицентр Трампомании.
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22.01.2021 22:19 Відповісти
Рассея продолжает фулюганить в конгрессе США.
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22.01.2021 20:41 Відповісти
На жаль, нічого не буде. Лівацьке лайно Байден надовго, як мінімум, до 2025 року, хіба що чорти його раніше заберуть до себе, але на це надії майже немає.
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22.01.2021 21:03 Відповісти
Може повішаєшся з горя?
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23.01.2021 01:33 Відповісти
З якого "горя"? Мені щиро похер на сша, втім, як й на увесь світ. Його вже не врятувати, а ось у мене особисто усе буде добре.
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23.01.2021 01:41 Відповісти
І що таке "повішаєшся"? Мову вчи.
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23.01.2021 01:44 Відповісти
А що тобі не сподобалося,херозабивателю на весь світ?)
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23.01.2021 06:43 Відповісти
Що ти мову навіть на рівні 5 класу не знаєш
Я ж з іронічною посмішкою спостерігаю, як цей світ летить у прірву.
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23.01.2021 07:03 Відповісти
А може ти тлумачний словник прочитаєш,телепень? Повчаєш тут.."Мовознавець х..єв". Так,дивлячись на таких як ти,тільки посміятися можна.😀
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23.01.2021 07:08 Відповісти
Дай посилання на слово "повішаєшся" у будь-якому словнику.
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23.01.2021 07:13 Відповісти
Таке слово у класичний літературний мові відсутнє.
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23.01.2021 07:19 Відповісти
Скажи відверто-ти кацап? І тоді все зрозуміло.)
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23.01.2021 07:24 Відповісти
Та на к@цапа, який не знає нашої мови, ти значно більше схожий.
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23.01.2021 07:38 Відповісти
Зрозуміло,кацапчик. Гуляй.
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23.01.2021 07:38 Відповісти
"Зрозуміло, к@цапчику" (чи кацапе),- правильно так писати.
Ти азів нашої мови не знаєш.
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23.01.2021 07:55 Відповісти
Что за идиотка?
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23.01.2021 01:32 Відповісти
Республиканцы еще от трампа не отмылись,но решили добавить еще косяков. Эпично
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23.01.2021 11:23 Відповісти
 
 