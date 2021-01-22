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Конгрессвумен Грин инициировала импичмент Байдена

Конгрессвумен Грин инициировала импичмент Байдена

Член Конгресса от Республиканской партии Марджори Грин внесла в Палату представителей представление об импичменте президента Джо Байдена.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать свой пост. Его злоупотребление властью в бытность вице-президента при президенте Обаме является продолжительным и тревожным. Президент Байден продемонстрировал, что он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - говорится в заявлении Грин.

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По мнению издания, вероятность того, что предложение Грин по импичменту Байдена будут рассматривать очень низкая, поскольку большинство в Палате представителей занимают представители Демократической партии, которая и выдвигала Байдена в президенты.

Байден Джо (2785) импичмент (543) Конгресс США (1229) США (26471)


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Топ комментарии
+29
Єдине, що засвідчено, то в твоїй медичній карті твій діагноз - вроджений дебілізм, придурку.
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22.01.2021 17:06
+25
русский - это диагноз.Тут все просто.
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22.01.2021 17:09
+14
И в США своя Мандель есть!
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22.01.2021 17:03
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Паровозом пойдет...
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22.01.2021 16:57 Ответить
Єдине, що засвідчено, то в твоїй медичній карті твій діагноз - вроджений дебілізм, придурку.
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22.01.2021 17:06 Ответить
русский - это диагноз.Тут все просто.
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22.01.2021 17:09 Ответить
+
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22.01.2021 17:56 Ответить
русский, ты соловьева на бутылке смотришь?
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22.01.2021 17:09 Ответить
Байден не знав що розмови порошенка про хабарі будуть записані на диктофон і будуть оприлюднені. Тепер від плівок Оніщенка-Кадирова залежить доля Президента США.
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22.01.2021 17:16 Ответить
Ты действительно такой придурок?
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22.01.2021 17:43 Ответить
Коли Байден пристроював свого сина наркомана в Бурісму він навіть уявлення не мав в яке лайно він вляпається! А тепер імпічмент стає дуже реальним!
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22.01.2021 17:50 Ответить
дуже?! ну ти і тупий!)))
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22.01.2021 18:23 Ответить
А будуть якість факти, докази , пруфи? Чи так, обсказала?
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22.01.2021 18:33 Ответить
То что сынок числился в Бурисме, которая принадлежала коррумпированным чиновникам из администрации Януковича - это факт.
То что как только Шокин наехал на Бурисму, его убрали - факт.
То что Байден хвастался этим на публику - факт.
Каких еще фактов тебе не хватает?
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22.01.2021 19:16 Ответить
Иди, "почислись" в Бурисму и ты, если такой умный - все двери открыты.
Требование убрать Шокина было задолго до приезда сына в Украину.
Байден ничем не хвастался - не надо приписывать ему свою тупость.
Никаких фактов на Байдена никогда не было и нет - сам Трамп копал и не нашёл.
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22.01.2021 19:23 Ответить
Див. Вище. А так, Обс своїм лахтоцімборам транслюй.
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22.01.2021 19:49 Ответить
+
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22.01.2021 17:57 Ответить
Хосссподі ,, ШО ТИ ТУТ ПИШЕШ , довбень ... !!? Ти хоч трішки даєш собі звіт , в тому ЩО МЕЛЕШ . своїм дурним язиком . Ідіот .!! Тьх-ху .. Малохольне бл... Жах просто . Я не можу повірити в те що це пише людина при здоровому глузді ,, зупиніть панету я зійду нах ..
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22.01.2021 18:05 Ответить
а де тепер цей громадянин Узбекистану (його тато був, хто не знає, "кумом" в Лукянівському СІЗО) разом із своїми плівками. Бігус слухав, Сашко слухав, а де вони є, дайте всім послухати. А зараз бояться Ігоря Валерійовича через Сашка. Руді сказав-буде справа проти Байдена не буде справи проти Ігоря Валерійовича. А зараз - плівки змонтовані, викинуті, Руді немає, а справа проти І.В. нікуди не ділась. Все в пусту.
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22.01.2021 18:54 Ответить
"Former Ukrainian Government officials Konstantin Kulyk, Oleksandr Onyshchenko, Andriy Telizhenko, and current Ukraine Member of Parliament Oleksandr Dubinsky..."(с)
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232 TREASURY TARGETS DERKACH'S INNER CIRCLE
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22.01.2021 18:32 Ответить
Неужели рыжему ещё хватает бабла на подсосов?
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22.01.2021 16:58 Ответить
Конгрессвумен Грин инициировала импичмент Байдена - Цензор.НЕТ 7489
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22.01.2021 16:59 Ответить
Конгрессвумен Грин инициировала импичмент Байдена - Цензор.НЕТ 3903
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22.01.2021 17:12 Ответить
Політики, які прагнуть хайпонути у мутній водичці - стало пересічним явищем...
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22.01.2021 17:00 Ответить
И тут "зеленая"
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22.01.2021 17:00 Ответить
Агент царской охранки.
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22.01.2021 17:06 Ответить
сцарской?..
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22.01.2021 17:08 Ответить
Такое впечатление, что свою заяву она содрала с прессухи Деркача.
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22.01.2021 17:01 Ответить
Правильно, кладіть одразу Сороса.
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22.01.2021 17:01 Ответить
И в США своя Мандель есть!
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22.01.2021 17:03 Ответить
Конгресвумен Грін ініціювала імпічмент Байдена - Цензор.НЕТ 1066
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22.01.2021 17:34 Ответить
Выходит так, что и в Конгрессе США повестку дня определяют доярки и кочегарки.
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22.01.2021 17:05 Ответить
Это вы с Госдурой перепутали, которая, как известно, не место для дискуссий
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22.01.2021 17:08 Ответить
С теми давно всё понятно.
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22.01.2021 17:32 Ответить
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22.01.2021 17:30 Ответить
Она не доярка, а сосалка.
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22.01.2021 19:26 Ответить
Новость не сегодняшнего дня, на форумах ее уже полощут - типа американского жириновского. Не стоит даже обращать внимания на клоунессу.
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22.01.2021 17:09 Ответить
пусть ей выдадут присланных их мацквы селёдокъ - и делу конецъ..
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22.01.2021 17:13 Ответить
я о республиканцах был лучшего мнения. думал трумп, досадное недоразумение в рядах партии, ан нет.
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22.01.2021 17:11 Ответить
Четыре (!) года поддерживали. Недоразумение? Как так можно было думать? Не понимаю.
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22.01.2021 17:52 Ответить
Схоже, і там криза еліт. Наслідки можуть бути дуже сумними.
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22.01.2021 23:38 Ответить
Шо не зеленский, то green...
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22.01.2021 17:14 Ответить
https://mobile.twitter.com/77DVD77

https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1350821791594381313 17 янв.

В московских гостиных пылают зенитки, поручик Голицын просрал ПВО!
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22.01.2021 17:21 Ответить
Отанній звонкий пук Грін в виборчій епопеї США.
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22.01.2021 17:25 Ответить
Блондинки - самые опасные звери!
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22.01.2021 17:32 Ответить
Особенно, крашенные.
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22.01.2021 19:27 Ответить
Ну і "вумна" же вумен!
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22.01.2021 17:34 Ответить
Во блин, и тут свои зеленые!
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22.01.2021 17:45 Ответить
"грін"?! Американська зеленська чи що???
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22.01.2021 17:45 Ответить
Русские не здаются !!!
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22.01.2021 17:48 Ответить
Ото шилькгрубер бы посмеялся с этой фразы.
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22.01.2021 17:54 Ответить
Да уж... Трамп ещё долго будет отрыгиваться Штатам.))
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22.01.2021 18:02 Ответить
Зато какой мировой повод задушить мордор!
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22.01.2021 18:39 Ответить
Сосать вата ,все вам сосать . Вместе с чубом Трампа.
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22.01.2021 18:25 Ответить
Проголодался,юный пригожинец?
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22.01.2021 18:38 Ответить
у трампа їх було 15-20 сенаторів та конгресменів, які і мутили воду, сенаторка Грін (Зелена по укр.) не встигла 6 січня проголосити промову про байдена, то тепер як справжня корабельна сосна американської політики, прощаючись з клінічним ідіотом, підтримала Сашку, який любить все зелене та швидкість - так тримати. Як говорив сам рижий - хватай її між ніг і вона твоя (Америка чи корабельна сосна йому все одно).
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22.01.2021 18:47 Ответить
Дура отбитая на всю голову.
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22.01.2021 18:50 Ответить
Дайте ей селедки!
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22.01.2021 19:02 Ответить
Трамповским пиндарасам нет покоя.
ПОДАТЬ С СУД на неё и разобрать на запчасти.
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22.01.2021 19:15 Ответить
еще одна шмргель или какта что на заборпрыгала только америкоска..матка бешена
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22.01.2021 19:32 Ответить
Грин Шо, амереканськаз зебілка?
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22.01.2021 19:34 Ответить
она выступала на дебатах по Трампу и его террористам в Палате представителей (показывали по CNN) после всех тех событий - и несла такую муйню - похуже нашей Скороходихи и Бандаренки c Лукаш - что "демократы все ужасные, все беды и горе только от демократов, все преступление совершили только демократы). Она от штата Джоржия кажется - а это тэпицентр Трампомании.
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22.01.2021 22:19 Ответить
Рассея продолжает фулюганить в конгрессе США.
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22.01.2021 20:41 Ответить
На жаль, нічого не буде. Лівацьке лайно Байден надовго, як мінімум, до 2025 року, хіба що чорти його раніше заберуть до себе, але на це надії майже немає.
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22.01.2021 21:03 Ответить
Може повішаєшся з горя?
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23.01.2021 01:33 Ответить
З якого "горя"? Мені щиро похер на сша, втім, як й на увесь світ. Його вже не врятувати, а ось у мене особисто усе буде добре.
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23.01.2021 01:41 Ответить
І що таке "повішаєшся"? Мову вчи.
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23.01.2021 01:44 Ответить
А що тобі не сподобалося,херозабивателю на весь світ?)
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23.01.2021 06:43 Ответить
Що ти мову навіть на рівні 5 класу не знаєш
Я ж з іронічною посмішкою спостерігаю, як цей світ летить у прірву.
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23.01.2021 07:03 Ответить
А може ти тлумачний словник прочитаєш,телепень? Повчаєш тут.."Мовознавець х..єв". Так,дивлячись на таких як ти,тільки посміятися можна.😀
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23.01.2021 07:08 Ответить
Дай посилання на слово "повішаєшся" у будь-якому словнику.
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23.01.2021 07:13 Ответить
Таке слово у класичний літературний мові відсутнє.
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23.01.2021 07:19 Ответить
Скажи відверто-ти кацап? І тоді все зрозуміло.)
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23.01.2021 07:24 Ответить
Та на к@цапа, який не знає нашої мови, ти значно більше схожий.
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23.01.2021 07:38 Ответить
Зрозуміло,кацапчик. Гуляй.
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23.01.2021 07:38 Ответить
"Зрозуміло, к@цапчику" (чи кацапе),- правильно так писати.
Ти азів нашої мови не знаєш.
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23.01.2021 07:55 Ответить
Что за идиотка?
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23.01.2021 01:32 Ответить
Республиканцы еще от трампа не отмылись,но решили добавить еще косяков. Эпично
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23.01.2021 11:23 Ответить
 
 