Конгрессвумен Грин инициировала импичмент Байдена

Член Конгресса от Республиканской партии Марджори Грин внесла в Палату представителей представление об импичменте президента Джо Байдена.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать свой пост. Его злоупотребление властью в бытность вице-президента при президенте Обаме является продолжительным и тревожным. Президент Байден продемонстрировал, что он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - говорится в заявлении Грин.

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По мнению издания, вероятность того, что предложение Грин по импичменту Байдена будут рассматривать очень низкая, поскольку большинство в Палате представителей занимают представители Демократической партии, которая и выдвигала Байдена в президенты.