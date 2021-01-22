Конгрессвумен Грин инициировала импичмент Байдена
Член Конгресса от Республиканской партии Марджори Грин внесла в Палату представителей представление об импичменте президента Джо Байдена.
Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать свой пост. Его злоупотребление властью в бытность вице-президента при президенте Обаме является продолжительным и тревожным. Президент Байден продемонстрировал, что он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - говорится в заявлении Грин.
По мнению издания, вероятность того, что предложение Грин по импичменту Байдена будут рассматривать очень низкая, поскольку большинство в Палате представителей занимают представители Демократической партии, которая и выдвигала Байдена в президенты.
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То что как только Шокин наехал на Бурисму, его убрали - факт.
То что Байден хвастался этим на публику - факт.
Каких еще фактов тебе не хватает?
Требование убрать Шокина было задолго до приезда сына в Украину.
Байден ничем не хвастался - не надо приписывать ему свою тупость.
Никаких фактов на Байдена никогда не было и нет - сам Трамп копал и не нашёл.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232 TREASURY TARGETS DERKACH'S INNER CIRCLE
https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1350821791594381313 17 янв.
В московских гостиных пылают зенитки, поручик Голицын просрал ПВО!
ПОДАТЬ С СУД на неё и разобрать на запчасти.
Я ж з іронічною посмішкою спостерігаю, як цей світ летить у прірву.
Ти азів нашої мови не знаєш.