Сенат США затвердив Остіна на пост міністра оборони

Сенат Конгресу США затвердив запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остіна на пост міністра оборони. До цього його кандидатуру підтримав сенатський комітет з питань збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Остін став першим афроамериканцем, що обійняв цю посаду.

Ллойд Остін, випускник військової академії Вест-Пойнт, пройшов шлях від командира піхотного взводу в Німеччині, до командувача Центральним командуванням збройних сил США.

Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. На цій посаді він зіграв ключову роль в нарощуванні сил, яке почалося в 2007 році, а також відповідав за виведення американських військ із країни в 2011 році.

Остін пішов у відставку в березні 2016 року. Відповідно до чинного в США закону військовий, який претендує на пост глави Пентагону, має до цього пробути у відставці сім років. В іншому випадку йому потрібен спеціальний дозвіл законодавців, і Остін отримав такий дозвіл. У США такі обмеження покликані гарантувати, що військові не зможуть прийти до влади в країні.

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