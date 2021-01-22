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Сенат США затвердив Остіна на пост міністра оборони

Сенат США затвердив Остіна на пост міністра оборони

Сенат Конгресу США затвердив запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остіна на пост міністра оборони. До цього його кандидатуру підтримав сенатський комітет з питань збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Остін став першим афроамериканцем, що обійняв цю посаду.

Ллойд Остін, випускник військової академії Вест-Пойнт, пройшов шлях від командира піхотного взводу в Німеччині, до командувача Центральним командуванням збройних сил США.

Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. На цій посаді він зіграв ключову роль в нарощуванні сил, яке почалося в 2007 році, а також відповідав за виведення американських військ із країни в 2011 році.

Остін пішов у відставку в березні 2016 року. Відповідно до чинного в США закону військовий, який претендує на пост глави Пентагону, має до цього пробути у відставці сім років. В іншому випадку йому потрібен спеціальний дозвіл законодавців, і Остін отримав такий дозвіл. У США такі обмеження покликані гарантувати, що військові не зможуть прийти до влади в країні.

Читайте також: Конгрес США дозволив Ллойду Остіну обійняти пост глави Пентагону

Автор: 

Пентагон (1417) Сенат США (597) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+19
куСенат США утвердил Остина на пост министра обороны - Цензор.НЕТ 4249
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22.01.2021 19:24
+18
Этой фоткой теперь будут пугать всех руских детей
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22.01.2021 19:03
+15
Sehr gut!
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22.01.2021 19:02
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Sehr gut!
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22.01.2021 19:02 Відповісти
ух страшный какой !!!!

страшнее "абрамса" в посадке!

Луганда, ставайтесь, иначе распятие вам покажется детской площадкой !
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22.01.2021 20:33 Відповісти
Остин был командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году,

этот дядя знает как с шайтанами управляться
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22.01.2021 20:35 Відповісти
он будет шайгу с путькой динь-динь-динь
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22.01.2021 20:50 Відповісти
Остин ушел в отставку в марте 2016 года. В соответствии с действующим в США законом военный, претендующий на пост главы Пентагона, должен до этого пробыть в отставке семь лет. В противном случае ему требуется специальное разрешение законодателейИсточник: https://censor.net/ru/n3243544

Даже такие нюансы учтены!
Это вызывает уважение.
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22.01.2021 19:02 Відповісти
А Скабеева и ее шобла сказали что это раскол нации, цветная революция и конец Америки.
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22.01.2021 19:07 Відповісти
Который по счету конец Америки, а то я пару лет назад со счета сбился?
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22.01.2021 19:08 Відповісти
Скабеева мечтала бы о таком черном конце, но на это ************ он не поднимется.
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22.01.2021 19:13 Відповісти
ты сообще видел госдолг амэрики?
и еще завтра елостоун взорвется.
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22.01.2021 19:54 Відповісти
Этой фоткой теперь будут пугать всех руских детей
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22.01.2021 19:03 Відповісти
и они будут сраться и ссаться по темным подъездам и подворотням.
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22.01.2021 19:07 Відповісти
Фоткой Валуева руских детей не испугали .
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22.01.2021 19:21 Відповісти
А он конкретно похож на обезьяну . ( Валуев ) .
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22.01.2021 19:23 Відповісти
Москали, напишите что-нибудь про вашу чурку Шойгу.
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22.01.2021 19:04 Відповісти
ожидаю раситских кацапских выхлопов.
а по мне так лишь бы не забывал кацапне по голове стучать и в глаза ***** заглядывать
как мелко высморканое зеленьё...
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22.01.2021 19:06 Відповісти
По всему Козлостану сероводородный выхлоп
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22.01.2021 19:10 Відповісти
Остин...Ост - Восток...
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22.01.2021 19:15 Відповісти
Шоб не ловить осу в полёте , - лучше уничтожить гнездо .
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22.01.2021 19:15 Відповісти
Рашисты - неофашисты ,где ваши выперды про *черное и белое*,животные и тупая ветвь недоразвития человечества?
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22.01.2021 19:19 Відповісти
надеюсь Остин будет лютым руссофобом..
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22.01.2021 19:21 Відповісти
...будет бить "почёрному".
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22.01.2021 20:44 Відповісти
блек лайф меттерс...и америка в пропасть за порижем и лондоном
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22.01.2021 19:22 Відповісти
та ладно...я посмотрю что в мацкве творится будет,когда таджики решат,шо их забижают....
чо кадырян тебе недостаточно,шо в чужой огород заглядываешь?
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22.01.2021 19:39 Відповісти
Сенаторы, ну разве можно так, бедные лаптюхи еще от Обамы не отошли, подъезды не отмыли
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22.01.2021 19:23 Відповісти
очікую палахкотіння і плавління свсобачих пердаків на шоу **********
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22.01.2021 19:24 Відповісти
куСенат США утвердил Остина на пост министра обороны - Цензор.НЕТ 4249
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22.01.2021 19:24 Відповісти
отож...а вы нашли себе туземца-какуюту шойгу
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22.01.2021 19:40 Відповісти
видно,шо не москаль.
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22.01.2021 19:42 Відповісти
, - але деяких москалів вже плющить . !!
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22.01.2021 19:57 Відповісти
куплю сала и вышлю ему
я в раньше писал письмо в белый дом что 6 флот причалил в запорожье у хортицы а они меня казлы закидали спамом((
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23.01.2021 10:37 Відповісти
Денис . ты смотри направо и вверх . В Козлостане , в рф , - такому ' иконостасу " - будут завидовать многие .
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22.01.2021 19:48 Відповісти
К завтрашнему дню русня перерисует значек слева на такой
Сенат США утвердил Остина на пост министра обороны - Цензор.НЕТ 7129
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22.01.2021 20:03 Відповісти
Какой красивый парень!
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22.01.2021 19:28 Відповісти
на етом посту нужны кацапозливые, а не красивые или нет.
ну разве вы девушка, тогда без вопросов ....
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22.01.2021 19:41 Відповісти
У ********** резкий приступ климакса, и онемение челюсти.
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22.01.2021 19:44 Відповісти
а кацапы гаварили шо писец - белый ...
знову збрехалы?
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22.01.2021 19:51 Відповісти
Бачу, шо не москаль!
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22.01.2021 19:56 Відповісти
Надеюсь, он ненавидит белых русских
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22.01.2021 20:11 Відповісти
Бєларусав?...
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22.01.2021 21:08 Відповісти
Нет, мордву
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22.01.2021 21:23 Відповісти
"Штаты враждебные веют над нами,
В русскую душу, негры плюют !!!!!.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Видно опять, пердаки нам порвут!!!!"
(Плач кацапа)
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22.01.2021 20:20 Відповісти
Зуб даю,-фашизд!
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22.01.2021 22:11 Відповісти
"Відповідно до чинного в США закону військовий, який претендує на пост глави Пентагону, має до цього пробути у відставці сім років. В іншому випадку йому потрібен спеціальний дозвіл законодавців, Джерело: https://censor.net/ua/n3243544"

Сподіваюсь, що в нас також почнуть приймати нормальні закони, а не дублювати кацапсько-совєтські.
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22.01.2021 22:44 Відповісти
 
 