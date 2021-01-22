Сенат США затвердив Остіна на пост міністра оборони
Сенат Конгресу США затвердив запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остіна на пост міністра оборони. До цього його кандидатуру підтримав сенатський комітет з питань збройних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Остін став першим афроамериканцем, що обійняв цю посаду.
Ллойд Остін, випускник військової академії Вест-Пойнт, пройшов шлях від командира піхотного взводу в Німеччині, до командувача Центральним командуванням збройних сил США.
Остін був останнім командувачем військами США в Іраку. На цій посаді він зіграв ключову роль в нарощуванні сил, яке почалося в 2007 році, а також відповідав за виведення американських військ із країни в 2011 році.
Остін пішов у відставку в березні 2016 року. Відповідно до чинного в США закону військовий, який претендує на пост глави Пентагону, має до цього пробути у відставці сім років. В іншому випадку йому потрібен спеціальний дозвіл законодавців, і Остін отримав такий дозвіл. У США такі обмеження покликані гарантувати, що військові не зможуть прийти до влади в країні.
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страшнее "абрамса" в посадке!
Луганда, ставайтесь, иначе распятие вам покажется детской площадкой !
этот дядя знает как с шайтанами управляться
Даже такие нюансы учтены!
Это вызывает уважение.
и еще завтра елостоун взорвется.
а по мне так лишь бы не забывал кацапне по голове стучать и в глаза ***** заглядывать
как мелко высморканое зеленьё...
чо кадырян тебе недостаточно,шо в чужой огород заглядываешь?
я в раньше писал письмо в белый дом что 6 флот причалил в запорожье у хортицы а они меня казлы закидали спамом((
ну разве вы девушка, тогда без вопросов ....
знову збрехалы?
В русскую душу, негры плюют !!!!!.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Видно опять, пердаки нам порвут!!!!"
(Плач кацапа)
Сподіваюсь, що в нас також почнуть приймати нормальні закони, а не дублювати кацапсько-совєтські.