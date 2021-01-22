Сенат США утвердил Остина на пост министра обороны
Сенат Конгресса США утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остина по пост министра обороны. До этого его кандидатуру поддержал сенатский комитет по вооруженным силам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Остин стал первым афроамериканцем, занявшим эту должность.
Ллойд Остин, выпускник военной академии Уэст-Пойнт, прошел путь от командира пехотного взвода в Германии, до командующего Центральным командованием вооруженных сил США.
Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за последовавший вывод американских войск из страны в 2011 году.
Остин ушел в отставку в марте 2016 года. В соответствии с действующим в США законом военный, претендующий на пост главы Пентагона, должен до этого пробыть в отставке семь лет. В противном случае ему требуется специальное разрешение законодателей, и Остин получил такое разрешение. В США подобные ограничения призваны гарантировать, что военные не могут прийти к власти в стране.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
страшнее "абрамса" в посадке!
Луганда, ставайтесь, иначе распятие вам покажется детской площадкой !
этот дядя знает как с шайтанами управляться
Даже такие нюансы учтены!
Это вызывает уважение.
и еще завтра елостоун взорвется.
а по мне так лишь бы не забывал кацапне по голове стучать и в глаза ***** заглядывать
как мелко высморканое зеленьё...
чо кадырян тебе недостаточно,шо в чужой огород заглядываешь?
я в раньше писал письмо в белый дом что 6 флот причалил в запорожье у хортицы а они меня казлы закидали спамом((
ну разве вы девушка, тогда без вопросов ....
знову збрехалы?
В русскую душу, негры плюют !!!!!.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Видно опять, пердаки нам порвут!!!!"
(Плач кацапа)
Сподіваюсь, що в нас також почнуть приймати нормальні закони, а не дублювати кацапсько-совєтські.