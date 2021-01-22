Сенат США утвердил Остина на пост министра обороны

Сенат Конгресса США утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остина по пост министра обороны. До этого его кандидатуру поддержал сенатский комитет по вооруженным силам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Остин стал первым афроамериканцем, занявшим эту должность.

Ллойд Остин, выпускник военной академии Уэст-Пойнт, прошел путь от командира пехотного взвода в Германии, до командующего Центральным командованием вооруженных сил США.

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Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за последовавший вывод американских войск из страны в 2011 году.

Остин ушел в отставку в марте 2016 года. В соответствии с действующим в США законом военный, претендующий на пост главы Пентагона, должен до этого пробыть в отставке семь лет. В противном случае ему требуется специальное разрешение законодателей, и Остин получил такое разрешение. В США подобные ограничения призваны гарантировать, что военные не могут прийти к власти в стране.

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