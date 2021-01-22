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Сенат США утвердил Остина на пост министра обороны

Сенат США утвердил Остина на пост министра обороны

Сенат Конгресса США утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остина по пост министра обороны. До этого его кандидатуру поддержал сенатский комитет по вооруженным силам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Остин стал первым афроамериканцем, занявшим эту должность.

Ллойд Остин, выпускник военной академии Уэст-Пойнт, прошел путь от командира пехотного взвода в Германии, до командующего Центральным командованием вооруженных сил США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за последовавший вывод американских войск из страны в 2011 году.

Остин ушел в отставку в марте 2016 года. В соответствии с действующим в США законом военный, претендующий на пост главы Пентагона, должен до этого пробыть в отставке семь лет. В противном случае ему требуется специальное разрешение законодателей, и Остин получил такое разрешение. В США подобные ограничения призваны гарантировать, что военные не могут прийти к власти в стране.

Читайте также: РФ и Китай представляют серьезную и растущую угрозу интересам США в космосе, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

Автор: 

Пентагон (1449) Сенат США (498) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+19
куСенат США утвердил Остина на пост министра обороны - Цензор.НЕТ 4249
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22.01.2021 19:24
+18
Этой фоткой теперь будут пугать всех руских детей
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22.01.2021 19:03
+15
Sehr gut!
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22.01.2021 19:02
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Sehr gut!
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22.01.2021 19:02 Ответить
ух страшный какой !!!!

страшнее "абрамса" в посадке!

Луганда, ставайтесь, иначе распятие вам покажется детской площадкой !
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22.01.2021 20:33 Ответить
Остин был командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году,

этот дядя знает как с шайтанами управляться
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22.01.2021 20:35 Ответить
он будет шайгу с путькой динь-динь-динь
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22.01.2021 20:50 Ответить
Остин ушел в отставку в марте 2016 года. В соответствии с действующим в США законом военный, претендующий на пост главы Пентагона, должен до этого пробыть в отставке семь лет. В противном случае ему требуется специальное разрешение законодателейИсточник: https://censor.net/ru/n3243544

Даже такие нюансы учтены!
Это вызывает уважение.
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22.01.2021 19:02 Ответить
А Скабеева и ее шобла сказали что это раскол нации, цветная революция и конец Америки.
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22.01.2021 19:07 Ответить
Который по счету конец Америки, а то я пару лет назад со счета сбился?
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22.01.2021 19:08 Ответить
Скабеева мечтала бы о таком черном конце, но на это ************ он не поднимется.
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22.01.2021 19:13 Ответить
ты сообще видел госдолг амэрики?
и еще завтра елостоун взорвется.
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22.01.2021 19:54 Ответить
Этой фоткой теперь будут пугать всех руских детей
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22.01.2021 19:03 Ответить
и они будут сраться и ссаться по темным подъездам и подворотням.
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22.01.2021 19:07 Ответить
Фоткой Валуева руских детей не испугали .
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22.01.2021 19:21 Ответить
А он конкретно похож на обезьяну . ( Валуев ) .
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22.01.2021 19:23 Ответить
Москали, напишите что-нибудь про вашу чурку Шойгу.
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22.01.2021 19:04 Ответить
ожидаю раситских кацапских выхлопов.
а по мне так лишь бы не забывал кацапне по голове стучать и в глаза ***** заглядывать
как мелко высморканое зеленьё...
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22.01.2021 19:06 Ответить
По всему Козлостану сероводородный выхлоп
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22.01.2021 19:10 Ответить
Остин...Ост - Восток...
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22.01.2021 19:15 Ответить
Шоб не ловить осу в полёте , - лучше уничтожить гнездо .
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22.01.2021 19:15 Ответить
Рашисты - неофашисты ,где ваши выперды про *черное и белое*,животные и тупая ветвь недоразвития человечества?
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22.01.2021 19:19 Ответить
надеюсь Остин будет лютым руссофобом..
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22.01.2021 19:21 Ответить
...будет бить "почёрному".
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22.01.2021 20:44 Ответить
блек лайф меттерс...и америка в пропасть за порижем и лондоном
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22.01.2021 19:22 Ответить
та ладно...я посмотрю что в мацкве творится будет,когда таджики решат,шо их забижают....
чо кадырян тебе недостаточно,шо в чужой огород заглядываешь?
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22.01.2021 19:39 Ответить
Сенаторы, ну разве можно так, бедные лаптюхи еще от Обамы не отошли, подъезды не отмыли
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22.01.2021 19:23 Ответить
очікую палахкотіння і плавління свсобачих пердаків на шоу **********
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22.01.2021 19:24 Ответить
куСенат США утвердил Остина на пост министра обороны - Цензор.НЕТ 4249
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22.01.2021 19:24 Ответить
отож...а вы нашли себе туземца-какуюту шойгу
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22.01.2021 19:40 Ответить
видно,шо не москаль.
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22.01.2021 19:42 Ответить
, - але деяких москалів вже плющить . !!
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22.01.2021 19:57 Ответить
куплю сала и вышлю ему
я в раньше писал письмо в белый дом что 6 флот причалил в запорожье у хортицы а они меня казлы закидали спамом((
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23.01.2021 10:37 Ответить
Денис . ты смотри направо и вверх . В Козлостане , в рф , - такому ' иконостасу " - будут завидовать многие .
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22.01.2021 19:48 Ответить
К завтрашнему дню русня перерисует значек слева на такой
Сенат США утвердил Остина на пост министра обороны - Цензор.НЕТ 7129
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22.01.2021 20:03 Ответить
Какой красивый парень!
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22.01.2021 19:28 Ответить
на етом посту нужны кацапозливые, а не красивые или нет.
ну разве вы девушка, тогда без вопросов ....
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22.01.2021 19:41 Ответить
У ********** резкий приступ климакса, и онемение челюсти.
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22.01.2021 19:44 Ответить
а кацапы гаварили шо писец - белый ...
знову збрехалы?
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22.01.2021 19:51 Ответить
Бачу, шо не москаль!
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22.01.2021 19:56 Ответить
Надеюсь, он ненавидит белых русских
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22.01.2021 20:11 Ответить
Бєларусав?...
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22.01.2021 21:08 Ответить
Нет, мордву
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22.01.2021 21:23 Ответить
"Штаты враждебные веют над нами,
В русскую душу, негры плюют !!!!!.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Видно опять, пердаки нам порвут!!!!"
(Плач кацапа)
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22.01.2021 20:20 Ответить
Зуб даю,-фашизд!
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22.01.2021 22:11 Ответить
"Відповідно до чинного в США закону військовий, який претендує на пост глави Пентагону, має до цього пробути у відставці сім років. В іншому випадку йому потрібен спеціальний дозвіл законодавців, Джерело: https://censor.net/ua/n3243544"

Сподіваюсь, що в нас також почнуть приймати нормальні закони, а не дублювати кацапсько-совєтські.
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22.01.2021 22:44 Ответить
 
 