Полковника "Альфи" СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова. ФОТОрепортаж

У замовленні вбивства підозрюють колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, його оголошено в розшук.

Про це в своїй статті "Полковника "Альфи" СБУ затримано за підозрою у підготовці вбивства бригадного генерала СБУ, начальника Главку СБ Андрія Наумова!" написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Небувала подія в історії СБУ. За даними джерел Цензор.НЕТ у СБУ, вчора, за підозрою в організації замовного вбивства затримано співробітника управління у боротьбі з тероризмом СБУ ("Альфа") полковника Юрія Расюка. Він нібито збирався передати гроші за вбивство, ні багато ні мало, начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова".

Бутусов продовжив: "Наумов - "права рука" і друг голови СБУ Івана Баканова. Колишній прокурор і чиновник, якому президент Володимир Зеленський всього після року служби в СБУ присвоїв звання бригадного генерала.

Не менш вражає, що, за версією СБУ, замовником вбивства Наумова виступав ... Дмитро Нескоромний - полковник СБУ, який з 1 липня по 8 листопада 2019 го за призначенням Зеленського обіймав посаду заступника голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020 -го був першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління у боротьбі з корупцією СБУ. Зараз він - у складі СБУ без посади.

Нескоромний оголошений в розшук, йому заборонено виїзд з України.

Важко підібрати слова. По суті, керівництво СБУ заявило, що в оточенні Баканова почалися відкриті кримінальні розборки між групами впливу".

Главред Цензор.НЕТ зазначив: "Передумови для таких "бригадних" розборок виникли вже давно. Кожен підприємець, який займається експортом-імпортом товарів народного споживання, знає, що економічні підрозділи СБУ у великому масштабі здійснюють рекет і вимагання, по суті, "кришують" тіньовий бізнес. На початку 2020-го року головним "рішалом" був Нескоромний. Але за останній рік всі сфери тіньового бізнесу СБУ підім'яв під себе права рука і найближчий друг голови СБУ Івана Баканова Андрій Наумов. Так що підґрунтя скандалу очевидне!".

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"Наумов зробив у СБУ просто запаморочливу кар'єру. Колишній прокурор, всього за рік служби вперше в історії СБУ зробив своє скромне управління внутрішньої безпеки Головним управлінням - по суті, найвпливовішою структурою в СБУ. Тепер будь-які питання щодо митниці, щодо закриття кримінальних справ, все, що потрібно "вирішити", Баканов робить через Наумова. Наумов, по суті, став символом корупції та вседозволеності наближених до Зеленського та Баканова співробітників СБУ. Це тепер дуже багата людина, яка за своїм корупційним впливом набагато перевершила і Демчина, і Семочка за минулої влади", - підкреслив Бутусов.











