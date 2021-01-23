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Полковника "Альфи" СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова. ФОТОрепортаж

Полковника

У замовленні вбивства підозрюють колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, його оголошено в розшук.

Про це в своїй статті  "Полковника "Альфи" СБУ затримано за підозрою у підготовці вбивства бригадного генерала СБУ, начальника Главку СБ Андрія Наумова!" написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Небувала подія в історії СБУ. За даними джерел Цензор.НЕТ у СБУ, вчора, за підозрою в організації замовного вбивства затримано співробітника управління у боротьбі з тероризмом СБУ ("Альфа") полковника Юрія Расюка. Він нібито збирався передати гроші за вбивство, ні багато ні мало, начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова".

Бутусов продовжив: "Наумов - "права рука" і друг  голови СБУ Івана Баканова. Колишній прокурор і чиновник, якому президент Володимир Зеленський всього після року служби в СБУ присвоїв звання бригадного генерала.

Не менш вражає, що, за версією СБУ, замовником вбивства Наумова виступав ... Дмитро Нескоромний - полковник СБУ, який з 1 липня по 8 листопада 2019 го за призначенням Зеленського обіймав посаду заступника голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020 -го був першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління у боротьбі з корупцією СБУ. Зараз він - у складі СБУ без посади.

Нескоромний оголошений в розшук, йому заборонено виїзд з України.

Важко підібрати слова. По суті, керівництво СБУ заявило, що в оточенні Баканова почалися відкриті кримінальні розборки між групами впливу".

Главред Цензор.НЕТ зазначив: "Передумови для таких "бригадних" розборок виникли вже давно. Кожен підприємець, який займається експортом-імпортом товарів народного споживання, знає, що економічні підрозділи СБУ у великому масштабі здійснюють рекет і вимагання, по суті, "кришують" тіньовий бізнес. На початку 2020-го року головним "рішалом" був Нескоромний. Але за останній рік всі сфери тіньового бізнесу СБУ підім'яв під себе права рука і найближчий друг голови СБУ Івана Баканова Андрій Наумов. Так що підґрунтя скандалу очевидне!".

Також читайте: Начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов контролює схему контрабанди електроніки, - журналіст

"Наумов зробив у СБУ просто запаморочливу кар'єру. Колишній прокурор, всього за рік служби вперше в історії СБУ зробив своє скромне управління внутрішньої безпеки Головним управлінням - по суті, найвпливовішою структурою в СБУ. Тепер будь-які питання щодо митниці, щодо закриття кримінальних справ, все, що потрібно "вирішити", Баканов робить через Наумова. Наумов, по суті, став символом корупції та вседозволеності наближених до Зеленського та Баканова співробітників СБУ. Це тепер дуже багата людина, яка за своїм корупційним впливом набагато перевершила і Демчина, і Семочка за  минулої влади", - підкреслив Бутусов.

Полковника Альфи СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова 01
Полковника Альфи СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова 02

Полковника Альфи СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова 03
Полковника Альфи СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова 04
Полковника Альфи СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова 05
Полковника Альфи СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова 06

Альфа (49) СБУ (12786) Бутусов Юрій (3580) Нескоромний Дмитро (33) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+96
Это говорит лишь о том что Зеленский заигрался и доигрался,а самое главное не контролирует ситуацию.Это жопа.
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23.01.2021 01:17
+87
Полковник Альфы СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова - Цензор.НЕТ 6775
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23.01.2021 01:20
+62
А тем временем кацапня чувствует себя в Украине как у себя дома. А как иначе,если СБУ разложена и сгнила. Дно.
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23.01.2021 01:26
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Все до відбувається то є наслідком олігархічної системи, яку створив ще Кучма, а всі наступні президенти і парламенти її закріплювали.
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23.01.2021 16:05 Відповісти
Типовий бандюк з 90-х. Не вийшло виграти боротьбу чесно - пристрели опонента
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23.01.2021 16:31 Відповісти
а где вы там видели "честную борьбу" вообще, особенно при нынешнем *********** и говнокомандующем.
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23.01.2021 19:11 Відповісти
-оце все зовнішнє управління. Коли СБУ "зовні керують мертві американські президенти", а не деревяний рубль, тоді і наступають часи Аль Капоне- "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" перший зам замовив швагра. Видно, хтось з них крисятничав, забирав "львіную долю", так тримати хлопці. йде боротьба за перехідний прапор переможця в соцзмаганні світової корупції. Та зменшіть в кінці кінців ставку ввізного (вивізного) мита на суму хабарів.
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23.01.2021 16:41 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи. Від зрадників та корупціонерів СБУ має звільнятися самотужки.
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23.01.2021 16:50 Відповісти
Певно Наумов добряче допік москалям, раз його так прибрати закортілося
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23.01.2021 16:59 Відповісти
Полковника "Альфи" СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова - Цензор.НЕТ 8701
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23.01.2021 17:15 Відповісти
Существует утверждение, что каждый народ заслуживает власть, которую имеет и здесь кое-кто ведёт такую линию. В основном это правильно. Но есть исключения. К украинскому народу это не относится. Все знают, что наша власть это не те, кто выбился из народа, а бывшая номенклатура СССР, их дети и внуки, жестокими методами сформированная для нас Москвой из всяких выродков. А СБУ это бывший КГБ (НКВД) недореформированный. Здесь все должно быть всем ясно.
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23.01.2021 17:20 Відповісти
И ещё. А то что мы "их выбираем", то к сожалению наши выборы никак не есть демократичными, притом,что нам внушают, что наши выборы одни из самых демократичных в мире. Демократия не только в том, что пришли и проголосовали. Очень важно то, как те фамилии оказались в бюллетене.
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23.01.2021 17:52 Відповісти
Фамилий было достаточное количество, было из кого выбирать, как бы ни оказались они в бюллетене. Просто до выборов каждому лично надо напрячься и внимательно прочесть все биографии, послушать выступления - а это же время, мыслительные процессы. Люди своими мозгами шевелить не хотят, не привыкли, лучше побухать.
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24.01.2021 01:36 Відповісти
https://lenta.ru/news/2021/01/23/polkovnik/ Обвиненный в заказе убийства генерала полковник СБУ сбежал в наручниках Лента пишет, что основной фигурант в бегах.
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23.01.2021 18:05 Відповісти
Есть другая сторона этого события: аж целый полковник СБУ, альфа.. нихрена даже паршивого убийства не смог организовать... Что говорит о полной некомпетентности работников. Если тренер по шахматам сам не умеет играть в шахматы - это уже дно.
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23.01.2021 18:08 Відповісти
Антикор жжот. Читать заметку до конца. https://antikor.com.ua/articles/433050-naumov_naehal_na_rjabikina._budet_li_otvetka Наумов наехал на Рябикина. Будет ли "ответка"?
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23.01.2021 18:13 Відповісти
Председатель службы баканов не служил ни где и ни когда, не имел военной кафедры, присвоено звание лейтенант запаса, от зеленского.
Второй деятель наумов, хозяйственник прокуратуры, присвоено звавние генерал-майор, от зеленского.
Скоро на службе будет техничка зеленского, садовник зеленсого, повар зеленского.
Увольте эту пару, и только будет лучше.
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23.01.2021 18:16 Відповісти
При цій владі і довготривалої СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ ще довго передаватимуть із рук в руки свої кінці!!!:- засудіть за ГОНГАДЗЕ - потім буде розмова!!!- поки- одні двійки навчання:- хоч ти ГАРАНТ, не видно чого, хоч ... собачий!!!
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23.01.2021 18:26 Відповісти
Прокурорам, судьям поднимают зарплату, пенсию, военным болт.
Кто защищает Украину, кто отдаёт жизнь на передовой, судьи?, прокуроры?
Так для чего эта хитро*опая власть так поступает.
Пособники кремля.
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23.01.2021 18:29 Відповісти
З ГРЯЗІ У .... У ГРЯЗЬ З бруду у бруд ))
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23.01.2021 18:49 Відповісти
сдается Зеленский перевыполнил
план по нахождению в кресле президента раза в два..
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23.01.2021 20:15 Відповісти
Странно как то смотрится ...в годы войны Украины с оккупантом Расией, задерживают полковника СБУ, который целился на генерала СБУ. Такое впечатление что "немцы" уже в Киеве
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23.01.2021 20:28 Відповісти
Полковника "Альфи" СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова - Цензор.НЕТ 4558Таких людей як Нескромний треба карати суворо і виключно публічно
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23.01.2021 21:26 Відповісти
Расюка следует привлечь к ответственности также и за нарушение масочного режима:

в момент ареста он был без маски.

А вот сотрудники СБУ, которые его задерживали, имели противоковидные маски: дисциплинированные и сознательные граждане.
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24.01.2021 00:55 Відповісти
Служба для Бандитов Украины !
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23.01.2021 21:47 Відповісти
Полковника "Альфи" СБУ Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова - Цензор.НЕТ 9902
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23.01.2021 22:16 Відповісти
це полкан сбу, якого замовив інший сбушник, вважає шмарія журналістом.
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23.01.2021 22:17 Відповісти
В сообщениях в Telegram-канале, который ведется от имени Дмитрия Нескоромного, говорится о предстоящей пресс-конференции в одной из европейских стран, во время которой прозвучит разоблачительная информация.
В одном из сообщений говорится, что Дмитрий Нескоромный находится на территории Германии. В подтверждение этого он опубликовал соответствующее фото.
Кроме компромата на главу СБУ Баканова и голову ОПУ Ермака, в Telegram-канале Нескоромный обещает сенсационную информацию о президентском проекте "Большая стройка". Также он обещал рассказать, как именно происходил срыв сделки по обмену пленными.
В сообщении человек, который называет себя Дмитрием Нескоромная, пообещал сделать громкие разоблачения на пресс-конференции, которую планирует провести в одной из европейских стран.
Дмитрий Нескоромный также обещал опубликовать информацию о "женщине Баканова, проживающей в Москве, по которой он тоскует, и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ".
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24.01.2021 08:46 Відповісти
Ну и кадры подбирает зелень, просто офигеть, как раз под стать себе.
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24.01.2021 00:39 Відповісти
Вся страна превращается в балаган под названием "Квартал -95"
Чем дальше, тем все смешнее и страшнее.
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24.01.2021 01:53 Відповісти
Борьба мордехаев за хлебные места в конторе с магическим названием СБУ.
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24.01.2021 08:27 Відповісти
Надю Савченко пригласите, она спец по этим делам.😀
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24.01.2021 08:30 Відповісти
Ах сбу, сбу, сбу... долари, влада, інтриги та вбивства... Цей водевіль за рахунок платників податків
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24.01.2021 09:44 Відповісти
Исходя из статьи , всю контору разогнать и под суд надо бы....Или автора статьи за клевету....
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24.01.2021 14:37 Відповісти
Ужас что твориться! Зеленожопые клоуны, скоро совсем страну под откос пустят!...(((
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24.01.2021 15:08 Відповісти
Я так зрозумів шо боротьба зелених покидьків переросла в кланові війни , незалежність України під натиском лаптеногих імперців цехерня ! Видебіли всі загубете всеколи рашка буде в Київі но дебіли зелених на це не реагують бо рейтінги не утішни і тут грабуй все,в Україні війна а ці виродки бабло ділять паскуди ! все сбу зеленого повинно бути покарено , акраще посаженоччи розтриляно нахер , строго покарено !!
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24.01.2021 15:13 Відповісти
В результате блестяще проведенной операции СБУ вышла на сама себе, задержала сама себя, в процессе задержания преступник скрылся сам от себя! Сценарий нового супер-пупер боевика для Квартала готов. Артисты все те же
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24.01.2021 15:36 Відповісти
Согласно законодательству Украины непосредственное решение всех кадровых вопросов в СБУ - личная прерогатива президента Украины.
За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ.

В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года.


Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое.

Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
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25.01.2021 03:41 Відповісти
"Полковник "Альфы" СБУ Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Наумова."

НЕ ПО РАНГУ замахнулся.
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25.01.2021 05:35 Відповісти
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