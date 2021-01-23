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Новини Коронавірус і карантин
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Зволікання коштує життів, - країни Балтії закликали ЄС схвалити поширення вакцини AstraZeneca до її підтвердження

Зволікання коштує життів, - країни Балтії закликали ЄС схвалити поширення вакцини AstraZeneca до її підтвердження

Прем'єри Естонії, Латвії та Литви в п'ятницю закликали відомства Євросоюзу (ЄС) дозволити поширення британської вакцини AstraZeneca проти коронавірусу до її формального затвердження.

"Прем'єри Естонії, Латвії та Литви приєднуються до заклику Австрії, Чехії, Греції та Данії до відомств ЄС підтвердити вакцину AstraZeneca і забезпечити її негайне поширення ще до її підтвердження. Точно дотримуватися процедур важливо. Але також важлива і швидкість. Зволікання коштує життів", - написала прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте у своєму  твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Європейське агентство з лікарських засобів має намір ухвалити рішення щодо вакцини, створеної AstraZeneca разом із Оксфордським університетом, 29 січня. Раніше Єврокомісія вже підтвердила вакцини Pfizer – BioNTech і Moderna.

Вакцина AstraZeneca і Оксфордського університету дешевша, може зберігатися за температури, яку забезпечують звичайні холодильники, що полегшує її транспортування та використання.

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вакцина (4419) карантин (18172) Балтія (343) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
"Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, может храниться при температуре, которую обеспечивают обычные холодильники"

А ЗЕленые вместо нормальной вакцины, пропихивают китайское фуфло 50 на 50.
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23.01.2021 14:30
+1
Litve 95% medikov vkololi pfizer.Pocti vse soglasilis
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23.01.2021 14:43
+1
Зволікання коштує життів, - країни Балтії закликали ЄС схвалити поширення вакцини AstraZeneca до її підтвердження - Цензор.НЕТ 3087
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23.01.2021 14:44
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"Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, может храниться при температуре, которую обеспечивают обычные холодильники"

А ЗЕленые вместо нормальной вакцины, пропихивают китайское фуфло 50 на 50.
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23.01.2021 14:30 Відповісти
В Эстонии половина медиков отказались себе Пфайзер вкалывать.
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23.01.2021 14:37 Відповісти
Litve 95% medikov vkololi pfizer.Pocti vse soglasilis
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23.01.2021 14:43 Відповісти
nu da zaboleli poskolku zarazilis ili do etogo boleli uze koronoj.Vakcina vet nesrabatyvajet za nedeliu.Skazu vam tak sto zabolejet gorazdo bolse ot takix tabletok kak paracetomol ili ibrufen.Amerike samyje castyje gosti u vraca eto kogda paracitamol pjut,eto pecen.Ibrufen tak tam dajut i takyje fakti kak oslepnis,ili propadiot slux eto pobocnyje javlenija mozet bit i takyje,eto ne sekret
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24.01.2021 02:16 Відповісти
Te kotoryje polucili vakcinu i ona uze srabotala,daze jesli i zabolejet tak liokoj forme bez komplikaciji projdiot
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24.01.2021 02:20 Відповісти
Зволікання коштує життів, - країни Балтії закликали ЄС схвалити поширення вакцини AstraZeneca до її підтвердження - Цензор.НЕТ 3087
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23.01.2021 14:44 Відповісти
Medleno idut postavki vot izza etogo xocet i Astrazeneca.Moderna v mesiac dva raza postavliajet po 2500 ampul,Pfizer kazduju nedeliu po 20000 eto malo
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23.01.2021 14:45 Відповісти
на скількі мені відомо у нас будуть вакцінувати Pfizer
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23.01.2021 16:42 Відповісти
 
 