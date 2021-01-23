Зволікання коштує життів, - країни Балтії закликали ЄС схвалити поширення вакцини AstraZeneca до її підтвердження

Прем'єри Естонії, Латвії та Литви в п'ятницю закликали відомства Євросоюзу (ЄС) дозволити поширення британської вакцини AstraZeneca проти коронавірусу до її формального затвердження.

"Прем'єри Естонії, Латвії та Литви приєднуються до заклику Австрії, Чехії, Греції та Данії до відомств ЄС підтвердити вакцину AstraZeneca і забезпечити її негайне поширення ще до її підтвердження. Точно дотримуватися процедур важливо. Але також важлива і швидкість. Зволікання коштує життів", - написала прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Європейське агентство з лікарських засобів має намір ухвалити рішення щодо вакцини, створеної AstraZeneca разом із Оксфордським університетом, 29 січня. Раніше Єврокомісія вже підтвердила вакцини Pfizer – BioNTech і Moderna.

Вакцина AstraZeneca і Оксфордського університету дешевша, може зберігатися за температури, яку забезпечують звичайні холодильники, що полегшує її транспортування та використання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer поставить 40 млн доз вакцини проти COVID-19 у бідні країни через механізм COVAX