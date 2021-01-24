До закінчення терміну Зеленського державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців, - міністр цифрової трансформації Федоров

Завдяки цифровим продуктам ми зможемо зробити Україну найзручнішою у світі державою для людей і бізнесу. Можливість взаємодії з державою в кілька кліків буде закріплена законодавством, а державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю для видання MC.Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Трансформація має стати релігією кожного міністерства. Там мають працювати менеджери, що розглядають усі завдання з точки зору того, як зробити їх швидшими та дешевшими. Потрібно все спрощувати, змінювати суть процесів, щоб не важливо було, хто прийшов до влади, і все рухалося за окресленим шляхом", - сказав Михайло Федоров.

"Наша велика ідея полягає в тому, щоб за три роки створити найзручнішу державу у світі для людей і бізнесу. Максимально прибрати роль бюрократії з життя людей. Зробити так, щоб будь-яку держпослуг можна було отримати в кілька кліків. Щоб держава перетворилася на сервіс. Це зрозуміла ідея насамперед тому, що вона легко вимірюється і розкладається на цілі", - уточнив він.

Крім цього, він поділився планами щодо впровадження цифрових технологій.

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"У нас є чотири цілі, якими живе все міністерство: 100% послуг переведено в онлайн, 95% транспортної інфраструктури, населених пунктів і соціальних об'єктів (лікарні, бібліотеки, сільські будинки культури тощо) покрито швидкісним інтернетом, 6 млн українців залучено до програми розвитку цифрових навичок, 10% - частка IT у ВВП країни. За кожною ціллю закріплено керівника напрямку, кожну ціль розділено на продукти, і за кожен продукт відповідає конкретна людина", - додав міністр.

Водночас він висловив упевненість, що Мінціфри має встигнути реалізувати всі цілі за час президентства Зеленського.

У нашому баченні до закінчення терміну Зеленського нашими продуктами користуватимуться 90% населення, все буде закріплено на законодавчому рівні. І це буде взагалі інша країна з точки зору взаємодії з державою", - підсумував він.