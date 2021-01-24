До закінчення терміну Зеленського державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців, - міністр цифрової трансформації Федоров
Завдяки цифровим продуктам ми зможемо зробити Україну найзручнішою у світі державою для людей і бізнесу. Можливість взаємодії з державою в кілька кліків буде закріплена законодавством, а державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю для видання MC.Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Трансформація має стати релігією кожного міністерства. Там мають працювати менеджери, що розглядають усі завдання з точки зору того, як зробити їх швидшими та дешевшими. Потрібно все спрощувати, змінювати суть процесів, щоб не важливо було, хто прийшов до влади, і все рухалося за окресленим шляхом", - сказав Михайло Федоров.
"Наша велика ідея полягає в тому, щоб за три роки створити найзручнішу державу у світі для людей і бізнесу. Максимально прибрати роль бюрократії з життя людей. Зробити так, щоб будь-яку держпослуг можна було отримати в кілька кліків. Щоб держава перетворилася на сервіс. Це зрозуміла ідея насамперед тому, що вона легко вимірюється і розкладається на цілі", - уточнив він.
Крім цього, він поділився планами щодо впровадження цифрових технологій.
"У нас є чотири цілі, якими живе все міністерство: 100% послуг переведено в онлайн, 95% транспортної інфраструктури, населених пунктів і соціальних об'єктів (лікарні, бібліотеки, сільські будинки культури тощо) покрито швидкісним інтернетом, 6 млн українців залучено до програми розвитку цифрових навичок, 10% - частка IT у ВВП країни. За кожною ціллю закріплено керівника напрямку, кожну ціль розділено на продукти, і за кожен продукт відповідає конкретна людина", - додав міністр.
Водночас він висловив упевненість, що Мінціфри має встигнути реалізувати всі цілі за час президентства Зеленського.
У нашому баченні до закінчення терміну Зеленського нашими продуктами користуватимуться 90% населення, все буде закріплено на законодавчому рівні. І це буде взагалі інша країна з точки зору взаємодії з державою", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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-Глава Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю "Українським Новинам" в п'ятницю, 22 січня вже "доповів", що кримінальне провадження за фактом можливого втручання американського президента Джо Байдена в діяльність екс-генпрокурора Віктора Шокіна в зв'язку з відсутністю складу злочину - ЗАКРИТЕ "оскільки в діях громадянина США Джо Байдена не було складу кримінального проступку" !
-Він також "доповів", що ТРИВАЄ слідство з приводу незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович !!! "Досудове розслідування триває. Іншу інформацію не можу розголошувати, оскільки це може зашкодити слідству", - заявив Клименко.
-Коли з'явилися "плівки Деркача", то за логікою саме Трамп мав використати цей компромат у політичній боротьбі з Байденом. Проте він цього не зробив. Чому? Бо копії телефонних розмов президентів зберігаються не лише в Києві, але й у Вашингтоні. Коли американці порівняли "плівки Деркача" з реальними записами, то зрозуміли, що такої розмови між Байденом та Порошенком взагалі ніколи не було. Тобто Трамп зрозумів, що російська агентура намагається його підставити під черговий імпічмент. Тому Деркач, Дубінський та інші поплатилися саме за це.
-за Байдена розгляд цієї справи лише продовжиться й американці познаходять ще багато цікавого, зокрема, про керівників Офісу президента та очільників правоохоронних органів.
-В 2019 під час розмови з Річардом Муром (керівником англійської розвідки МІ-6) він повідомив Зеленському про конкретні персоналії російської агентури в його найближчому оточенні. Але... зі сторони ЗЕ - реакції НУЛЬ! - всі путінські агенти залишилися при посадах!
- Я не думаю, що ця інформація не відома й ЦРУ США. Тому, співпраця США з Україною у військовому, та інших питаннях - продовжиться, але доки Зеленський і його "команда" з агентів Путіна перебуватиме на Печерських пагорбах -допомога США перебуватиме не на бажаному для України рівні!
- А на санкції очікуваатимуь не лише оточення Путіна , але й оточення Зеленського, та його самого, бо США активізуватимуть інтерес до тих. хто "зароблені непосильною працею" кошти на галерах Путіна, та на мародерстві України -"приберіг в офшорах" ... - з витікаючими наслідками. Коломойський - "пішов першим"... - хто наступні - поживемо - побачимо...
-І нині - не лише Путін, а й Зеленський мають боятися й частини свого найближчого оточення, Яке, щоб не попасти під "каток санкцій" США, активніше здаватиме інформацію про своїх босів... і може "допомагати" в їх заміні... Використані ж презервативи - викидають, правда ...?
откуда у половины населения, которые до сих пор комуналку на почте оплачивают - возьмутся эти самые "онлайн услуги")
Хрен знает сколько он проживёт.
Так что это писями по воде виляно.
Как пример таких услуг:Справка от ментов для ментов "о несудимости"!
откуда 90?
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https://twitter.com/Spinosaurus_21 СпинозаВР
Сегодня от одной ватницы узнал страшную правду:
Если бы не 5g ничего у Навального бы не получилось, но Россию охраняют Ленин с Богородицей, по этому у мирового правительства пиндосов ничего не получится.
А путин - святой, его даже серебряные пули не берут.
https://twitter.com/Spinosaurus_21
СБУ ось так захищає Україну у часи Баканова -НЕПРОФЕСІОНАЛА
""Нескромный был назначен в свое время первым замом по протекции бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Так как Баканов не является профессиональным сбушником, то предполагалось, что управлять Службой реально будет Нескромный.
Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескромного с главой СБУ тоже сильно ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "ушли" и Нескромного. При этом немалую роль в его "минусовании" играл Наумов, который после ухода Нескромного фактически и является реальным руководителем СБУ.
Вся кадровая политика находится в его руках. Естественно, что отношения у него с Нескромным очень плохие. И постоянно шли между ними какие-то "терки", потому что Нескромный пытался сохранить влияние на определенные процессы в СБУ", - говорил источник в спецслужбе.
Поэтому, безусловно, нельзя исключать версию, что все происходящее - часть большой междуусобной борьбы двух сбушных кланов за влияние на СБУ. И в которой, вполне может быть, уже участвуют и сторонние люди в лице, например, затаившего обиду на Зеленского Андрея Богдана. Тем более, что уже анонсированные Нескоромным разоблачения бьют по Ермаку, Баканову и Зеленскому (все трое сейчас по сути враги Богдана). "
Й усю цю ухйню підтвердив МІША ПОДОЛЯК !
БОРИС ФІЛАТОВ: "Как последние урки, они еще и "заказывают" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов",
ибо...все под Богом ходим... у кого какой срок только Он знает...
«Слуги народа» предлагают штрафовать украинцев за кондиционеры…
А ЗЕЛЕНСКИЙ никак не нажрется! Все выискивает после покурки айкосов, как бы еще нагнуть своих избирателей… какой бы еще штрафчик им придумать… как бы еще их загнобить!
Такую точку зрения https://www.facebook.com/miha.anarchyst озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80.html Зеленский - приговор украинскому народу
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC.html Как Зеленский оказался таким мудаком и кто реально управляет Украиной
От школота клоунская… Да введи уже штраф за отсутствие денег и налог на бедность! Давай, Зеленский!
Пояснительная записка: «… граждане… устанавливают кондиционеры таким образом, что конденсат, который появляется в результате их работы, вместо канализации попадает в окружающую среду… на головы прохожим, на крыши балконов, создавая при этом ритмический шум от капания», - говорится в законопроекте.
Жертвы канабиса…
…
Как https://vesti.ua/strana/slugi-naroda-predlagayut-shtrafovat-sobstvennikov-konditsionerov сообщают сегодня СМИ, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать собственников кондиционеров, установленных неправильно. Штаф предлагается установить на уровне 1,7 - 3,4 тыс. грн.
Автором http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70863 законопроекта выступил нардеп от партии «Слуга Народа» Сергей Гривко.
Как говорится в пояснительной записке к документу, часто граждане или юридические лица устанавливают кондиционеры таким образом, что конденсат, который появляется в результате их работы, вместо канализации попадает в окружающую среду.
«На головы прохожим, на крыши балконов, создавая при этом ритмический шум от капания«, - говорится в законопроекте.
При этом на сегодня законодательно не утверждено, как именно должен быть произведен отвод конденсата. Поэтому автор предлагает утвердить в качестве «специально приспособленных для отвода конденсата» следующие места: канализация, слив, различные резервуары, которые буду препятствовать свободному капанью конденсата. Надзор за требованиями данной нормы предлагается возложить на полицию и Госархстройинспекцию. Первое нарушение данной нормы предлагается оценить в 1,7 тыс. грн, а повторное - 3,4 тыс. грн.
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Кстати, этом Гривко во время Майдана поддерживал Януковича:
Це вже буде у 2021 році
уже через месяц???
или еще раньше??
Этот кретин, ошибочно попавший на этот пост, скоро будет бежать дальше, чем видит.
може зеле надо было на айтишнега баллотироваться ? раз так поперло..