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До закінчення терміну Зеленського державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців, - міністр цифрової трансформації Федоров

До закінчення терміну Зеленського державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців, - міністр цифрової трансформації Федоров

Завдяки цифровим продуктам ми зможемо зробити Україну найзручнішою у світі державою для людей і бізнесу. Можливість взаємодії з державою в кілька кліків буде закріплена законодавством, а державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю для видання MC.Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Трансформація має стати релігією кожного міністерства. Там мають працювати менеджери, що розглядають усі завдання з точки зору того, як зробити їх швидшими та дешевшими. Потрібно все спрощувати, змінювати суть процесів, щоб не важливо було, хто прийшов до влади, і все рухалося за окресленим шляхом", - сказав Михайло Федоров.

"Наша велика ідея полягає в тому, щоб за три роки створити найзручнішу державу у світі для людей і бізнесу. Максимально прибрати роль бюрократії з життя людей. Зробити так, щоб будь-яку держпослуг можна було отримати в кілька кліків. Щоб держава перетворилася на сервіс. Це зрозуміла ідея насамперед тому, що вона легко вимірюється і розкладається на цілі", - уточнив він.

Крім цього, він поділився планами щодо впровадження цифрових технологій.

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"У нас є чотири цілі, якими живе все міністерство: 100% послуг переведено в онлайн, 95% транспортної інфраструктури, населених пунктів і соціальних об'єктів (лікарні, бібліотеки, сільські будинки культури тощо) покрито швидкісним інтернетом, 6 млн українців залучено до програми розвитку цифрових навичок, 10% - частка IT у ВВП країни. За кожною ціллю закріплено керівника напрямку, кожну ціль розділено на продукти, і за кожен продукт відповідає конкретна людина", - додав міністр.

Водночас він висловив упевненість, що Мінціфри має встигнути реалізувати всі цілі за час президентства Зеленського.

У нашому баченні до закінчення терміну Зеленського нашими продуктами користуватимуться 90% населення, все буде закріплено на законодавчому рівні. І це буде взагалі інша країна з точки зору взаємодії з державою", - підсумував він.

Автор: 

Федоров Михайло (874) Мінцифри (1182)


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Топ коментарі
+21
А я думал 90% будут топить дровами.
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24.01.2021 17:12
+19
ржака.. 90% - это как и 40% роста ввп)
откуда у половины населения, которые до сих пор комуналку на почте оплачивают - возьмутся эти самые "онлайн услуги")
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24.01.2021 17:21
+16
К концу срока Зеленского государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев, - министр цифровой трансформации Федоров - Цензор.НЕТ 3013
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24.01.2021 17:20
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А я думал 90% будут топить дровами.
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24.01.2021 17:12 Відповісти
порубили все дубы на дровы
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24.01.2021 17:14 Відповісти
гробы, гробы... по тексту и по жизни
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24.01.2021 17:27 Відповісти
Дровами? В многоэтажке? Хотя в Кр. Роге уже...
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24.01.2021 17:19 Відповісти
К концу срока Зеленского а успеют-ли к марту этого года? товарищ
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24.01.2021 17:47 Відповісти
К концу срока Зеленского украинцы не будут знать кто они девочки или мальчики. Недавно узаконили три половые принадлежности украинцев - мужская, женская и неизвестная. Было было, но такого еще не было. То есть если наша власть не знает свою половую принадлежность, и это ненормально, это патология психики, то они свою патологию узаконили и сделали нормой. К чему дело идет? Скоро у нас будет нормой то, что лечится в психбольнице. Все встает с ног на голову.
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24.01.2021 18:46 Відповісти
Лора, признайся честно - грибов насушила летом?
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24.01.2021 19:09 Відповісти
Так він пожиттєве отримає.
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24.01.2021 19:13 Відповісти
"Калейдоскоп" подій в юстиції України в режимі "з піджатим хвостом", -тобто, після інавгурації Байдена...

-Глава Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю "Українським Новинам" в п'ятницю, 22 січня вже "доповів", що кримінальне провадження за фактом можливого втручання американського президента Джо Байдена в діяльність екс-генпрокурора Віктора Шокіна в зв'язку з відсутністю складу злочину - ЗАКРИТЕ "оскільки в діях громадянина США Джо Байдена не було складу кримінального проступку" !

-Він також "доповів", що ТРИВАЄ слідство з приводу незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович !!! "Досудове розслідування триває. Іншу інформацію не можу розголошувати, оскільки це може зашкодити слідству", - заявив Клименко.

-Коли з'явилися "плівки Деркача", то за логікою саме Трамп мав використати цей компромат у політичній боротьбі з Байденом. Проте він цього не зробив. Чому? Бо копії телефонних розмов президентів зберігаються не лише в Києві, але й у Вашингтоні. Коли американці порівняли "плівки Деркача" з реальними записами, то зрозуміли, що такої розмови між Байденом та Порошенком взагалі ніколи не було. Тобто Трамп зрозумів, що російська агентура намагається його підставити під черговий імпічмент. Тому Деркач, Дубінський та інші поплатилися саме за це.

-за Байдена розгляд цієї справи лише продовжиться й американці познаходять ще багато цікавого, зокрема, про керівників Офісу президента та очільників правоохоронних органів.

-В 2019 під час розмови з Річардом Муром (керівником англійської розвідки МІ-6) він повідомив Зеленському про конкретні персоналії російської агентури в його найближчому оточенні. Але... зі сторони ЗЕ - реакції НУЛЬ! - всі путінські агенти залишилися при посадах!

- Я не думаю, що ця інформація не відома й ЦРУ США. Тому, співпраця США з Україною у військовому, та інших питаннях - продовжиться, але доки Зеленський і його "команда" з агентів Путіна перебуватиме на Печерських пагорбах -допомога США перебуватиме не на бажаному для України рівні!

- А на санкції очікуваатимуь не лише оточення Путіна , але й оточення Зеленського, та його самого, бо США активізуватимуть інтерес до тих. хто "зароблені непосильною працею" кошти на галерах Путіна, та на мародерстві України -"приберіг в офшорах" ... - з витікаючими наслідками. Коломойський - "пішов першим"... - хто наступні - поживемо - побачимо...

-І нині - не лише Путін, а й Зеленський мають боятися й частини свого найближчого оточення, Яке, щоб не попасти під "каток санкцій" США, активніше здаватиме інформацію про своїх босів... і може "допомагати" в їх заміні... Використані ж презервативи - викидають, правда ...?
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24.01.2021 22:25 Відповісти
ржака.. 90% - это как и 40% роста ввп)
откуда у половины населения, которые до сих пор комуналку на почте оплачивают - возьмутся эти самые "онлайн услуги")
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24.01.2021 17:21 Відповісти
кто не приспособится к концу срока зеленского - вымрет.
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24.01.2021 21:29 Відповісти
А ЩЕ ДО КІНЦЯ ТЕРМІНУ ЗЕ-ПЛІСНЯВИ БУДЕ АЖ!!! ЧОТИРИ РІЗНОВИДУ СОВІД! дякуємо вовці!
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24.01.2021 17:21 Відповісти
А ще до кінця терміну ЗЕ-ПЛІСНЯВИ СБУ буде творити бойові розбірки у центрі Києва - поспішно ділитимуть сфери впливу до приходу МАЦКВИ!
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24.01.2021 17:23 Відповісти
А если ему дадут пожизненное?
Хрен знает сколько он проживёт.
Так что это писями по воде виляно.
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24.01.2021 17:26 Відповісти
нет, дрова будут по карману лишь 10% избранных...
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24.01.2021 17:29 Відповісти
Аще до кінця терміну Зеленскього СБУ буде офіційно перейменовано на ФСБ(у)
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24.01.2021 17:45 Відповісти
Вы неправильно вопрос ставите! правильно вопрос звучит так: "Набуя мне такое государство, которое напридумает разных услуг, которыми вынуждено пользоваться 90% населения?"

Как пример таких услуг:Справка от ментов для ментов "о несудимости"!
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24.01.2021 17:51 Відповісти
хотел купить Себе новый Смартафон ,из за тарифов на газ не могу
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24.01.2021 17:13 Відповісти
Ну так старым пользуйся
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24.01.2021 17:17 Відповісти
Продай собаку!)))
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24.01.2021 17:27 Відповісти
конечно будут. Филиалы "Ощадбанка" закрывают, вот и будут бабульки в "Приват24" шариться и пенсии только в банкоматах получать
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24.01.2021 17:13 Відповісти
так желающих всего 73% .а умеющих среди них процентов 20.
откуда 90?
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24.01.2021 17:14 Відповісти
90% от 10% имеющих компьютерную грамотность.
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24.01.2021 17:37 Відповісти
І всім хто не має ..по смартфону !..

..
.К концу срока Зеленского государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев, - министр цифровой трансформации Федоров - Цензор.НЕТ 1613....
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24.01.2021 17:14 Відповісти
ага итпо надувной бабе... а не будет конца срока. зельц он вечный, ну как Дункан Маклауд.... будет править пока вы все не о к у е е те!
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24.01.2021 17:17 Відповісти
К концу СРОКА президенства или отсидки?
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24.01.2021 17:16 Відповісти
не верьте этим цыфровикам.

https://twitter.com/Spinosaurus_21 СпинозаВР

Сегодня от одной ватницы узнал страшную правду:
Если бы не 5g ничего у Навального бы не получилось, но Россию охраняют Ленин с Богородицей, по этому у мирового правительства пиндосов ничего не получится.
А путин - святой, его даже серебряные пули не берут.

https://twitter.com/Spinosaurus_21
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24.01.2021 17:16 Відповісти
До кінця терміну Зеленського державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців, - міністр цифрової трансформації Федоров - Цензор.НЕТ 736
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24.01.2021 17:41 Відповісти
В капюшоні, а не в смартфоні.
К концу срока Зеленского государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев, - министр цифровой трансформации Федоров - Цензор.НЕТ 2827
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24.01.2021 17:17 Відповісти
то хазанов в молодості?
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24.01.2021 17:21 Відповісти
та все они родственники
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24.01.2021 18:19 Відповісти
А мож это он после пластики.
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24.01.2021 18:41 Відповісти
Нью васюки
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24.01.2021 17:17 Відповісти
К концу срока Зеленского государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев, - министр цифровой трансформации Федоров - Цензор.НЕТ 3013
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24.01.2021 17:20 Відповісти
а Зєліку вже срок впаяли? я щось пропустив? коли суд був?
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24.01.2021 17:20 Відповісти
У нас пенсионеров больше)))
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24.01.2021 17:20 Відповісти
Ну да...
К концу срока Зеленского государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев, - министр цифровой трансформации Федоров - Цензор.НЕТ 4558
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24.01.2021 17:20 Відповісти
Гарна справа робиться, ще й корупція цим викорінюється. Щасти!
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24.01.2021 17:21 Відповісти
он на строгаче срок мотать будет?
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24.01.2021 17:21 Відповісти
Думаю, что в приговоре зе срок будет пожизненным, так что этой услуги украинцам не дождаться.
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24.01.2021 17:23 Відповісти
Якщо він піде у добровільну відставку, то скастюху дадуть. Може і взагалі умовно.
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24.01.2021 18:47 Відповісти
Громадяни може будуть, але сьогодні навіть пенсійний фонд не користується онлайном, а переписку здійснює поштою, маючи цифрові дані (номер мобільного, електронну адресу, VIBER) адресата.
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24.01.2021 17:23 Відповісти
Після звернення на сайт пенсійного фонду, отримала листа з бандероль, який жод не мав сенсу у справі. Відповіла в електронній формі, написала, що думаю за кг паперу, поскаржилась на урядовий сайт, тоді допомогло. Шпиняти треба, бажано під дупу
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24.01.2021 17:34 Відповісти
Але ж під дупу по інтернету не той феншуй.🙂
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24.01.2021 18:31 Відповісти
До закінчення терміну Зеленського державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців, - міністр цифрової трансформації Федоров - Цензор.НЕТ 1350Той-той)).
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25.01.2021 00:19 Відповісти
неужели вовочке десяточку всё таки дадут??
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24.01.2021 17:23 Відповісти
опять мендельша фантастику для гарантика пишет? он итак как сбитый летчик на дымящемся самолете из последних сил тянет на аэродром.... лишь бы до конца каденции дотянуть.... скоро нас безвиза лишат и тогда полет сразу придется прервать!
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24.01.2021 17:24 Відповісти
73% зебілів будуть знімати 90% локшини з вух.
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24.01.2021 17:25 Відповісти
Це єдино, що зроблено, але зроблено погано. Зверталась у пенсійний фонд та по субсідію. Погано, дуже повільно та незручно працюють. Пенсійний фонд помилки у справі виправляв пів року з 5 нагадувань. Субсідіії теж саме. Але перемогла! Все ж зручніше, чим бігати по чергам.
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24.01.2021 17:27 Відповісти
пенсионеры вымрут, после пенсионной и медицинской реформы, вот потому такой высокий процент-90%
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24.01.2021 17:32 Відповісти
Ви забули додати, що всіх пенсіонерів примушують вакціонуватися невідомою вакциною (мого батька примушують це зробити). Тепер і розкривається сутніть всесвітньої МАСОНСЬКОЇ афери з позбавлення життя довгожителів. НЕ ПЛАТИТИ пенсії стає зручно для уродів!!!.
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24.01.2021 18:45 Відповісти
Диджирикитикитавилизацию уже завершили.
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24.01.2021 17:33 Відповісти
К тому моменту окончания срока произойдет смена поколений. Старое уйдет, новые подрастут и без цифры уже не смогут жить. Зеленский выйдет и только воспоминания давней нелоховской зрелости будут греть его старческую лысину.
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24.01.2021 17:33 Відповісти
"К концу срока Зеленского..." Смотря какого срока...

До кінця терміну Зеленського державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців, - міністр цифрової трансформації Федоров - Цензор.НЕТ 4362
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24.01.2021 17:36 Відповісти
До кінця терміну Зеленського державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців, - міністр цифрової трансформації Федоров - Цензор.НЕТ 528
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24.01.2021 17:39 Відповісти
ТПНТА
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24.01.2021 18:36 Відповісти
А ще до кінця сроку цього ПРе-ЗЕ та навіщо до кінця ще до двохріччя Україна дізналася,що
СБУ ось так захищає Україну у часи Баканова -НЕПРОФЕСІОНАЛА
""Нескромный был назначен в свое время первым замом по протекции бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Так как Баканов не является профессиональным сбушником, то предполагалось, что управлять Службой реально будет Нескромный.

Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескромного с главой СБУ тоже сильно ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "ушли" и Нескромного. При этом немалую роль в его "минусовании" играл Наумов, который после ухода Нескромного фактически и является реальным руководителем СБУ.

Вся кадровая политика находится в его руках. Естественно, что отношения у него с Нескромным очень плохие. И постоянно шли между ними какие-то "терки", потому что Нескромный пытался сохранить влияние на определенные процессы в СБУ", - говорил источник в спецслужбе.

Поэтому, безусловно, нельзя исключать версию, что все происходящее - часть большой междуусобной борьбы двух сбушных кланов за влияние на СБУ. И в которой, вполне может быть, уже участвуют и сторонние люди в лице, например, затаившего обиду на Зеленского Андрея Богдана. Тем более, что уже анонсированные Нескоромным разоблачения бьют по Ермаку, Баканову и Зеленскому (все трое сейчас по сути враги Богдана). "

Й усю цю ухйню підтвердив МІША ПОДОЛЯК !

БОРИС ФІЛАТОВ: "Как последние урки, они еще и "заказывают" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов",
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24.01.2021 17:39 Відповісти
До конца срока, после отсидки пятнашки на зоне. Тогда может и будет 90
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24.01.2021 17:41 Відповісти
Если он присядет лет на 20, то прогноз вполне может осуществиться. Без шуток.
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24.01.2021 17:43 Відповісти
Ага - а какой СРОК дадут Бубочке за все художества?
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24.01.2021 17:45 Відповісти
Ну, за госизмену в деле Вагенровцев - минимум 15 светит...
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24.01.2021 19:06 Відповісти
Кто наголосовал Бубочку - вот вы и инсталлируйте всякий говнософт, епать вашу дочь
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24.01.2021 17:50 Відповісти
Смелое утверждение. У нас 11 млн. пенсионеров, из которых 15.5 % древних, которые кроме бухгалтерских счет ничего не видели. Кроме того значительный процент живет в сельской местности, где про интернет только слышали. Лет так через 40... может быть, пока сменится 2 поколения
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24.01.2021 18:03 Відповісти
а если не успеете? зубы даете? )))))
ибо...все под Богом ходим... у кого какой срок только Он знает...
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24.01.2021 18:03 Відповісти
Не, за оставшийся месяц не успеют.
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24.01.2021 18:06 Відповісти
Зеленский никак не нажрется - политолог 24 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb.html#respond Комментарии: 0

«Слуги народа» предлагают штрафовать украинцев за кондиционеры…
А ЗЕЛЕНСКИЙ никак не нажрется! До кінця терміну Зеленського державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців, - міністр цифрової трансформації Федоров - Цензор.НЕТ 6177 Все выискивает после покурки айкосов, как бы еще нагнуть своих избирателей… какой бы еще штрафчик им придумать… как бы еще их загнобить!
Такую точку зрения https://www.facebook.com/miha.anarchyst озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.

В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80.html Зеленский - приговор украинскому народу
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC.html Как Зеленский оказался таким мудаком и кто реально управляет Украиной
От школота клоунская… Да введи уже штраф за отсутствие денег и налог на бедность! Давай, Зеленский!
Пояснительная записка: «… граждане… устанавливают кондиционеры таким образом, что конденсат, который появляется в результате их работы, вместо канализации попадает в окружающую среду… на головы прохожим, на крыши балконов, создавая при этом ритмический шум от капания», - говорится в законопроекте.
Жертвы канабиса…

Как https://vesti.ua/strana/slugi-naroda-predlagayut-shtrafovat-sobstvennikov-konditsionerov сообщают сегодня СМИ, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать собственников кондиционеров, установленных неправильно. Штаф предлагается установить на уровне 1,7 - 3,4 тыс. грн.
Автором http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70863 законопроекта выступил нардеп от партии «Слуга Народа» Сергей Гривко.
Как говорится в пояснительной записке к документу, часто граждане или юридические лица устанавливают кондиционеры таким образом, что конденсат, который появляется в результате их работы, вместо канализации попадает в окружающую среду.
«На головы прохожим, на крыши балконов, создавая при этом ритмический шум от капания«, - говорится в законопроекте.
При этом на сегодня законодательно не утверждено, как именно должен быть произведен отвод конденсата. Поэтому автор предлагает утвердить в качестве «специально приспособленных для отвода конденсата» следующие места: канализация, слив, различные резервуары, которые буду препятствовать свободному капанью конденсата. Надзор за требованиями данной нормы предлагается возложить на полицию и Госархстройинспекцию. Первое нарушение данной нормы предлагается оценить в 1,7 тыс. грн, а повторное - 3,4 тыс. грн.
***
Кстати, этом Гривко во время Майдана поддерживал Януковича:
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24.01.2021 18:06 Відповісти
По-моему єто ешо при Брежневе біло: заказ по телефону, віполнение по телевизору. Сбіваются мечті!
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24.01.2021 18:07 Відповісти
Шо не высер от зелёных клоунов, то анекдот
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24.01.2021 18:17 Відповісти
Если его лет на 20 посадят, то вполне вероятно...
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24.01.2021 18:19 Відповісти
Пришла расшифровка по пенсионерам,кому сколько повысили с 1 января.Я лично в шоке.Судьям Украины повысили пенсии с 45 000 до 67 000,..пенсии военным добавили 300 гривен,пенсии социальные добавка 100 гривен,было 1,6 стало 1,7 ,общая пенсия 3 000 была добавили 500.Точно Зелю старики снесут с трона...
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24.01.2021 18:27 Відповісти
Старики все поголовно голосовали за клоуна. Пускай мучаются.
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24.01.2021 18:34 Відповісти
Если учесть, что срок у зеленского будет минимум "15 лет с конфискацией", то как-то долго они дижитализируют страну
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24.01.2021 18:33 Відповісти
Я считаю, если разобраться, срок себе Зе-дурко гарантировал !))
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24.01.2021 18:36 Відповісти
Реализация была бы быстрее, если бы на уровне местного самоуправления ликвидировать исполкомы районных советов. Они не способствуют новому развитию городов, сдерживая внедрение он-лайн услуг. Управление городом продолжается старыми советскими методами через исполкомы районных советов во всех сферах.
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24.01.2021 18:43 Відповісти
Электронны услуги - самые дешёвые в мире. Поэтому зелепупенку это ничего не стоит.
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24.01.2021 18:46 Відповісти
Какого- такого "сроку"? Антисоветченой попахивает!
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24.01.2021 18:57 Відповісти
Что удивительного? Ему минимум 15 лет светит только за госизмену в срыве "дела Вагнеровцев", плюс узурпация власти по Конст.суду... Да. когда отсидит, в 2038ом "откинется", понятно что и цифровизация будет, и яблони на Марсе будут цвести...
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24.01.2021 19:05 Відповісти
К концу срока Зеленского государственными онлайн-услугами будут пользоваться 90% украинцев -


Це вже буде у 2021 році
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24.01.2021 19:53 Відповісти
Що не кажіть, "до закінчення терміну зеленського" - звучить обнадійливо. Значить, у нас не все так безнадійно.
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24.01.2021 20:14 Відповісти
это что
уже через месяц???
или еще раньше??
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24.01.2021 20:24 Відповісти
Эти зедебилы еще надеются, что Зелох продержится до конца срока.
Этот кретин, ошибочно попавший на этот пост, скоро будет бежать дальше, чем видит.
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24.01.2021 20:27 Відповісти
Министерство цифровой трансформации - это треш и нае##во! Все что они делают - либо не работает, либо лажает так, что им невозможно пользоваться. Служба техподдержки - это вообще отдельная песня с матюками! Ни за что не отвечают, а то и просто невозможно дозвониться. Но как правило ответ один: ну типа мы это не разрабатывали, вы скрин-шот на почту скиньте, может кто ни будь разберется!!! Как мне кажется - все это просто распил денег. Сайты и продукты писали какие то криворукие студенты за 100 баксов, а списали под это дело сотню другую миллионов.
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24.01.2021 21:55 Відповісти
.

може зеле надо было на айтишнега баллотироваться ? раз так поперло..
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24.01.2021 22:32 Відповісти
Встановив додаток ДІя й хотів скористися послугою подачі документа в Державну архітектурно - будівельну інспекцію Київської області, отримав чотири відмови в реєстрації під приводом, що незаповнені аж три розділи, хоча якщо не запониш хоча б один розділ ти просто не перейдеш до наступного, так влаштована програма. Мене бере жах коли я думаю, що буде в кінці терміну .... Й для чого викидати тоді гроші платників податків на розробку додатку ДІя?
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25.01.2021 09:36 Відповісти
 
 