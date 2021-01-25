Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь
Кожна спроба підірвати мовне законодавство - спроба удару по національній безпеці.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
За словами обмудсмена, навіть коли розглядався закон про освіту в 2017 році або закон про мову в 2019 році, не було одностайності.
"Сьогодні я відчуваю підтримку з боку Верховної Ради, адже ті законодавчі ініціативи, які йдуть у бік мовного закону – чи по скасуванню штрафів, чи про скасування переведення російськомовних шкіл на українську мову навчання – це політика. Це політичні віруси, які лунають здебільшого для медіа і спрямовані на тих людей, хто не має антитіл по відношенню до таких спекуляцій. Але переважна більшість розуміє, що це популізм і нічого більше. Не знаю, що від того виграють політичні сили, які цим займаються. Це політика, боротьба і пошук найкращих аргументів. Наш секретаріат діє спільно з тими депутатами, які розуміють цінність і важливість мовного закону. Нам вдається і вірю, що буде вдаватися відстоювати наші основні принципи", - наголосив Кремінь.
Мовний омбудсмен додав, що українська мова - це основа конституційного ладу. Тому кожна спроба підірвати мовне законодавство - це спроба удару по національній безпеці і національній обороні.
Повний текст інтерв'ю з мовним омбудсменом Тарасом Кремінем читайте тут.
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І не треба применшувати проблеми.
Вороги себе видали і майже хизуються, плюють всім нам в очі.
І я просто вимагаю їхнього покаранння.
- А что там ваш Зєлєнский тваріт, слишала?
- ???
- Он же людей стал садіть в тюрьми за нєзнаніє укрАінского язика! Ета ж што такоята? А єслі челавєк не знаєт, нє виучіл?
Знайома:
- Така доля. З літа почнуть розстрілювати.
Завіса.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
.
1. Говяжий язык заливной.
2. Свиной язык с чесноком и майонезом.
3. русский матерный
А питання мови повинно бути закритим - є держава Україна і її державна мова - українська. Все.
В свою очередь, Аваков бы свободно и непринуждённо щебетал бы на Покутском говоре Галицкого диалекта украинского языка и пел бы песни на Лемковском говоре того же диалекта.
Най Ваша моць розсудить і змилосердує - тяжке дитинство: голоднеча - мнєсо видів лиш на празники, про великодній мацик і не марив; сама-саміська цяцянка, й та зплескана з грубого залізяччя; люлька, в котрій мене немовлям тішили, й та з дном, що ся провалювало. А ще, як того злиденного неборака, спіткала гірка вдача - бо як у той во люльки провалювалоси дно, завше падав голівкою (тією, що на плечах) ницьма додолу, а під люлькою усякчас опиняласи ота клята цяцька із заліззя, буцім-то її лихий дідько підкладав, хай йому грець! І це геть не є всі злидні та скрути, що мене здибали. А ще оті во кляті бамбули та вар'яти, аби-с лукавий щезник їх вхопив, котрі у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва довше ніж до Йордану (аж до вчора) приперли всі корчми, кнайпи, здибанки і колиби, що статечним газдам не стало де й порцією горівки ся почастувати.
Трохи потерпіть, банувати вже не довго - у лютому надійде січневе комірне за новорічним прейскурантом - ото регітно зчиниться, особливо як грейцарів катма.
(Писано з використанням окремих слів та фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту)
Ти так вмієш?
На закон о распитии в общественных местах - положили.
На закон о дорожном движении - тоже.
...
На языковой закон ...