Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь

Кожна спроба підірвати мовне законодавство - спроба удару по національній безпеці.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За словами обмудсмена, навіть коли розглядався закон про освіту в 2017 році або закон про мову в 2019 році, не було одностайності.

"Сьогодні я відчуваю підтримку з боку Верховної Ради, адже ті законодавчі ініціативи, які йдуть у бік мовного закону – чи по скасуванню штрафів, чи про скасування переведення російськомовних шкіл на українську мову навчання – це політика. Це політичні віруси, які лунають здебільшого для медіа і спрямовані на тих людей, хто не має антитіл по відношенню до таких спекуляцій. Але переважна більшість розуміє, що це популізм і нічого більше. Не знаю, що від того виграють політичні сили, які цим займаються. Це політика, боротьба і пошук найкращих аргументів. Наш секретаріат діє спільно з тими депутатами, які розуміють цінність і важливість мовного закону. Нам вдається і вірю, що буде вдаватися відстоювати наші основні принципи", - наголосив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що українська мова - це основа конституційного ладу. Тому кожна спроба підірвати мовне законодавство - це спроба удару по національній безпеці і національній обороні.

Повний текст інтерв'ю з мовним омбудсменом Тарасом Кремінем читайте тут.

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