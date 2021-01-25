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Новини Мовне питання
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Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь

Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь

Кожна спроба підірвати мовне законодавство - спроба удару по національній безпеці.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За словами обмудсмена, навіть коли розглядався закон про освіту в 2017 році або закон про мову в 2019 році, не було одностайності.

"Сьогодні я відчуваю підтримку з боку Верховної Ради, адже ті законодавчі ініціативи, які йдуть у бік мовного закону – чи по скасуванню штрафів, чи про скасування переведення російськомовних шкіл на українську мову навчання – це політика. Це політичні віруси, які лунають здебільшого для медіа і спрямовані на тих людей, хто не має антитіл по відношенню до таких спекуляцій. Але переважна більшість розуміє, що це популізм і нічого більше. Не знаю, що від того виграють політичні сили, які цим займаються. Це політика, боротьба і пошук найкращих аргументів. Наш секретаріат діє спільно з тими депутатами, які розуміють цінність і важливість мовного закону. Нам вдається і вірю, що буде вдаватися відстоювати наші основні принципи", - наголосив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що українська мова - це основа конституційного ладу. Тому кожна спроба підірвати мовне законодавство - це спроба удару по національній безпеці і національній обороні.

Повний текст інтерв'ю з мовним омбудсменом Тарасом Кремінем читайте тут.

Також читайте: З 2025 року українська стане обов'язковою мовою ЗНО, - Кремінь

Автор: 

українська мова (833) мова (741) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+11
Це наступ на нашу державність.
І не треба применшувати проблеми.
Вороги себе видали і майже хизуються, плюють всім нам в очі.
І я просто вимагаю їхнього покаранння.
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25.01.2021 09:37
+7
В Севастополі сьогодні моїй знайомій телефонує ватниця, знає, що та частенько на материк мотається:
- А что там ваш Зєлєнский тваріт, слишала?
- ???
- Он же людей стал садіть в тюрьми за нєзнаніє укрАінского язика! Ета ж што такоята? А єслі челавєк не знаєт, нє виучіл?
Знайома:
- Така доля. З літа почнуть розстрілювати.
Завіса.
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25.01.2021 09:37
+4
Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9118
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25.01.2021 09:58
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Це наступ на нашу державність.
І не треба применшувати проблеми.
Вороги себе видали і майже хизуються, плюють всім нам в очі.
І я просто вимагаю їхнього покаранння.
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25.01.2021 09:37 Відповісти
В Севастополі сьогодні моїй знайомій телефонує ватниця, знає, що та частенько на материк мотається:
- А что там ваш Зєлєнский тваріт, слишала?
- ???
- Он же людей стал садіть в тюрьми за нєзнаніє укрАінского язика! Ета ж што такоята? А єслі челавєк не знаєт, нє виучіл?
Знайома:
- Така доля. З літа почнуть розстрілювати.
Завіса.
показати весь коментар
25.01.2021 09:37 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
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25.01.2021 09:45 Відповісти
А чому з літа? Розстрілюють і зараз, тільки не привітався і не зіганув - сразу куля в скроню, буває, що як промажуть, то тоді добивають кувалдою по челюстях, бо на одного москаля видіють по одній кулі.
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25.01.2021 10:00 Відповісти
Попытка отменить языковой закон - это политические вирусы и популизм, - Креминь - Цензор.НЕТ 3457
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25.01.2021 09:40 Відповісти
Немає української мови в Державі Україні то немає ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ!!!! Є українська мова в державі Україні то є ДЕРЖАВА УКРАЇНА!!!!
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25.01.2021 09:44 Відповісти
Мудрий нарід обрав у владу агентуру лаптєрейху.
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25.01.2021 09:45 Відповісти
Агента Лоліту?
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25.01.2021 09:46 Відповісти
Моніку.
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25.01.2021 09:51 Відповісти
Ті чиновники які лобіюють заіни або доповнення в мовній закон мають здати екзамни на знання української мови та історії або зняті із із посад.Чиновник незважаючи якого рівня дістаючи платню із українського бюджету та незнає мови тільки на словах працьує на Україну.
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25.01.2021 09:46 Відповісти
Языковой омбудсмена добавил, что украинский язык - это основа конституционного строя. Поэтому каждая попытка подорвать языковое законодательство - это попытка удара по национальной безопасности и по национальной обороне. Источник: https://censor.net/ru/n3243774

Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3686 .
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25.01.2021 09:46 Відповісти
Я знаю три языка:
1. Говяжий язык заливной.
2. Свиной язык с чесноком и майонезом.
3. русский матерный
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25.01.2021 09:48 Відповісти
Воно то є так. Але в Україні повинне проводитися патріотичне виховання юного покоління, а не так, як то в останні 30 років. На це у виховному процесі майже не приділяють увагу і тому виросли свого часу "домбасіти" та криси з кримнашу, котрі навіть в підлітковому віці зрадили Україні.
А питання мови повинно бути закритим - є держава Україна і її державна мова - українська. Все.
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25.01.2021 09:50 Відповісти
Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9118
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25.01.2021 09:58 Відповісти
Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6815
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25.01.2021 10:03 Відповісти
Московити, які проживають в Україні, не вчать українську, але всі бажають керувати українцями і займати різні посади від місцевих органів і до президента. Приклад криворізьке малоросенятко. То не заважайте хоч своїм дітям вчитися в українській школі, а ні - то валіть туди, де вам подобається і не плутайтеся під ногами.
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25.01.2021 10:05 Відповісти
А хорошо бы меня поставили специалистом по языкам, положили бы хорошую зарплату и дали бы резиновую дубинку - я бы так всех выдрессировал бы, что сама Фарион сыпала бы фразеологизмами типа: "ничтоже сумняшеся"©, "притча во языцех"©, "тихой сапой"© и т.д., а любимыми словами у неё были бы: бахвальство, взалкать, жеманство, лобызать, лубочный, парадная, поребрик и т.п.
В свою очередь, Аваков бы свободно и непринуждённо щебетал бы на Покутском говоре Галицкого диалекта украинского языка и пел бы песни на Лемковском говоре того же диалекта.
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25.01.2021 10:08 Відповісти
а вот ти сам сєчяс на каком діалєктє русскава язика напісал?
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25.01.2021 13:30 Відповісти
Гречно перепрошую, вельмишановний мосьпане, але ж ся згляньте, як же ж мені збільшити оце власне убоге мовне розмаїття, звідкіля ж йому ся взяти?
Най Ваша моць розсудить і змилосердує - тяжке дитинство: голоднеча - мнєсо видів лиш на празники, про великодній мацик і не марив; сама-саміська цяцянка, й та зплескана з грубого залізяччя; люлька, в котрій мене немовлям тішили, й та з дном, що ся провалювало. А ще, як того злиденного неборака, спіткала гірка вдача - бо як у той во люльки провалювалоси дно, завше падав голівкою (тією, що на плечах) ницьма додолу, а під люлькою усякчас опиняласи ота клята цяцька із заліззя, буцім-то її лихий дідько підкладав, хай йому грець! І це геть не є всі злидні та скрути, що мене здибали. А ще оті во кляті бамбули та вар'яти, аби-с лукавий щезник їх вхопив, котрі у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва довше ніж до Йордану (аж до вчора) приперли всі корчми, кнайпи, здибанки і колиби, що статечним газдам не стало де й порцією горівки ся почастувати.
Трохи потерпіть, банувати вже не довго - у лютому надійде січневе комірне за новорічним прейскурантом - ото регітно зчиниться, особливо як грейцарів катма.
(Писано з використанням окремих слів та фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту)
Ти так вмієш?
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25.01.2021 13:45 Відповісти
Не визнають українську мову, як державну -- видворяти їх з України. Туди, де їхнє середовище. І відбирати внутрішні українські паспорти. А їхнє майно конфісковувати.
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25.01.2021 10:20 Відповісти
Непроведення дерусифікації є проведенням русифікації. Русифікація для українців в Україні проводилася Голодоморами, Репресіями, Депортаціями, а ті, хто вижив, мали перетворитися у російськомовне бидло.
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25.01.2021 11:19 Відповісти
На закон о курении - положили.
На закон о распитии в общественных местах - положили.
На закон о дорожном движении - тоже.
...
На языковой закон ...
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25.01.2021 13:05 Відповісти
 
 