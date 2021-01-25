Попытка отменить языковой закон - это политические вирусы и популизм, - Креминь

Каждая попытка подорвать языковое законодательство - попытка удара по национальной безопасности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

По словам обмудсмена, даже когда рассматривался закон об образовании в 2017 или закон о языке в 2019 году, не было единогласия.

"Сегодня я чувствую поддержку со стороны Верховной Рады, ведь те законодательные инициативы, которые идут в сторону языкового закона - или об отмене штрафов или об отмене перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения - это политика. Это политические вирусы, которые звучат в основном для медиа и направлены на тех людей, кто не имеет антител по отношению к таким спекуляций. Но подавляющее большинство понимает, что это популизм и ничего больше. Не знаю, что от этого выиграют политические силы, которые этим занимаются. Это политика, борьба и поиск лучших аргументов. Наш секретариат действует совместно с депутатами, которые понимают ценность и важность языкового закона. Нам удается и верю, что будет удаваться отстаивать наши основные принципы", - подчеркнул Креминь.

Языковой омбудсмен добавил, что украинский язык - это основа конституционного строя. Поэтому каждая попытка подорвать языковое законодательство - это попытка удара по национальной безопасности и по национальной обороне.

Полный текст интервью с языковым омбудсменом Тарасом Креминем читайте здесь.

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