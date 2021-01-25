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Новости Языковой вопрос
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Попытка отменить языковой закон - это политические вирусы и популизм, - Креминь

Попытка отменить языковой закон - это политические вирусы и популизм, - Креминь

Каждая попытка подорвать языковое законодательство - попытка удара по национальной безопасности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

По словам обмудсмена, даже когда рассматривался закон об образовании в 2017 или закон о языке в 2019 году, не было единогласия.

"Сегодня я чувствую поддержку со стороны Верховной Рады, ведь те законодательные инициативы, которые идут в сторону языкового закона - или об отмене штрафов или об отмене перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения - это политика. Это политические вирусы, которые звучат в основном для медиа и направлены на тех людей, кто не имеет антител по отношению к таким спекуляций. Но подавляющее большинство понимает, что это популизм и ничего больше. Не знаю, что от этого выиграют политические силы, которые этим занимаются. Это политика, борьба и поиск лучших аргументов. Наш секретариат действует совместно с депутатами, которые понимают ценность и важность языкового закона. Нам удается и верю, что будет удаваться отстаивать наши основные принципы", - подчеркнул Креминь.

Языковой омбудсмен добавил, что украинский язык - это основа конституционного строя. Поэтому каждая попытка подорвать языковое законодательство - это попытка удара по национальной безопасности и по национальной обороне.

Полный текст интервью с языковым омбудсменом Тарасом Креминем читайте здесь.

Также читайте: С 2025 года украинский станет обязательным языком ВНО, - Креминь

Автор: 

украинский язык (1189) язык (3779) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+11
Це наступ на нашу державність.
І не треба применшувати проблеми.
Вороги себе видали і майже хизуються, плюють всім нам в очі.
І я просто вимагаю їхнього покаранння.
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25.01.2021 09:37
+7
В Севастополі сьогодні моїй знайомій телефонує ватниця, знає, що та частенько на материк мотається:
- А что там ваш Зєлєнский тваріт, слишала?
- ???
- Он же людей стал садіть в тюрьми за нєзнаніє укрАінского язика! Ета ж што такоята? А єслі челавєк не знаєт, нє виучіл?
Знайома:
- Така доля. З літа почнуть розстрілювати.
Завіса.
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25.01.2021 09:37
+4
Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9118
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25.01.2021 09:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це наступ на нашу державність.
І не треба применшувати проблеми.
Вороги себе видали і майже хизуються, плюють всім нам в очі.
І я просто вимагаю їхнього покаранння.
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25.01.2021 09:37 Ответить
В Севастополі сьогодні моїй знайомій телефонує ватниця, знає, що та частенько на материк мотається:
- А что там ваш Зєлєнский тваріт, слишала?
- ???
- Он же людей стал садіть в тюрьми за нєзнаніє укрАінского язика! Ета ж што такоята? А єслі челавєк не знаєт, нє виучіл?
Знайома:
- Така доля. З літа почнуть розстрілювати.
Завіса.
показать весь комментарий
25.01.2021 09:37 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
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25.01.2021 09:45 Ответить
А чому з літа? Розстрілюють і зараз, тільки не привітався і не зіганув - сразу куля в скроню, буває, що як промажуть, то тоді добивають кувалдою по челюстях, бо на одного москаля видіють по одній кулі.
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25.01.2021 10:00 Ответить
Попытка отменить языковой закон - это политические вирусы и популизм, - Креминь - Цензор.НЕТ 3457
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25.01.2021 09:40 Ответить
Немає української мови в Державі Україні то немає ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ!!!! Є українська мова в державі Україні то є ДЕРЖАВА УКРАЇНА!!!!
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25.01.2021 09:44 Ответить
Мудрий нарід обрав у владу агентуру лаптєрейху.
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25.01.2021 09:45 Ответить
Агента Лоліту?
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25.01.2021 09:46 Ответить
Моніку.
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25.01.2021 09:51 Ответить
Ті чиновники які лобіюють заіни або доповнення в мовній закон мають здати екзамни на знання української мови та історії або зняті із із посад.Чиновник незважаючи якого рівня дістаючи платню із українського бюджету та незнає мови тільки на словах працьує на Україну.
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25.01.2021 09:46 Ответить
Языковой омбудсмена добавил, что украинский язык - это основа конституционного строя. Поэтому каждая попытка подорвать языковое законодательство - это попытка удара по национальной безопасности и по национальной обороне. Источник: https://censor.net/ru/n3243774

Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3686 .
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25.01.2021 09:46 Ответить
Я знаю три языка:
1. Говяжий язык заливной.
2. Свиной язык с чесноком и майонезом.
3. русский матерный
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25.01.2021 09:48 Ответить
Воно то є так. Але в Україні повинне проводитися патріотичне виховання юного покоління, а не так, як то в останні 30 років. На це у виховному процесі майже не приділяють увагу і тому виросли свого часу "домбасіти" та криси з кримнашу, котрі навіть в підлітковому віці зрадили Україні.
А питання мови повинно бути закритим - є держава Україна і її державна мова - українська. Все.
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25.01.2021 09:50 Ответить
Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9118
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25.01.2021 09:58 Ответить
Спроба скасувати мовний закон - це політичні віруси і популізм, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6815
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25.01.2021 10:03 Ответить
Московити, які проживають в Україні, не вчать українську, але всі бажають керувати українцями і займати різні посади від місцевих органів і до президента. Приклад криворізьке малоросенятко. То не заважайте хоч своїм дітям вчитися в українській школі, а ні - то валіть туди, де вам подобається і не плутайтеся під ногами.
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25.01.2021 10:05 Ответить
А хорошо бы меня поставили специалистом по языкам, положили бы хорошую зарплату и дали бы резиновую дубинку - я бы так всех выдрессировал бы, что сама Фарион сыпала бы фразеологизмами типа: "ничтоже сумняшеся"©, "притча во языцех"©, "тихой сапой"© и т.д., а любимыми словами у неё были бы: бахвальство, взалкать, жеманство, лобызать, лубочный, парадная, поребрик и т.п.
В свою очередь, Аваков бы свободно и непринуждённо щебетал бы на Покутском говоре Галицкого диалекта украинского языка и пел бы песни на Лемковском говоре того же диалекта.
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25.01.2021 10:08 Ответить
а вот ти сам сєчяс на каком діалєктє русскава язика напісал?
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25.01.2021 13:30 Ответить
Гречно перепрошую, вельмишановний мосьпане, але ж ся згляньте, як же ж мені збільшити оце власне убоге мовне розмаїття, звідкіля ж йому ся взяти?
Най Ваша моць розсудить і змилосердує - тяжке дитинство: голоднеча - мнєсо видів лиш на празники, про великодній мацик і не марив; сама-саміська цяцянка, й та зплескана з грубого залізяччя; люлька, в котрій мене немовлям тішили, й та з дном, що ся провалювало. А ще, як того злиденного неборака, спіткала гірка вдача - бо як у той во люльки провалювалоси дно, завше падав голівкою (тією, що на плечах) ницьма додолу, а під люлькою усякчас опиняласи ота клята цяцька із заліззя, буцім-то її лихий дідько підкладав, хай йому грець! І це геть не є всі злидні та скрути, що мене здибали. А ще оті во кляті бамбули та вар'яти, аби-с лукавий щезник їх вхопив, котрі у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва довше ніж до Йордану (аж до вчора) приперли всі корчми, кнайпи, здибанки і колиби, що статечним газдам не стало де й порцією горівки ся почастувати.
Трохи потерпіть, банувати вже не довго - у лютому надійде січневе комірне за новорічним прейскурантом - ото регітно зчиниться, особливо як грейцарів катма.
(Писано з використанням окремих слів та фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту)
Ти так вмієш?
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25.01.2021 13:45 Ответить
Не визнають українську мову, як державну -- видворяти їх з України. Туди, де їхнє середовище. І відбирати внутрішні українські паспорти. А їхнє майно конфісковувати.
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25.01.2021 10:20 Ответить
Непроведення дерусифікації є проведенням русифікації. Русифікація для українців в Україні проводилася Голодоморами, Репресіями, Депортаціями, а ті, хто вижив, мали перетворитися у російськомовне бидло.
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25.01.2021 11:19 Ответить
На закон о курении - положили.
На закон о распитии в общественных местах - положили.
На закон о дорожном движении - тоже.
...
На языковой закон ...
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25.01.2021 13:05 Ответить
 
 