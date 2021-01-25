Попытка отменить языковой закон - это политические вирусы и популизм, - Креминь
Каждая попытка подорвать языковое законодательство - попытка удара по национальной безопасности.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.
По словам обмудсмена, даже когда рассматривался закон об образовании в 2017 или закон о языке в 2019 году, не было единогласия.
"Сегодня я чувствую поддержку со стороны Верховной Рады, ведь те законодательные инициативы, которые идут в сторону языкового закона - или об отмене штрафов или об отмене перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения - это политика. Это политические вирусы, которые звучат в основном для медиа и направлены на тех людей, кто не имеет антител по отношению к таким спекуляций. Но подавляющее большинство понимает, что это популизм и ничего больше. Не знаю, что от этого выиграют политические силы, которые этим занимаются. Это политика, борьба и поиск лучших аргументов. Наш секретариат действует совместно с депутатами, которые понимают ценность и важность языкового закона. Нам удается и верю, что будет удаваться отстаивать наши основные принципы", - подчеркнул Креминь.
Языковой омбудсмен добавил, что украинский язык - это основа конституционного строя. Поэтому каждая попытка подорвать языковое законодательство - это попытка удара по национальной безопасности и по национальной обороне.
Полный текст интервью с языковым омбудсменом Тарасом Креминем читайте здесь.
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І не треба применшувати проблеми.
Вороги себе видали і майже хизуються, плюють всім нам в очі.
І я просто вимагаю їхнього покаранння.
- А что там ваш Зєлєнский тваріт, слишала?
- ???
- Он же людей стал садіть в тюрьми за нєзнаніє укрАінского язика! Ета ж што такоята? А єслі челавєк не знаєт, нє виучіл?
Знайома:
- Така доля. З літа почнуть розстрілювати.
Завіса.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
.
1. Говяжий язык заливной.
2. Свиной язык с чесноком и майонезом.
3. русский матерный
А питання мови повинно бути закритим - є держава Україна і її державна мова - українська. Все.
В свою очередь, Аваков бы свободно и непринуждённо щебетал бы на Покутском говоре Галицкого диалекта украинского языка и пел бы песни на Лемковском говоре того же диалекта.
Най Ваша моць розсудить і змилосердує - тяжке дитинство: голоднеча - мнєсо видів лиш на празники, про великодній мацик і не марив; сама-саміська цяцянка, й та зплескана з грубого залізяччя; люлька, в котрій мене немовлям тішили, й та з дном, що ся провалювало. А ще, як того злиденного неборака, спіткала гірка вдача - бо як у той во люльки провалювалоси дно, завше падав голівкою (тією, що на плечах) ницьма додолу, а під люлькою усякчас опиняласи ота клята цяцька із заліззя, буцім-то її лихий дідько підкладав, хай йому грець! І це геть не є всі злидні та скрути, що мене здибали. А ще оті во кляті бамбули та вар'яти, аби-с лукавий щезник їх вхопив, котрі у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва довше ніж до Йордану (аж до вчора) приперли всі корчми, кнайпи, здибанки і колиби, що статечним газдам не стало де й порцією горівки ся почастувати.
Трохи потерпіть, банувати вже не довго - у лютому надійде січневе комірне за новорічним прейскурантом - ото регітно зчиниться, особливо як грейцарів катма.
(Писано з використанням окремих слів та фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту)
Ти так вмієш?
На закон о распитии в общественных местах - положили.
На закон о дорожном движении - тоже.
...
На языковой закон ...