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Рубан: 90% підприємців у Києві дотримувалися "лайт версії локдауну"

Рубан: 90% підприємців у Києві дотримувалися

Начальник головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан завив, що 90% київських підприємців дотримувалися карантинні обмеження в січні.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що з 8 по 24 січня в Україні діяла "лайт версія локдауну".

"Що стосується роботи бізнесу - то можна пишатися київським бізнесом, який майже на 90% дотримувався всіх правил. Ті 10%, які працювали підпільно, на них накладали штрафні санкції, призупиняли їхню діяльність. Ресторан "Велюр" працював на винос", - запевнив Рубан.

Також він додав, що майже три тижні спостерігали спад активності населення.

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"Результат ми бачимо сьогодні - розвантажені госпіталі для коронавірусних хворих, майже на 30% завантажені по всій країні. Ці заходи повністю прогнозовані, ми очікували такого результату. На жаль, ми очікуємо через тиждень незначне зростання захворюваності", - підкреслив Рубан.

Автор: 

Київ (19436) підприємці (618) Держпродспоживслужба1 (574) Рубан Олег (113) локдаун (339)


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на вынос тел?в велюровом состоянии?
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25.01.2021 13:10 Відповісти
можно ващє трахатися з проколотим презервативом...
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25.01.2021 13:10 Відповісти
К сожалению, мы ожидаем через неделю незначительный рост заболеваемости", - подчеркнул Рубан.Источник: https://censor.net/ru/n3243844 - т.е. начнут "подгонять" статистику под европейские/мировые показатели.
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25.01.2021 13:32 Відповісти
 
 