Рубан: 90% підприємців у Києві дотримувалися "лайт версії локдауну"

Начальник головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан завив, що 90% київських підприємців дотримувалися карантинні обмеження в січні.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що з 8 по 24 січня в Україні діяла "лайт версія локдауну".

"Що стосується роботи бізнесу - то можна пишатися київським бізнесом, який майже на 90% дотримувався всіх правил. Ті 10%, які працювали підпільно, на них накладали штрафні санкції, призупиняли їхню діяльність. Ресторан "Велюр" працював на винос", - запевнив Рубан.

Також він додав, що майже три тижні спостерігали спад активності населення.

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"Результат ми бачимо сьогодні - розвантажені госпіталі для коронавірусних хворих, майже на 30% завантажені по всій країні. Ці заходи повністю прогнозовані, ми очікували такого результату. На жаль, ми очікуємо через тиждень незначне зростання захворюваності", - підкреслив Рубан.