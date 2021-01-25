Рубан: 90% предпринимателей в Киеве соблюдали "лайт версию локдауна"
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан завил, что 90% киевских предпринимателей соблюдали карантинные ограничения в январе.
Об этом он заявил в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.
Он считает, с 8 по 24 января в Украине действовала "лайт версия локдауна".
"Что касается работы бизнеса - то можно гордиться киевским бизнесом, который почти на 90% соблюдал все правила. Те 10%, которые работали подпольно, на них накладывали штрафные санкции, приостанавливали их деятельность. Ресторан "Велюр" работал на вынос", - заверил Рубан.
Также он добавил, что почти три недели наблюдали спад активности населения.
"Результат мы видим сегодня - разгружены госпитали по коронавирусу, почти на 30% загружены по всей стране.Эти меры полностью прогнозируемые, мы ожидали такой результат. К сожалению, мы ожидаем через неделю незначительный рост заболеваемости", - подчеркнул Рубан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль