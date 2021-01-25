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Рубан: 90% предпринимателей в Киеве соблюдали "лайт версию локдауна"

Рубан: 90% предпринимателей в Киеве соблюдали

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан завил, что 90% киевских предпринимателей соблюдали карантинные ограничения в январе.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

Он считает, с 8 по 24 января в Украине действовала "лайт версия локдауна".

"Что касается работы бизнеса - то можно гордиться киевским бизнесом, который почти на 90% соблюдал все правила. Те 10%, которые работали подпольно, на них накладывали штрафные санкции, приостанавливали их деятельность. Ресторан "Велюр" работал на вынос", - заверил Рубан.

Также он добавил, что почти три недели наблюдали спад активности населения.

"Результат мы видим сегодня - разгружены госпитали по коронавирусу, почти на 30% загружены по всей стране.Эти меры полностью прогнозируемые, мы ожидали такой результат. К сожалению, мы ожидаем через неделю незначительный рост заболеваемости", - подчеркнул Рубан.

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Автор: 

Киев (25495) предприниматели (1234) Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124) локдаун (294)


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на вынос тел?в велюровом состоянии?
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25.01.2021 13:10 Ответить
можно ващє трахатися з проколотим презервативом...
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25.01.2021 13:10 Ответить
К сожалению, мы ожидаем через неделю незначительный рост заболеваемости", - подчеркнул Рубан.Источник: https://censor.net/ru/n3243844 - т.е. начнут "подгонять" статистику под европейские/мировые показатели.
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25.01.2021 13:32 Ответить
 
 