Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль
Нині активно йде обговорення низки інших ініціатив. Наприклад, введення мораторію на нарахування пені і штрафів на газ за січень.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Створення повноцінного ринку газу — це фундаментальна реформа, до якої Україна йшла 29 років. Такий ринок означає кінець монополізму та надприбуткам окремих олігархів. Такий ринок — це шлях України до Європи та можливість отримати справедливі тарифи.
Для того, щоб ринок запрацював повною мірою, потрібно сформувати чесні правила та запустити на ньому повноцінну конкуренцію. Але наразі, в час коронакризи, ми мусимо підтримати наших громадян. Саме тому Уряд підготував та реалізовує 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів для українців:
Уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна буде діяти завершення опалювального сезону.
Після консультацій з Урядом та народними депутатами НКРЕКП ухвалило рішення про зменшення тарифу на розподіл для 14 облгазів. Зниження буде до 30%.
Уряд провів нараду з Асоціацією міст України, "Нафтогазом" та місцевими керівниками. За результатами цієї зустрічі було підтримано рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні зростати не будуть.
Робота над річними продуктами на ринку газу. Такі річні продукти від газопостачальних компаній дадуть змогу людям на цілий рік розуміти свою ціну й планувати свій бюджет. Наприклад, у вересні 2020-го "Нафтогаз" пропонував ціну 4,70 грн за кубометр із ПДВ на цілий рік. Аналогічні продукти від інших постачальників варто очікувати вже цієї весни.
Минулого тижня АМКУ відкрив 6 справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які несправедливо задерли ціни для людей. Ми очікуємо, що результатом цих розслідувань мають бути не лише точкові штрафи, а й встановлення чесних та прозорих правил на ринку газу.
Уряд значно спростив доступ до субсидій. Більшість громадян отримують їх одразу після заявки. Держава продовжить підтримувати тих громадян, для яких витрати на комуналку є суттєвими витратами із родинних бюджетів.
Уряд вже напрацював рішення щодо компенсації для тих громадян, хто встановив електроопалення. Це рішення найближчим часом буде також ухвалено, і люди отримають відповідні виплати.
Уряд розробляє законопроєкт про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання про захмарні платежі за розподіл газу (так звану абонплату). Плануємо його схвалити вже найближчим часом та подати до Верховної Ради.
Це далеко не вичерпний список, як наш Уряд планує підтримати українців у питанні тарифів на комунальні послуги. Зараз активно йде обговорення низки інших важливих ініціатив. Наприклад, впровадження мораторію на нарахування пені й штрафів на газ за січень. Також окремо обговорюється справедливий механізм формування ціни на блакитне паливо для ОСББ", - розповів Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
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шоб временно уменьшить-восемь.
Подняли на 100% опустили на 30% - покращення вид зеленского
Я правда не помню, штрафы и пеня уже включены в тарифы?
Редкие идиоты.
Увеличили за один шаг и тихо, а уменьшают с помпой и хождением.
ЗЕ и Ко героически преодолевают трудности, которые сами же и создают.
А ты поcиди в переходе. Вобще жизнь наладится.
Борец #уев...
Александр Скубченко: Это просто показуха. Шмыгаль сказал, что эта цена - на 1,5 грн ниже, чем была в 2018-2019 годах. Но это ложь. С учётом "сниженного" тарифа на доставку 2,15 грн (а не 1,79 грн, как врёт власть! 1,79 + НДС), конечная стоимость газа для потребителей составит 9,1 грн (6,99+2,15).
В 2018-2019 была 8,5 грн, включая доставку. Абонплата за газ только с 1 января 2020-го, уже при Зеленском, появилась. То есть по Шмыгалю, теперь, после "снижения", 9,1 - это на 1,5 грн ниже, чем было в пик до Зеленского - 8,5 грн.
І все це загортаєте у фантік перемоги???
Цікаво - «мудрий наріт» ще не надихався цапового сморіду, щоби продати вже того цапа, якого їм втюхав ребє коломойша???
1.Убрать преЗедента
2.Убрать премьера
3.Убрать ВР
4.Убрать Рината
5.Убрать Беню
6.Убрать Фирташа
7.Посадить всех с п.1-п.6
8.Объвить новые выборы
Варягов уже звали в 15-ом, не вышло.
Фильм "Юность Максима" где он Госбанком руководил помните?
Всё что нужно знать пути в Европу.
1. Відставка Зеленського.
2. Дострокові президентські
3. Роспуск Ради
4. Дострокові парламентські
5. Створення більшості і висунення Юлю в прем'єри
6. Націоналізація монополій олігархів
7. Ліквідація корупційної прокладки Нафтогаз і притягнення до відповідальності офігєвших чиновників з конфіскацією.
8. В країні відразу з'являються гроші і люди починають жити разів в 100 заможніше.
Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать завершения отопительного сезона. - снимай народ рубаху
У Львові розпочалася друга хвиля протестів. Про це з місця події повідомляє видання ІВ Четверта студія.
https://glavcom.ua/news/negoda-ne-zupinila-drugu-hvilyu-protestiv-lvivyani-znovu-vistupili-proti-tarifiv-732465.html
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Що замовчують столичні ЗМІ ?
Львів"яни також виступають за передачу газорозподільчих мереж(що за конституцією належать народу) місцевим радам.
1) Кабмин в полном составе посадить в тюрьму.
2) Сделать предложение олигархам: "Снижаем тарифы или к министрам на нары".
демонополізація і збільшення пропозицій - це основа для зменшення ціни
Нет реальной ответственности ни олигархов ни можновладцев ни депутатов..
ахметка має 75% вугільної генерації
Они играют по правилам, которые написали депутаты.
А депутатов выбираем мы с вами из своей среды.
30 лет выбираем, а получается все хуже и хуже.
Вывод - нас с вами надо ограничить в праве выбирать и быть избранными. Демократия т.е. власть большинства - худшая форма государства т.к. умных людей мало, а большинство обычно состоит из дурковатых троечников.
Выборы в современных условиях - это фарс. Окно Овертона задокументировано более полувека назад.
Шаг 2 - Установить рыночные цены на энергоносители только для комерческих структур.
Шаг 3 - Содержать наблюдательные советы на балансе срелств, поступающих от реализации излишков энергоносителей.
Шаг 4 - Денежные стредства, поступающие от оплаты населения, использовать исключительно только для приобретения и обслуживание энергоресурсов.....
Шаг 5 - Вернуть все облэнерго и облгазы в управление государством...... от комерческого их пользование никакого толку нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тобто без суттєвої зміни вартості праці ціна на газ завжди буде зависока..
зарплати піднімаються інвестиціями,
а інвестиції їдуть туди, де є закон і рівні правила на ринку..
відповідно закон і правила на ринку залежать від суддів, ментів і прокурорів..
Через те, що наші судді/менти/прокурори корумповані в Україні зависока ціна на газ.
Де пункт про корупцію ?
Чорна дірка, якщо їй дати пожерти премію розміром з Юпітер чи обмежить свої потреби?
менше ніж 1200 на рік ніяк не виходить..
... Шановні .. то що ..ПРОКОВТНЕМО чергове ГРАБУВАННЯ українців монополістами .....ВСЯ система газопостачання і транспортування газу ЗБУДОВАНА Нашими Батьками і Дідами ..за Наші ж податки...труби прокладалися в складчину селами вулицями ... Рішення Суду по іску Ю.Тимошенко про завищену ціну НЕ виконується .... і що скажете Ви хто Громадяни ? .. це так Ви боретеся за Свої законні права ? .. чи це сиджу за парканом в нірці як хом"ячок ... а ХТО ж це зробить - ПРАВО вибору влади Означає БЕЗУМОВНУ відповідальність за вибрану ВЛАДУ ... Українцю головою а НЕ зомбоящиком олігархату... і де той депутат...ПЄС " Слуга .." .. чому НЕМА запиту ВРади .. а місцеві КНЯЗЬКИ більше в долоні плещуть на всяких заходах .. а де рішення районних обласних Рад .. чого НЕ теребите цих ДЕПУТАТІВ .. включайтеся в РЕАЛЬНІСТЬ ..і ДІЙТЕ ..балачками тут НЕ зарадиш..... ВІДМІНА НЕзаконної приХВАТИЗАції "Облгазів" і " ОблЕнерго" ... ЛІКВІДАЦІЯ НЕконституйційної БАНДИ НКРЕ .. повернення українського газу на споживання Українцями ..... все інше марна трата Людської енергії і Ресурсів ...НАСНАГИ
Это, мать вашу, как если цены на газ выросли?
В облгазах повний беспредел, там на кожному місці корупціонер, любе підключення неси на лапу інакше тобі не зроблять, все роби за свій рахунок а потім віддай мережу бандитскій конторі щоб збирала бабло,....
9.85 грн/куб
10.00 грн/куб
10.50 грн/куб
11 грн/куб
12 грн/куб
15 грн/куб
17 грн/куб
20 грн/куб