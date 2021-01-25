Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль

Нині активно йде обговорення низки інших ініціатив. Наприклад, введення мораторію на нарахування пені і штрафів на газ за січень.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Створення повноцінного ринку газу — це фундаментальна реформа, до якої Україна йшла 29 років. Такий ринок означає кінець монополізму та надприбуткам окремих олігархів. Такий ринок — це шлях України до Європи та можливість отримати справедливі тарифи.

Для того, щоб ринок запрацював повною мірою, потрібно сформувати чесні правила та запустити на ньому повноцінну конкуренцію. Але наразі, в час коронакризи, ми мусимо підтримати наших громадян. Саме тому Уряд підготував та реалізовує 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів для українців:

Уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна буде діяти завершення опалювального сезону.

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Після консультацій з Урядом та народними депутатами НКРЕКП ухвалило рішення про зменшення тарифу на розподіл для 14 облгазів. Зниження буде до 30%.

Уряд провів нараду з Асоціацією міст України, "Нафтогазом" та місцевими керівниками. За результатами цієї зустрічі було підтримано рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні зростати не будуть.

Робота над річними продуктами на ринку газу. Такі річні продукти від газопостачальних компаній дадуть змогу людям на цілий рік розуміти свою ціну й планувати свій бюджет. Наприклад, у вересні 2020-го "Нафтогаз" пропонував ціну 4,70 грн за кубометр із ПДВ на цілий рік. Аналогічні продукти від інших постачальників варто очікувати вже цієї весни.

Минулого тижня АМКУ відкрив 6 справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які несправедливо задерли ціни для людей. Ми очікуємо, що результатом цих розслідувань мають бути не лише точкові штрафи, а й встановлення чесних та прозорих правил на ринку газу.

Уряд значно спростив доступ до субсидій. Більшість громадян отримують їх одразу після заявки. Держава продовжить підтримувати тих громадян, для яких витрати на комуналку є суттєвими витратами із родинних бюджетів.

Уряд вже напрацював рішення щодо компенсації для тих громадян, хто встановив електроопалення. Це рішення найближчим часом буде також ухвалено, і люди отримають відповідні виплати.

Уряд розробляє законопроєкт про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання про захмарні платежі за розподіл газу (так звану абонплату). Плануємо його схвалити вже найближчим часом та подати до Верховної Ради.

Це далеко не вичерпний список, як наш Уряд планує підтримати українців у питанні тарифів на комунальні послуги. Зараз активно йде обговорення низки інших важливих ініціатив. Наприклад, впровадження мораторію на нарахування пені й штрафів на газ за січень. Також окремо обговорюється справедливий механізм формування ціни на блакитне паливо для ОСББ", - розповів Шмигаль.





