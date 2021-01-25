УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5141 відвідувач онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
11 083 98

Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль

Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль

Нині активно йде обговорення низки інших ініціатив. Наприклад, введення мораторію на нарахування пені і штрафів на газ за січень.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Створення повноцінного ринку газу — це фундаментальна реформа, до якої Україна йшла 29 років. Такий ринок означає кінець монополізму та надприбуткам окремих олігархів. Такий ринок — це шлях України до Європи та можливість отримати справедливі тарифи.

Для того, щоб ринок запрацював повною мірою, потрібно сформувати чесні правила та запустити на ньому повноцінну конкуренцію. Але наразі, в час коронакризи, ми мусимо підтримати наших громадян. Саме тому Уряд підготував та реалізовує 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів для українців:

Уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна буде діяти завершення опалювального сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада попросить Кабмін вирішити, як компенсувати людям втрати через підвищення тарифів

Після консультацій з Урядом та народними депутатами НКРЕКП ухвалило рішення про зменшення тарифу на розподіл для 14 облгазів. Зниження буде до 30%.

Уряд провів нараду з Асоціацією міст України, "Нафтогазом" та місцевими керівниками. За результатами цієї зустрічі було підтримано рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні зростати не будуть.

Робота над річними продуктами на ринку газу. Такі річні продукти від газопостачальних компаній дадуть змогу людям на цілий рік розуміти свою ціну й планувати свій бюджет. Наприклад, у вересні 2020-го "Нафтогаз" пропонував ціну 4,70 грн за кубометр із ПДВ на цілий рік. Аналогічні продукти від інших постачальників варто очікувати вже цієї весни.

Минулого тижня АМКУ відкрив 6 справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які несправедливо задерли ціни для людей. Ми очікуємо, що результатом цих розслідувань мають бути не лише точкові штрафи, а й встановлення чесних та прозорих правил на ринку газу.

Уряд значно спростив доступ до субсидій. Більшість громадян отримують їх одразу після заявки. Держава продовжить підтримувати тих громадян, для яких витрати на комуналку є суттєвими витратами із родинних бюджетів.

Уряд вже напрацював рішення щодо компенсації для тих громадян, хто встановив електроопалення. Це рішення найближчим часом буде також ухвалено, і люди отримають відповідні виплати.

Уряд розробляє законопроєкт про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання про захмарні платежі за розподіл газу (так звану абонплату). Плануємо його схвалити вже найближчим часом та подати до Верховної Ради.

Це далеко не вичерпний список, як наш Уряд планує підтримати українців у питанні тарифів на комунальні послуги. Зараз активно йде обговорення низки інших важливих ініціатив. Наприклад, впровадження мораторію на нарахування пені й штрафів на газ за січень. Також окремо обговорюється справедливий механізм формування ціни на блакитне паливо для ОСББ", - розповів Шмигаль.

Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль 01
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль 02
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль 03

Автор: 

опалення (912) тарифи (2026) Тарифи на газ (1055) Шмигаль Денис (4566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
шоб задрать тарифы-один шаг...
шоб временно уменьшить-восемь.
показати весь коментар
25.01.2021 13:17
+17
Есть еще вариант в 8 шагов:
1.Убрать преЗедента
2.Убрать премьера
3.Убрать ВР
4.Убрать Рината
5.Убрать Беню
6.Убрать Фирташа
7.Посадить всех с п.1-п.6
8.Объвить новые выборы
показати весь коментар
25.01.2021 13:32
+10
Прикольно.

Увеличили за один шаг и тихо, а уменьшают с помпой и хождением.

ЗЕ и Ко героически преодолевают трудности, которые сами же и создают.
показати весь коментар
25.01.2021 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шоб задрать тарифы-один шаг...
шоб временно уменьшить-восемь.
показати весь коментар
25.01.2021 13:17 Відповісти
обошли даже своего дида с его классикой - "шаг вперёд - два шага назад" ))
показати весь коментар
25.01.2021 13:22 Відповісти
первый шаг был вчера помер аяяя-ййй какое несподиванное горе братуха Наперстка второй шаг помер сам Наперсток а дальше уже нифига не надо а там по списку вынос тел на погост или свалку...
показати весь коментар
25.01.2021 13:45 Відповісти
После консультаций с Правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%. -
Подняли на 100% опустили на 30% - покращення вид зеленского
показати весь коментар
25.01.2021 14:38 Відповісти
-Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно -- устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.(с)
показати весь коментар
25.01.2021 14:39 Відповісти
А от самокатчик бы потратил на это всего один толчок.
показати весь коментар
25.01.2021 15:43 Відповісти
Понижение тарифов в эти 8 шагов входит?
показати весь коментар
25.01.2021 13:19 Відповісти
многошаговочка
показати весь коментар
25.01.2021 13:31 Відповісти
Це так далеко, що не видно, що там за восьмим кроком. Але дев'ятий крок, як на мене, буде вже прямо в ДУПУ. А в дупі і так тепло, газу достатньо, то навіщо щось понижувати?
показати весь коментар
25.01.2021 13:44 Відповісти
...самое основное - перестань оттуда постить свои глубокомысленные "комменты"
показати весь коментар
25.01.2021 14:22 Відповісти
Нет, пока только отмена штрафов.
Я правда не помню, штрафы и пеня уже включены в тарифы?
Редкие идиоты.
показати весь коментар
25.01.2021 16:18 Відповісти
Прикольно.

Увеличили за один шаг и тихо, а уменьшают с помпой и хождением.

ЗЕ и Ко героически преодолевают трудности, которые сами же и создают.
показати весь коментар
25.01.2021 13:19 Відповісти
"После консультаций с Правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%."- подняли в 2 раза, а теперь уменьшат на 30%. Нас просто держат за лохов!!
показати весь коментар
25.01.2021 18:08 Відповісти
Пошла ты нахер,шавка рыжего.Ты сейчас там как кот в сметане крутишься.
показати весь коментар
25.01.2021 13:20 Відповісти
Ну а народу хватит и одного шага ,чтобы понизить тарифы но этот шаг будет решительным .
показати весь коментар
25.01.2021 13:20 Відповісти
На трассу с протянутой рукой останавливать таких же терпил решительно шагом марш!!!
показати весь коментар
25.01.2021 13:40 Відповісти
Ага ,хватило пару дней по переходам походить ,как сразу пошло снижение и это люди увидели и выводы сделают правильные .
показати весь коментар
25.01.2021 13:44 Відповісти
Куда оно пошло?

А ты поcиди в переходе. Вобще жизнь наладится.
Борец #уев...
показати весь коментар
25.01.2021 13:46 Відповісти
Ну какой ты там борец это известно такие борцы как ты уже помножили Барыгу на ноль отправив на политическое кладбище а ещё чуток поборитесь и поможете ему отправиться на зону лет на 100 ...
показати весь коментар
25.01.2021 13:54 Відповісти
вместо одного- 8, вы так не спешите, нам даром газ ненадо, ушлепаны
показати весь коментар
25.01.2021 13:20 Відповісти
https://kurs.com.ua/novost/276549-vozle-radi-aktivisti-trebujut-legalizovat-medicinskii-kannabis-foto/?source=ukrnet Возле Рады активисты требуют легализовать медицинский каннабис ... интересно какой план есть у нашего Президента?
показати весь коментар
25.01.2021 13:21 Відповісти
На скільки тарифи будуть зменшені - а на рахунок ваших ЗЕдебільних кроків можоте хоч один а можете і сотню робити!
показати весь коментар
25.01.2021 13:21 Відповісти
ОПУ торжественно сообщил, что по инициативе президента тарифы на газ для населения понизят. Вот только почему-то не уточнил, что "снизят" с 6,2 до 6,9 гривен за кубометр. Что это вообще было, "снижение тарифов по-зеленски"?!
Александр Скубченко: Это просто показуха. Шмыгаль сказал, что эта цена - на 1,5 грн ниже, чем была в 2018-2019 годах. Но это ложь. С учётом "сниженного" тарифа на доставку 2,15 грн (а не 1,79 грн, как врёт власть! 1,79 + НДС), конечная стоимость газа для потребителей составит 9,1 грн (6,99+2,15).
В 2018-2019 была 8,5 грн, включая доставку. Абонплата за газ только с 1 января 2020-го, уже при Зеленском, появилась. То есть по Шмыгалю, теперь, после "снижения", 9,1 - это на 1,5 грн ниже, чем было в пик до Зеленского - 8,5 грн.
показати весь коментар
25.01.2021 13:21 Відповісти
Если стать вверх ногами или перевернуть график цены газа вверх ногами, то тарифы идут вниз. Он акробат, стоит на голове и так все видит.
показати весь коментар
25.01.2021 14:05 Відповісти
Тобто спочатку все ломаєте, всираєтесь, а після намагаєтесь повернути взад...
І все це загортаєте у фантік перемоги???
Цікаво - «мудрий наріт» ще не надихався цапового сморіду, щоби продати вже того цапа, якого їм втюхав ребє коломойша???
показати весь коментар
25.01.2021 13:30 Відповісти
Власть наперсточников и шулеров.
показати весь коментар
25.01.2021 13:31 Відповісти
Порция п-жа, призывов и "скоро-покращень" от имитатора активной деятельности Шмыгаля. На выходе - ноль.
показати весь коментар
25.01.2021 13:32 Відповісти
Есть еще вариант в 8 шагов:
1.Убрать преЗедента
2.Убрать премьера
3.Убрать ВР
4.Убрать Рината
5.Убрать Беню
6.Убрать Фирташа
7.Посадить всех с п.1-п.6
8.Объвить новые выборы
показати весь коментар
25.01.2021 13:32 Відповісти
"Кац предлагает сдаться" Чтобы выточить ось нужен токарный станок, на чём выточить ось для изготовления токарного станка. После пункта 8 придут дети с п.1-п.6.
Варягов уже звали в 15-ом, не вышло.
Фильм "Юность Максима" где он Госбанком руководил помните?
показати весь коментар
25.01.2021 13:56 Відповісти
замість 8-ми дрібних можна зробити один великий крок .)))
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9789
показати весь коментар
25.01.2021 14:00 Відповісти
Ага. Перші, кого стратять, буде Ріфмайстер і Юля. А жоден олігарх і корупціонер не постраждає.
показати весь коментар
25.01.2021 14:42 Відповісти
Та Ваша господиня-володарка серця буде там грати першу скрипку серед подібного дійства.
показати весь коментар
25.01.2021 18:21 Відповісти
Новые выборы с пропорциональным представительством от все классов общества - от бедноты, от среднего класса и от капиталистов. А то у нас во власти одни хитрецы. И надо записать в Конституции что у нас не ГОСУДАРСТВО с ГОСУДАРЕМ, а РЕСПУБЛИКА республика (в дословном переводе - ОБЩЕЕ ДЕЛО)
показати весь коментар
25.01.2021 14:23 Відповісти
Власть наперсточников и шулеров.
показати весь коментар
25.01.2021 13:34 Відповісти
"Создание полноценного рынка газа - это фундаментальная реформа, к которой Украина шла 29 лет. Такой рынок означает конец монополизма и сверхприбылям отдельных олигархов. Такой рынок - это путь Украины в Европу и.....НО ПОКА, Источник: https://censor.net/ru/n3243848
Всё что нужно знать пути в Европу.
показати весь коментар
25.01.2021 13:35 Відповісти
Всей Украине вешают лапшу на уши! Как подняли - так и нужно опустить. Но это не возможно, ибо весь кабмин содержится лично за счет средств денежных магнатов. Иначе бы не было работы кабмина по уничтожению экономики Украины и ее населения! Сверх прибыля олигархи получат сейчас, а потом что будет, их не волнует.
показати весь коментар
25.01.2021 13:38 Відповісти
Компенсации для тех граждан, кто установил электроотопление: 3000 (кВт) х (1.68 - 0.9 грн.) =2340 грн., а компенсация 1000 грн. Как рэкет в 90-е, только на гос. уровне.
показати весь коментар
25.01.2021 13:38 Відповісти
Квасоля врятує всіх, а можливо й посприяє нарощенню експортному потенціалу. Главноє, просто перестать терпеть.
показати весь коментар
25.01.2021 13:39 Відповісти
Надеемся, там все под "личным контролем"...
показати весь коментар
25.01.2021 13:39 Відповісти
Вісім кроків по зменьшенню тарифів:
1. Відставка Зеленського.
2. Дострокові президентські
3. Роспуск Ради
4. Дострокові парламентські
5. Створення більшості і висунення Юлю в прем'єри
6. Націоналізація монополій олігархів
7. Ліквідація корупційної прокладки Нафтогаз і притягнення до відповідальності офігєвших чиновників з конфіскацією.
8. В країні відразу з'являються гроші і люди починають жити разів в 100 заможніше.
показати весь коментар
25.01.2021 13:39 Відповісти
Забудь. Место Тюли там, где и коалиции СН_БЮТ+ОПЗЖ - на свалке.
показати весь коментар
25.01.2021 13:41 Відповісти
За продаж всієї української землі іноземним ТНК голосували Зелені, ПЄСи і картавий голос. Ось - справжня коаліція сьогодні
показати весь коментар
25.01.2021 13:46 Відповісти
9. Ізолювати психічно хворого суліму від суспільства та позбавити права голосу на наступні вибори.
показати весь коментар
25.01.2021 13:42 Відповісти
Мій один голос нічого не вирішує. На місцевих навіть не голосував. Але Юля, тим не меньш, отримала 2ге(ДРУГЕ!!!) місце на місцевих. Пєця - П'ЯТЕ(!!!). Хоч по всім опитуванням соціологів Юля не потрапляла навіть в п'ятірку лідерів, а Пєця був або на першому, а бо на другому, в залежності від агенства соціології. Дивно, так?
показати весь коментар
25.01.2021 13:51 Відповісти
Жулька - воровка давно заткнулась и не отсвечивает. Где ее борьба за народное счастье?
показати весь коментар
25.01.2021 14:05 Відповісти
Дві години тому https://www.facebook.com/watch/live/?v=2786746554921292&ref=notif&notif_id=1611568260632814&notif_t=live_video_explicit Юля на погоджувальній раді про тарифи
показати весь коментар
25.01.2021 14:44 Відповісти
перемогли з величезним відривом безпартійні...
показати весь коментар
25.01.2021 14:14 Відповісти
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6486
показати весь коментар
25.01.2021 14:20 Відповісти
В том-то и проблема , что в слуге ...рода как-раз таких 99,9% .
показати весь коментар
25.01.2021 14:38 Відповісти
Маємо ситуацію з реальним фанатиком і підкаблучником. Обережно! тЮлька для нього - сенс житття.
показати весь коментар
25.01.2021 18:34 Відповісти
Ідіоти. Треба було не підвищувати. За кого вони нас тримають.
показати весь коментар
25.01.2021 13:40 Відповісти
А за кого ви голосували?)
показати весь коментар
25.01.2021 14:14 Відповісти
Вибачте, але я не тролячу.
показати весь коментар
25.01.2021 14:22 Відповісти
Скажите мне пожалуйста,где можно купить акции-пат киевоблгаз?
показати весь коментар
25.01.2021 13:40 Відповісти
В австрийской тюрьме.
показати весь коментар
25.01.2021 13:42 Відповісти
одне слово. живодери
показати весь коментар
25.01.2021 13:41 Відповісти
Но пока, во время коронакризиса, мы должны поддержать наших граждан. Именно поэтому Правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев:
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3465Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать завершения отопительного сезона. - снимай народ рубаху
показати весь коментар
25.01.2021 13:44 Відповісти
"это школа танцев дениса шмыгАля, школа лядских танцев, вам гаварат, две шаги налево, две шаги направо, шаг в перёд - восэм на зад" )))
показати весь коментар
25.01.2021 13:44 Відповісти
ставленик олігархів розповідає що буде їх щиміти)
показати весь коментар
25.01.2021 13:53 Відповісти
Рішення Суду по іску Ю.Тимошенко про завищену ціну НЕ виконується

Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3507
показати весь коментар
25.01.2021 14:02 Відповісти
коли ви вже здохнете?.
показати весь коментар
25.01.2021 13:58 Відповісти
Как это по-шмыгалястому, - сначала нагадить, а потом размазывать дерьмо по стенам... В этот вся сущность нынешней ЗЕбильной власти.
показати весь коментар
25.01.2021 14:03 Відповісти
Когда уже власть установит квартирные газовые счетчики, что обещает сделать с 2011 г. по известному отдельному Закону № 3353 Но вместо этого уже несколько раз переносило сроки этой установки без наказания за не исполнение. Последний перенос закончился - до 1.01.21 и сегодня никаких изменений нет, всё повисло в воздухе и снова готовят очередной перенос на 2023 или 2024. Почему и зачем? А цена установки счетчика сегодня возросла аж до 6-7 тыс.грн. При этом роторный счетчик Ямпольский завод предлагает за 7100 грн., а газовщики этот же счетчик вставляют в смету 1400 грн. А тогда что - Проект- схема а листик ф.А;, кусок трубы 1.5 м и подсоединение счетчика к трубе со сваркой в одной точке и с опломбировкой стоят 4,5-5,5 тыс.грн. Что за бред? Многие люди согласны купить счетчик за свои деньги, а газовщики должны его установить за свои бабки и вопрос практически будет решен. Нет! Газовщики на это не согласны, а власть им продляет сроки установки. Потому что что это всё один кодляк.
показати весь коментар
25.01.2021 14:03 Відповісти
Извиняюсь! Но ошибка в цене счетчика - завод его продает не за 7100 грн., а всего за 710 грн.(!!!).
показати весь коментар
25.01.2021 14:06 Відповісти
Ванька, все, кто хотел, давно установили газовые счетчики в квартирах, причем бесплатно. Так что не звизди из-за поребрика.
показати весь коментар
25.01.2021 14:09 Відповісти
Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)

У Львові розпочалася друга хвиля протестів. Про це з місця події повідомляє видання ІВ Четверта студія.
https://glavcom.ua/news/negoda-ne-zupinila-drugu-hvilyu-protestiv-lvivyani-znovu-vistupili-proti-tarifiv-732465.html
-----------------------------------
Що замовчують столичні ЗМІ ?

Львів"яни також виступають за передачу газорозподільчих мереж(що за конституцією належать народу) місцевим радам.
показати весь коментар
25.01.2021 14:08 Відповісти
Вариант"Венесуэла"?
показати весь коментар
25.01.2021 14:13 Відповісти
Ось читати такі повідомлення,то видно багато про що говориться. Але ви НІДЕ не побачите відношення іншої сторони РИНКОВИХ відносин - ПОКУПЦЯ. І щоби не придумували, які би 8 кроків чи 20 їх, але ПОКУПЕЦЬ буде вирішувати ЯКА РИНКОВА ЦІНА ваших монопольних тарифів. І вам прийдеться вже задуматися, ЩО ЗМОЖЕ ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ РОЗРАХУНКІВ від досягнутих вами 27-39 %. Ваш РИНОК цін монопольний, а РИНОК цін покупців - 27-39 % в оплату. Іншими словами, ваші ринкові ціни для 20-30 % населення із субсидіями. інші проходять мовчки МИМО,
показати весь коментар
25.01.2021 14:15 Відповісти
девятий шагКабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8106
показати весь коментар
25.01.2021 14:19 Відповісти
Шаги:
1) Кабмин в полном составе посадить в тюрьму.
2) Сделать предложение олигархам: "Снижаем тарифы или к министрам на нары".
показати весь коментар
25.01.2021 14:22 Відповісти
олігархи-монополісти взагалі не мають права на існування..

демонополізація і збільшення пропозицій - це основа для зменшення ціни
показати весь коментар
25.01.2021 14:53 Відповісти
Рынок Э/э и газа демонополизировали! Значит не в этом дело.
Нет реальной ответственности ни олигархов ни можновладцев ни депутатов..
показати весь коментар
25.01.2021 16:06 Відповісти
хвірташ керує 20-ма облгазами, з 27-ти,
ахметка має 75% вугільної генерації
показати весь коментар
25.01.2021 16:10 Відповісти
Не стреляйте в олигархов.
Они играют по правилам, которые написали депутаты.
А депутатов выбираем мы с вами из своей среды.
30 лет выбираем, а получается все хуже и хуже.
Вывод - нас с вами надо ограничить в праве выбирать и быть избранными. Демократия т.е. власть большинства - худшая форма государства т.к. умных людей мало, а большинство обычно состоит из дурковатых троечников.
показати весь коментар
25.01.2021 14:59 Відповісти
Они играют по правилам, которые придумали сами и приняли их марионетки депутаты.
Выборы в современных условиях - это фарс. Окно Овертона задокументировано более полувека назад.
показати весь коментар
25.01.2021 16:09 Відповісти
Шаг 1 - Установить единые тарифы на электроэнергию и газ для населения!!!!!
Шаг 2 - Установить рыночные цены на энергоносители только для комерческих структур.
Шаг 3 - Содержать наблюдательные советы на балансе срелств, поступающих от реализации излишков энергоносителей.
Шаг 4 - Денежные стредства, поступающие от оплаты населения, использовать исключительно только для приобретения и обслуживание энергоресурсов.....
Шаг 5 - Вернуть все облэнерго и облгазы в управление государством...... от комерческого их пользование никакого толку нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.01.2021 14:30 Відповісти
а может просто надо сделать что бы люди больше зарабатывали?
показати весь коментар
25.01.2021 14:30 Відповісти
Отже, масові акції є дієвим засобом.
показати весь коментар
25.01.2021 14:36 Відповісти
зависока ціна на газ - це занизькі зарплати загалом по економіці..

тобто без суттєвої зміни вартості праці ціна на газ завжди буде зависока..
зарплати піднімаються інвестиціями,
а інвестиції їдуть туди, де є закон і рівні правила на ринку..

відповідно закон і правила на ринку залежать від суддів, ментів і прокурорів..
Через те, що наші судді/менти/прокурори корумповані в Україні зависока ціна на газ.


Де пункт про корупцію ?
показати весь коментар
25.01.2021 14:37 Відповісти
В Україні зараз пропагандують принцип що якщо дати високу зарплату чиновнику - то він перестане красти.
Чорна дірка, якщо їй дати пожерти премію розміром з Юпітер чи обмежить свої потреби?
показати весь коментар
25.01.2021 18:55 Відповісти
да ..НГ пропонувал по 4.7...тільки за умови споживання не меньше як 1100 кубів газу на рік
показати весь коментар
25.01.2021 14:41 Відповісти
якщо опалювати середній будинок 80-100 кв.
менше ніж 1200 на рік ніяк не виходить..
показати весь коментар
25.01.2021 14:50 Відповісти
ну в мене меньше виходить бо газом тільке опалення від -10 все інше на електриці а також опалення до -10(тепловий насос)
показати весь коментар
25.01.2021 15:08 Відповісти
На рахунок восьми кроків уряду,хотів би почути від прем'єра відповіді на деякі конкретні запитання :-чому, коли ти економиш газ як тільки можеш, тобі кабінет міністрів крім того,що піднімає ціну на транспортування газу по мережах,яких вони не встановлювали і невідомо яку відповідальність несуть за обслуговування ще й встановлює мінімальну межу в 314 кубів за яких ти зобовязаний заплатити(на червоній лінії зсилаються на постанову КБ),а приходиш до людей,які не зрозуміло на чому заробили на субсидії палять і відкривають вікна,щоб випалити газ;-чому,люди,які працюють чесно,сплачують всі податки,живуть гірше ніж на Заході жебраки ,а особливо ті,що живуть по гуртожитках весь час мусять економити і боятись чергового підвищення цін,а ті хто офіційно отримує мінімалку,а решту отримує нелегально(якщо фірма виплачує в конверті,то вона мусить приховувати і інші прибутки і видатки,інакше бухгалтерія не зійдеться),всі спекулянти,хабарники,шабашники,"інваліди",які чомусь ідуть за кордон і там працюють,а тут не хочуть,всі хто понакупляв квартир на пенсіонерів і студентів і т.д.отримують субсидії і сміються з інших?У нас ,що держава беззаконня підтримує?
показати весь коментар
25.01.2021 14:54 Відповісти
Тов Сталіну подякували за щасливе дитинство.
показати весь коментар
25.01.2021 15:18 Відповісти
. знову СЛОВОБЛУДДЯ від УБЛЮДКІВ при владі ...
... Шановні .. то що ..ПРОКОВТНЕМО чергове ГРАБУВАННЯ українців монополістами .....ВСЯ система газопостачання і транспортування газу ЗБУДОВАНА Нашими Батьками і Дідами ..за Наші ж податки...труби прокладалися в складчину селами вулицями ... Рішення Суду по іску Ю.Тимошенко про завищену ціну НЕ виконується .... і що скажете Ви хто Громадяни ? .. це так Ви боретеся за Свої законні права ? .. чи це сиджу за парканом в нірці як хом"ячок ... а ХТО ж це зробить - ПРАВО вибору влади Означає БЕЗУМОВНУ відповідальність за вибрану ВЛАДУ ... Українцю головою а НЕ зомбоящиком олігархату... і де той депутат...ПЄС " Слуга .." .. чому НЕМА запиту ВРади .. а місцеві КНЯЗЬКИ більше в долоні плещуть на всяких заходах .. а де рішення районних обласних Рад .. чого НЕ теребите цих ДЕПУТАТІВ .. включайтеся в РЕАЛЬНІСТЬ ..і ДІЙТЕ ..балачками тут НЕ зарадиш..... ВІДМІНА НЕзаконної приХВАТИЗАції "Облгазів" і " ОблЕнерго" ... ЛІКВІДАЦІЯ НЕконституйційної БАНДИ НКРЕ .. повернення українського газу на споживання Українцями ..... все інше марна трата Людської енергії і Ресурсів ...НАСНАГИ
показати весь коментар
25.01.2021 15:19 Відповісти
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7123
показати весь коментар
25.01.2021 15:20 Відповісти
Брехунец Шмыгаль дает все новые обещания... А мы еще помним 4 кдол учителям, 6 тыс дорог и т.п....)
показати весь коментар
25.01.2021 15:41 Відповісти
А для підвищення йому було достатньо одного...
показати весь коментар
25.01.2021 16:25 Відповісти
"тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут"

Это, мать вашу, как если цены на газ выросли?
показати весь коментар
25.01.2021 16:29 Відповісти
Брехня повна про ринок газу, всі мережі в приватних руках у монополіста, люди почали переходити від нього масово почали забирати в людей на повірку лічильники і не віддають мов загруженність, щоб не перейшли у нафтогаз... Аферюги а не ринок газу
В облгазах повний беспредел, там на кожному місці корупціонер, любе підключення неси на лапу інакше тобі не зроблять, все роби за свій рахунок а потім віддай мережу бандитскій конторі щоб збирала бабло,....
показати весь коментар
25.01.2021 16:48 Відповісти
Шаг вперед, восемь назад.
показати весь коментар
25.01.2021 17:27 Відповісти
Справедливые тарифы , это когда на комуналку идёт не больше 25 % от пенсии. И не от вас , пидаров , их ждать.
показати весь коментар
25.01.2021 18:03 Відповісти
Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов:

9.85 грн/куб
10.00 грн/куб
10.50 грн/куб
11 грн/куб
12 грн/куб
15 грн/куб
17 грн/куб
20 грн/куб
показати весь коментар
25.01.2021 19:52 Відповісти
Сильно много ходить им надо, не дойдут
показати весь коментар
25.01.2021 20:05 Відповісти
http://tepllo.pp.ua Купить твердотопливный котел - выгодный экономный вариант автономной и энергонезависимой системы отопления
показати весь коментар
26.01.2021 07:03 Відповісти
 
 