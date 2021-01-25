Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль

Сейчас активно идет обсуждение ряда других инициатив. Например, введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Создание полноценного рынка газа - это фундаментальная реформа, к которой Украина шла 29 лет. Такой рынок означает конец монополизма и сверхприбылям отдельных олигархов. Такой рынок - это путь Украины в Европу и возможность получить справедливые тарифы.

Для того, чтобы рынок заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Но пока, во время коронакризиса, мы должны поддержать наших граждан. Именно поэтому Правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев:

Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать завершения отопительного сезона.

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После консультаций с Правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%.

Правительство провело совещание с Ассоциацией городов Украины, "Нафтогазом" и местными руководителями. По результатам этой встречи было поддержано решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.

Работа над годовыми продуктами на рынке газа. Такие годовые продукты от газоснабжающих компаний позволят людям на целый год понимать свою цену и планировать свой бюджет. Например, в сентябре 2020-го "Нафтогаз" предлагал цену 4,70 грн за кубометр с НДС на целый год. Аналогичные продукты от других поставщиков стоит ожидать уже этой весной.

На прошлой неделе АМКУ открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо повысили цены для людей. Мы ожидаем, что результатом этих расследований должны быть не только точечные штрафы, но и установление честных и прозрачных правил на рынке газа.

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Правительство значительно упростило доступ к субсидиям. Большинство граждан получают их сразу после заявки. Государство продолжит поддерживать тех граждан, для которых расходы на коммуналку являются существенными затратами из семейных бюджетов.

Правительство уже наработало решение о компенсации для тех граждан, кто установил электроотопление. Это решение в ближайшее время будет также принято, и люди получат соответствующие выплаты.

Правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа (так называемую абонплату). Планируем его одобрить уже в ближайшее время и подать в Верховную Раду.

Это далеко не исчерпывающий список, как наше правительство планирует поддержать украинцев в вопросе тарифов на коммунальные услуги. Сейчас активно идет обсуждение ряда других важных инициатив. Например, введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь. Также отдельно обсуждается справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД", - рассказал Шмыгаль.





