Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль
Сейчас активно идет обсуждение ряда других инициатив. Например, введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Создание полноценного рынка газа - это фундаментальная реформа, к которой Украина шла 29 лет. Такой рынок означает конец монополизма и сверхприбылям отдельных олигархов. Такой рынок - это путь Украины в Европу и возможность получить справедливые тарифы.
Для того, чтобы рынок заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Но пока, во время коронакризиса, мы должны поддержать наших граждан. Именно поэтому Правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев:
Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать завершения отопительного сезона.
После консультаций с Правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%.
Правительство провело совещание с Ассоциацией городов Украины, "Нафтогазом" и местными руководителями. По результатам этой встречи было поддержано решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.
Работа над годовыми продуктами на рынке газа. Такие годовые продукты от газоснабжающих компаний позволят людям на целый год понимать свою цену и планировать свой бюджет. Например, в сентябре 2020-го "Нафтогаз" предлагал цену 4,70 грн за кубометр с НДС на целый год. Аналогичные продукты от других поставщиков стоит ожидать уже этой весной.
На прошлой неделе АМКУ открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо повысили цены для людей. Мы ожидаем, что результатом этих расследований должны быть не только точечные штрафы, но и установление честных и прозрачных правил на рынке газа.
Правительство значительно упростило доступ к субсидиям. Большинство граждан получают их сразу после заявки. Государство продолжит поддерживать тех граждан, для которых расходы на коммуналку являются существенными затратами из семейных бюджетов.
Правительство уже наработало решение о компенсации для тех граждан, кто установил электроотопление. Это решение в ближайшее время будет также принято, и люди получат соответствующие выплаты.
Правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа (так называемую абонплату). Планируем его одобрить уже в ближайшее время и подать в Верховную Раду.
Это далеко не исчерпывающий список, как наше правительство планирует поддержать украинцев в вопросе тарифов на коммунальные услуги. Сейчас активно идет обсуждение ряда других важных инициатив. Например, введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь. Также отдельно обсуждается справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД", - рассказал Шмыгаль.
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шоб временно уменьшить-восемь.
Подняли на 100% опустили на 30% - покращення вид зеленского
Я правда не помню, штрафы и пеня уже включены в тарифы?
Редкие идиоты.
Увеличили за один шаг и тихо, а уменьшают с помпой и хождением.
ЗЕ и Ко героически преодолевают трудности, которые сами же и создают.
А ты поcиди в переходе. Вобще жизнь наладится.
Борец #уев...
Александр Скубченко: Это просто показуха. Шмыгаль сказал, что эта цена - на 1,5 грн ниже, чем была в 2018-2019 годах. Но это ложь. С учётом "сниженного" тарифа на доставку 2,15 грн (а не 1,79 грн, как врёт власть! 1,79 + НДС), конечная стоимость газа для потребителей составит 9,1 грн (6,99+2,15).
В 2018-2019 была 8,5 грн, включая доставку. Абонплата за газ только с 1 января 2020-го, уже при Зеленском, появилась. То есть по Шмыгалю, теперь, после "снижения", 9,1 - это на 1,5 грн ниже, чем было в пик до Зеленского - 8,5 грн.
І все це загортаєте у фантік перемоги???
Цікаво - «мудрий наріт» ще не надихався цапового сморіду, щоби продати вже того цапа, якого їм втюхав ребє коломойша???
1.Убрать преЗедента
2.Убрать премьера
3.Убрать ВР
4.Убрать Рината
5.Убрать Беню
6.Убрать Фирташа
7.Посадить всех с п.1-п.6
8.Объвить новые выборы
Варягов уже звали в 15-ом, не вышло.
Фильм "Юность Максима" где он Госбанком руководил помните?
Всё что нужно знать пути в Европу.
1. Відставка Зеленського.
2. Дострокові президентські
3. Роспуск Ради
4. Дострокові парламентські
5. Створення більшості і висунення Юлю в прем'єри
6. Націоналізація монополій олігархів
7. Ліквідація корупційної прокладки Нафтогаз і притягнення до відповідальності офігєвших чиновників з конфіскацією.
8. В країні відразу з'являються гроші і люди починають жити разів в 100 заможніше.
Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать завершения отопительного сезона. - снимай народ рубаху
У Львові розпочалася друга хвиля протестів. Про це з місця події повідомляє видання ІВ Четверта студія.
https://glavcom.ua/news/negoda-ne-zupinila-drugu-hvilyu-protestiv-lvivyani-znovu-vistupili-proti-tarifiv-732465.html
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Що замовчують столичні ЗМІ ?
Львів"яни також виступають за передачу газорозподільчих мереж(що за конституцією належать народу) місцевим радам.
1) Кабмин в полном составе посадить в тюрьму.
2) Сделать предложение олигархам: "Снижаем тарифы или к министрам на нары".
демонополізація і збільшення пропозицій - це основа для зменшення ціни
Нет реальной ответственности ни олигархов ни можновладцев ни депутатов..
ахметка має 75% вугільної генерації
Они играют по правилам, которые написали депутаты.
А депутатов выбираем мы с вами из своей среды.
30 лет выбираем, а получается все хуже и хуже.
Вывод - нас с вами надо ограничить в праве выбирать и быть избранными. Демократия т.е. власть большинства - худшая форма государства т.к. умных людей мало, а большинство обычно состоит из дурковатых троечников.
Выборы в современных условиях - это фарс. Окно Овертона задокументировано более полувека назад.
Шаг 2 - Установить рыночные цены на энергоносители только для комерческих структур.
Шаг 3 - Содержать наблюдательные советы на балансе срелств, поступающих от реализации излишков энергоносителей.
Шаг 4 - Денежные стредства, поступающие от оплаты населения, использовать исключительно только для приобретения и обслуживание энергоресурсов.....
Шаг 5 - Вернуть все облэнерго и облгазы в управление государством...... от комерческого их пользование никакого толку нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тобто без суттєвої зміни вартості праці ціна на газ завжди буде зависока..
зарплати піднімаються інвестиціями,
а інвестиції їдуть туди, де є закон і рівні правила на ринку..
відповідно закон і правила на ринку залежать від суддів, ментів і прокурорів..
Через те, що наші судді/менти/прокурори корумповані в Україні зависока ціна на газ.
Де пункт про корупцію ?
Чорна дірка, якщо їй дати пожерти премію розміром з Юпітер чи обмежить свої потреби?
менше ніж 1200 на рік ніяк не виходить..
... Шановні .. то що ..ПРОКОВТНЕМО чергове ГРАБУВАННЯ українців монополістами .....ВСЯ система газопостачання і транспортування газу ЗБУДОВАНА Нашими Батьками і Дідами ..за Наші ж податки...труби прокладалися в складчину селами вулицями ... Рішення Суду по іску Ю.Тимошенко про завищену ціну НЕ виконується .... і що скажете Ви хто Громадяни ? .. це так Ви боретеся за Свої законні права ? .. чи це сиджу за парканом в нірці як хом"ячок ... а ХТО ж це зробить - ПРАВО вибору влади Означає БЕЗУМОВНУ відповідальність за вибрану ВЛАДУ ... Українцю головою а НЕ зомбоящиком олігархату... і де той депутат...ПЄС " Слуга .." .. чому НЕМА запиту ВРади .. а місцеві КНЯЗЬКИ більше в долоні плещуть на всяких заходах .. а де рішення районних обласних Рад .. чого НЕ теребите цих ДЕПУТАТІВ .. включайтеся в РЕАЛЬНІСТЬ ..і ДІЙТЕ ..балачками тут НЕ зарадиш..... ВІДМІНА НЕзаконної приХВАТИЗАції "Облгазів" і " ОблЕнерго" ... ЛІКВІДАЦІЯ НЕконституйційної БАНДИ НКРЕ .. повернення українського газу на споживання Українцями ..... все інше марна трата Людської енергії і Ресурсів ...НАСНАГИ
Это, мать вашу, как если цены на газ выросли?
В облгазах повний беспредел, там на кожному місці корупціонер, любе підключення неси на лапу інакше тобі не зроблять, все роби за свій рахунок а потім віддай мережу бандитскій конторі щоб збирала бабло,....
9.85 грн/куб
10.00 грн/куб
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