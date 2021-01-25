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Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль

Сейчас активно идет обсуждение ряда других инициатив. Например, введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Создание полноценного рынка газа - это фундаментальная реформа, к которой Украина шла 29 лет. Такой рынок означает конец монополизма и сверхприбылям отдельных олигархов. Такой рынок - это путь Украины в Европу и возможность получить справедливые тарифы.

Для того, чтобы рынок заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Но пока, во время коронакризиса, мы должны поддержать наших граждан. Именно поэтому Правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев:

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 01Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать завершения отопительного сезона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 01После консультаций с Правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%.

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 01Правительство провело совещание с Ассоциацией городов Украины, "Нафтогазом" и местными руководителями. По результатам этой встречи было поддержано решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 01Работа над годовыми продуктами на рынке газа. Такие годовые продукты от газоснабжающих компаний позволят людям на целый год понимать свою цену и планировать свой бюджет. Например, в сентябре 2020-го "Нафтогаз" предлагал цену 4,70 грн за кубометр с НДС на целый год. Аналогичные продукты от других поставщиков стоит ожидать уже этой весной.

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 01На прошлой неделе АМКУ открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо повысили цены для людей. Мы ожидаем, что результатом этих расследований должны быть не только точечные штрафы, но и установление честных и прозрачных правил на рынке газа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тарифы на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне повышаться не будут. Готовится меморандум с Ассоциацией городов, - Шмыгаль

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 01Правительство значительно упростило доступ к субсидиям. Большинство граждан получают их сразу после заявки. Государство продолжит поддерживать тех граждан, для которых расходы на коммуналку являются существенными затратами из семейных бюджетов.

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 01Правительство уже наработало решение о компенсации для тех граждан, кто установил электроотопление. Это решение в ближайшее время будет также принято, и люди получат соответствующие выплаты.

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 01Правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа (так называемую абонплату). Планируем его одобрить уже в ближайшее время и подать в Верховную Раду.

Это далеко не исчерпывающий список, как наше правительство планирует поддержать украинцев в вопросе тарифов на коммунальные услуги. Сейчас активно идет обсуждение ряда других важных инициатив. Например, введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь. Также отдельно обсуждается справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД", - рассказал Шмыгаль.

Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 09
Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 10
Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов, - Шмыгаль 11

Автор: 

Тарифы на отопление (721) тарифы (1874) Тарифы на газ (351) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+35
шоб задрать тарифы-один шаг...
шоб временно уменьшить-восемь.
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25.01.2021 13:17
+17
Есть еще вариант в 8 шагов:
1.Убрать преЗедента
2.Убрать премьера
3.Убрать ВР
4.Убрать Рината
5.Убрать Беню
6.Убрать Фирташа
7.Посадить всех с п.1-п.6
8.Объвить новые выборы
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25.01.2021 13:32
+10
Прикольно.

Увеличили за один шаг и тихо, а уменьшают с помпой и хождением.

ЗЕ и Ко героически преодолевают трудности, которые сами же и создают.
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25.01.2021 13:19
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Правила форума Совет форумчан
шоб задрать тарифы-один шаг...
шоб временно уменьшить-восемь.
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25.01.2021 13:17 Ответить
обошли даже своего дида с его классикой - "шаг вперёд - два шага назад" ))
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25.01.2021 13:22 Ответить
первый шаг был вчера помер аяяя-ййй какое несподиванное горе братуха Наперстка второй шаг помер сам Наперсток а дальше уже нифига не надо а там по списку вынос тел на погост или свалку...
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25.01.2021 13:45 Ответить
После консультаций с Правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%. -
Подняли на 100% опустили на 30% - покращення вид зеленского
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25.01.2021 14:38 Ответить
-Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно -- устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.(с)
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25.01.2021 14:39 Ответить
А от самокатчик бы потратил на это всего один толчок.
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25.01.2021 15:43 Ответить
Понижение тарифов в эти 8 шагов входит?
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25.01.2021 13:19 Ответить
многошаговочка
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25.01.2021 13:31 Ответить
Це так далеко, що не видно, що там за восьмим кроком. Але дев'ятий крок, як на мене, буде вже прямо в ДУПУ. А в дупі і так тепло, газу достатньо, то навіщо щось понижувати?
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25.01.2021 13:44 Ответить
...самое основное - перестань оттуда постить свои глубокомысленные "комменты"
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25.01.2021 14:22 Ответить
Нет, пока только отмена штрафов.
Я правда не помню, штрафы и пеня уже включены в тарифы?
Редкие идиоты.
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25.01.2021 16:18 Ответить
Прикольно.

Увеличили за один шаг и тихо, а уменьшают с помпой и хождением.

ЗЕ и Ко героически преодолевают трудности, которые сами же и создают.
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25.01.2021 13:19 Ответить
"После консультаций с Правительством и народными депутатами НКРЭКУ приняло решение об уменьшении тарифа на распределение для 14 облгазов. Снижение будет до 30%."- подняли в 2 раза, а теперь уменьшат на 30%. Нас просто держат за лохов!!
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25.01.2021 18:08 Ответить
Пошла ты нахер,шавка рыжего.Ты сейчас там как кот в сметане крутишься.
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25.01.2021 13:20 Ответить
Ну а народу хватит и одного шага ,чтобы понизить тарифы но этот шаг будет решительным .
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25.01.2021 13:20 Ответить
На трассу с протянутой рукой останавливать таких же терпил решительно шагом марш!!!
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25.01.2021 13:40 Ответить
Ага ,хватило пару дней по переходам походить ,как сразу пошло снижение и это люди увидели и выводы сделают правильные .
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25.01.2021 13:44 Ответить
Куда оно пошло?

А ты поcиди в переходе. Вобще жизнь наладится.
Борец #уев...
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25.01.2021 13:46 Ответить
Ну какой ты там борец это известно такие борцы как ты уже помножили Барыгу на ноль отправив на политическое кладбище а ещё чуток поборитесь и поможете ему отправиться на зону лет на 100 ...
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25.01.2021 13:54 Ответить
вместо одного- 8, вы так не спешите, нам даром газ ненадо, ушлепаны
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25.01.2021 13:20 Ответить
https://kurs.com.ua/novost/276549-vozle-radi-aktivisti-trebujut-legalizovat-medicinskii-kannabis-foto/?source=ukrnet Возле Рады активисты требуют легализовать медицинский каннабис ... интересно какой план есть у нашего Президента?
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25.01.2021 13:21 Ответить
На скільки тарифи будуть зменшені - а на рахунок ваших ЗЕдебільних кроків можоте хоч один а можете і сотню робити!
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25.01.2021 13:21 Ответить
ОПУ торжественно сообщил, что по инициативе президента тарифы на газ для населения понизят. Вот только почему-то не уточнил, что "снизят" с 6,2 до 6,9 гривен за кубометр. Что это вообще было, "снижение тарифов по-зеленски"?!
Александр Скубченко: Это просто показуха. Шмыгаль сказал, что эта цена - на 1,5 грн ниже, чем была в 2018-2019 годах. Но это ложь. С учётом "сниженного" тарифа на доставку 2,15 грн (а не 1,79 грн, как врёт власть! 1,79 + НДС), конечная стоимость газа для потребителей составит 9,1 грн (6,99+2,15).
В 2018-2019 была 8,5 грн, включая доставку. Абонплата за газ только с 1 января 2020-го, уже при Зеленском, появилась. То есть по Шмыгалю, теперь, после "снижения", 9,1 - это на 1,5 грн ниже, чем было в пик до Зеленского - 8,5 грн.
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25.01.2021 13:21 Ответить
Если стать вверх ногами или перевернуть график цены газа вверх ногами, то тарифы идут вниз. Он акробат, стоит на голове и так все видит.
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25.01.2021 14:05 Ответить
Тобто спочатку все ломаєте, всираєтесь, а після намагаєтесь повернути взад...
І все це загортаєте у фантік перемоги???
Цікаво - «мудрий наріт» ще не надихався цапового сморіду, щоби продати вже того цапа, якого їм втюхав ребє коломойша???
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25.01.2021 13:30 Ответить
Власть наперсточников и шулеров.
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25.01.2021 13:31 Ответить
Порция п-жа, призывов и "скоро-покращень" от имитатора активной деятельности Шмыгаля. На выходе - ноль.
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25.01.2021 13:32 Ответить
Есть еще вариант в 8 шагов:
1.Убрать преЗедента
2.Убрать премьера
3.Убрать ВР
4.Убрать Рината
5.Убрать Беню
6.Убрать Фирташа
7.Посадить всех с п.1-п.6
8.Объвить новые выборы
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25.01.2021 13:32 Ответить
"Кац предлагает сдаться" Чтобы выточить ось нужен токарный станок, на чём выточить ось для изготовления токарного станка. После пункта 8 придут дети с п.1-п.6.
Варягов уже звали в 15-ом, не вышло.
Фильм "Юность Максима" где он Госбанком руководил помните?
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25.01.2021 13:56 Ответить
замість 8-ми дрібних можна зробити один великий крок .)))
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9789
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25.01.2021 14:00 Ответить
Ага. Перші, кого стратять, буде Ріфмайстер і Юля. А жоден олігарх і корупціонер не постраждає.
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25.01.2021 14:42 Ответить
Та Ваша господиня-володарка серця буде там грати першу скрипку серед подібного дійства.
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25.01.2021 18:21 Ответить
Новые выборы с пропорциональным представительством от все классов общества - от бедноты, от среднего класса и от капиталистов. А то у нас во власти одни хитрецы. И надо записать в Конституции что у нас не ГОСУДАРСТВО с ГОСУДАРЕМ, а РЕСПУБЛИКА республика (в дословном переводе - ОБЩЕЕ ДЕЛО)
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25.01.2021 14:23 Ответить
Власть наперсточников и шулеров.
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25.01.2021 13:34 Ответить
"Создание полноценного рынка газа - это фундаментальная реформа, к которой Украина шла 29 лет. Такой рынок означает конец монополизма и сверхприбылям отдельных олигархов. Такой рынок - это путь Украины в Европу и.....НО ПОКА, Источник: https://censor.net/ru/n3243848
Всё что нужно знать пути в Европу.
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25.01.2021 13:35 Ответить
Всей Украине вешают лапшу на уши! Как подняли - так и нужно опустить. Но это не возможно, ибо весь кабмин содержится лично за счет средств денежных магнатов. Иначе бы не было работы кабмина по уничтожению экономики Украины и ее населения! Сверх прибыля олигархи получат сейчас, а потом что будет, их не волнует.
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25.01.2021 13:38 Ответить
Компенсации для тех граждан, кто установил электроотопление: 3000 (кВт) х (1.68 - 0.9 грн.) =2340 грн., а компенсация 1000 грн. Как рэкет в 90-е, только на гос. уровне.
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25.01.2021 13:38 Ответить
Квасоля врятує всіх, а можливо й посприяє нарощенню експортному потенціалу. Главноє, просто перестать терпеть.
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25.01.2021 13:39 Ответить
Надеемся, там все под "личным контролем"...
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25.01.2021 13:39 Ответить
Вісім кроків по зменьшенню тарифів:
1. Відставка Зеленського.
2. Дострокові президентські
3. Роспуск Ради
4. Дострокові парламентські
5. Створення більшості і висунення Юлю в прем'єри
6. Націоналізація монополій олігархів
7. Ліквідація корупційної прокладки Нафтогаз і притягнення до відповідальності офігєвших чиновників з конфіскацією.
8. В країні відразу з'являються гроші і люди починають жити разів в 100 заможніше.
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25.01.2021 13:39 Ответить
Забудь. Место Тюли там, где и коалиции СН_БЮТ+ОПЗЖ - на свалке.
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25.01.2021 13:41 Ответить
За продаж всієї української землі іноземним ТНК голосували Зелені, ПЄСи і картавий голос. Ось - справжня коаліція сьогодні
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25.01.2021 13:46 Ответить
9. Ізолювати психічно хворого суліму від суспільства та позбавити права голосу на наступні вибори.
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25.01.2021 13:42 Ответить
Мій один голос нічого не вирішує. На місцевих навіть не голосував. Але Юля, тим не меньш, отримала 2ге(ДРУГЕ!!!) місце на місцевих. Пєця - П'ЯТЕ(!!!). Хоч по всім опитуванням соціологів Юля не потрапляла навіть в п'ятірку лідерів, а Пєця був або на першому, а бо на другому, в залежності від агенства соціології. Дивно, так?
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25.01.2021 13:51 Ответить
Жулька - воровка давно заткнулась и не отсвечивает. Где ее борьба за народное счастье?
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25.01.2021 14:05 Ответить
Дві години тому https://www.facebook.com/watch/live/?v=2786746554921292&ref=notif&notif_id=1611568260632814&notif_t=live_video_explicit Юля на погоджувальній раді про тарифи
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25.01.2021 14:44 Ответить
перемогли з величезним відривом безпартійні...
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25.01.2021 14:14 Ответить
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6486
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25.01.2021 14:20 Ответить
В том-то и проблема , что в слуге ...рода как-раз таких 99,9% .
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25.01.2021 14:38 Ответить
Маємо ситуацію з реальним фанатиком і підкаблучником. Обережно! тЮлька для нього - сенс житття.
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25.01.2021 18:34 Ответить
Ідіоти. Треба було не підвищувати. За кого вони нас тримають.
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25.01.2021 13:40 Ответить
А за кого ви голосували?)
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25.01.2021 14:14 Ответить
Вибачте, але я не тролячу.
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25.01.2021 14:22 Ответить
Скажите мне пожалуйста,где можно купить акции-пат киевоблгаз?
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25.01.2021 13:40 Ответить
В австрийской тюрьме.
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25.01.2021 13:42 Ответить
одне слово. живодери
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25.01.2021 13:41 Ответить
Но пока, во время коронакризиса, мы должны поддержать наших граждан. Именно поэтому Правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев:
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3465Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать завершения отопительного сезона. - снимай народ рубаху
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25.01.2021 13:44 Ответить
"это школа танцев дениса шмыгАля, школа лядских танцев, вам гаварат, две шаги налево, две шаги направо, шаг в перёд - восэм на зад" )))
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25.01.2021 13:44 Ответить
ставленик олігархів розповідає що буде їх щиміти)
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25.01.2021 13:53 Ответить
Рішення Суду по іску Ю.Тимошенко про завищену ціну НЕ виконується

Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3507
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25.01.2021 14:02 Ответить
коли ви вже здохнете?.
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25.01.2021 13:58 Ответить
Как это по-шмыгалястому, - сначала нагадить, а потом размазывать дерьмо по стенам... В этот вся сущность нынешней ЗЕбильной власти.
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25.01.2021 14:03 Ответить
Когда уже власть установит квартирные газовые счетчики, что обещает сделать с 2011 г. по известному отдельному Закону № 3353 Но вместо этого уже несколько раз переносило сроки этой установки без наказания за не исполнение. Последний перенос закончился - до 1.01.21 и сегодня никаких изменений нет, всё повисло в воздухе и снова готовят очередной перенос на 2023 или 2024. Почему и зачем? А цена установки счетчика сегодня возросла аж до 6-7 тыс.грн. При этом роторный счетчик Ямпольский завод предлагает за 7100 грн., а газовщики этот же счетчик вставляют в смету 1400 грн. А тогда что - Проект- схема а листик ф.А;, кусок трубы 1.5 м и подсоединение счетчика к трубе со сваркой в одной точке и с опломбировкой стоят 4,5-5,5 тыс.грн. Что за бред? Многие люди согласны купить счетчик за свои деньги, а газовщики должны его установить за свои бабки и вопрос практически будет решен. Нет! Газовщики на это не согласны, а власть им продляет сроки установки. Потому что что это всё один кодляк.
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25.01.2021 14:03 Ответить
Извиняюсь! Но ошибка в цене счетчика - завод его продает не за 7100 грн., а всего за 710 грн.(!!!).
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25.01.2021 14:06 Ответить
Ванька, все, кто хотел, давно установили газовые счетчики в квартирах, причем бесплатно. Так что не звизди из-за поребрика.
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25.01.2021 14:09 Ответить
Негода не зупинила другу хвилю протестів: львів'яни знову виступили проти тарифів (фото)

У Львові розпочалася друга хвиля протестів. Про це з місця події повідомляє видання ІВ Четверта студія.
https://glavcom.ua/news/negoda-ne-zupinila-drugu-hvilyu-protestiv-lvivyani-znovu-vistupili-proti-tarifiv-732465.html
-----------------------------------
Що замовчують столичні ЗМІ ?

Львів"яни також виступають за передачу газорозподільчих мереж(що за конституцією належать народу) місцевим радам.
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25.01.2021 14:08 Ответить
Вариант"Венесуэла"?
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25.01.2021 14:13 Ответить
Ось читати такі повідомлення,то видно багато про що говориться. Але ви НІДЕ не побачите відношення іншої сторони РИНКОВИХ відносин - ПОКУПЦЯ. І щоби не придумували, які би 8 кроків чи 20 їх, але ПОКУПЕЦЬ буде вирішувати ЯКА РИНКОВА ЦІНА ваших монопольних тарифів. І вам прийдеться вже задуматися, ЩО ЗМОЖЕ ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ РОЗРАХУНКІВ від досягнутих вами 27-39 %. Ваш РИНОК цін монопольний, а РИНОК цін покупців - 27-39 % в оплату. Іншими словами, ваші ринкові ціни для 20-30 % населення із субсидіями. інші проходять мовчки МИМО,
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25.01.2021 14:15 Ответить
девятий шагКабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8106
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25.01.2021 14:19 Ответить
Шаги:
1) Кабмин в полном составе посадить в тюрьму.
2) Сделать предложение олигархам: "Снижаем тарифы или к министрам на нары".
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25.01.2021 14:22 Ответить
олігархи-монополісти взагалі не мають права на існування..

демонополізація і збільшення пропозицій - це основа для зменшення ціни
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25.01.2021 14:53 Ответить
Рынок Э/э и газа демонополизировали! Значит не в этом дело.
Нет реальной ответственности ни олигархов ни можновладцев ни депутатов..
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25.01.2021 16:06 Ответить
хвірташ керує 20-ма облгазами, з 27-ти,
ахметка має 75% вугільної генерації
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25.01.2021 16:10 Ответить
Не стреляйте в олигархов.
Они играют по правилам, которые написали депутаты.
А депутатов выбираем мы с вами из своей среды.
30 лет выбираем, а получается все хуже и хуже.
Вывод - нас с вами надо ограничить в праве выбирать и быть избранными. Демократия т.е. власть большинства - худшая форма государства т.к. умных людей мало, а большинство обычно состоит из дурковатых троечников.
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25.01.2021 14:59 Ответить
Они играют по правилам, которые придумали сами и приняли их марионетки депутаты.
Выборы в современных условиях - это фарс. Окно Овертона задокументировано более полувека назад.
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25.01.2021 16:09 Ответить
Шаг 1 - Установить единые тарифы на электроэнергию и газ для населения!!!!!
Шаг 2 - Установить рыночные цены на энергоносители только для комерческих структур.
Шаг 3 - Содержать наблюдательные советы на балансе срелств, поступающих от реализации излишков энергоносителей.
Шаг 4 - Денежные стредства, поступающие от оплаты населения, использовать исключительно только для приобретения и обслуживание энергоресурсов.....
Шаг 5 - Вернуть все облэнерго и облгазы в управление государством...... от комерческого их пользование никакого толку нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.01.2021 14:30 Ответить
а может просто надо сделать что бы люди больше зарабатывали?
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25.01.2021 14:30 Ответить
Отже, масові акції є дієвим засобом.
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25.01.2021 14:36 Ответить
зависока ціна на газ - це занизькі зарплати загалом по економіці..

тобто без суттєвої зміни вартості праці ціна на газ завжди буде зависока..
зарплати піднімаються інвестиціями,
а інвестиції їдуть туди, де є закон і рівні правила на ринку..

відповідно закон і правила на ринку залежать від суддів, ментів і прокурорів..
Через те, що наші судді/менти/прокурори корумповані в Україні зависока ціна на газ.


Де пункт про корупцію ?
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25.01.2021 14:37 Ответить
В Україні зараз пропагандують принцип що якщо дати високу зарплату чиновнику - то він перестане красти.
Чорна дірка, якщо їй дати пожерти премію розміром з Юпітер чи обмежить свої потреби?
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25.01.2021 18:55 Ответить
да ..НГ пропонувал по 4.7...тільки за умови споживання не меньше як 1100 кубів газу на рік
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25.01.2021 14:41 Ответить
якщо опалювати середній будинок 80-100 кв.
менше ніж 1200 на рік ніяк не виходить..
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25.01.2021 14:50 Ответить
ну в мене меньше виходить бо газом тільке опалення від -10 все інше на електриці а також опалення до -10(тепловий насос)
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25.01.2021 15:08 Ответить
На рахунок восьми кроків уряду,хотів би почути від прем'єра відповіді на деякі конкретні запитання :-чому, коли ти економиш газ як тільки можеш, тобі кабінет міністрів крім того,що піднімає ціну на транспортування газу по мережах,яких вони не встановлювали і невідомо яку відповідальність несуть за обслуговування ще й встановлює мінімальну межу в 314 кубів за яких ти зобовязаний заплатити(на червоній лінії зсилаються на постанову КБ),а приходиш до людей,які не зрозуміло на чому заробили на субсидії палять і відкривають вікна,щоб випалити газ;-чому,люди,які працюють чесно,сплачують всі податки,живуть гірше ніж на Заході жебраки ,а особливо ті,що живуть по гуртожитках весь час мусять економити і боятись чергового підвищення цін,а ті хто офіційно отримує мінімалку,а решту отримує нелегально(якщо фірма виплачує в конверті,то вона мусить приховувати і інші прибутки і видатки,інакше бухгалтерія не зійдеться),всі спекулянти,хабарники,шабашники,"інваліди",які чомусь ідуть за кордон і там працюють,а тут не хочуть,всі хто понакупляв квартир на пенсіонерів і студентів і т.д.отримують субсидії і сміються з інших?У нас ,що держава беззаконня підтримує?
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25.01.2021 14:54 Ответить
Тов Сталіну подякували за щасливе дитинство.
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25.01.2021 15:18 Ответить
. знову СЛОВОБЛУДДЯ від УБЛЮДКІВ при владі ...
... Шановні .. то що ..ПРОКОВТНЕМО чергове ГРАБУВАННЯ українців монополістами .....ВСЯ система газопостачання і транспортування газу ЗБУДОВАНА Нашими Батьками і Дідами ..за Наші ж податки...труби прокладалися в складчину селами вулицями ... Рішення Суду по іску Ю.Тимошенко про завищену ціну НЕ виконується .... і що скажете Ви хто Громадяни ? .. це так Ви боретеся за Свої законні права ? .. чи це сиджу за парканом в нірці як хом"ячок ... а ХТО ж це зробить - ПРАВО вибору влади Означає БЕЗУМОВНУ відповідальність за вибрану ВЛАДУ ... Українцю головою а НЕ зомбоящиком олігархату... і де той депутат...ПЄС " Слуга .." .. чому НЕМА запиту ВРади .. а місцеві КНЯЗЬКИ більше в долоні плещуть на всяких заходах .. а де рішення районних обласних Рад .. чого НЕ теребите цих ДЕПУТАТІВ .. включайтеся в РЕАЛЬНІСТЬ ..і ДІЙТЕ ..балачками тут НЕ зарадиш..... ВІДМІНА НЕзаконної приХВАТИЗАції "Облгазів" і " ОблЕнерго" ... ЛІКВІДАЦІЯ НЕконституйційної БАНДИ НКРЕ .. повернення українського газу на споживання Українцями ..... все інше марна трата Людської енергії і Ресурсів ...НАСНАГИ
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25.01.2021 15:19 Ответить
Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7123
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25.01.2021 15:20 Ответить
Брехунец Шмыгаль дает все новые обещания... А мы еще помним 4 кдол учителям, 6 тыс дорог и т.п....)
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25.01.2021 15:41 Ответить
А для підвищення йому було достатньо одного...
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25.01.2021 16:25 Ответить
"тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут"

Это, мать вашу, как если цены на газ выросли?
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25.01.2021 16:29 Ответить
Брехня повна про ринок газу, всі мережі в приватних руках у монополіста, люди почали переходити від нього масово почали забирати в людей на повірку лічильники і не віддають мов загруженність, щоб не перейшли у нафтогаз... Аферюги а не ринок газу
В облгазах повний беспредел, там на кожному місці корупціонер, любе підключення неси на лапу інакше тобі не зроблять, все роби за свій рахунок а потім віддай мережу бандитскій конторі щоб збирала бабло,....
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25.01.2021 16:48 Ответить
Шаг вперед, восемь назад.
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25.01.2021 17:27 Ответить
Справедливые тарифы , это когда на комуналку идёт не больше 25 % от пенсии. И не от вас , пидаров , их ждать.
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25.01.2021 18:03 Ответить
Кабмин подготовил 8 шагов для уменьшения тарифов:

9.85 грн/куб
10.00 грн/куб
10.50 грн/куб
11 грн/куб
12 грн/куб
15 грн/куб
17 грн/куб
20 грн/куб
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25.01.2021 19:52 Ответить
Сильно много ходить им надо, не дойдут
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25.01.2021 20:05 Ответить
http://tepllo.pp.ua Купить твердотопливный котел - выгодный экономный вариант автономной и энергонезависимой системы отопления
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26.01.2021 07:03 Ответить
 
 