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Зеленський буде присутній на сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу", - ЗМІ

Зеленський буде присутній на сьогоднішньому засіданні фракції

Президент України Володимир Зеленський буде присутній на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" в понеділок увечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у фракції.

"Так, президент буде на фракції", - зазначили в "Слузі народу".

За словами співрозмовника агентства, засідання фракції почнеться о 18.00 і, як зазвичай, буде в КВЦ "Парковий".

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція "Слуга народу" 25 січня проведе засідання, на якому депутати обговорять закон про вакцинацію, ліквідацію податкової міліції і призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Слуга народу (2811)


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Застряли на дорозі в Лубнах

Поліція каже, хвилин 30 точно чекати. Каже - не під'їжджайте близько до них - вони агресивні. Щойно за шкодою «шлунки» погналися - машина ледве змогла від них відчепитися.
З днем народження, зелене йбне чмо!!

Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 3992
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25.01.2021 14:07
+2
На этот раз с бухлом придёт... и пианиной.
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25.01.2021 14:09
+2
Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 3268
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25.01.2021 14:29
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Застряли на дорозі в Лубнах

Поліція каже, хвилин 30 точно чекати. Каже - не під'їжджайте близько до них - вони агресивні. Щойно за шкодою «шлунки» погналися - машина ледве змогла від них відчепитися.
З днем народження, зелене йбне чмо!!

Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 3992
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25.01.2021 14:07 Відповісти
вот при Пете бы они так походили. Хотя я поддерживаю.
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25.01.2021 14:08 Відповісти
А что, обычно не присутствует?
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25.01.2021 14:07 Відповісти
На этот раз с бухлом придёт... и пианиной.
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25.01.2021 14:09 Відповісти
Там уже и Малюта Скуратов должен с Зеленским присутствовать ...
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25.01.2021 14:08 Відповісти
а что, еще есть те кто его поддерживает? продались ведь с патрахами.
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25.01.2021 14:11 Відповісти
будет принимать конверты на ДР)
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25.01.2021 14:15 Відповісти
На вирішення стратегічних питань в цього шута немає часу--весь час іде на відосикі
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25.01.2021 14:19 Відповісти
Шапито 95 будет в полном составе)
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25.01.2021 14:20 Відповісти
Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 3268
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25.01.2021 14:29 Відповісти
25-го января праздник как оказалось не только у студентов и Татьян.
Харанту исполнилось 43, и свой праздник он начал в 7 утра в спортзале..(зацените))))) мощя!))))

Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 9203

...
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25.01.2021 14:30 Відповісти
тупой старий карлик
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25.01.2021 14:42 Відповісти
***
О! Как же привык он самолюбоваться.
Мало уж зеркал, нате вам селфифото.
Даже задержав свой взгляд секунд пятнадцать
Он видит лишь себя, в глазах идиотов
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25.01.2021 14:57 Відповісти
Шо за мобіла у Вовіка?
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25.01.2021 14:58 Відповісти
.. похоже на 13 айфон (зеркальное отображение)
Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 5230
..
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25.01.2021 15:04 Відповісти
Схоже що таки він.
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25.01.2021 15:53 Відповісти
Привітаємо Вову.Нехай Вова лишається такий, як є, і нехай йому завжди буде 43
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25.01.2021 15:59 Відповісти
плохому пианисту всегда инструмент мешает
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25.01.2021 14:50 Відповісти
Будет конкурс кто к его дню рождения кто смачнее всех чмокнет в его жопу.
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25.01.2021 15:32 Відповісти
корпоратив до дня народження не лоха?:
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25.01.2021 15:50 Відповісти
 
 