Зеленський буде присутній на сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу", - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський буде присутній на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" в понеділок увечері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у фракції.
"Так, президент буде на фракції", - зазначили в "Слузі народу".
За словами співрозмовника агентства, засідання фракції почнеться о 18.00 і, як зазвичай, буде в КВЦ "Парковий".
Як повідомлялося раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція "Слуга народу" 25 січня проведе засідання, на якому депутати обговорять закон про вакцинацію, ліквідацію податкової міліції і призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.
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