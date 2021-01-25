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Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ

Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на заседании парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник вечером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во фракции.

"Да, президент будет на фракции", - отметили в "Слуге народа".

По словам собеседника агентства, заседание фракции начнется в 18.00 и, как обычно, будет проходить в КВЦ "Парковый".

Как сообщалось ранее, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция "Слуга народа" 25 января проведет заседание, на котором депутаты обсудят закон о вакцинации, ликвидацию налоговой милиции и назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство фракции "СН" поддержит назначение Витренко на пост вице-премьера, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) Слуга народа (2629)


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Застряли на дорозі в Лубнах

Поліція каже, хвилин 30 точно чекати. Каже - не під'їжджайте близько до них - вони агресивні. Щойно за шкодою «шлунки» погналися - машина ледве змогла від них відчепитися.
З днем народження, зелене йбне чмо!!

Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 3992
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25.01.2021 14:07
+2
На этот раз с бухлом придёт... и пианиной.
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25.01.2021 14:09
+2
Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 3268
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25.01.2021 14:29
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Застряли на дорозі в Лубнах

Поліція каже, хвилин 30 точно чекати. Каже - не під'їжджайте близько до них - вони агресивні. Щойно за шкодою «шлунки» погналися - машина ледве змогла від них відчепитися.
З днем народження, зелене йбне чмо!!

Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 3992
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25.01.2021 14:07 Ответить
вот при Пете бы они так походили. Хотя я поддерживаю.
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25.01.2021 14:08 Ответить
А что, обычно не присутствует?
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25.01.2021 14:07 Ответить
На этот раз с бухлом придёт... и пианиной.
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25.01.2021 14:09 Ответить
Там уже и Малюта Скуратов должен с Зеленским присутствовать ...
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25.01.2021 14:08 Ответить
а что, еще есть те кто его поддерживает? продались ведь с патрахами.
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25.01.2021 14:11 Ответить
будет принимать конверты на ДР)
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25.01.2021 14:15 Ответить
На вирішення стратегічних питань в цього шута немає часу--весь час іде на відосикі
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25.01.2021 14:19 Ответить
Шапито 95 будет в полном составе)
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25.01.2021 14:20 Ответить
Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 3268
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25.01.2021 14:29 Ответить
25-го января праздник как оказалось не только у студентов и Татьян.
Харанту исполнилось 43, и свой праздник он начал в 7 утра в спортзале..(зацените))))) мощя!))))

Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 9203

...
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25.01.2021 14:30 Ответить
тупой старий карлик
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25.01.2021 14:42 Ответить
***
О! Как же привык он самолюбоваться.
Мало уж зеркал, нате вам селфифото.
Даже задержав свой взгляд секунд пятнадцать
Он видит лишь себя, в глазах идиотов
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25.01.2021 14:57 Ответить
Шо за мобіла у Вовіка?
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25.01.2021 14:58 Ответить
.. похоже на 13 айфон (зеркальное отображение)
Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 5230
..
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25.01.2021 15:04 Ответить
Схоже що таки він.
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25.01.2021 15:53 Ответить
Привітаємо Вову.Нехай Вова лишається такий, як є, і нехай йому завжди буде 43
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25.01.2021 15:59 Ответить
плохому пианисту всегда инструмент мешает
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25.01.2021 14:50 Ответить
Будет конкурс кто к его дню рождения кто смачнее всех чмокнет в его жопу.
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25.01.2021 15:32 Ответить
корпоратив до дня народження не лоха?:
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25.01.2021 15:50 Ответить
 
 