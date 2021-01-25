Зеленский будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на заседании парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник вечером.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во фракции.
"Да, президент будет на фракции", - отметили в "Слуге народа".
По словам собеседника агентства, заседание фракции начнется в 18.00 и, как обычно, будет проходить в КВЦ "Парковый".
Как сообщалось ранее, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция "Слуга народа" 25 января проведет заседание, на котором депутаты обсудят закон о вакцинации, ликвидацию налоговой милиции и назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.
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