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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ, - українська делегація

Сьогодні відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ, - українська делегація

Сьогодні, 25 січня, о 16.00 в режимі відеоконференції заплановано позачергове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в ТКГ.

Українська сторона нагадала, що вранці снайпер окупаційних військ важко поранив українського бійця. Також після застосування терористами ПТРК пошкоджений один із житлових будинків на лінії розмежування.

"Представники української делегації з використанням чинних міжнародних механізмів відповідно відреагують на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ", - підкреслюється в повідомленні української делегації в ТКГ.

Також читайте: Воїна ЗСУ поранено внаслідок обстрілу біля Золотого, стан важкий, - українська делегація в ТКГ

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28339) поранення (2798) Тристороння контактна група (827)


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Сегодня состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ, - украинская делегация - Цензор.НЕТ 8548
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25.01.2021 15:29 Відповісти
А кравчук им отобьет чечетку.
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25.01.2021 15:35 Відповісти
клуб профессиональных онанистов...
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25.01.2021 15:58 Відповісти
 
 