Сьогодні відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ, - українська делегація

Сьогодні, 25 січня, о 16.00 в режимі відеоконференції заплановано позачергове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в ТКГ.

Українська сторона нагадала, що вранці снайпер окупаційних військ важко поранив українського бійця. Також після застосування терористами ПТРК пошкоджений один із житлових будинків на лінії розмежування.

"Представники української делегації з використанням чинних міжнародних механізмів відповідно відреагують на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ", - підкреслюється в повідомленні української делегації в ТКГ.

Також читайте: Воїна ЗСУ поранено внаслідок обстрілу біля Золотого, стан важкий, - українська делегація в ТКГ