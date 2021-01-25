Сьогодні відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ, - українська делегація
Сьогодні, 25 січня, о 16.00 в режимі відеоконференції заплановано позачергове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в ТКГ.
Українська сторона нагадала, що вранці снайпер окупаційних військ важко поранив українського бійця. Також після застосування терористами ПТРК пошкоджений один із житлових будинків на лінії розмежування.
"Представники української делегації з використанням чинних міжнародних механізмів відповідно відреагують на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ", - підкреслюється в повідомленні української делегації в ТКГ.
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Виктор Потоцкий #426787
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Кирилл К #477106
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